Соединенные Штаты планируют закрыть тюрьму в Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму в Гуантанамо. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Условия заключения в ней неоднократно критиковались правозащитниками.

Закрытие объекта - «безусловно, цель и намерение» новой президентской администрации, – приводит слова Псаки Голос Америки. Центр содержания подозреваемых в терроризме был открыт на американской военной базе на Кубе в 2002 году, вскоре посла терактов 11 сентября. Закрыть его обещал еще 44 президент Барак Обама в ходе предвыборной кампании к первому сроку, Байден был в его администрации вице-президентом.

Правозащитники утверждали, что к заключенным на территории Кубы применялись пытки, а их правовой статус не был равнозначен статусу арестованных, которые содержались на территории США. В 2019 году газета The New York Times назвала тюрьму «самой дорогой в мире». Каждый из 40 содержавшихся в ней подозреваемых стоил бюджету около 13 миллионов долларов в год. Президент Трамп заявлял, что расходы являются «безумными», однако его администрация так же не стала закрывать объект.