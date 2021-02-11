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МИД Украины передал Грузии ноту из-за задержания яхтсменов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар передал временно поверенному в делах Грузии в Киеве Давиду Бочоришвили ноту относительно задержания в Грузии яхты с украинцами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.
«Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и непредвзятое расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз выражена просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в контексте недавних заявлений Михаила Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИДа, что Украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства между странами.
«Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, должны несмотря ни на что держаться вместе, чтобы эффективнее противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям», – отметил Боднар.
- В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин.
- Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.
- Владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают «ничего конкретного» для освобождения задержанных.
- Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.
Другие новости дня
Путин обсудил с главными редакторами СМИ отравление Навального
На закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в среду Владимир Путин обсудил причины протестов и отравление Алексея Навального, блокировку западных интернет-сервисов и регулирование цен на продукты, пишет The Bell со ссылкой на участников разговора.
Вопрос о блокировке западных интернет-сервисов задал главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров. В конце 2020 года Госдума дала Роскомнадзору право блокировать иностранные интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ". Путин ответил, что пока блокировать YouTube и другие иностранные сервисы государство не собирается, потому что не хочет доставлять неудобств россиянам, которые активно ими пользуются. Блокировка возможна только в том случае, если иностранные онлайн-сервисы начнут представлять реальную угрозу.
Вопрос об отравлении Алексея Навального и январских протестах задал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В ответ Путин изложил свой традиционный взгляд на протесты. "Мы же с вами понимаем, что несогласованные акции инспирированы Западом, Навального используют внешние акторы, которые таким образом проводят политику сдерживания. Что делать, молодежь во все времена всегда радикальна. Но силовики во время последних акций действовали корректно", – говорят собеседники The Bell.
Отвечая на вопрос об отравлении Навального, он пересказал свой первый разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после новости об отравлении. "В разговоре с президентом Макроном я попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили. Отказ. Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа. Отказ. Тогда я предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву. И если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство, – мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию. Отказ. Еще раз: наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом", – пересказывает Венедиктов слова президента.
Разговор Путина с Макроном 14 сентября 2020 года спустя неделю со ссылкой на источник пересказала газета Le Monde. Газета назвала телефонный разговор "разговором глухих": Макрон заявил, что, поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения; в ответ Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также обвинил Навального и его ФБК в шантаже некоторых политиков и чиновников.
- Алексей Навальный был арестован и помещён в московский следственный изолятор "Матросская тишина" в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом "Новичок". Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
Путин коснулся нерыночных мер, которые правительство принимает для борьбы с ценами на продукты: квот и пошлин на экспорт зерна, а также регулирования розничных цен на базовые продукты питания. По словам одного из участников встречи, Путин сказал, что отказываться от этих мер государство не собирается. "Нельзя людям говорить, что у нас хороший урожай, а растут цены на продукты", – пересказывает слова президента источник The Bell. В такой ситуации цены на продукты правильно регулировать.
Заседание югоосетинского парламента вновь не состоялось
Заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Как пишет агентство «Рес», на сессию явились 19 депутатов. Отсутствовали члены партии «Ныхас» и Народной партии, а также одномандатники.
В повестке дня было восемь вопросов, в том числе бюджет Южной Осетии на 2021 год.
«Судя по всему, заседание в очередной раз не состоится. Это обыкновенное безумие, которое, к сожалению, охватило часть депутатского корпуса. В зале заседаний находятся депутаты, которые готовы работать. Это «Единство народа», Компартия, «Единая Осетия» и те одномандатники, которые, так или иначе, относятся к этим партиям. Пусть народ решает теперь, что будет дальше», – сказал первый вице-спикер Петр Гассиев.
Часть депутатов бойкотирует заседания парламента с конца августа прошлого года. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева.
5 февраля парламентарии (30 из 34) впервые за несколько месяцев собрались на заседание с участием российской делегации во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Заседание синода ГПЦ завершилось. Главные темы – Давид-Гареджи и вакцинация
Заседание Священного cинода Грузинской православной церкви (ГПЦ) завершилось. Руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил, что протокол заседания будет опубликован через несколько часов.
Он сообщил, что члены синода обсудили вопрос монастырского комплекса Давид-Гареджи, тему вакцинации, а также оценили некоторые вопросы «с моральной точки зрения».
Отметим, что всех членов синода накануне протестировали на коронавирус. Говоря о вакцинации населения от COVID-19, некоторые священнослужители заявили, что она должна быть добровольной.
«Кто пройдет вакцинацию, их не будут объявлять врагами Бога и народа», – сказал митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили).
Параллельно с заседанием синода брат осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе, Торнике Мамаладзе устроил акцию протеста. Он говорит, что его брат уже четвертый год является «личным узником Бидзины Иванишвили».
- Последний раз правящие архиереи Церкви собирались под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в марте 2020 года. Тогда представители ГПЦ заявили, что «главная причина пандемии коронавируса – отдаление человека от Бога».
В Москве вновь обсудили вопрос восстановления сухумского аэропорта
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган встретилась в Москве с Руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александром Нерадько.
В пресс-службе абхазского ведомства сообшили, что рабочая встреча была посвящена вопросу возобновления авиасообщения в сухумском аэропорту.
«Подробно обсудили вопрос организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением», – говорится в сообщении.
По словам Кристины Озган, абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критерий выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ.
«Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие и отметил, что проводимое в рамках совместной Рабочей группы взаимодействие имеет конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации», – сказано в сообщении пресс-службы.
В ноябре прошлого года российская делегация посещала Абхазию для «изучения текущего технического состояния сухумского аэропорта и определения дальнейших шагов по его капитальному ремонту и функционированию». Уже в декабре перспективы восстановления сухумского аэропорта в Москве обсудил абхазский президент Аслан Бжания. В конце января текущего года Бжания заявил, что аэропорт заработает не позднее 2024 года.
Акт «В поддержку Грузии» вновь внесен в Конгресс США
Сопредседатели Группы друзей Грузии, конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Коннолли вновь инициировали в Палате представителей США акт «В поддержку Грузии».
Законопроект подтверждает поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Тбилиси демократическим ценностям, в том числе с точки зрения свободных и справедливых выборов, а также решительно подтверждает противодействие США российской агрессии в регионе.
Как пишет Первый канал Грузии, в документе отмечается, что «в оккупированных регионах (Южная Осетия и Абхазия) Россия разжигает беспорядки, осуществляет помощь сепаратистским движениям и совершает серьезные нарушения прав человека, включая аресты и убийства».
Согласно акту «В поддержку Грузии», российские силы продолжают притеснять гражданские сообщества вдоль административной разделительной линии и препятствуют праву вынужденно перемещенных лиц на возвращение. Документ поддерживает территориальную целостность Грузии путем введения санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных территориях.
«Прошло уже более 12 лет с тех пор, как российские силы вторглись и оккупировали грузинские земли. Тем не менее, даже несмотря на нарушения фундаментальных прав человека со стороны России, Грузия неустанно работала над развитием демократии и независимости своего народа. По этим причинам важно повторно представить этот законопроект», — заявил Адам Кинзингер.
По словам конгрессмена Коннолли, документ укрепляет партнерство США и Грузии.
«Я горд вновь представить акт в поддержку Грузии, который укрепляет важнейшее партнерство США и Грузии, стратегически важные отношения в критически важной части мира. Этот законопроект еще раз ясно показывает, что Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают суверенитет Грузии, продолжение демократического развития и безопасность, особенно в условиях российской агрессии», — заявил конгрессмен Коннолли.
В документе также говорится, что торговый представитель США должен добиться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле с Грузией.
В ФРГ продлевают жёсткий локдаун из-за новых мутаций коронавируса
В Германии решено продлить до 7-го марта жёсткий локдаун, который был введён в стране на фоне резкого роста коронавирусной инфекции в середине декабря, пишет "Немецкая волна".
О продлении локдауна договорились в ходе видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель.
Отмечается, что на дальнейшем действии меры настояло ведомство федерального канцлера – вопреки сопротивлению некоторых региональных властей. Ведомство сослалось на угрозу, связанную с распространением новых, более опасных мутаций коронавируса.
