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СГБ, ГТК, Очамчирский район – кадровые перестановки в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут председателем Службы государственной безопасности (СГБ).
С 18 мая 2020 года Киут занимал должность заместителя председателя СГБ и временно исполнял обязанности председателя ведомства.
Как сообщается на сайте абхазского лидера, еще одним указом освобожден от должности председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Гурам Инапшба. Временно исполняющим обязанности председателя ГТК назначен первый заместитель председателя Алиас Лабахуа.
Освобожден от исполнения обязанностей и глава администрации Очамчирского района Станислав Амичба, а его заместититель Артимон Габелая назначен исполняющим обязанности главы администрации.
Другие новости дня
23-летнего парня задержали в Кобулети после самоубийства 14-летней девочки
В городе Кобулети покончила с собой 14-летняя девочка. В семье заявляют, что прошлым летом она была изнасилована. МВД Грузии начало расследование смерти подростка по статье 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает доведение до самоубийства.
Сегодня же в ведомстве сообщили, что задержали 23-летнего парня. Ему предъявлено обвинение по статье 140 УК – «Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.
Дедушка погибшей девочки сообщил журналистам, что в июле 2020 года его 13-летняя внучка могла стать жертвой сексуального насилия со стороны 23-летнего мужчины. Семья узнала об этом два месяца назад, когда предполагаемый насильник снова появился в городе, – пишет «Новости-Грузия»
Дед несовершеннолетней заявил, что семья проинформировала полицию: «Она ждала заключения экспертизы, но оно запаздывало. Этот парень не был задержан. Она переживала из-за этого. Когда я сегодня пришел с работы домой, то обнаружил её мертвой. Сегодня же мы узнали, что он [предполагаемый преступник] арестован».
Коронавирус в Грузии: 21 890 тестов, 557 новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3321. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 557 новых случаев коронавируса (днём ранее – 544). Было проведено 21 890 тестов: PCR-тестов – 8510, экспресс‐тестов на антиген – 13 380.
Выздоровели еще 639 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 264 158, выздоровевших – 256 024.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,54%, за последние 14 дней – 3,5%, за последнюю неделю – 3,23%.
МАГАТЭ сообщило о начале производства металлического урана в Иране
Иран начал производство металлического урана. Об это сообщает Associated Press со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Associated Press пишет, что на встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси сообщил, что факт производства небольшого количества – чуть более трёх с половиной граммов металлического урана – на заводе в Исфахане подтвердила инспекция агентства.
Металлический уран используют для производства атомной бомбы. Исследования, связанные с его производством, были запрещены ядерной сделкой 2015 года. Ранее Иран не занимался производством такого вида урана, отмечает Associated Press.
В январе представитель Ирана в МАГАТЭ заявил, что производство нового топлива ведётся для тегеранского реактора в научно-исследовательских целях.
- Ядерная сделка между Ираном и шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) была подписана в 2015 году. Соглашение года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году США вышли из сделки и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств.
- Администрация нового президента США Джо Байдена заявляла, что готова рассмотреть возобновление ядерной сделки с Тегераном.
Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет
Медиамагнат, издатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом The Washington Post сообщил его брат Джимми Флинт. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.
Первый номер журнала Hustler вышел в свет в 1974 году. Через два года он основал компанию Larry Flynt Publications. Бизнес-империя Флинта включала в себя десятки журналов, интернет-порталов, клубов и одно казино.
Ларри Флинт был участником многочисленных судебных процессов против сторонников ограничения порнографии, в ходе которых отстаивал право на свободу слова. В судах он неизменно ссылался на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу высказываний.
Выигранный Флинтом в Верховном суде судебный процесс против священника Джерри Фалуэлла, обвинившим издателя в клевете, стал основой для вышедшего в 1996 году фильма Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта". Сам Флинт сыграл в этом фильме судью, председательствующего на процессе.
В 1978 году после неудачного покушения Флинт оказался парализован и до конца жизни передвигался в инвалидной коляске.
Журнал Hustler не раз использовался для политических заявлений. Так, в 2012 году Флинт на страницах журнала пообещал вознаграждение в один миллион долларов за информацию о налоговых декларациях кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни. В 2017 году Флинт предложил 10 миллионов долларов за любой компромат, который мог бы привести к импичменту президента США Дональда Трампа.
Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Президент США Джо Байден провел в среду первый после вступления в должность президента телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем, во время которого, согласно заявлению Белого дома, он поднял вопросы соблюдения прав человека в Китае, торговых отношений, отношений в области международной безопасности и борьбы с изменением климата.
В сообщении, обнародованном Белым домом, говорится о том, что президент Байден подчеркнул, что его приоритетами является обеспечение безопасности американцев, защита американского образа жизни и сохранение "свободного и открытого" индо-тихоокеанского региона. Президент США Байден выразил глубокую обеспокоенность относительно "принудительных и несправедливых" экономических методов, используемых Пекином, подавления протестов в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне. Вместе с тем Джо Байден выразил готовность взаимодействовать с Китаем, когда такие действия в интересах Соединенных Штатов. Два лидера также обменялись мнениями о борьбе с пандемией коронавируса, изменением климата и распространением оружия массового поражения.
Формулирование отношений с Китаем стало одним из основных приоритетов первых недель администрации Джо Байдена. В среду было объявлено о том, что Пентагону дано указание оценить американскую стратегию в отношении Китая на предмет ее соответствия задачам национальной безопасности. Группа советников президента также работает над выработкой нового подхода к экономическим и торговым отношениям с Китаем. Администрация Байдена пока не намерена отменять торговые тарифы, введенные администрацией Трампа.
По словам Джо Байдена, для проведения действенной политики в отношении Китая потребуются усилия правительства, поддержка Конгресса и система крепких союзов и партнерств. "Только так мы сможем ответить на китайский вызов и обеспечить победу Америки в будущей конкуренции", - заявил президент Байден на встрече с сотрудниками Пентагона.
Литва отказалась задерживать Леонида Волкова по требованию России
Власти Литвы отказались выполнять постановление московского суда о задержании находящегося в стране соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сообщает Associated Press.
29 января Следственный комитет России заочно предъявил главе региональных штабов Навального обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет. Вчера Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца и объявил его в межгосударственный розыск. Это означает, что вести его поиски будут на территории СНГ, в которое Литва никогда не входила.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте осудила "использование международных инструментов для политически мотивированного преследования". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь сказал, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.
По версии следствия, Волков призывал подростков участвовать в акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. Волков отрицает вину.
Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января и 2 февраля. По всей стране были задержаны более 11 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального помещены под домашний арест по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.
COVID-19 в Абхазии: 64 новых случая инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 279 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 64 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 человек, 69 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице скончались три пациента: мужчина 1936 года рождения умер 6 февраля; женщина 1953 года рождения умерла 9 февраля; женщина 1939 года рождения умерла 8 февраля. Основной диагноз всех троих пациентов «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11933 человека. 187 летальных случаев. Выздоровели 10943 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Кадыров отменил масочный режим в Чечне и открыл границы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что отменяет обязательное ношение масок в общественных местах, введенное из-за эпидемии коронавируса. В своем телеграм-канале он написал, решение принято "после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе".
Также Кадыров сообщил, что власти снимают. ограничения по передвижению через границы республики. "Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", — заявил глава Чечни. Въезд для жителей других регионов в республику был ограничен с июля 2020 года.
"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", – отметил Кадыров.
Согласно официальной статистике, с 12 января число заразившихся коронавирусом снижается. Месяц назад статистика зарегистрировала 85 новых случаев, 10 февраля — всего 21. По всей России число новых заражений также снижается.
