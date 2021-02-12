Новости
В Италии объявлен новый состав правительства Марио Драги
В Италии объявлен новый состав правительства, которое президент Серджо Маттарелла поручил сформировать Марио Драги.
В новом правительстве сохранили посты главы МИД, МВД, министерства здравоохранения, культуры и оборонного ведомства из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте. Всего в новый кабинет вошли 23 человека.
Ранее в пятницу бывший глава Европейского центрального банка Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.
До этого в течение недели Марио Драги работал над тем, чтобы заручиться поддержкой со стороны различных политических сил для формирования «правительства национального единства». Главной задачей для него ставится разрешение ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к тяжелым экономическим последствиям. Драги поддержала, в частности, популистская партия «Движения пяти звезд». Ее представителям досталось наибольшее число кресел.
На следующей неделе, как ожидается, в парламенте Италии состоится голосование по вынесению доверия новому правительству.
Джузеппе Конте подал в отставку 26 января. Это стало следствием ухода из его кабинета представителей партии бывшего премьера Маттео Ренци из-за споров о стратегии борьбы с коронавирусом и рецессией в экономике.
Другие новости дня
Защита Трампа выступила в Сенате на слушаниях по импичменту
В Сенате США в пятницу продолжилось судебное разбирательство по импичменту бывшего президента страны Дональда Трампа.
С аргументами 12 февраля выступили юристы экс-главы государства. На доводы в защиту своего клиента у них ушло около трех часов. По закону на это отводиться до 16 часов.
Дональда Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов прошлого года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.
В пятницу, в начале заседания в Сенате, адвокат Трампа Майкл Ван дер Вин заявил, что нынешний импичмент является «неконституционной» и «возмутительной» попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии. По словам ван дер Вина, Трамп призывал своих сторонников к «мирному патриотическому» протесту 6 января, а также требовал прекращения насильственных действий в Капитолии.
Юрист Дэвид Шоен, отвечая на обвинения в том, что именно воинственные заявления Трампа спровоцировали насилие и мятеж в Капитолии, привел многочисленные цитаты, когда, на его взгляд, подобную жесткую лексику против экс-президента использовали ведущие политики-демократы, пишет «Голос Америки».
Выступление защитников последовало за представлением аргументов обвинителей – менеджеров по импичменту из Палаты представителей. Они излагали доводы в пользу обвинения в течение двух дней. Обвинители заявили о наличии «четких и неопровержимых» доказательств того, что Трамп спровоцировал мятеж, направив толпу своих сторонников к Капитолию для противостояния законодателям.
Дональд Трамп проходит процедуру импичмента уже второй раз. В феврале прошлого года Сенат, в отличие от Палаты представителей, не стал признавать Трампа виновным в злоупотреблении власть и препятствованию расследованию Конгрессу. Нынешний процесс необычен тем, что обвинительный вердикт не приведет к отстранению Трампа от должности, которую он покинул 20 января. Демократы добиваются того, чтобы Дональду Трампу было запрещено баллотироваться на государственные посты в будущем.
США исключают повстанцев-хуситов из списка террористических групп
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовящемся исключении повстанческого движения хуситов в Йемене из списка зарубежных террористических организаций.
Решение, вступающее в силу 16 февраля, отменяет меру, принятую администраций предыдущего американского президента Дональда Трампа. Ее пересмотр Блинкен назвал «признанием страшной гуманитарной ситуации в Йемене». Как сказал госсекретарь, решение нацелено на ослабление этого острейшего в мире гуманитарного кризиса и наращивание дипломатических усилий для завершения гражданской войны в Йемене.
Вооруженный конфликт там продолжается с 2015-го года. За это время были убиты свыше ста тысяч человек, разрушена значительная часть инфраструктуры страны. Проиранские повстанцы-хуситы, контролирующие столицу Сану, а также большие территории на севере и западе Йемена, противостоят поддерживаемому Саудовской Аравией правительству и сепаратистам на юге страны. Противники хуситов, в свою очередь, борются между собой за сферы влияния.
COVID-19 в Абхазии: 37 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 431 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 81 пациент, 67 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутской больнице скончались две пациентки: женщина 75 лет умерла 11 февраля; женщина 74 лет умерла утром 12 февраля. Основной диагноз обеих пациенток - новая коронавирусная инфекция, также у них была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12025 человек. 191 летальный случай. Выздоровели 11628 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Пожар на тбилисском рынке стройматериалов «Элиава» локализован
Пожар на территории рынка строительных материалов «Элиава» в Тбилиси локализован. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар начался сегодня вечером на складе стройматериалов на улице Агладзе. До прибытия на место пожарные огонь успел перекинуться на соседние складские помещения.
Пожар удалось локализовать, ведутся активные работы по ликвидации. К этому времени на месте работают 12 пожарно-спасательных бригад.
Информации о пострадавших в ведомство не поступало.
Шесть человек задержаны на протестной акции в Кутаиси
По меньшей мере, шесть человек были задержаны на протестной акции у мэрии Кутаиси, сообщает Общественный вещатель. Несколько десятков человек – гражданские активисты и представители оппозиционных партий – требовали встречи с губернатором Имеретии и мэром Кутаиси Иосебом Хахалеишвили.
Демонстранты требовали от чиновников разъяснений по поводу крупных представительских расходов мэрии Кутаиси и посещения ресторанов в период действия строгих ковид-ограничений.
«Мэр открыл ресторан во время комендантского часа, повеселился со своим коллегой и пошел домой. Вопрос в том, почему мэр и правительство могут поступать так, а гражданам – нет», - сказал в комментарии грузинской службе Радио Свобода активист «Движения для Грузии» Кахабер Квеквескири.
Протестующие пытались прорваться в здание мэрии, однако им помешали полицейские. Сотрудники МВД производили задержания демонстрантов довольно жестко. Во время начавшейся давки нескольким людям стало плохо. На месте были мобилизованы бригады скорой помощи.
По данным МВД, все задержанные задержаны в административном порядке. Протестующие остаются на месте и теперь требуют освобождения единомышленников.
Согласно информации НПО «Детектор растрат», в 2020 году представительские расходы мэрии Кутаиси составили около 84,3 тысячи лари, из которых более 64,6 тысячи лари были потрачены после того, как в Грузии зарегистрировали первый случай COVID-19 и стали вводить меры для предотвращения распространения заболевания.
В Тбилиси горит рынок строительных материалов «Элиава»
В Тбилиси горит рынок стройматериалов и автозапчастей «Элиава» в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула».
На кадрах с места происшествия видны клубы черного дыма высотою в несколько десятков метров. На место происшествия стягиваются дополнительные силы пожарных-спасателей.
До сих пор сообщений о пострадавших не поступало.
Давид Бакрадзе и Гиги Угулава покидают руководящие посты в «Европейской Грузии»
Давид Бакрадзе покидает пост председателя партии «Европейская Грузия». Об этом он заявил на брифинге после встречи в офисе партии. Он отметил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя на следующем съезде партии.
«После долгих раздумий и обсуждений я принял решение не баллотироваться на пост председателя партии на следующем съезде «Европейской Грузии», который состоится в мае, когда будет поднят вопрос о партийных должностях. Партия нуждается в обновлении», - заявил Бакрадзе.
Гиги Угулава также покидает должность генерального секретаря «Европейской Грузии». Как заявил на брифинге Угулава, он не собирается выдвигать свою кандидатуру на этот пост на следующем съезде партии. Вместе с тем, Угулава отметил, что результат «Европейской Грузии» на парламентских выборах 2020 года был очень плохим, и он берет на себя ответственность за это.
«Как и Давид Бакрадзе, я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на должность генсека партии на следующем съезде. Я больше не буду генеральным секретарем партии. Считаю это логичным, правильным и своевременным. Несмотря на драматические фальсификации, результат партии на последних выборах был очень плохим. Поэтому я беру на себя ответственность и уступаю место людям, которые сделали бы это лучше», - заявил Угулава.