В ФРГ останутся закрытыми гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. При этом утверждённые меры предусматривают ряд исключений. С 1-го марта разрешено возобновить работу парикмахерским.
"Базовый принцип "мы остаёмся дома" по-прежнему является важным инструментом в борьбе против пандемии", - говорится в документе, принятом в ходе видеоконференции 10 февраля.
С начала пандемии COVID-19 число смертей от этой болезни в Германии составляет почти 63 тысячи. Суточный прирост заражений в последнее снижается. В среду власти сообщили о примерно 8 тысячах новых случаев инфекции.
Восстановлено передвижение граждан через Ингурский мост – Тея Ахвледиани
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Тея Ахвледиани заявила, что с сегодняшнего дня передвижение граждан через Ингурский мост восстановлено.
«С сегодняшнего дня, после почти годового ограничения свободного передвижения, открыт т.н. переходной пункт на Ингурском мосту. Это даст возможность жителям оккупированной Абхазии (на первом этапе – определенным категориям граждан) перейти на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Однозначно необходимо приветствовать все подобные шаги, направленные на облегчение положения наших граждан», – отметила Ахвледиани.
Министр также сообщила, что ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. Сейчас срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Отметим, что абхазские источники об открытии Ингурского моста пока не сообщают.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури в конце февраля прошлого года из-за риска распространения COVID-19. С тех пор для возвращающихся в Абхазию граждан было организовано пять «гуманитарных коридоров».
23-летнего парня задержали в Кобулети после самоубийства 14-летней девочки
В городе Кобулети покончила с собой 14-летняя девочка. В семье заявляют, что прошлым летом она была изнасилована. МВД Грузии начало расследование смерти подростка по статье 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает доведение до самоубийства.
Сегодня же в ведомстве сообщили, что задержали 23-летнего парня. Ему предъявлено обвинение по статье 140 УК – «Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.
Дедушка погибшей девочки сообщил журналистам, что в июле 2020 года его 13-летняя внучка могла стать жертвой сексуального насилия со стороны 23-летнего мужчины. Семья узнала об этом два месяца назад, когда предполагаемый насильник снова появился в городе, – пишет «Новости-Грузия»
Дед несовершеннолетней заявил, что семья проинформировала полицию: «Она ждала заключения экспертизы, но оно запаздывало. Этот парень не был задержан. Она переживала из-за этого. Когда я сегодня пришел с работы домой, то обнаружил её мертвой. Сегодня же мы узнали, что он [предполагаемый преступник] арестован».
Коронавирус в Грузии: 21 890 тестов, 557 новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3321. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 557 новых случаев коронавируса (днём ранее – 544). Было проведено 21 890 тестов: PCR-тестов – 8510, экспресс‐тестов на антиген – 13 380.
Выздоровели еще 639 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 264 158, выздоровевших – 256 024.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,54%, за последние 14 дней – 3,5%, за последнюю неделю – 3,23%.
СГБ, ГТК, Очамчирский район – кадровые перестановки в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут председателем Службы государственной безопасности (СГБ).
С 18 мая 2020 года Киут занимал должность заместителя председателя СГБ и временно исполнял обязанности председателя ведомства.
Как сообщается на сайте абхазского лидера, еще одним указом освобожден от должности председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Гурам Инапшба. Временно исполняющим обязанности председателя ГТК назначен первый заместитель председателя Алиас Лабахуа.
Освобожден от исполнения обязанностей и глава администрации Очамчирского района Станислав Амичба, а его заместититель Артимон Габелая назначен исполняющим обязанности главы администрации.
МАГАТЭ сообщило о начале производства металлического урана в Иране
Иран начал производство металлического урана. Об это сообщает Associated Press со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Associated Press пишет, что на встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси сообщил, что факт производства небольшого количества – чуть более трёх с половиной граммов металлического урана – на заводе в Исфахане подтвердила инспекция агентства.
Металлический уран используют для производства атомной бомбы. Исследования, связанные с его производством, были запрещены ядерной сделкой 2015 года. Ранее Иран не занимался производством такого вида урана, отмечает Associated Press.
В январе представитель Ирана в МАГАТЭ заявил, что производство нового топлива ведётся для тегеранского реактора в научно-исследовательских целях.