В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал властям российских регионов ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Ко второй половине ноября ношение масок стало обязательным во всех регионах страны. Кадыров стал вторым главой региона, отменившим у себя масочный режим. Об отмене масочного режима заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Его решение вступит в силу с 12 февраля.
У Ингурского моста прошла акция в поддержку Ираклия Бебуа
Акция в поддержку гражданина Грузии Ираклия Бебуа, приговоренного в самопровозглашенной республике Абхазия к девяти годам лишения свободы, прошла сегодня у Ингурского моста.
Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», акцию организовала бывший член «Европейской Грузии» Элене Хоштария. К ней присоединились гражданские активисты и члены «Движения за Грузию».
Хоштария призвала правительство Грузии принять более эффективные меры для освобождения своих граждан.
«Мы, гражданские активисты не забываем о людях, которые являются жертвами оккупации. Их количество, к сожалению, растёт», – сказала Хоштария.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Пожар близ торгового центра «Мегалайн» в Тбилиси: пострадал один человек
Один человек пострадал во время пожара, который возник сегодня близ торгового центра «Мегалайн» в Тбилиси.
Начальник главного управления столичной Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе сообщил журналистам, что в ликвидации пожара приняли участие семь пожарно-спасательных бригад.
«Легко пострадал один гражданин, который получил небольшой ожог руки. Его автомобиль был припаркован снаружи, и он получил повреждения, когда пытался переставить машину», – пояснил Кереселидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», пожар вспыхнул в складском помещении, где хранился товар разного типа. Часть товаров сгорела. Причина возникновения пожара все еще не установлена.
«Была угроза распространения огня, однако благодаря своевременному реагированию пожар был локализован», – отметил Кереселидзе.
«Интерфакс»: Юлия Навальная улетела из России в Германию
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне (Германия).
Ранее соратники Навального провели переговоры с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины. На встрече обсуждалась политика западных стран в отношении России и, в частности, возможное введение новых санкций против российских властей за аресты Алексея Навального, членов его команды и других оппозиционеров.
- Алексей Навальный был арестован и помещен в московский следственный изолятор «Матросская тишина» в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом «Новичок». Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
- Позже российский суд приговорил Навального к двум с половиной годам лишения свободы по уголовному делу 2014-го года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
- Арест Навального вызвал протесты по всей России и волну репрессий в отношений оппозиции. Российские власти арестовали почти всех ключевых членов команды Навального, против них заведены уголовные дела. Всего на протестных акциях были задержаны около десяти тысяч человек.
- Европарламент призвал страны Евросоюза ввести санкции в отношении ближнего круга президента России Владимира Путина из-за преследования Навального и использования против него боевого химического яда «Новичок». В свою очередь исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков передал властям США согласованный с Навальным список российских олигархов и чиновников, против которых, по мнению оппозиционного политика, следует ввести персональные санкции. В списке 35 человек, среди них - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Карабахские власти «сотрудничают с миротворцами для обеспечения безопасного въезда иностранцев»
Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сотрудничают с российскими миротворцами для безопасного и беспрепятственного въезда иностранных граждан через находящийся под их контролем Лачинский коридор. Как сообщает «Радио Азатутюн», об этом заявил начальник управления информации и по связям с общественностью министерства иностранных дел Нагорного Карабаха Артак Нерсисян.
В частности, граждане зарубежных стран, в том числе граждане России, должны заранее обратиться в МИД Карабаха для получения разрешения на въезд. Затем информация об обращениях передается и российским миротворческим силам.
«Основная цель – обеспечение безопасности», – сказал Артак Нерсисян.
На вопрос, не означает ли это, что в принятии решения о разрешении на въезд будут играть роль также российские миротворцы, Нерсисян ответил, что решение принимает Министерство иностранных дел, заявки рассматриваются в министерстве.
