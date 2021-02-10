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Соратник Алексея Навального объявлен в межгосударственный розыск
Соратник Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Об этом "Интерфаксу"сообщили в пресс-службе Басманного суда в среду.
Суд также зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Волкова на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну. Сейчас оппозиционер находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ.
29 января Следственный комитет России заочно предъявил Леониду Волкову обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.
Основанием для возбуждения дела следствие называет видеоролики, в которых Волков призывает подростков участвовать в митингах против ареста Навального. Ведомство настаивает, что оппозиционер "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов" на проведение демонстраций.
Сам Волков отреагировал на происходящее отсылками к книге Джорджа Оруэлла: "Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти", – написал он.
21 января Волков опубликовал на своем личном канале только одно видео под названием "Как нам вытащить Навального из тюрьмы?", в котором призывал выйти на улицы и потребовать освобождения Навального. При этом Волков ничего не говорил о возрасте, а только отмечал, что нужен каждый человек.
28 января Волков предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребёнка.
Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.
Вчера Леонид Волков объявил, что новая акция в поддержку Алексея Навального состоится в воскресенье, 14 февраля, хотя ещё на прошлой неделе заявил, что протесты возобновятся только весной.
Чтобы избежать столкновений с полицией, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. "Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов", – написал Волков.
Другие новости дня
В Южной Осетии выявили 16 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии за сутки выросло на 16, достигнув 2917, – сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«COVID-19 диагностирован за сутки у 16 жителей республики, всего проведено 169 тестов. Сняты с учета в среду 17 человек», – сказала Кочиева.
По её данным, в настоящее время под наблюдением медиков с коронавирусной инфекцией находятся 833 человека.
«Всего за время пандемии выздоровело 2084 человека, проведено тестов в ПЦР лаборатории – 16 859, умерли порядка 70 человек», – говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня было принято решение о снятии в Южной Осетии всех ограничений на проведение праздничных, похоронных и поминальных мероприятий.
Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по защите от COVID-19
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по защите от коронавирусной инфекции. Документ утвержден на основании решения Координационного штаба.
С 10 февраля по 10 марта 2021 года в Абхазии запрещается:
- проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
- проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
- функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;
- деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;
- деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений;
- перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
Местные администрации обязаны обеспечивать ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.
Работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах Абхазии должна осуществляться в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с СЭС, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах Абхазии должны осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом санитарно-эпидемиологической службой.
Владельцы предприятий (объектов) общественного питания, стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий обязаны осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом СЭС.
Работники организаций, работающих в сфере обслуживания, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 разрешается:
- с 15 февраля 2021 года – деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования с условием допуска к учебному процессу учеников 1–4 классов включительно;
- с 22 февраля 2021 года – деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5–11 классов включительно;
- с 15 февраля 2021 года – оказание услуг общественного питания, предоставляемых посредством размещения на открытом воздухе (на террасах и верандах) столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также услуг по доставке еды или продажи еды и иных продуктов на вынос;
- с 22 февраля 2021 года – оказание услуг общественного питания внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также соответствия иным государственным санитарно-гигиеническим нормам и правилам (санитарным правилам), указанным в пункте 6 настоящего Распоряжения;
- с 15 февраля 2021 года министерству культуры и местным администрациям - устанавливать режим работы и иные условия осуществления деятельности подведомственными учреждениями культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).
Минздраву поручено до 15 февраля 2021 года разработать и утвердить государственные санитарно-гигиенические нормы и правила (санитарные правила), устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Абхазии новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и регламентирующие в период пандемии:
- деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего общего образования), начального и среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;
- деятельность предприятий (объектов) общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), торговых объектов (в том числе продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков);
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы). Государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава при содействии МВД и местных администраций поручается обеспечить проведение проверок объектов санитарно-эпидемиологического надзора.
Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями поручается:
- организовать процесс осуществления мониторинга деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения санитарных правил, указанных в пункте 6 настоящего Распоряжения, и иных требований, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия новой коронавирусной инфекции СOVID-19;
- постоянно обеспечивать подведомственные дошкольные и общеобразовательные организации средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) для работников, средствами дезинфекции, термометрами.
Рекомендовано:
- гражданам воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий;
- ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;
- руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Руководители центральных и местных органов госуправления, иных госорганов, республиканских и муниципальных организаций обязаны освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет по их желанию от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также обеспечить исполнение требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Спецоперации «Воры в законе» и «BRATVA-35»: 45 граждан Грузии задержаны в Европе
В различных странах Европы, в том числе в Италии, Франции и Греции накануне, 9 февраля были арестованы 45 граждан Грузии. Как сообщает МВД Грузии, их обвиняют в связях с т.н. «воровским миром».
В ведомстве отмечают, что Центральный департамент криминальной полиции принял участие в операциях наряду с местными правоохранителями.
Как пишет Netgazeti, 9 февраля (в рамках операции «Воры в законе») выявили и задержали в общей сложности 28 граждан Грузии, которые активно совершали преступные действия на территории Италии и других стран ЕС.
В рамках данной операции два гражданина Грузии задержали в Польше, по одному – в Греции, Бельгии и Словении.
«Следствием установлено, что граждане Грузии грабили квартиры в Северной Италии, а на вырученные с продажи украденных вещей деньги пытались начать легальный бизнес в Италии. С целью введения итальянских правоохранителей в заблуждение, граждане Грузии активно использовали фальшивые данные и документацию», – отмечается в заявлении.
В Италии против них возбуждено уголовное дело по трем статьям местного Уголовного кодекса – формирование криминальной группировки, воровство и отмывание денег. В случае подтверждения вины, обвиняемым грозит до 7 лет заключения.
Аналогичная операция (под названием BRATVA-35) прошла и во Франции. В нескольких городах были задержаны: «вор в законе» грузинского происхождения К.А., а также 17 граждан Грузии, которые вели преступную деятельность в странах ЕС.
Им выдвинули обвинения по пяти статьям УК — неоднократное воровство в торговых объектах организованной группировкой; участие в преступных группировках; продажа/покупка имущества, нажитого преступным путем; незаконная торговля контрабандным табаком. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит до 10 лет заключения и штраф в 375 тысяч евро.
Президент Европейского совета в марте посетит Грузию и Украину
Президент Европейского совета Шарль Мишель в марте планирует посетить Грузию и Украину. Как пишет «Европейская правда», об этом стало известно после встречи Мишеля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Я передал Денису Шмыгалю устойчивую поддержку восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией. ЕС единый и твердый в своей позиции относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду возможности скоро приехать в Украину», – написал председатель Евросовета в Twitter.
Представитель Мишеля уточнил, что глава Евросовета в марте посетит Украину и Грузию, чтобы подчеркнуть позицию ЕС по поддержке обоих государств.
Ранее о предстоящем визите европейского чиновника в эфире телекомпании «Имеди» заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она сказала, что Мишель посетит Тбилиси 1 марта, в рамках турне также отправится в Азербайджан и Армению.
В Южной Осетии сняты все ограничения на массовые мероприятия
Все ограничения на проведение праздничных, похоронных и поминальных мероприятий сняты в Южной Осетии. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба под председательством президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.
«То, что был возобновлен учебный процесс в школах - было правильным решением. Сегодня можно уже снимать ограничения на посещение массовых мероприятий. Несомненно, надо продолжить соблюдение всех санитарных мер на всех объектах, в организациях», – сказал Бибилов.
Как пишет агенство «Рес», объектам торговли, развлекательным центрам, объектам культуры и спорта необходимо сохранять дезинфекционный и масочный режим, социальную дистанцию.
- За время пандемии в Южной Осетии выявлен 2901 случай коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 60 человек.