- Ядерная сделка между Ираном и шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) была подписана в 2015 году. Соглашение года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году США вышли из сделки и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств.
- Администрация нового президента США Джо Байдена заявляла, что готова рассмотреть возобновление ядерной сделки с Тегераном.
Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет
Медиамагнат, издатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом The Washington Post сообщил его брат Джимми Флинт. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.
Первый номер журнала Hustler вышел в свет в 1974 году. Через два года он основал компанию Larry Flynt Publications. Бизнес-империя Флинта включала в себя десятки журналов, интернет-порталов, клубов и одно казино.
Ларри Флинт был участником многочисленных судебных процессов против сторонников ограничения порнографии, в ходе которых отстаивал право на свободу слова. В судах он неизменно ссылался на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу высказываний.
Выигранный Флинтом в Верховном суде судебный процесс против священника Джерри Фалуэлла, обвинившим издателя в клевете, стал основой для вышедшего в 1996 году фильма Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта". Сам Флинт сыграл в этом фильме судью, председательствующего на процессе.
В 1978 году после неудачного покушения Флинт оказался парализован и до конца жизни передвигался в инвалидной коляске.
Журнал Hustler не раз использовался для политических заявлений. Так, в 2012 году Флинт на страницах журнала пообещал вознаграждение в один миллион долларов за информацию о налоговых декларациях кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни. В 2017 году Флинт предложил 10 миллионов долларов за любой компромат, который мог бы привести к импичменту президента США Дональда Трампа.
Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Президент США Джо Байден провел в среду первый после вступления в должность президента телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем, во время которого, согласно заявлению Белого дома, он поднял вопросы соблюдения прав человека в Китае, торговых отношений, отношений в области международной безопасности и борьбы с изменением климата.
В сообщении, обнародованном Белым домом, говорится о том, что президент Байден подчеркнул, что его приоритетами является обеспечение безопасности американцев, защита американского образа жизни и сохранение "свободного и открытого" индо-тихоокеанского региона. Президент США Байден выразил глубокую обеспокоенность относительно "принудительных и несправедливых" экономических методов, используемых Пекином, подавления протестов в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне. Вместе с тем Джо Байден выразил готовность взаимодействовать с Китаем, когда такие действия в интересах Соединенных Штатов. Два лидера также обменялись мнениями о борьбе с пандемией коронавируса, изменением климата и распространением оружия массового поражения.
Формулирование отношений с Китаем стало одним из основных приоритетов первых недель администрации Джо Байдена. В среду было объявлено о том, что Пентагону дано указание оценить американскую стратегию в отношении Китая на предмет ее соответствия задачам национальной безопасности. Группа советников президента также работает над выработкой нового подхода к экономическим и торговым отношениям с Китаем. Администрация Байдена пока не намерена отменять торговые тарифы, введенные администрацией Трампа.
По словам Джо Байдена, для проведения действенной политики в отношении Китая потребуются усилия правительства, поддержка Конгресса и система крепких союзов и партнерств. "Только так мы сможем ответить на китайский вызов и обеспечить победу Америки в будущей конкуренции", - заявил президент Байден на встрече с сотрудниками Пентагона.
Литва отказалась задерживать Леонида Волкова по требованию России
Власти Литвы отказались выполнять постановление московского суда о задержании находящегося в стране соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сообщает Associated Press.
29 января Следственный комитет России заочно предъявил главе региональных штабов Навального обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет. Вчера Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца и объявил его в межгосударственный розыск. Это означает, что вести его поиски будут на территории СНГ, в которое Литва никогда не входила.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте осудила "использование международных инструментов для политически мотивированного преследования". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь сказал, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.
По версии следствия, Волков призывал подростков участвовать в акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. Волков отрицает вину.
Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января и 2 февраля. По всей стране были задержаны более 11 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального помещены под домашний арест по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.
COVID-19 в Абхазии: 64 новых случая инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 279 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 64 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 человек, 69 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице скончались три пациента: мужчина 1936 года рождения умер 6 февраля; женщина 1953 года рождения умерла 9 февраля; женщина 1939 года рождения умерла 8 февраля. Основной диагноз всех троих пациентов «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11933 человека. 187 летальных случаев. Выздоровели 10943 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Кадыров отменил масочный режим в Чечне и открыл границы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что отменяет обязательное ношение масок в общественных местах, введенное из-за эпидемии коронавируса. В своем телеграм-канале он написал, решение принято "после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе".