- «Европейская Грузия» была формально основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года значилась только на бумаге. После парламентских выборов 2016 года часть лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» перешла в «Европейскую Грузию». На последних парламентских выборах партия получила всего 3.79% голосов и пять мандатов.
Совбез ООН призвали ввести санкции против властей Мьянмы
Совет безопасности ООН должен ввести санкции в связи с военным переворотом в Мьянме. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс, сообщает Reuters в пятницу, 12 февраля.
Он рекомендовал принять карательные меры против лиц, захвативших власть, эмбарго на поставки оружия и запреты на поездки в страну, а также подумать над организацией международного уголовного трибунала. По его словам, члены Совбеза должны сделать так, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся, а не оказалась под контролем хунты.
Эндрюс обратил внимание, что поступающие фотографии и видеозаписи свидетельствуют о том, что армия применяет боевые патроны против протестующих.
Сегодня стало известно, что полиция Мьянмы разогнала студенческий протест против государственного переворота. Инцидент произошел в городе Моламьяйн. Очевидны сообщили о выстрелах. Были задержаны 14 человек. В четверг стражи порядка провели обыск в помещении студенческого союза.
Накануне США ввели санкции против восьми человек, причастных к захвату власти в Мьянме. В черные списки попали представители военного руководства и три ювелирных компании. Американский президент Джо Байден потребовал от военных Мьянмы немедленно сложить полномочия.
1 февраля в стране произошел военный переворот. Захватчики ссылаются на фальсификации в ходе парламентских выборов. Они взяли под стражу руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию", в том числе государственного советника и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. По всей стране проходят массовые протесты с требованиями к вернуть власть демократически избранному правительству.
Прокуратура Грузии обратилась к парламенту для задержания Ники Мелия
Генпрокуратура просит у парламента Грузии разрешения для задержания председателя крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Информацию об этом, а также копию письма ведомство распространило сегодня, – пишет «Новости-Грузия».
Ранее, 5 февраля Генпрокуратура Грузии пригрозила лидеру «Единого национального движения» арестом, если в течение недели он не выплатит залог, установленный в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.
Мелия категорически отказался выполнять это требование, поскольку считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.
Срок погашения залога истек сегодня. Теперь прокуратура просит разрешения у парламента, чтобы обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на тюремное заключение.
Несмотря на то, что Мелия бойкотирует работу парламента и написал заявление об отказе от мандата, до сих пор он все еще остается депутатом и пользуется неприкосновенностью. Члены правящей «Грузинской мечты» отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными.
Путин наградил российского дипломата, работающего в Тбилиси
Президент России Владимир Путин наградил работников Министерства иностранных дел РФ за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу».
Среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени – руководитель Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.
Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения после войны 2008 года. Теперь при посольстве Швейцарии в Грузии есть секция интересов России, а при посольстве Швейцарии в России — секция интересов Грузии.
Число посетивших Грузию россиян сократилось в 45 раз
В январе 2021 года в Грузии побывали 1916 визитеров из России, что на 97,8%, или в 45 раз меньше, чем в январе предыдущего года.
По данным Национальной администрации туризма, всего страну посетили 34 909 иностранцев. Из них туристов, то есть тех, которые провели в Грузии более 24 часов, было 29 442 (снижение в 12,4 раза за год).
Больше всего визитеров прибыло из Турции (14 500), Армении (3875) и Азербайджана (3138). Большинство из них – водители грузовых автомобилей.
Грузия с февраля упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Турции. Они могут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. При этом для туристов все еще закрыты сухопутные границы страны.
Белорусским оппозиционерам выдвинули новые обвинения
Представителям белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения - в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Колесникова и Знак находятся под арестом по другому обвинению – в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.
Максим Знак – юрист и член оппозиционного координационного совета. Его адвокаты заявляют, что предъявленные обвинения беспочвенны. По словам защиты, вся деятельность совета осуществлялась публично. Это противоречит понятию "заговор". Кроме того, и Знак, и другие оппозиционеры подчеркивали: их задача – не добиваться власти для себя, а построить диалог между властью и гражданским обществом.
