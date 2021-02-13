Семья Зазы Гахеладзе не присоединится к акции у крепости Схвило

Семья Зазы Гахеладзе, незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, заявляет, что не присоединится к акции протеста активистов антиоккупационного движения у крепости Схвило.

Как сказала Общественному вещателю Грузии жена Зазы Гахеладзе Ирма Бутхузи, семья на данном этапе воздерживается от участия в акциях, но не исключает этого в случае необходимости.

Кроме того, как отметила Ирма Бутхузи, завтра она ожидает информацию от адвоката о планах по обжалованию приговора в отношении ее мужа.

«Ждем звонка от адвоката. Я ожидаю, что он позвонит мне завтра и скажет, что собирается делать Заза, собирается ли он обжаловать приговор и что может быть результатом всего этого - это будет наш главный вопрос», - сказала жена Зазы Гахеладзе.

Антиоккупационное движение «Сила в единстве» сегодня проводит акцию протеста с требованием освобождения всех незаконно удерживаемых югоосетинскими властями граждан Грузии. По словам активистов, они собираются провести акцию на территории около крепости Схвило, где был задержан Заза Гахеладзе.

Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.

Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).