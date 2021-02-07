Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника

«Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с 06:00 понедельника», - заявил представитель Тбилисской транспортной компании Тамаз Робакидзе.

На данном этапе проводится дезинфекция всех станций метро, ​ вагонов подвижного состава, а также автобусов. «Дезинфекция проводится специальным раствором, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция будет проводиться ежедневно, каждую ночь, до выхода на линию.

Что касается рекомендаций, то остается только одно ограничение - все пассажиры должны быть в масках, что будет контролироваться нашими сотрудниками и патрульными метрополитена. Ни один пассажир не будет допущен в транспортное средство без маски, а автобус не сдвинется с места, если у кого-то из пассажиров не будет маски.

В связи с действием «комендантского часа», Тбилисское метро и автобусы будут работать до 21:00, сообщили в компании. Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскриниг.