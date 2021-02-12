США исключают повстанцев-хуситов из списка террористических групп

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявила, что власти Российской Федерации нарушают двусторонний договор с Чешской Республикой о защите инвестиций – в связи с действиями, направленными на воспрепятствование работе организации в России под предлогом применения закона об "иностранных агентах".

РСЕ/РС выступила с таким заявлением 11 февраля, после того как в течение нескольких последних недель по инициативе Роскомнадзора корпорация была несколько раз оштрафована. Роскомнадзор требует от РСЕ/РС придерживаться жёстких правил маркировки контента, публикуемого на территории России, в частности, перед началом каждого видеоролика, радиопередачи или телепрограммы необходимо размещать 15-секундный видео- или аудиотитр о том, что материал произведен "иностранным агентом". Упоминания об этом, по требованиям Роскомнадзора, должны открывать любой материал журналистов корпорации на любых интернет-платформах, включая посты в мессенджерах и социальных сетях.

РСЕ/РС, одна из трёх новостных организаций, включённых Министерством юстиции России в список медиа-"иностранных агентов", и единственная, оказавшаяся под санкциями за это, не выполняет данных требований. В корпорации отмечают, что Роскомнадзор относится к РСЕ/РС показательно жёстче, чем к другим работающим в России иностранным СМИ.

По имеющейся сейчас информации, Роскомнадзор намеревается передать в суд в общем счёте 260 протоколов, фиксирующих неисполнение новых требований. Общая сумма штрафов может составить 75 миллионов рублей. Судом первой инстанции в последние недели на корпорацию уже наложены штрафы на общую сумму более 15 миллионов рублей. Эти судебные решения обжалуются в установленном законом порядке, РСЕ/РС считает их противоречащими праву граждан на свободный доступ к информации.

В заявлении корпорации указывается, что своими действиями Москва нарушает двустороннее соглашение о защите инвестиций, заключённое между Россией и Чехией в 1994 году. В заявлении содержится призыв к российским властям к переговорам с целью разрешения конфликта. В противном случае против РФ может быть подан иск в международный арбитраж.

"Репрессивные меры со стороны российских властей – это нервная реакция Москвы, цель которой заключается в том, чтобы лишить Радио Свободная Европа/Радио Свобода возможности работать в России в тот момент, когда наша аудитория растёт быстрыми темпами, – заявила главный редактор и исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Дейзи Синделар. – Мы намерены использовать все юридические методы для того, чтобы защитить нашу работу в России, с тем чтобы мы могли продолжать заниматься честной и не поддающейся давлению журналистикой – именно тем, чего ожидает от нас аудитория".

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – частная некоммерческая медиаорганизация, финансируемая Конгрессом и зарегистрированная в США. Американское законодательство гарантирует независимость редакционной политики корпорации. Штаб-квартира организации с 1995 года находится в Праге, действуя в Чешской Республике, согласно национальному законодательству, в качестве "представительства корпорации". По этой причине в РСЕ/РС полагают, что её инвестиции в России должны быть защищены в соответствии с договором между Чехией и РФ.

На территории России русскоязычные проекты РСЕ/РС, включая Радио Свобода и телеканал "Настоящее Время", располагают десятками штатных сотрудников и сетью из сотен внештатных корреспондентов. Это одна из самых крупных иностранных независимых медиаорганизаций, работающих в России, еженедельная аудитория которой составляет 6,7 миллиона человек.