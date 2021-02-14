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Сторонники Навального проводят флешмобы с фонариками
Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюбленных, проводят флешмобы в поддержку политика. По призыву его штаба они в определенное время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек. Девиз акции: «Любовь сильнее страха».
Акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке. Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции.
Пока не сообщалось о том, чтобы власти препятствовали их участникам.
Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировало акцию в поддержку Навального (не упомянув фамилию оппозиционера). Затем анонс исчез, но потом вновь появился.
Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Петр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Спектр» из-за того, что в его статье называлось точное время акции.
- В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Леонид Волков объявил, что акции протеста возобновятся весной, а акция 14 февраля пройдет «в другом формате», чтобы по возможности избежать задержаний со стороны полиции.
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Другие новости дня
Очная учеба во всех государственных школах Грузии возобновится с завтрашнего дня
С понедельника, 15 февраля, в Грузии полностью возобновится очное обучение в государственных школах. По решению властей, завтра в классы смогут вернуться учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Поскольку из-за пандемии коронавируса в стране действовали строгие ограничения, большинству из них пришлось учиться дистанционно в течение почти года. Две недели назад, с 1 февраля, очная учеба также возобновилась в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.
Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Если их родители решат перевести ребенка на очную форму обучения, по средам они смогут оставить соответствующие заявки на специальном сайте Минобразования.
Для учеников с 5 по 12 классы ношение масок в школе обязательно. Дети с особыми образовательными нуждами освобождаются от этого обязательства.
В Минобразования заявляют, что каждая государственная школа обеспечена необходимыми ресурсами для соблюдения мер безопасности и превенции распространения вируса. Учреждениям переданы дезинфицирующие растворы, бесконтактные термометры, дезбарьберы, в порядок приведены школьные туалеты.
Помимо мер безопасности, предусмотренных протоколами, в школах регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус педагогов и административного персонала. Раз в две недели проверять будут как минимум 20% сотрудников. В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе 744 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 30 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 744.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Ингушетии - три, в Дагестане - два, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии по одному пациенту с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 450 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 195 человек.
- Ставропольский край + 195 (45 544 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 167 (36 181)
- Кабардино-Балкария + 79 (19 944)
- Дагестан + 72 (29 027)
- Калмыкия + 55 (18 357)
- Карачаево-Черкесия + 54 (18 412)
- Северная Осетия + 46 (15 194)
- Ингушетия + 32 (14 429)
- Адыгея + 31 (13 533)
- Чечня + 13 (11 127)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 221 448 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 14 февраля, выявлено 4 071 883 человек с коронавирусом.
Срок разрешения на временное проживание в Грузии вырастет с 6 до 12 лет
Максимальный срок выдачи разрешения на временное проживание в Грузии увеличивается с 6 до 12 лет. Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента Грузии, инициированные председателем комитета по правам человека Михаилом Сарджвеладзе, сообщает Общественный вещатель.
В законопроекте поясняется, что разрешение на временное проживание выдается иностранцам на период их вероятного пребывания в Грузии. Кроме того, согласно изменениям, иностранному гражданину по прошествии 6 лет проживания в Грузии на основании временного разрешения будет предоставлена возможность продлить временный вид на жительство вместо получения постоянного вида на жительство, как это происходит сейчас.
Разрешение на проживание в Грузии не сможет получить лицо, совершившее любое преступление против личности, в том числе не относящееся к категории тяжких преступлений.
Соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании бюро парламента. В законопроекте также указывается, что факт совершения лицом уголовного преступления является основанием для прекращения срока законного пребывания иностранца в Грузии.
Согласно действующему законодательству, иностранцу может быть отказано в разрешении на проживание, если лицо было осуждено за тяжкое уголовное преступление, совершенное в течение последних пяти лет.
Байден и Трамп прокомментировали голосование об импичменте
За осуждение бывшего президента голосовали 57 сенаторов – этого недостаточно
Президент США Джо Байден прокомментировал результаты голосования по делу об импичменте его предшественника Дональда Трампа в Сенате, заявив, что, хотя оно и не привело к осуждению Трампа, «суть обвинений не подлежит сомнению». По словам Байдена, даже те, кто проголосовал за оправдание Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, признали, что он несет по крайней мере моральную ответственность за провоцирование нападения своих сторонников на Капитолий 6 января. Эти события, как и последовавший импичмент Трампа, Байден назвал «печальными страницами в истории» США, которые напомнили о хрупкости демократии.
