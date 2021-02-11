В ФРГ продлевают жёсткий локдаун из-за новых мутаций коронавируса

В Германии решено продлить до 7-го марта жёсткий локдаун, который был введён в стране на фоне резкого роста коронавирусной инфекции в середине декабря, пишет "Немецкая волна".

О продлении локдауна договорились в ходе видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель.

Отмечается, что на дальнейшем действии меры настояло ведомство федерального канцлера – вопреки сопротивлению некоторых региональных властей. Ведомство сослалось на угрозу, связанную с распространением новых, более опасных мутаций коронавируса.

В ФРГ останутся закрытыми гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. При этом утверждённые меры предусматривают ряд исключений. С 1-го марта разрешено возобновить работу парикмахерским.

"Базовый принцип "мы остаёмся дома" по-прежнему является важным инструментом в борьбе против пандемии", - говорится в документе, принятом в ходе видеоконференции 10 февраля.

С начала пандемии COVID-19 число смертей от этой болезни в Германии составляет почти 63 тысячи. Суточный прирост заражений в последнее снижается. В среду власти сообщили о примерно 8 тысячах новых случаев инфекции.