Ранее СМИ со ссылкой Микаэла Минасяна (бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна) писали о запрете на въезд иностранцев в Карабах. Минасян в своем Telegram-канале утверждал, что группа французских журналистов и общественных деятелей, имея официальную аккредитацию, не смогла въехать в Карабах. По его словам, российские миротворцы не разрешили им продолжить путь, мотивируя это тем, что «они въезжают на территорию Азербайджана, поэтому полученная в Армении аккредитация недействительна и необходимо получить аккредитацию от Азербайджана».
Между тем, МИД Карабаха сообщает, что в последние дни по указанной процедуре в Карабах прибыли представители ряда зарубежных СМИ и международных организаций.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
МИД РФ: Россия не меняет условий для возобновления авиасообщения с Грузией
Вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему зависит от ситуации с пандемией коронавируса, а также от выполнения грузинской стороной условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Что касается восстановления авиасообщения, то помимо известных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, по-прежнему действует указ президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года №287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противодействий», введенный в связи с провокацией грузинских радикалов летом 2019 года. Условия отмены данного указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами», – отметил замглавы МИД РФ.
Ранее Руденко уже заявлял, что условиями для восстановления авиасообщения являются: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. «Пока эти условия не выполнены», – говорил он в июле прошлого года.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
- По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Захарова: «Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках?»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит о сходстве технологий организации заявленной на 14 февраля акции сторонников Алексея Навального с подобными флешмобами оппозиции в других странах.
Говоря о том, что силы НАТО инструктируют соратников Навального по ведению подрывной работы в РФ, она указала на технологии организации подобных акций в других странах со стороны США и структур НАТО и ЕС.
«Там не фонарики, там цветочки бывают, ленточки. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно было бы, если бы не знали, чем это закончится», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы не только видим, [как это организуется], мы просто знаем. Здесь нечего скрывать и придумывать. Здесь видно: классическая, по тем самым методичкам, идет работа», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее Захарова отметила, что перемена тактики соратников Навального по организации акций в России изменилась после состоявшейся 8 февраля онлайн-встречи с представителями стран НАТО, которая была организована на базе постпредства Польши при ЕС. Она подчеркнула, что так называемые оппозиционеры из РФ используются коллективным Западом как инструменты «бесконечного давления и попыток влияния» на Россию.
- Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. «Мемориал» признал их политзаключёнными.
- Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что новая акция в поддержку Алексея Навального состоится в воскресенье, 14 февраля, хотя ещё на прошлой неделе заявил, что протесты возобновятся только весной.
- Чтобы избежать столкновений с полицией, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – написал Волков.
МИД Украины просит Саакашвили воздержаться от призывов к акциям неповиновения в Грузии
В МИД Украины предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, – сообщает «Европейская правда».
«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», – отметили в ведомстве.
В МИД также заявили, что у обвинений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова «нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя».
«Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом», – говорится в комментарии.
Накануне Саакашвили, который занимает пост Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, обвинил украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.
9 февраля Игорь Долгов провел встречу в Министерстве иностранных дел Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти. Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами, двусторонние отношения и стратегическое партнерство.
Армянская община Абхазии присоединилась к штабу в поддержку Путина
Армянская община Абхазии приняла решение присоединиться к штабу в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Русской общины Абхазии.
Встреча представителей общин прошла в Сухуми накануне. В пресс-релизе указано, что 9 февраля – «день основания армянского батальона имени маршала Ивана Баграмяна».
Лидер Армянской общины Галуст Трапизонян заявил, что «для Абхазии Россия и сосед, и стратегический партнер, и наши народы связывают тесные дружеские отношения».
Общественный штаб в поддержку Владимира Путина заработал в Сухуми 1 февраля. Он располагается в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В штаб вошли активисты различных общественных организаций.
При этом сухумская акция в поддержку Путина, запланированная на 23 января, была перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации».
Друзья Путина приобрели понравившуюся ему дачу Брежнева в Крыму
Бывшую дачу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму купил больше чем за миллиард рублей житель неблагополучного московского района, преподающий боевые искусства. За этим человеком может стоять компания, близкая к окружению президента России. Когда-то дача должна была стать его официальной резиденцией, — рассказывает издание "Проект".