Байден также отметил, что за осуждение Трампа проголосовали не только его оппоненты-демократы, но и 7 республиканцев, это беспрецедентный случай в истории.
Голоса в Сенате по вопросу об осуждении Трампа распределились так: 57 - за и 43 - против. Голосование прошло вечером в субботу 13 февраля. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов - для осуждения президента необходима была поддержка двух третей сенаторов.
Заявление в связи с завершением процесса выпустил и Трамп. Он назвал процесс продолжением «охоты на ведьм». «Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права... подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точек зрения, с которыми они не согласны» - заявил бывший президент. Его аккаунты в большинстве соцсетей заблокированы, заявление распространили адвокаты Трампа.
Он был подвергнут импичменту в Палате представителей 13 января, еще до истечения срока его полномочий. Суд в Сенате проходил, когда Трамп уже стал частным лицом. Формальное осуждение его в Сенате могло бы закрыть ему путь к пользованию привилегиями, полагающимися бывшим президентам, а также закрыть возможность баллотироваться на должность вновь.
Комментаторы отмечают, что результаты голосования показали, с одной стороны, что Трамп не потерял влияния на Республиканскую партию и после ухода с поста президента, с другой - что в партии есть и голоса, осуждающие его.
На сторону обвинения в Сенате встали сенаторы-республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз. Берр, Ромни, Сассе, Коллинз и Мурковски являются давними противниками Дональда Трампа в Республиканской партии, Туми собирается уйти из политики, а Билл Кэссиди, как пишет «Голос Америки», изменил свою точку зрения на действия Трампа 6 января только на этой неделе: ранее он голосовал в поддержку бывшего президента.
- Впервые в истории США в отношении одного президента были проведены два процесса об импичменте. Первый состоялся в начале 2020 года, тогда Трамп также был оправдан.
- Процесс по делу о втором импичменте продолжался чуть более недели. В субботу утром сенаторы с перевесом в 10 голосов поддержали предложение о вызове свидетелей, что могло бы затянуть процесс, однако в перерыве между заседаниями члены Палаты представителей - так называемые менеджеры по импичменту - и адвокаты Трампа заключили соглашение, позволяющее отказаться от этой идеи и перейти к изложению заключительных аргументов обеих сторон.
На 58-м году жизни скончался известный грузинский певец Зураб Доиджашвили
На 58-м году жизни скончался известный грузинский певец Зура Доиджашвили. Об этом его супруга исполнителя Кети Вадачкория сегодня, 14 февраля, сообщила в Facebook. «Не смогла исполнить твою волю, не смогла вернуть тебя в Тбилиси живым. Прости», - пишет Вадачкория на своей странице в соцсети.
Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник, сообщает агентство «Новости-Грузия». Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание, он похудел до 37 кг.
Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращения в Грузию. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.
Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье строителя и педагога русского языка. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.
Доиджашвили исполнял песни в жанре городского романса, который особенно популярен в Грузии. Он является автором хитов «Проспект Меликишвили», «Тбилиси – город золотой», «Я люблю все старое», «Районные парни», «Я скучаю по Тбилиси», «Девочка-снежинка», «Восходи, солнце» и других.
Зураб Джапаридзе оштрафован на 2000 лари за нарушение ковид-запрета
Лидера партии «Гирчи - для большей свободы» Зураба Джапаридзе, который накануне вечером открыл в Тбилиси бар на проспекте Агмашенебели, оштрафовали на 2000 лари за экономическую деятельность, осуществляемую без разрешения.
Зураб Джапаридзе открыл бар «У Джапара» 13 февраля, и заявил, что этим совершил акт политического неповиновения. Ночью в бар пришли сотрудники правоохранительных органов и представители инспекции труда.
