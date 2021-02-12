Прокуратура Грузии обратилась к парламенту для задержания Ники Мелия

Генпрокуратура просит у парламента Грузии разрешения для задержания председателя крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Информацию об этом, а также копию письма ведомство распространило сегодня, – пишет «Новости-Грузия».

Ранее, 5 февраля Генпрокуратура Грузии пригрозила лидеру «Единого национального движения» арестом, если в течение недели он не выплатит залог, установленный в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.

Мелия категорически отказался выполнять это требование, поскольку считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.

Срок погашения залога истек сегодня. Теперь прокуратура просит разрешения у парламента, чтобы обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на тюремное заключение.

Несмотря на то, что Мелия бойкотирует работу парламента и написал заявление об отказе от мандата, до сих пор он все еще остается депутатом и пользуется неприкосновенностью. Члены правящей «Грузинской мечты» отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными.