В Грузии выявлено 404 новых случая инфицирования коронавирусом

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 13 573 теста, отсюда 7 252 на антигены и 6 321 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 404 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 262 024.

Что касается показателя положительности, по состоянию на 6 февраля, дневной показатель положительности составляет 2.95%, за последние 14 дней - 3.87%, а за 7 дней - 3.64%.

За последние сутки выздоровели 799 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 253 614.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 283 человека.

Из выявленных за сутки 404 новых случаев коронавируса 188 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 7, в Имеретии – 73, в Квемо Картли – 10, в Шида Картли – 30, в Гурии – 26, в Самегрело и Земо Сванетии – 26, в Кахетии – 33, в Мцхета-Мтианети – 1, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.

На данном этапе в Грузии 5 101 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 230 человек, в том числе в Тбилиси – 1 020, в Аджарии - 179, в Имерети – 463. Тяжелых пациентов – 508, в том числе в Тбилиси – 215, в Аджарии – 44, в Имеретии – 127. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 138 лицо, в том числе в Тбилиси – 95, в Аджарии – 5, в Имеретии – 18. В клинических гостиницах находятся 294 человека, в том числе в Тбилиси – 167, в Аджарии – 116, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 577 человек.

В карантинном пространстве 450 человек, в том числе в Тбилиси – 216, в Аджарии – 144.

На данном этапе на самоизоляции находятся 14 099 человек, из них в Тбилиси – 8 277, в Аджарии – 788, в Имеретии – 1 545.