Также Кадыров сообщил, что власти снимают. ограничения по передвижению через границы республики. "Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", — заявил глава Чечни. Въезд для жителей других регионов в республику был ограничен с июля 2020 года.
"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", – отметил Кадыров.
Согласно официальной статистике, с 12 января число заразившихся коронавирусом снижается. Месяц назад статистика зарегистрировала 85 новых случаев, 10 февраля — всего 21. По всей России число новых заражений также снижается.
В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал властям российских регионов ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Ко второй половине ноября ношение масок стало обязательным во всех регионах страны. Кадыров стал вторым главой региона, отменившим у себя масочный режим. Об отмене масочного режима заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Его решение вступит в силу с 12 февраля.
У Ингурского моста прошла акция в поддержку Ираклия Бебуа
Акция в поддержку гражданина Грузии Ираклия Бебуа, приговоренного в самопровозглашенной республике Абхазия к девяти годам лишения свободы, прошла сегодня у Ингурского моста.
Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», акцию организовала бывший член «Европейской Грузии» Элене Хоштария. К ней присоединились гражданские активисты и члены «Движения за Грузию».
Хоштария призвала правительство Грузии принять более эффективные меры для освобождения своих граждан.
«Мы, гражданские активисты не забываем о людях, которые являются жертвами оккупации. Их количество, к сожалению, растёт», – сказала Хоштария.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Пожар близ торгового центра «Мегалайн» в Тбилиси: пострадал один человек
Один человек пострадал во время пожара, который возник сегодня близ торгового центра «Мегалайн» в Тбилиси.
Начальник главного управления столичной Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе сообщил журналистам, что в ликвидации пожара приняли участие семь пожарно-спасательных бригад.
«Легко пострадал один гражданин, который получил небольшой ожог руки. Его автомобиль был припаркован снаружи, и он получил повреждения, когда пытался переставить машину», – пояснил Кереселидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», пожар вспыхнул в складском помещении, где хранился товар разного типа. Часть товаров сгорела. Причина возникновения пожара все еще не установлена.
«Была угроза распространения огня, однако благодаря своевременному реагированию пожар был локализован», – отметил Кереселидзе.
«Интерфакс»: Юлия Навальная улетела из России в Германию
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне (Германия).
Ранее соратники Навального провели переговоры с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины. На встрече обсуждалась политика западных стран в отношении России и, в частности, возможное введение новых санкций против российских властей за аресты Алексея Навального, членов его команды и других оппозиционеров.
- Алексей Навальный был арестован и помещен в московский следственный изолятор «Матросская тишина» в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом «Новичок». Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
- Позже российский суд приговорил Навального к двум с половиной годам лишения свободы по уголовному делу 2014-го года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
- Арест Навального вызвал протесты по всей России и волну репрессий в отношений оппозиции. Российские власти арестовали почти всех ключевых членов команды Навального, против них заведены уголовные дела. Всего на протестных акциях были задержаны около десяти тысяч человек.
- Европарламент призвал страны Евросоюза ввести санкции в отношении ближнего круга президента России Владимира Путина из-за преследования Навального и использования против него боевого химического яда «Новичок». В свою очередь исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков передал властям США согласованный с Навальным список российских олигархов и чиновников, против которых, по мнению оппозиционного политика, следует ввести персональные санкции. В списке 35 человек, среди них - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Карабахские власти «сотрудничают с миротворцами для обеспечения безопасного въезда иностранцев»
Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сотрудничают с российскими миротворцами для безопасного и беспрепятственного въезда иностранных граждан через находящийся под их контролем Лачинский коридор. Как сообщает «Радио Азатутюн», об этом заявил начальник управления информации и по связям с общественностью министерства иностранных дел Нагорного Карабаха Артак Нерсисян.
В частности, граждане зарубежных стран, в том числе граждане России, должны заранее обратиться в МИД Карабаха для получения разрешения на въезд. Затем информация об обращениях передается и российским миротворческим силам.
