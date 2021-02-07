Жозеп Боррель возложил цветы к месту гибели Бориса Немцова

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, завершая 6 февраля трехдневный визит в Россию, посетил место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и почтил память застреленного шесть лет назад оппозиционного политика.

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) заявила 6 февраля, что Боррель обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым вопросы ухудшения ситуации с правами человека в России и целенаправленные попытки властей заглушить критические голоса и голоса неправительственных организаций и представителей гражданского общества.

Боррель вновь подчеркнул решительное осуждение Европейским союзом недавнего судебного постановления по делу Алексея Навального. В ЕС считают противозаконными попытку его убийства химическим веществом на российской территории и арест при возвращении на родину из Германии - после лечения и восстановления здоровья. Боррель повторил призывы Брюсселя к немедленному и безусловному освобождению оппозиционного политика.

ЕС решительно осуждает решение России 5 февраля выслать трех дипломатов государств ЕС якобы участвовавших антиправительственных акциях в защиту Навального. Боррель отверг утверждения, что дипломаты из Швеции, Германии и Польши вели деятельность, несовместимую с их статусом дипломатов и призвал российские власти пересмотреть их решение.

ЕСВС обращает внимание на то, что оппозиционный политик и активист борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил президента Владимира Путина в санкционировании его убийства.

Что касается судебного решения о лишении Навального свободы почти на три года по давнишнему делу о мошенничестве, Боррель заявил, что последствия решения московского суда будут обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС позднее в этом месяце.

В заявлении Европейской службы внешних связей также говорится, что европейские дипломаты связывались с адвокатами Навального во время визита Борреля в Москву.

Жозеп Боррель в ходе визита обсуждал с российской стороной действия России на Украине, аннексию Крымского полуострова как части украинской территории и поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины.

Боррель также призвал Россию уважать демократический выбор народа Беларуси. Ранее Москва поддержала Александра Лукашенко, несмотря на отказ ЕС и других западных стран признать его в качестве законно избранного президента. Массовые протесты продолжались в Беларуси еженедельно в течение нескольких месяцев - после того, как Лукашенко объявил сам себя президентом. Мирные протестные акции привели к тысячам арестов и задокументированным актам насилия против демонстрантов, говорится в пресс-релизе ЕСВС.