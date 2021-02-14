В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги

Парламентское большинство даст согласие на задержание председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, если он не внесет назначенный судом залог и не принесет публичные извинения. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

12 февраля Генпрокуратура Грузии обратилась к парламенту с просьбой дать согласие на задержание лидера крупнейшей оппозиционной партии страны, депутата Ники Мелия. Данный вопрос оказался в числе тем, которые обсуждались сегодня на заседании членов парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».

«Откладывать вопрос о лишении Ники Мелия депутатского иммунитета мы не будем… Общая позиция команды заключается в том, что большинство поддержит снятие с него иммунитета. Пока что у него еще есть время для того, чтобы сделать шаг в соответствии с требованиями юридически правильного закона, проявить уважение к законодательству и не принимать политическое решение, продиктованное провокационной повесткой», - заявил Мдинарадзе после заседания. Он добавил, что только от Мелия зависит, будет ли избрана в его отношении более строгая мера пресечения.

По имеющейся информации, бюро парламента рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Ники Мелия в понедельник, 15 февраля, и проголосует по вопросу на пленарном заседании 16 февраля.

Оппоненты властей указывают, что действия «Грузинской мечты» лишены логики. Как известно, Мелия бойкотирует работу парламента и в начале декабря написал заявление об отказе от мандата. Члены правящей команды отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными.

Следственное ведомство обратилось к парламенту после того, как истек срок выплаты залога в 70 тысяч лари, установленный для Мелия в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем.

Решение Мелия о невыплате залога было принципиальным. Он считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.

1 ноября 2020 года на масштабной протестной акции у здания парламента Грузии Мелия демонстративно сорвал и выбросил электронный браслет, с помощью которого отслеживали его передвижения. Тогда он заявил, что не собирается носить браслет, поскольку он является символом несправедливости.

После этого прокуратура обратилась к суду, потребовав ужесточить меру пресечения в отношении Мелия. Ходатайство было удовлетворено частично. Сумму залога увеличили на 40 тысяч лари - до 70 тысяч лари. Мелия также запретили пересекать государственную границу без предварительного уведомления и согласия прокуратуры. Оппозиционер должен был выплатить сумму в течение установленного срока в 50 дней, то есть до 24 декабря 2020 года.