Защита Колесниковой новые обвинения пока не комментировала. Сегодня стало известно, что ее адвоката могут лишить лицензии. Ранее это уже произошло с другим защитником Колесниковой. А в отношении ещё двух её адвокатов возбуждены уголовные дела.
- После президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд, в Минске и других белорусских городах начались массовые акции протеста.
- Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, в 2020 году в стране возбудили более 650 уголовных дел, связанных с протестами. 166 граждан, обвиняемых по ним, правозащитный центр "Весна" признал политическими заключёнными.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Против ряда белорусских чиновников введены санкции. Россия белорусские выборы признала.
Абхазия вновь частично осталась без электричества из-за отключения ЛЭП
Высоковольтная линия электропередач «Кавкасиони» вновь отключилась. Об этом сообщили в абхазской компании «Черноморэнерго».
Без электричества остались Гульрипшский, Очамчирский и Гальский районы самопровозглашенной республики Абхазия. Обесточена и восточная часть Ткварчельского района.
9 февраля «Черноморэнерго» сообщила об отключении «Кавкасиони» на российском участке ЛЭП. Аварию устранили к вечеру того же дня.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередач находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
В Южной Осетии выявили 10 новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия выявил за сутки 10 случаев заражения коронавирусом, – сообщила «Рес» замглавы ведомства Анна Гаглоева.
По её словам, за сутки было протестировано 156 человек, выздоровел один человек. Всего подтвержденных случаев за время пандемии – 2942, выздоровевших – 2089. Под наблюдением медиков находятся 853 человека. От коронавируса, по информации местных властей, «умерли порядка 70 человек».
10 февраля в Цхинвали сообщили о снятии всех введенных ранее ограничений на массовые мероприятия.
Цхинвали: в парламенте собрались «оставшиеся без зарплат и пенсий возмущенные жители»
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, которые говорят, что остались без зарплат и пенсий из-за бойкота депутатов, собрались сегодня в парламенте. С ними встретился югоосетинский президент Анатолий Бибилов, – сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Пенсионеры, сотрудники архива и других ведомств требуют проведения сессии парламента и принятия бюджета на 2021 год, – пишет агентство «Рес».
«Мы не первый раз приходим к зданию парламента из-за задержки заработной платы. Летом, когда наше ведомство создали, мы три месяца не получали зарплату, и сейчас уже с января не получаем. Нам спустили одну двенадцатую часть бюджета. Это составляет только 200 тысяч (рублей), а чтобы погасить заработную плату нам нужно 600 тысяч. Мы хотим, чтобы депутаты наконец-то пришли на сессию и решили вопрос с бюджетом», – заявила директор Государственного архива Валентина Валиева.
«Депутат должен заниматься своим делом, он не имеем право бросить свою работу, уйти и не работать. [….] Это противники народа, они не слуги народа. Оставить без заработных плат людей, это просто стыд и позор», – говорит пенсионер Руслан Цховребов.
Сегодня сессия югоосетинского парламента вновь не состоялось из-за отсутствия кворума.
«Кворума нет, депутатов 19. В зале у нас сегодня много людей. Народ устал, они хотят свои пенсии, зарплаты. Положение такое, что мы снова ждем тех 14 депутатов, которые с сентября не ходят на работу. Они были проинформированы о сессии, но снова не пришли», – заявил первый вице-спикер Петр Гассиев.
«Рес» пишет, что за происходящим в зале следил спикер Алан Тадтаев, который проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса в России.
По информации агентства, в зал заседаний парламента пришла и вдова погибшего Инала Джабиева – Оксана Сотиева.
- Часть депутатов бойкотирует заседания парламента с конца августа прошлого года. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева.
- 5 февраля парламентарии (30 из 34) впервые за несколько месяцев собрались на заседание с участием российской делегации во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Грузия отреагировала на верификацию Twitter-аккаунта посольства РФ в Сухуми
Социальная сеть Twitter верифицировала аккаунт российского посольства в самопровозглашенной республике Абхазия. В МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что «работают над данным вопросом».
