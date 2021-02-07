Задержанные во время ночной акции протеста в Батуми приговорены к штрафу

В Батумском городском суде сегодня состоялся суд над задержанными минувшей ночью участниками акции протеста за отмену «комендантского часа», введенного для превенции распространения коронавируса. Всего на акции было задержано 11 человек за «неподчинение законному требованию полиции». Девять из них суд приговорили к штрафу в размере 1000 лари для каждого, еще двоим предписано выплатить по 1 500 лари.

«Мы не заплатим никаких штрафов, потому что нас несправедливо оштрафовали, нас могли оштрафовать без ареста. Против нас применили насилие, но мы же продолжим протест до тех, пока не будет отменен комендантский час», - сказал активист Фируз Цулукидзе.

Акцию неповиновения в Батуми проводили всего около 15 человек. Судя по видео с места событий, задержания были довольно жесткими – полицейские применяли силу, использовали наручники, оголяли нарушителей до пояса и вывозили на автомобиле с места проведения акции.

Сегодня с утра на перманентной акции протеста, которая проходит в Батуми перед зданием правительства в «квартале свободы», представители оппозиции заявили о применении силы в отношении демонстрантов и потребовали отставки руководивших этим процессом полицейских чиновников, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Департамент полиции Аджарии позволяет себе жестоко разгонять демонстрантов», – заявил представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Бондо Тедорадзе. По его словам, полиция превысила силу и поэтому они требуют, чтобы «немедленно покинул должность заместитель главы криминальной полиции Аджарии Ираклий Чедишвили».