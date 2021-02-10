У Ингурского моста прошла акция в поддержку Ираклия Бебуа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что отменяет обязательное ношение масок в общественных местах, введенное из-за эпидемии коронавируса. В своем телеграм-канале он написал, решение принято "после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе".

Также Кадыров сообщил, что власти снимают. ограничения по передвижению через границы республики. "Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", — заявил глава Чечни. Въезд для жителей других регионов в республику был ограничен с июля 2020 года.

"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", – отметил Кадыров.

Согласно официальной статистике, с 12 января число заразившихся коронавирусом снижается. Месяц назад статистика зарегистрировала 85 новых случаев, 10 февраля — всего 21. По всей России число новых заражений также снижается.

В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал властям российских регионов ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Ко второй половине ноября ношение масок стало обязательным во всех регионах страны. Кадыров стал вторым главой региона, отменившим у себя масочный режим. Об отмене масочного режима заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Его решение вступит в силу с 12 февраля.