В ЕС оценили выполнение Грузией соглашения об ассоциации
Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности публикуют очередной доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, в котором затронут и вопрос о состоявшихся в стране выборах в парламент.
Как пишет «Новости-Грузия», в опубликованном 9 февраля докладе отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, Грузия по-прежнему привержена выполнению своих обязательств по Соглашению об ассоциации. Также сказано, что в целом Грузия продолжала приводить свое законодательство в соответствие со сводом закон и правил Евросоюза.
Вместе с тем подчеркивается, что «Грузии важно продемонстрировать приверженность укреплению демократии и реформированию системы правосудия, чтобы продвинуться по европейскому пути».
В частности, в ЕС ожидают «успешного завершения четвертой волны судебной реформы – это станет «ключевым вопросом к 2021 году», сказано в докладе.
Согласно документу, в Грузии остаются проблематичными вопросы независимости судебной системы, в документе упоминается и необходимость дальнейшей реформы Высшего совета юстиции: этому вопросу следует уделить «приоритетное внимание».
В документе также затрагиваются парламентские выборы 31 октября и избирательная реформа, и отмечается, что, несмотря на конкурентоспособность, недавние парламентские выборы выявили ряд нарушений, которые подорвали доверие к избирательному процессу.
В докладе выражается рекомендация учесть окончательные рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ перед местными выборами 2021 года.
По заявлению ЕС, в краткосрочной перспективе правящая партия и оппозиция должны прийти к политическому соглашению, которое позволит провести необходимую работу по продвижению повестки дня реформ в парламенте.
Также ЕС рекомендует Грузии обратить внимание на большое количество необоснованных просьб о предоставлении убежища от своих граждан в странах ЕС, и для этого тесно сотрудничать с Еврокомиссией и странами-членами ЕС.
ЕС призывает Грузию «провести структурные реформы, которые сделают экономику Грузии менее уязвимой перед внешними событиями».
Украина не хочет отставать от Грузии при получении ПДЧ в НАТО – премьер Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина одновременно с Грузией сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ или MAP – Membership Action Plan).
Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, – передаёт «Европейская правда».
«На сегодня нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией», – заявил премьер-министр Украины.
Он подчеркнул, что его встреча в штаб-квартире НАТО является «хорошим сигналом», который дает нам «хорошую надежду».
Шмыгаль подчеркнул, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.
«Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения... У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО», – отметил премьер-министр.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.
«Европейская правда» пишет, что саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к «политике открытых дверей», в том числе – вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.
НКО выявила «грязную» сделку между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»
Немецкая некоммерческая организация (НКО), отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объёме 1 миллиарда евро. Целью сделки якобы было добиться от Вашингтона отказа от санкций против газопровода "Северный поток – 2".
Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.
Саша Мюллер-Краэнер, исполнительный директор НКО, назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счёт третьих сторон".
Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбуэттеле на германском побережье Северного моря.
В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию "Северного потока – 2" – балтийского трубопровода, предназначенного для удвоения поставок природного газа из России в Германию.
Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления.
Трубопровод, укладка которого близка к завершению, должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона угрожающих заявлений об американских санкциях.
США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу.
К настоящему времени осталось проложить по дну Балтийского моря около 150 километров труб – через датские и германские территориальные воды. После этого российский монополист "Газпром" окажется как никогда близко к началу эксплуатации "Северного потока – 2". "Как никогда близко", однако, не означает, что дальнейшие дискуссии о будущем этого проекта будут завершены.
Ранее президент США Джо Байден, давая оценку "Северному потоку – 2", назвал его "плохой сделкой для Европы".
Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске претендует на «Оскар»
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", в основе сюжета которого – расстрел советскими властями мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, попал в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Помимо картины Кончаловского в список номинантов попали ещё 14 работ, в том числе из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.
Ранее фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.
Фильмы Кончаловского выдвигались на "Оскар" от России дважды, номинирован не был ни один. В постсоветское время лауреатом "Оскара" стал только один российский фильм – "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова, брата Андрея Кончаловского. Это было в 1994 году. Два фильма Андрея Звягинцева – "Левиафан" и "Нелюбовь" – были официально номинированы, но приз не получили.
