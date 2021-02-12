Шесть человек задержаны на протестной акции в Кутаиси

По меньшей мере, шесть человек были задержаны на протестной акции у мэрии Кутаиси, сообщает Общественный вещатель. Несколько десятков человек – гражданские активисты и представители оппозиционных партий – требовали встречи с губернатором Имеретии и мэром Кутаиси Иосебом Хахалеишвили.

Демонстранты требовали от чиновников разъяснений по поводу крупных представительских расходов мэрии Кутаиси и посещения ресторанов в период действия строгих ковид-ограничений.

«Мэр открыл ресторан во время комендантского часа, повеселился со своим коллегой и пошел домой. Вопрос в том, почему мэр и правительство могут поступать так, а гражданам – нет», - сказал в комментарии грузинской службе Радио Свобода активист «Движения для Грузии» Кахабер Квеквескири.

Протестующие пытались прорваться в здание мэрии, однако им помешали полицейские. Сотрудники МВД производили задержания демонстрантов довольно жестко. Во время начавшейся давки нескольким людям стало плохо. На месте были мобилизованы бригады скорой помощи.

По данным МВД, все задержанные задержаны в административном порядке. Протестующие остаются на месте и теперь требуют освобождения единомышленников.

Согласно информации НПО «Детектор растрат», в 2020 году представительские расходы мэрии Кутаиси составили около 84,3 тысячи лари, из которых более 64,6 тысячи лари были потрачены после того, как в Грузии зарегистрировали первый случай COVID-19 и стали вводить меры для предотвращения распространения заболевания.