Решение ЕСПЧ изменило ландшафт урегулирования конфликтов – глава Минюста Грузии

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственному иску «Грузия против России» фундаментальным образом изменило правовой и политический ландшафт урегулирования конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил на совместном заседании четырех комитетов парламента Грузии.

«ЕС, США и международное сообщество возлагают на Россию четкую политическую ответственность и призывает выполнить свои обязательства в связи с решением Страсбургского суда от 21 января», – заявил Лорткипанидзе.

Как пишет Первый канал Грузии, глава Минюста назвал решение ЕСПЧ «исторической победой».

«Решение Большой палаты, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии; в результате боевых действий Россия оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию (т.е. неотъемлемые части Грузии) – таким образом, установив эффективный контроль над этими территориями», – говорит Лорткипанидзе.

По его словам, во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, и эта политика России продолжается по сей день.

«Суд в решении использует термин «этническая чистка»; Россия как государство, осуществляющее эффективный контроль и оккупацию, несет правовую ответственность за результаты «ползучей оккупации», включая действия де-факто властей, то есть за любые инциденты вдоль линии оккупации или на оккупированных регионах. Примечательно, что и в этом случае суд развил укоренившийся в практике термин и прямо назвал «эффективный контроль» – «оккупацией». Суд установил, что подчинение сепаратистов России, то есть контроль России, продолжалось – до, во время, а также после войны 2008 года. Суд также фактически сказал, что военные преступления, предположительно, совершенные со стороны России во время активной фазы боевых действий (8-12 августа), должны были быть расследованы в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Суд заявил, что Россия не позволяет Грузии адекватно и эффективно расследовать события 2008 года и возможные преступления, совершенные в этот период, что делает необходимым расследование преступлений Гаагским судом, согласно его юрисдикции, и наше сотрудничество с судом», – заявил Лорткипанидзе.