Еще одна российская картина — "Гунда" режиссера Виктора Косаковского — вошла в короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс.
Окончательный список номинантов на премию американской киноакадемии будет объявлен 15 марта. Объявление победителей и церемония вручения наград состоится 25 апреля.
COVID-19 в Грузии: 544 новых случая, пять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3311 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще пять пациентов. Это – минимальный показатель с 24 октября.
За сутки в стране выявили 544 новых случая коронавируса (днём ранее – 829). Было проведено 18 244 теста: PCR-тестов – 6629, экспресс‐тестов на антиген – 11 615.
Выздоровели еще 469 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 263 601, выздоровевших – 255 385.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,98%, за последние 14 дней – 3,64%, за последнюю неделю – 3,41%.
Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса
Космический зонд "Аль-Амаль" ("Надежда"), построенный в Объединённых Арабских Эмиратах, вышел на орбиту вокруг Марса. Агентство Associated Press называет это достижение "триумфом арабского мира".
Центр управления полётом сообщил, что зонд за семь месяцев преодолел 300 миллионов миль и начал обращаться по орбите вокруг Марса.
Объединённые Арабские Эмираты стали пятым государством-участником космических экспедиций к Марсу для изучения этой планеты - после России, США, Китая и Японии. Арабский зонд был запущен летом прошлого года при помощи японской ракеты-носителя.
Цель нынешней миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое больше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы и пылевые бури.
Зонд оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
В Абхазии за сутки подтвержден 51 случай инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 411 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 51 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 94 человека, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек медиками оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 26 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11869 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10867 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Саакашвили назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером
Сегодня, 9 февраля, посол Украины в Грузии Игорь Долгов, прокомментировал призывы бывшего президента Грузии, председателя исполкома Совета реформ Украины Михаила Саакашвили к проведению в Грузии широкомасштабных актов неповиновения. По его словам, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства. Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.
На это последовала реакция Михаила Саакашвили, который разместил на своей страничке в Фейсбук пост, в котором назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером.
«Посол Украины в Грузии господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве. Это тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года.
Сегодня он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям. Так вот, уже много месяцев два украинских капитана, Дьяченко и Хомич, а также грузин украинского происхождения по обоим родителям Михаил Батурин, находятся в незаконном плену у грузинской хунты, которая перехватила их на море в точности как сомалийские пираты и пытается выбить хоть какие-то признания. Господин Долгов и пальцем не пошевелил для того, чтобы пресечь незаконные действия грузинской власти и их остановить, ограничившись формальной отправкой консула на заседание и визитом в прокуратуру. И сейчас он смеет делать подобные заявления. Говорю ему как бывший президент Грузии гражданину Украины», - написал он.
Саакашвили пишет, что считает Долгова глубоко коррумпированным, и что он действует против украинских интересов.
«Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. Долгов обвиняет меня в том, что я призываю грузинский народ к выражению протеста и «незаконным» демонстрациям. И этот посол представляет страну, которая пережила два Майдана, на которых украинский народ выразил протест против сфальсифицированных выборов?! Он обычный советский функционер, который почему-то прокрался и попал постмайданских украинских чиновников», - заключает Саакашвили.
Игорь Долгов: Призывы Саакашвили не помогают нам создать атмосферу доверия
Бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии нужно проводить широкомасштабные акты неповиновения.
«Естественно, как у конкретного лица, у него есть право для выражения, но сейчас, когда ситуация с парламентскими выборами более или менее урегулирована и акцент делается на очень важные вопросы, призывы к неповиновению и незаконным манифестациям нам не особо помогут», - заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в связи с заявлением Михаила Саакашвили.
По его словам, к сожалению, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства.
Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.
«Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга», — отметил Игорь Долгов на встрече с директором политического департамента Георгием Закарашвили.