«У посольства Грузии в США уже была коммуникация как с американской стороной, так и непосредственно с компанией, в ходе которой была озвучена позиция грузинской стороны. Подобные действия являются частью гибридной и дезинформационной активности, которую осуществляет Россия против Грузии», – отметили в МИД.
В ведомстве говорят, что, совместно с партнерами, всегда реагируют на подобные факты.
Отметим, что аккаунт посольства России в Южной Осетии не является верифицированным.
- Ранее Украина пожаловалась в Twitter на верификацию аккаунта МИД России в Крыму. Соцсеть также верифицировала страницы подконтрольных Кремлю управлений МВД по Крыму и по Севастополю.
РСЕ/РС добивается отмены ограничений на работу в России
Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявила, что власти Российской Федерации нарушают двусторонний договор с Чешской Республикой о защите инвестиций – в связи с действиями, направленными на воспрепятствование работе организации в России под предлогом применения закона об "иностранных агентах".
РСЕ/РС выступила с таким заявлением 11 февраля, после того как в течение нескольких последних недель по инициативе Роскомнадзора корпорация была несколько раз оштрафована. Роскомнадзор требует от РСЕ/РС придерживаться жёстких правил маркировки контента, публикуемого на территории России, в частности, перед началом каждого видеоролика, радиопередачи или телепрограммы необходимо размещать 15-секундный видео- или аудиотитр о том, что материал произведен "иностранным агентом". Упоминания об этом, по требованиям Роскомнадзора, должны открывать любой материал журналистов корпорации на любых интернет-платформах, включая посты в мессенджерах и социальных сетях.
РСЕ/РС, одна из трёх новостных организаций, включённых Министерством юстиции России в список медиа-"иностранных агентов", и единственная, оказавшаяся под санкциями за это, не выполняет данных требований. В корпорации отмечают, что Роскомнадзор относится к РСЕ/РС показательно жёстче, чем к другим работающим в России иностранным СМИ.
По имеющейся сейчас информации, Роскомнадзор намеревается передать в суд в общем счёте 260 протоколов, фиксирующих неисполнение новых требований. Общая сумма штрафов может составить 75 миллионов рублей. Судом первой инстанции в последние недели на корпорацию уже наложены штрафы на общую сумму более 15 миллионов рублей. Эти судебные решения обжалуются в установленном законом порядке, РСЕ/РС считает их противоречащими праву граждан на свободный доступ к информации.
В заявлении корпорации указывается, что своими действиями Москва нарушает двустороннее соглашение о защите инвестиций, заключённое между Россией и Чехией в 1994 году. В заявлении содержится призыв к российским властям к переговорам с целью разрешения конфликта. В противном случае против РФ может быть подан иск в международный арбитраж.
"Репрессивные меры со стороны российских властей – это нервная реакция Москвы, цель которой заключается в том, чтобы лишить Радио Свободная Европа/Радио Свобода возможности работать в России в тот момент, когда наша аудитория растёт быстрыми темпами, – заявила главный редактор и исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Дейзи Синделар. – Мы намерены использовать все юридические методы для того, чтобы защитить нашу работу в России, с тем чтобы мы могли продолжать заниматься честной и не поддающейся давлению журналистикой – именно тем, чего ожидает от нас аудитория".
Радио Свободная Европа/Радио Свобода – частная некоммерческая медиаорганизация, финансируемая Конгрессом и зарегистрированная в США. Американское законодательство гарантирует независимость редакционной политики корпорации. Штаб-квартира организации с 1995 года находится в Праге, действуя в Чешской Республике, согласно национальному законодательству, в качестве "представительства корпорации". По этой причине в РСЕ/РС полагают, что её инвестиции в России должны быть защищены в соответствии с договором между Чехией и РФ.
На территории России русскоязычные проекты РСЕ/РС, включая Радио Свобода и телеканал "Настоящее Время", располагают десятками штатных сотрудников и сетью из сотен внештатных корреспондентов. Это одна из самых крупных иностранных независимых медиаорганизаций, работающих в России, еженедельная аудитория которой составляет 6,7 миллиона человек.