Сам Зураб Джапаридзе заявил, что платить штраф не собирается. По словам Джапаридзе, его защищает депутатский мандат, и он вновь собирается открыть бар и даже планирует отметить день рождения одного из однопартийцев, сообщает «Грузия онлайн».
- В связи с пандемией коронавируса в Грузии закрыты рестораны и кафе, которым разрешено работать только на вынос. Согласно плану правительства, с 15 февраля рестораны и кафе смогут принять посетителей на открытых пространствах.
СМИ: Бывший подчиненный жестоко избил начальника из Службы доходов Минфина Грузии
Бывший подчиненный жестоко избил начальника отдела споров Службы доходов Минфина Грузии Ираклия Хурцидзе. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Согласно распространившейся информации, на чиновника напали 12 февраля у главного офиса Службы доходов в Тбилиси. Фото, на котором был запечатлен избитый и окровавленный Хурцидзе, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Торнике Вачаидзе. Под снимком автор написал, что «сделал крысу».
«Пирвели» выяснил, что в прошлом Вачаидзе был сотрудником Службы доходов. Телеканал предполагает, что его уволили по распоряжению Хурцидзе и теперь мужчина решил отомстить.
Вечером 13 февраля пресс-служба МВД Грузии сообщила о задержании нападавшего – Т.В. 1988 года рождения. По данным ведомства, из-за спора, связанного с местом работы, задержанный напал на свою бывшую сотрудницу – 26-летнюю Н.Е. и угрожал ей убийством. Кроме того, обвиняемый нанес множественные телесные повреждения двум другим бывшим коллегам – 36-летнего И.Х. и 30-летнего Г.К..
Вачаидзе был задержан по обвинению в насилии, угрозах и умышленном причинении легкого вреда здоровью спустя несколько часов после совершения преступления. Расследование продолжается по статьям 118, 126 и 151 Уголовного кодекса Грузии. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ночью в Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3 балла
14 февраля в 01:47 по местному времени в 13 км к юго-западу от Еревана было зафиксировано еще одно землетрясение. Как сообщает Служба сейсмической защиты, магнитуда землетрясения составила 2,7, его очаг залегал на глубине 10 км.
В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось также в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.
Как сообщает Радио Азатутюн, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении в субботу днем. Сильные толчки ощущались и в столице Ереване. Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-востоку от армянской столицы, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов. После землетрясения в субботу многие жители Еревана выбежали из своих домов в ожидании новых толчков, проведя на улице несколько часов.
Карабахский лидер впервые встретился с представителем Азербайджана
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 12 февраля вместе с директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном и командующим российским миротворческим контингентом Рустамом Мурадовым встретился с официальным представителем Азербайджана.
Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Араика Арутюняна Лусине Аванесян.
По ее словам, в ходе первой подобной встречи, которая состоялась на территории, находящейся под контролем российских войск, были обсуждены вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы. Аванесян также отметила, что была обсуждена судьба пропавших без вести во время войны 1990-х годов.
Пресс-секретарь Араика Арутюняна не назвала имя и должность представителя азербайджанской стороны, отметив, что это находится в компетенции Азербайджана.
Это первая встреча лидера Карабаха и представителя официального Баку за десятилетия.
В Армении за сутки от коронавируса скончался один пациент
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 145, в общем составив 169 167. По состоянию на 11:00 14 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 73 и сейчас составляет 161 015.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 1 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3141.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 791 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4220, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 681 838 (2703 за сутки).
Церцвадзе: Переговоры по поставкам вакцины ведутся по нескольким направлениям
Руководитель Тбилисской инфекционной больницей Тенгиз Церцвадзе рассказал, что переговоры по поставкам вакцины от коронавируса ведутся по нескольким направлениям, в частности, с компаниями-производителями.
По словам Церцвадзе, до конца февраля Грузия получит до 30 тысяч доз препарата Pfizer, которым будут вакцинированы медицинские работники. «Кроме того, ожидаем еще около 200 000 доз вакцины AstraZeneca с платформы «Ковакс», предназначенных для групп риска и медработников», - пояснил Церцвадзе.