Российский военный госпиталь продолжит свою работу в Сухуми
По просьбе министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия, российский военный госпиталь продолжит работать в Сухуми.
Первых пациентов с COVID-19 военные врачи стали принимать с 20 октября 2020. За этот период военные врачи помогли более 400 пациентам. Лаборатория госпиталя также помогает Сухумской инфекционной больнице в проведении ПЦР-диагностики, сообщает «Абхазия-Информ».
Госпиталь располагается на территории сухумского пансионата «Айтар». В настоящее время в госпитале находятся 24 больных с коронавирусной инфекцией. Многопрофильный госпиталь оснащен всем необходимым, в его составе - 113 военнослужащих, а также 30 единиц военной техники.
В Сухуми российские военные врачи прибыли из Буденновска Ставропольского края 19 октября 2020 года, по просьбе абхазского министерства обороны.
Эксперты ВОЗ не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшие в китайском городе Ухань, не смогли установить точную причину начала эпидемии коронавирусной инфекции в конце 2019 года.
Как заявил на пресс-конференции глава миссии Питер Бен Эмбарек, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. При этом он не исключил, что речь могла идти о передаче вируса через поверхность замороженных продуктов питания. Эту версию высказывали в качестве одной из возможных представители китайских властей.
Гипотезу о том, что эпидемия началась после утечки вируса из лаборатории, эксперт назвал крайне маловероятной. Также маловероятна и прямая передача вируса от летучей мыши к человеку.
В дикой природе коронавирус, который вызывает у человека заболевание COVID-19, пока не был обнаружен, хотя похожие по структуре коронавирусы ранее обнаруживались у летучих мышей и панголинов.
Также у экспертов нет свидетельств появления коронавируса на рынке "Хуанань" в Ухане раньше декабря 2019 года, когда он впервые был выявлен у работников этого рынка.
По словам экспертов, возможные поиски причин появления коронавируса в человеческой популяции могут занять годы.
- Вспышка коронавирусной инфекции нового типа, зафиксированная в Ухане, несмотря на принятые властями меры, переросла в пандемию. На данный момент коронавирусную инфекцию перенесли более 100 миллионов человек по всему миру, более 2 миллионов умерли. Сама болезнь и карантинные меры, вводимые для её сдерживания, серьёзно ударили по экономике многих стран. При этом в самом Китае уровень заболеваемости очень низок, и ограничения вводятся только точечно.
- Происхождение коронавируса вызвало к жизни множество неподтверждённых теорий, которые высказывали в том числе и политики из разных стран, включая США и Китай. Большинство учёных ещё до поездки миссии ВОЗ придерживались мнения, что вирус перешёл на человека с дикого животного через некое промежуточное звено, однако однозначных доказательств этой гипотезы нет.
Через Баку-Тбилиси-Карс: экспортный поезд из Турции прибыл в Россию
В логистический центр железнодорожной станции Ворсино в Калужской области (Россия) сегодня прибыл контейнерный поезд из Турции.
Как сообщает агенство Trend, контейнерный поезд состоит из 16 40-футовых контейнеров, заполненных посудомоечными машинами и газовыми плитами.
Поезд стартовал из Анкары 29 января, проследовал транзитом через Грузию и Азербайджан по магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня поезд добрался до точки назначения – Калужской области. В логистическом комплексе прошла официальная церемония встречи, участниками которой стали представители региональных властей, ОАО «Российские железные дороги», турецкого посольства в России.
Сообщается, что экспорт из Турции в Россию по этому маршруту был осуществлен впервые.
«Большую часть отношений между странами составляют торгово-экономические отношения, они развиваются и углубляются. Несмотря на то, что в прошлом году в условиях пандемии количество взаимных визитов уменьшилось, мы продолжали движение к цели, которую поставили наши лидеры – президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Уверен, что этот транспортный коридор будет интенсивно использоваться. Это будет не только железнодорожный путь, но и своеобразный мост дружбы, соединяющий наши народы», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Сомсар.