Дача "Глициния" остроена в 1955 году для фактического главы СССР Никиты Хрущева, он принимал на ней главу Югославии Иосипа Броза Тито. Но Брежнев часто отдыхал на даче, принимал гостей, за время его руководства государством он встречал на ней почти всех руководителей стран социалистического блока.
До аннексии Крыма, в 2004 году, объект приобрёл российский государственный банк ВТБ, за 15 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Бывший президент Украины Леонид Кучма в мемуарах писал, что дача покупалась для Владимира Путина,как его резиденция. О том, что дача предназначалась именно для Путина, заявлял тогда прокурор Крыма Виктор Шемчук. Контракт о покупке был подписан в 2004 году во время визита Путина на полуостров.
Позднее, пишет "Проект", контракт был разорван Хозяйственным судом Украины под давлением президента Виктора Ющенко, с которым конфликтовал Кремль. Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Геннадий Москаль заявлял, что это стало одной из причин "газовых войн" между Москвой и Киевом. "Говоря уголовным языком наше высшее руководство скрысятничало", — говорил он в интервью, заявляя, что передача дачи Путину и его постоянный отдых на полуострове окупились бы "в миллионы раз".
В 2019 году, после аннексии Крыма Россией, бывшая дача Брежнева была продана за 1 миллиард 200 миллионов рублей, это одна из самых дорогих сделок с местной недвижимостью. Покупателем выступила компания, зарегистрированная за 8 месяцев до проведения аукциона. Её генеральным директором и основным кредитором оказался москвич Янис Эрманис. Как удалось выяснить "Проекту" он живёт в неблагополучном районе Гольяново на востоке города. По образованию Эрманис - экономист, с молодости увлекается вьетнамским единоборством вин-чун-фат-за-куен и даёт частные уроки.
Компания, зарегистрированная на имя Эрманиса, оказалась связанной с банком "Россия", основным акционером которого является друг президента Путина Юрий Ковальчук, а все известные акционеры — его приближённые. Планируют ли Ковальчук или совладельцы его банка пользоваться дачей сами или купили её для Путина — неизвестно. В ближайшем к объекту большом городе, Ялте, "Глицинию" называют "путинской". Но сам объект, как указывают местные жители, выглядит запущенным, на нём уже несколько лет не было гостей.
В Абхазии сообщили о случаях заражения COVID-19 в Драндской тюрьме
В самопровозглашенной республике Абхазия, в Аппарат Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл поступила информация о том, что среди заключенных СИЗО МВД «Дранда» (Драндская тюрьма) зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Заключенные сообщают, что, несмотря на наличие у них симптомов, характерных при заболевании коронавирусом, никаких действенных мер адекватного реагирования со стороны медицинских работников и администрации СИЗО не предпринимается.
«Вспышка коронавирусной инфекции в СИЗО «Дранда», как и в других местах лишения свободы, представляет особый риск из-за близости проживания в тесных условиях с небольшим количеством свежего воздуха. Кроме того, учитывая плохие санитарно-гигиенические условия содержания в СИЗО, риск быстрого распространения инфекции многократно увеличивается», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Уполномоченного.
В Аппарате указывают на то, что Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик при выполнении своих служебных обязанностей вправе беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору.
«При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Главный санитарный врач имеет право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки», – сказано в заявлении.
Асида Шакрыл призвала Людмилу Скорик «принять безотлагательные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию очагов распространения коронавирусной инфекции в местах принудительного содержания на территории Абхазии и предоставить информацию о принятых мерах реагирования в аппарат Уполномоченного в течение двух дней».
COVID-19 в Южной Осетии: 16 новых случаев, две пациентки скончались
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии за сутки выросло на 16, достигнув 2917, – сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«COVID-19 диагностирован за сутки у 16 жителей республики, всего проведено 169 тестов. Сняты с учета в среду 17 человек», – сказала Кочиева.