- Законодательство об "иностранных агентах", принятое в 2012 году и затем неоднократно расширенное, требует от некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа и которые российские власти считают занимающимися политической деятельностью, отчитываться о своей работе, а также размещать упоминания о внесении в список "иностранных агентов". Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие проекты медиакорпорации включены в список "СМИ – иностранных агентов" в 2017 году. До вступления в силу в конце прошлого года новых разработанных Роскомнадзором правил, не считая законодательство об "иностранных агентах" справедливым, РСЕ/РС тем не менее выполняла его требования.
- За годы пребывания у власти Владимира Путина давление на независимых журналистов в России существенно ужесточилось. В рейтинге "Свобода прессы в мире" организации "Репортёры без границ" Россия занимает 149-ю из 180 позиций.
- Несколько недель назад группа американских законодателей призвала администрацию США ввести санкции против Москвы в том случае, если российские власти будут усиливать давление на РСЕ/РС.
«Мы – участники исторического процесса». Энергетический министериал в Баку
В Баку в формате видеоконференции состоялось заседание Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор». Как пишет Trend, его открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил признательность всем партнерам, принимавшим участие в реализации «Южного газового коридора» – Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии.
По словам Алиева, Азербайджан был первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании для работы на Каспийском море.
«В 1999 году мы сдали в эксплуатацию трубопровод, пролегающий от Баку до грузинского порта Супса. Это было очень важно с точки зрения дальнейшего инвестирования, потому что до этого у нас не было выхода на мировой рынок. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к морю. Поэтому мы нуждались в трубопроводах, и, таким образом, наше достижение в 1999 году привело к важной перемене. Затем мы стали планировать нашу работу, связанную с основным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Это означало соединение Каспийского моря со Средиземным», – отметил Алиев.
Азербайджанский лидер говорит, что Баку добился диверсификации маршрутов поставок.
«В 2007 году мы завершили строительство газопровода, пролегающего из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию. Это само по себе было новшеством в истории – Азербайджан стал обеспечивать природным газом соседние страны. Наконец, в 2012 году, спустя год после подписания заявления с Европейским Союзом, мы подписали договор между Азербайджаном и Турцией о строительстве проекта TANAP. Это было очень важным событием с точки зрения реализации Южного газового коридора. После окончания в 2018 году реализации TANAP, в 2020 году был завершен и проект ТАР», – сказал Алиев.
В заседании приняла участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
«Мы все – участники поистине исторического процесса, когда наша мечта и мечта стран региона о поставках каспийского газа в Европу через Грузию стала реальностью. Уже функционирует не только Южно-Кавказский газопровод, который приносит благо Грузии. Благодаря второй фазе разработки месторождения «Шах-Дениз успешно запущен проект TANAP, а теперь и Трансадриатический трубопровод (TAP)», — заявила Турнава.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече заявил, что в текущем году из Азербайджана в Грузию планируется экспортировать около миллиарда кубометров природного газа, в Турцию – по меньшей мере восемь миллиардов, в Европу – более пяти миллиардов.
- Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов — Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
В Аргентине начался процесс по делу о контрабанде кокаина в Россию
В Аргентине начался суд по делу о контрабанде кокаина, к которому имело отношение российское посольство в Буэнос-Айресе.
В Аргентине двое обвиняемых аргентинских граждан – полицейский Иван Близнюк и морской механик Александр Чикало. Оба они арестованы и вину не признают.
Предполагаемого организатора поставок наркотика Андрея Ковальчука ранее экстрадировали в Россию из Германии. На Ковальчука дал показания Чикало. По его словам, россиянин предлагал ему участвовать в отправке груза в Россию, но получил отказ.
В Москве задержаны три предполагаемых сообщника Ковальчука.
12 чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.
В России слушания начались в конце прошлого года. 10 февраля суд допросил российского посла в Мексике Виктора Коронелли, который ранее работал послом в Аргентине. По данным "Коммерсанта", дипломат сообщил, что видел Ковальчука всего один раз.
- Журналисты-расследователи сообщали, что семья Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы.
- СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.
Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС из-за санкций
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае значительного ужесточения санкционного режима против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российские власти не хотят изолироваться от мировой жизни, но готовы к этому.
По словам министра в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, такое решение может быть принято, если Москва увидит в отношении себя санкции, которые несут риски российской экономике. Заявление сделано после того как власти ЕС рассказали о подготовке нового пакета ограничений против России после отравления оппозиционного политика Алексея Навального.
О подготовке санкций заявил на сессии Европейского парламента после визита в Москву и встречи с Лавровым глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. На заседании депутаты жёстко критиковали его за мягкое отношение ЕС к российской политике.
Дипломат заявил, что во время поездки убедился, что, что Москва не планирует улучшать отношения с Брюсселем. Он заявил, что Россия не оправдала ожиданий Европы по выбору демократического курса и не планирует двигаться по пути верховенства закона.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после решения российского суда отправить Навального в колонию новые санкции ЕС могут коснуться окружения президента России Владимира Путина. Активы приближённых к нему людей могут быть заморожены, им могут быть запрещены поездки в ЕС. Именно этого добиваются от западных дипломатов соратники Навального.
Грузия при поддержке США получила новое вооружение. ФОТО/ВИДЕО
Министерство обороны Грузии сообщило о получении при поддержке США нового вооружения – крупнокалиберных пулеметов типа M2 с калибром 12,7 мм и автоматических гранатометов MK 19. Грузия также получила очередную партию ручных пулеметов M249 калибра 5,56.
По данным ведомства, в рамках модернизации вооружения Сил обороны Грузии уже идет процесс оснащения подразделений вооружением американского производства. Это усилит возможности Сил обороны и улучшит взаимодействие со странами-партнерами, – заявили в Минобороны.
Грузинские и американские инструкторы Центра боевой подготовки (CTC) на полигоне Вазиани близ Тбилиси организовали показательные стрельбы из полученного оружия. На мероприятии присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.
Умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа
В США в возрасте 79 лет умер джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа. Кориа умер 9 февраля, но сообщение о смерти появилось на официальном сайте музыканта только вечером в четверг. Причиной смерти стала редкая форма рака, которая была диагностирована лишь недавно.
Музыкальная карьера Чика Кориа продолжалась более полувека. В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, с которым записал такие знаменитые альбомы, как "In a Silent Way" и "Bitches Brew". В 1972 году он основал собственную группу Return to Forever.
За свою карьеру Кориа выпустил более 80 альбомов, последний - в 2020 году.
В послании, оставленном поклонникам перед смертью, Кориа сказал: "Я надеюсь, что те, кто умеет играть, писать, выступать или делать что-то еще, будут заниматься этим. Если не для себя, то для других", сообщает Би-би-си.
Коронавирус в Грузии: 507 новых случаев, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3336 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 507 новых случаев коронавируса (днём ранее – 557). Было проведено 24 359 тестов: PCR-тестов – 7908, экспресс‐тестов на антиген – 16 451.
Выздоровели еще 660 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 264 665, выздоровевших – 256 684.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,08%, за последние 14 дней – 3,36%, за последнюю неделю – 3%.
Президент Туркменистана назначил сына своим заместителем
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности страны.
Отметим, что председателем Кабинета Министров в Туркменистане является сам президент – Гурбангулы Бердымухамедов.
Ранее, с 7 февраля 2020 года, Бердымухамедов-младший был министром промышленности и строительного производства. До того возглавлял администрацию Ахалского велаята.
Политическая карьера сына президента Туркменистана началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента по итогам дополнительных выборов. С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.
Как пишет «Радио Азатлык», быстрое продвижение сына президента по карьерной лестнице вызывает предположения наблюдателей о том, что 63-летний авторитарный президент готовит его в качестве своего преемника.
В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли «сыном народа», а его публичные появления вместе с отцом «символом преемственности поколений».
Он много раз представлял Туркменистан на различных международных встречах, куда обычно президент Бердымухамедов ездил сам.
В 2018 году Сердар Бердымухамедов принял участие во встрече глав государств Центральной Азии, а также в совещании совета министров стран СНГ.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.