Trend пишет, что операторами перевозки являются компании Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и JSC Russian Railways Logistics (Россия).
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Премьер Грузии назначил новых губернаторов в четырех регионах
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил новых государственных поверенных в четырех регионах. Об этом пишет Netgazeti.
Согласно решению главы правительства, Георгий Сахокия, который был заместителем главы администрации правительства Грузии, займет должность губернатора в регионе Гурия.
Мамука Сагареишвили назначен государственным представителем в регионе Шида Картли. Сагареишвили работал на различных должностях в министерстве внутренних дел с 2005 года.
Пармен Маргвелидзе будет государственным поверенным в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети. Он уже занимал эту должность в 2013-2017 годах. В течение ряда лет он также работал в Службе доходов.
Государственным поверенным в Мцхета-Мтианети стал Давид Нозадзе. Он в разное время работал в Национальном агентстве исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и пробации, в том числе исполнял обязанности руководителя агентства, был руководителем Тбилисского бюро пробации агентства, юристом агентства. В 2004-2010 годах работал в частном секторе.
Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович
Режиссёр и актёр Алексей Агранович назначен руководителем московского театра "Гоголь-центр". На новой должности он заменит режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил городской департамент культуры.
Предполагается, что Агранович начнёт работу 26 февраля. За день до этого у Серебренникова истечёт срок контракта, сообщал режиссёр в социальных сетях.
Аграновичу 50 лет. Он окончил ВГИК, с 1995 года играет в театре и кино, занимается режиссурой и организует фестивали. Как театральный режиссер он работал в "Гоголь-центре" и в частных театре Антона Чехова и "Квартете И".
Серебренников создал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного драматического театра имени Гоголя. После этого на сцене прошёл ряд громких премьер.
"На задворках театрального пространства появился театр, не просто театр, а именно центр, в котором с утра до вечера кипит жизнь", — комментировал это Радио Свобода президент Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский.
В феврале Ассоциация театральных критиков обращалась с открытым письмом к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предлагала оставить Серебренникова на посту художественного руководителя. ""Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра", — говорилось в обращении.
В Южной Осетии выявили лишь три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии было проведено 68 исследований на коронавирус, выявлено три новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
По её словам, число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2 901, с учета медиков за сутки снято 20 человек, еще 834 находятся под наблюдением.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за время пандемии провели 16 690 исследований.
Отметим, что завтра, 10 февраля в Цхинвали пройдёт очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Мурат Джиоев: Зазе Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор»
Грузинская сторона использует «дело Гахеладзе» для повтора неоднократно высказанных пропагандистских и заведомо ложных выпадов, – говорит полномочный представитель президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Комментируя решения суда, приговорившего жителя села Квемо-Чала Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы, Джиоев заявил, что это – «самый мягкий приговор».
По его словам, Гахеладзе в июле 2020 года «преднамеренно и явно провокационно, с огнестрельным оружием нарушил государственную границу Южной Осетии и Грузии и открыл огонь по югоосетинским пограничникам при его задержании».
Говоря о позиции грузинских властей, Джиоев заявил: «Создается впечатление, что им не важно, о чем говорить, лишь бы «ущипнуть» Россию».
Югоосетинский чиновник упрекает и международные организации, призывающие Цхинвали освободить гражданина Грузии.
«Представители международных организаций каждый раз призывают власти Южной Осетии «проявить гуманность», подойти к делу из гуманитарных позиций, но почему-то такую гуманность и принципиальность не проявляют в отношении молодых людей из Южной Осетии, которые с 2008 года считаются без вести пропавшими, хотя международные эксперты однозначно подтвердили, что они были в руках силовых структур Грузии и в их дебрях затерялись их следы», – отметил Джиоев.
Сегодня же в МИД самопровозглашенной республики заявили, что «в Южной Осетии преступников осуждают не по национальному признаку, а за совершенное преступление». В комментарии говорится, что «инцидент с применением огнестрельного оружия был впервые зафиксирован после окончания войны 2008 года».