По её данным, в настоящее время под наблюдением медиков с коронавирусной инфекцией находятся 833 человека.
«Всего за время пандемии выздоровело 2084 человека, проведено тестов в ПЦР лаборатории – 16 859, умерли порядка 70 человек», – говорится в сообщении.
В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии сообщили, что за прошедшие сутки зафиксированы два случая с летальным исходом. От осложнений COVID-19 скончались пациентки 70 и 82 лет.
Отметим, что сегодня было принято решение о снятии в Южной Осетии всех ограничений на проведение праздничных, похоронных и поминальных мероприятий.
Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по защите от COVID-19
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по защите от коронавирусной инфекции. Документ утвержден на основании решения Координационного штаба.
С 10 февраля по 10 марта 2021 года в Абхазии запрещается:
- проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
- проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
- функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;
- деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;
- деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений;
- перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
Местные администрации обязаны обеспечивать ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.
Работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах Абхазии должна осуществляться в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с СЭС, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах Абхазии должны осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом санитарно-эпидемиологической службой.
Владельцы предприятий (объектов) общественного питания, стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий обязаны осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом СЭС.
Работники организаций, работающих в сфере обслуживания, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 разрешается:
- с 15 февраля 2021 года – деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования с условием допуска к учебному процессу учеников 1–4 классов включительно;
- с 22 февраля 2021 года – деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5–11 классов включительно;
- с 15 февраля 2021 года – оказание услуг общественного питания, предоставляемых посредством размещения на открытом воздухе (на террасах и верандах) столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также услуг по доставке еды или продажи еды и иных продуктов на вынос;
- с 22 февраля 2021 года – оказание услуг общественного питания внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также соответствия иным государственным санитарно-гигиеническим нормам и правилам (санитарным правилам), указанным в пункте 6 настоящего Распоряжения;
- с 15 февраля 2021 года министерству культуры и местным администрациям - устанавливать режим работы и иные условия осуществления деятельности подведомственными учреждениями культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).
Минздраву поручено до 15 февраля 2021 года разработать и утвердить государственные санитарно-гигиенические нормы и правила (санитарные правила), устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Абхазии новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и регламентирующие в период пандемии:
- деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего общего образования), начального и среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;
- деятельность предприятий (объектов) общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), торговых объектов (в том числе продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков);
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы). Государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава при содействии МВД и местных администраций поручается обеспечить проведение проверок объектов санитарно-эпидемиологического надзора.
Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями поручается:
- организовать процесс осуществления мониторинга деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения санитарных правил, указанных в пункте 6 настоящего Распоряжения, и иных требований, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия новой коронавирусной инфекции СOVID-19;
- постоянно обеспечивать подведомственные дошкольные и общеобразовательные организации средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) для работников, средствами дезинфекции, термометрами.
Рекомендовано:
- гражданам воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий;
- ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;
- руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Руководители центральных и местных органов госуправления, иных госорганов, республиканских и муниципальных организаций обязаны освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет по их желанию от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также обеспечить исполнение требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Соратник Алексея Навального объявлен в межгосударственный розыск
Соратник Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Об этом "Интерфаксу"сообщили в пресс-службе Басманного суда в среду.
Суд также зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Волкова на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну. Сейчас оппозиционер находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ.
29 января Следственный комитет России заочно предъявил Леониду Волкову обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.
Основанием для возбуждения дела следствие называет видеоролики, в которых Волков призывает подростков участвовать в митингах против ареста Навального. Ведомство настаивает, что оппозиционер "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов" на проведение демонстраций.
Сам Волков отреагировал на происходящее отсылками к книге Джорджа Оруэлла: "Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти", – написал он.
