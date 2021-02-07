В парламенте Грузии будет создан комитет по культуре

Параллельно реорганизации Министерства образования, науки, культуры и спорта и формированию двух ведомств, в парламенте Грузии соответствующий комитет также будет разделен на две части.

Для рассмотрения готов проект изменений в регламент, согласно которым, от существующего в парламенте комитета по образованию, науке и культуре будет отделена культура, и сформирована в отдельный комитет.

Автором проекта изменений является председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, а инициатором – сама фракция.

«Для большего представления интересов представителей чрезвычайно важной сферы – культуры, - содействия сохранению культурного наследия и развитию современного искусства, вместе с тем, для того, чтобы парламент Грузии с еще большим успехом мог исполнять свою функцию как в плане определения основных направлений политики и законодательной деятельности, так и контроля надзора, целесообразно выделить отдельно комитет культуры», - поясняет автор проекта.

К этому времени в парламенте Грузии функционируют 15 комитетов.