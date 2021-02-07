В селе Квемо Чала прошла акция с требованием освобождения Зазы Гахеладзе

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава призвала бизнес не говорить с властями языком ультиматумов, заявив, что последующая отмена ковид-ограничений будет зависеть только от эпидемиологической ситуации.

«Я бы не советовал бизнесу говорить с властями языком ультиматумов. То, что сейчас происходит постепенное смягчение, конечно же, это не является результатом какого-то давления на нас… Еще 25 января состоялась встреча всей экономической команды с ресторанным сектором, где было заявлено, что в течение еще двух недель мы будем наблюдать за ситуацией, а затем предпримем последующие шаги», - заявила Турнава журналистам.

Она добавила, что если эпидемиологическая ситуация не усугубится в ближайшие одну-две недели, то кафе и ресторанам разрешат открыть внутренние пространства. Одновременно Турнава не исключила, что объекты питания будут подключены к государственной программе тестирования на коронавирус и до марта смогут проверять своих сотрудников бесплатно. По решению властей, заведения должны тестировать всех своих сотрудников раз в две недели. В противном случае инспекция труда не позволит им работать.

На этой неделе правительство Грузии объявило о смягчении некоторых ограничений. В частности, с 8 февраля возобновится работа муниципального транспорта, откроются непродовольственные рынки, а с 15 февраля – объекты питания.

Пока что работать в обычном режиме бизнес не сможет. По выходным все по-прежнему будет закрыто. Кроме того, ресторанам и кафе запрещено открывать залы в помещениях, допускается только обслуживание на свежем воздухе.

Владельцы объектов питания указывают, что многие заведения не смогут работать на таких условиях из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Они призывают власти позволить сфере гостеприимства работать в обычном режиме, но при условии соблюдения всех правил предосторожности и мер безопасности. С аналогичными требованиями выступают аниматоры, горные гиды, экскурсоводы, владельцы фитнес-центров и другие предприниматели, которых не коснулись февральские послабления ограничений.

Они продолжают уличные акции, некоторые открываются в знак протеста, несмотря на ограничения.

В правительстве Грузии неоднократно предупреждали, что все те, кто откроются «самовольно» будут оштрафованы на 10 тысяч лари. На этой неделе было объявлено о дополнительных санкциях в отношении нарушителей. Теперь бизнес-субъекты, осуществляющие запрещенную деятельность, не смогут пользоваться льготами, субсидиями и разными государственными программами.