23-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 14-летнего подростка, заключили под стражу

Два адвоката модераторов телеграм-чата, вывезенных из Нижнего Новгорода в Чечню, покинули республику, так и не добившись встречи с ними. В то же время они обжаловали в суде недопуск с подзащитным, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

«Адвокаты Марк Алексеев и Александр Немов уехали из Чечни. Накануне вступил третий адвокат Ваха Хасанович Бадаев. Вчера он попытался попасть в ИВС, но его не пустили. И дали понять, что если пройдёт, то и от него откажутся. Хотя не могут сделать этого, так как ни одного законного представителя Исмаила нет в Чечне. Решили не рисковать», – рассказывает координатор программ экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев.

Истеев также сообщил, что задержанные не писали признательных показаний. «Отец, как уже говорили, выехал из Чечни в связи с тем, что на него оказывали давление. Он присутствовал на допросе в Урус-Мартане. На допросе ребята не произнесли ни слова, отца угрозами заставили подписать», – заявил он.