«(Это) в действительности должно было бы стать предметом всеобщего реагирования. Однако на деле получилось наоборот – вместо осуждения стрельбы на границе, мы наблюдаем оголтелую истерию в Грузии, и использование инцидента официальным Тбилиси для искажения истины и нагнетания напряженности», – сказано в заявлении.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
Авария на «Кавкасиони»: Абхазия частично осталась без электричества
Очамчирский и Гальский районы самопровозглашенной республики Абхазия с утра остались без электричества из-за аварии на российском участке линии электропередач «Кавкасиони».
Как сообщили в компании «Черноморэнерго», в 05:25, 07:07 и 08:36 дистанционная защита отключала линию «Кавкасиони».
«Место аварии находится на территории России. Причины выясняются», – заявили в компании.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередач находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Надо готовиться к ежедневной борьбе»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Украинской службе Радио Свободная Европа / Радио Свобода сказал по поводу блокировки телеканалов, принадлежащих куму Путина Виктору Медведчуку: "Россия, конечно, даст на это свой ответ".
Министр, однако, считает, что "всё худшее, что Россия могли сделать Украине, она уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории". В Киеве понимают, что деятели российской пропагандистской машины продолжают работать, и украинцам не надо поддаваться на провокации, заявил Кулеба.
"Думаю, мы должны относиться к происходящему как зрелое государство... Нам необходимо теперь быть готовыми к ежедневной борьбе", сказал Кулеба.
Он выразил благодарность украинскому обществу за поддержку санкций, принятых Советом национальной безопасности и обороны. "Я вижу реакцию экспертов и гражданского общества, обычных граждан, прессы, соцсетей - все они поддерживают решение Украинского государства. Это очень важно", - сказал в интервью Украинской редакции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube. Об этом сообщил из Киева корреспондент Радио Свобода.
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник в Сенате Конгресса США начинается суд над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, подвергнутым около месяца назад импичменту Палатой представителей за "подстрекательство к мятежу".
6 января президент Трамп выступил перед десятками тысяч своих сторонников с призывом остановить попытку "своровать выборы", после чего несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке сорвать заседания Палаты представителей и Сената, на которых утверждались результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Окончательное слово в процедуре импичмента остается за Сенатом, который должен осудить или оправдать бывшего президента. Во вторник сенаторы проведут дебаты и голосование по вопросу конституционности импичмента бывшего президента. В конституции страны ничего не сказано по поводу возможности импичмента президента, покинувшего Белый дом. Это беспрецедентный случай в истории США. Адвокаты Дональда Трампа приводят два аргумента в его защиту: они настаивают на неконституционности преследования бывшего президента и на том, что его выступление защищено первой поправкой к конституции, гарантирующей американцам свободу слова. В обвинительном документе Палаты представителей говорится о том, что призыв Дональда Трампа "к восстанию против правительства Соединенных Штатов – самое тяжкое преступление, когда-либо совершенное президентом".
В среду должны начаться судебные прения, где в качестве судей будут выступать сенаторы, а в качестве обвинителей – группа, состоящая из нескольких членов Палаты представителей. Решение об осуждении бывшего президента может быть принято большинством в две трети голосов, то есть за эту меру должны проголосовать 17 сенаторов-республиканцев. Такой исход процесса маловероятен, поскольку подавляющее большинство законодателей-республиканцев дали понять, что они считают преследование бывшего президента неконституционным. За импичмент, как считается, могут проголосовать лишь 5 республиканцев.
Сторонники Дональда Трампа называют этот процесс политическим театром, критики Трампа заявляют о том, что Конгресс должен публично осудить такое поведение президента и закрыть возможность Дональду Трампу претендовать в будущем на выборную должность.
Дональд Трамп стал единственным в истории США президентом, подвергнутым импичменту Палатой представителей дважды.
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