«Основная цель – обеспечение безопасности», – сказал Артак Нерсисян.
На вопрос, не означает ли это, что в принятии решения о разрешении на въезд будут играть роль также российские миротворцы, Нерсисян ответил, что решение принимает Министерство иностранных дел, заявки рассматриваются в министерстве.
Ранее СМИ со ссылкой Микаэла Минасяна (бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна) писали о запрете на въезд иностранцев в Карабах. Минасян в своем Telegram-канале утверждал, что группа французских журналистов и общественных деятелей, имея официальную аккредитацию, не смогла въехать в Карабах. По его словам, российские миротворцы не разрешили им продолжить путь, мотивируя это тем, что «они въезжают на территорию Азербайджана, поэтому полученная в Армении аккредитация недействительна и необходимо получить аккредитацию от Азербайджана».
Между тем, МИД Карабаха сообщает, что в последние дни по указанной процедуре в Карабах прибыли представители ряда зарубежных СМИ и международных организаций.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
МИД РФ: Россия не меняет условий для возобновления авиасообщения с Грузией
Вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему зависит от ситуации с пандемией коронавируса, а также от выполнения грузинской стороной условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Что касается восстановления авиасообщения, то помимо известных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, по-прежнему действует указ президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года №287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противодействий», введенный в связи с провокацией грузинских радикалов летом 2019 года. Условия отмены данного указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами», – отметил замглавы МИД РФ.
Ранее Руденко уже заявлял, что условиями для восстановления авиасообщения являются: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. «Пока эти условия не выполнены», – говорил он в июле прошлого года.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
- По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Захарова: «Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках?»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит о сходстве технологий организации заявленной на 14 февраля акции сторонников Алексея Навального с подобными флешмобами оппозиции в других странах.
Говоря о том, что силы НАТО инструктируют соратников Навального по ведению подрывной работы в РФ, она указала на технологии организации подобных акций в других странах со стороны США и структур НАТО и ЕС.
«Там не фонарики, там цветочки бывают, ленточки. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно было бы, если бы не знали, чем это закончится», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы не только видим, [как это организуется], мы просто знаем. Здесь нечего скрывать и придумывать. Здесь видно: классическая, по тем самым методичкам, идет работа», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее Захарова отметила, что перемена тактики соратников Навального по организации акций в России изменилась после состоявшейся 8 февраля онлайн-встречи с представителями стран НАТО, которая была организована на базе постпредства Польши при ЕС. Она подчеркнула, что так называемые оппозиционеры из РФ используются коллективным Западом как инструменты «бесконечного давления и попыток влияния» на Россию.
- Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. «Мемориал» признал их политзаключёнными.
- Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что новая акция в поддержку Алексея Навального состоится в воскресенье, 14 февраля, хотя ещё на прошлой неделе заявил, что протесты возобновятся только весной.
- Чтобы избежать столкновений с полицией, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – написал Волков.
МИД Украины просит Саакашвили воздержаться от призывов к акциям неповиновения в Грузии
В МИД Украины предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, – сообщает «Европейская правда».
«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», – отметили в ведомстве.
В МИД также заявили, что у обвинений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова «нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя».
«Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом», – говорится в комментарии.
Накануне Саакашвили, который занимает пост Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, обвинил украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.
9 февраля Игорь Долгов провел встречу в Министерстве иностранных дел Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти. Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами, двусторонние отношения и стратегическое партнерство.
Армянская община Абхазии присоединилась к штабу в поддержку Путина
Армянская община Абхазии приняла решение присоединиться к штабу в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Русской общины Абхазии.
Встреча представителей общин прошла в Сухуми накануне. В пресс-релизе указано, что 9 февраля – «день основания армянского батальона имени маршала Ивана Баграмяна».
Лидер Армянской общины Галуст Трапизонян заявил, что «для Абхазии Россия и сосед, и стратегический партнер, и наши народы связывают тесные дружеские отношения».
Общественный штаб в поддержку Владимира Путина заработал в Сухуми 1 февраля. Он располагается в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В штаб вошли активисты различных общественных организаций.
При этом сухумская акция в поддержку Путина, запланированная на 23 января, была перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации».
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