21 января Волков опубликовал на своем личном канале только одно видео под названием "Как нам вытащить Навального из тюрьмы?", в котором призывал выйти на улицы и потребовать освобождения Навального. При этом Волков ничего не говорил о возрасте, а только отмечал, что нужен каждый человек.
28 января Волков предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребёнка.
Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.
Вчера Леонид Волков объявил, что новая акция в поддержку Алексея Навального состоится в воскресенье, 14 февраля, хотя ещё на прошлой неделе заявил, что протесты возобновятся только весной.
Чтобы избежать столкновений с полицией, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. "Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов", – написал Волков.
Спецоперации «Воры в законе» и «BRATVA-35»: 45 граждан Грузии задержаны в Европе
В различных странах Европы, в том числе в Италии, Франции и Греции накануне, 9 февраля были арестованы 45 граждан Грузии. Как сообщает МВД Грузии, их обвиняют в связях с т.н. «воровским миром».
В ведомстве отмечают, что Центральный департамент криминальной полиции принял участие в операциях наряду с местными правоохранителями.
Как пишет Netgazeti, 9 февраля (в рамках операции «Воры в законе») выявили и задержали в общей сложности 28 граждан Грузии, которые активно совершали преступные действия на территории Италии и других стран ЕС.
В рамках данной операции два гражданина Грузии задержали в Польше, по одному – в Греции, Бельгии и Словении.
«Следствием установлено, что граждане Грузии грабили квартиры в Северной Италии, а на вырученные с продажи украденных вещей деньги пытались начать легальный бизнес в Италии. С целью введения итальянских правоохранителей в заблуждение, граждане Грузии активно использовали фальшивые данные и документацию», – отмечается в заявлении.
В Италии против них возбуждено уголовное дело по трем статьям местного Уголовного кодекса – формирование криминальной группировки, воровство и отмывание денег. В случае подтверждения вины, обвиняемым грозит до 7 лет заключения.
Аналогичная операция (под названием BRATVA-35) прошла и во Франции. В нескольких городах были задержаны: «вор в законе» грузинского происхождения К.А., а также 17 граждан Грузии, которые вели преступную деятельность в странах ЕС.
Им выдвинули обвинения по пяти статьям УК — неоднократное воровство в торговых объектах организованной группировкой; участие в преступных группировках; продажа/покупка имущества, нажитого преступным путем; незаконная торговля контрабандным табаком. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит до 10 лет заключения и штраф в 375 тысяч евро.
Президент Европейского совета в марте посетит Грузию и Украину
Президент Европейского совета Шарль Мишель в марте планирует посетить Грузию и Украину. Как пишет «Европейская правда», об этом стало известно после встречи Мишеля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Я передал Денису Шмыгалю устойчивую поддержку восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией. ЕС единый и твердый в своей позиции относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду возможности скоро приехать в Украину», – написал председатель Евросовета в Twitter.
Представитель Мишеля уточнил, что глава Евросовета в марте посетит Украину и Грузию, чтобы подчеркнуть позицию ЕС по поддержке обоих государств.
Ранее о предстоящем визите европейского чиновника в эфире телекомпании «Имеди» заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она сказала, что Мишель посетит Тбилиси 1 марта, в рамках турне также отправится в Азербайджан и Армению.
В Южной Осетии сняты все ограничения на массовые мероприятия
Все ограничения на проведение праздничных, похоронных и поминальных мероприятий сняты в Южной Осетии. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба под председательством президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.
«То, что был возобновлен учебный процесс в школах - было правильным решением. Сегодня можно уже снимать ограничения на посещение массовых мероприятий. Несомненно, надо продолжить соблюдение всех санитарных мер на всех объектах, в организациях», – сказал Бибилов.
Как пишет агенство «Рес», объектам торговли, развлекательным центрам, объектам культуры и спорта необходимо сохранять дезинфекционный и масочный режим, социальную дистанцию.
- За время пандемии в Южной Осетии выявлен 2901 случай коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 60 человек.
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