Европарламентарии критикуют Талаквадзе после разглашения персональных данных Гварамия

Депутаты Европарламента (ЕП) обеспокоены фактом нарушения неприкосновенности частной жизни в парламенте Грузии. Шесть членов ЕП, которые работают по вопросам Грузии, прокомментировали поступок бывшего министра юстиции Теи Цулукиани, которая в настоящее время является депутатом парламента от партии «Грузинская мечта» и возглавляет комитет культуры и образования. Во время пленарного заседания парламента она обнародовала номер личного мобильного телефона директора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.

«Прискорбно, чрезвычайно неприятно и неэтично, когда фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни по неосторожности попирается в стенах вашей институции», - говорится в совместном письме европарламентариев, направленном председателю парламента Грузии Арчилу Талаквадзе.

Депутаты Европарламента также подвергли критике Цулукиани из-за «нежелательного отношения» к послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю. Дипломат оценил поступок экс-министра, как неэтичный. Тогда Цулукиани вызвала посла на разговор. После встречи она объявила журналистам, что оценка Харцеля отражала только его личную позицию, а не позицию ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Вызывает сожаление, что после точной оценки событий послом ЕС со стороны ваших коллег поступает просьба о дополнительных разъяснениях. По сути, это просто плохой тон», - говорится в письме.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что Харцель «выражает не только свое личное мнение, но и фундаментальные ценности Евросоюза». При этом они напомнили о посреднической роли посла ЕС в переговорах правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, указав, что Харцель «не щадил усилий для того, чтобы в Грузии был функционирующий, плюралистический и демократический парламент».

Члены ЕП указали Талаквадзе, что как председатель парламента он обязан обеспечить «высокий уровень благопристойности в зале пленарных заседаний, который позволит проводить конструктивные обсуждения и эффективный надзор за законодательством».

Письмо подписали следующие депутаты Европарламента: Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые/Европейский свободный альянс, Германия); Свен Миксер (Социал-демократы, Эстония); Андрюс Кубилиюс (Европейская народная партия, Литва); Маркета Грегорова (Зеленые/Европейский свободный альянс, Чехия); Майкл Галер (Европейская народная партия, Германия); Петрас Ауштревичюс (Обновленная Европа, Литва).