«У меня есть неофициальная или полуофициальная информация - кроме этого, наше правительство и соответствующие органы, Центр по контролю над заболеваниями и Министерство здравоохранения, по итогам личных переговоров договорились о том, что еще 150 000 доз прибудут в Грузию сейчас, в феврале-марте. Это уже серьезно, очень хорошо для первого шага.
Мы сможем вакцинировать группы самого высокого риска. С учетом того, что нам и без вакцины удалось улучшить эпидемиологическую ситуацию, это вакцинация поможет данному процессу. Мы считаем, что худший период для Грузии позади. Я назвал гарантированные вакцины, однако вероятное количество поставок вакцины гораздо больше, переговоры ведутся по нескольким направлениям», - сказал Тенгиз Церцвадзе Общественному вещателю Грузии.
В Грузии выявлено 357 новых случаев инфицирования коронавирусом
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 19 345 тестов, отсюда 12 173 на антигены и 7 172 - PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 357 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 265 557.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 февраля, дневной показатель положительности составляет 1.85%, за последние 14 дней - 3.06%, а за 7 дней - 2.6%.
За последние сутки выздоровели 652 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 258 093.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 352 человека.
Из выявленных за сутки 357 новых случаев коронавируса 150 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 19, в Имеретии – 49, в Квемо Картли – 20, в Шида Картли – 27, в Гурии – 35, в Самегрело и Земо Сванетии – 27, в Кахетии – 19, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.
На данном этапе в Грузии 4 086 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 948 человек, в том числе в Тбилиси – 875, в Аджарии - 170, в Имерети – 446. Тяжелых пациентов – 435, в том числе в Тбилиси – 174, в Аджарии – 39, в Имеретии – 130. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 105 лиц, в том числе в Тбилиси – 70, в Аджарии – 5, в Имеретии – 12.
В клинических гостиницах находятся 238 человек, в том числе в Тбилиси – 126, в Аджарии – 98, в Имеретии – 14. На дому лечатся 1 900 человек. В карантинном пространстве 212 человек, в том числе в Тбилиси – 103, в Аджарии – 43. На данном этапе на самоизоляции находятся 11 979 человек, из них в Тбилиси – 6 675, в Аджарии – 629, в Имеретии – 1 394.
«Мтавари» сообщил о тюремной драке и трех погибших в Рустави – в Минюсте все опровергают
Трое заключенных были найдены мертвыми в тюрьме города Рустави, сообщает телеканал «Мтавари».
Утверждается, что все трое получили смертельные ранения во время драки. В подтверждение этой информации телеканал распространил телефонный комментарий мужчины, представившегося отцом одного из осужденных. Респондент говорит, что, скорее всего, его сын – мужчина по фамилии Мамаладзе – мертв, и его вызвали на опознание сотрудники «службы безопасности».
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии назвала сообщения о смерти заключенных «полной ложью», добавив, что такая информация распространяется с целью дискредитации системы.
«Распространенная информация, якобы в пенитенциарном учреждении №17 между заключенными произошла драка, является ложью», - сказано в заявлении.
Ведомство призвало семьи заключенных не паниковать и не доверять непроверенной информации. Одновременно в службе предупредили, что начатая против пенитенциарной системы кампания «неизбежно приведет к юридической реакции со стороны соответствующих ведомств», сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги
В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги. Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы прошла 13 февраля в Риме, в Квиринальском дворце, официальной резиденции главы государства.
Международное французское радио отметило, что Марио Драги, возглавлявший Европейский Центральный банк, ЕЦБ, в 2011-2019 годах, объявил о намерении восстановить экономику Италии после пандемии. 73-летний премьер-экономист. До назначения на пост главы ЕЦБ он руководил Банком Италии.
«Дойче велле» считает, что формирование правительства стало возможным после устранения последнего препятствия: популистское «Движение пяти звезд», согласилось войти в правительственную коалицию.
Представитель «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо сохраняет за собой пост министра иностранных дел, на котором он работал и в предыдущем правительстве.
Правительственный кризис в Италии начался 13 января. Тогда подали в отставку два министра из центристской партии «Живая Италия (Italia Viva), которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Среди причин отставки двух министров назывались разногласия между главой правительства Джузеппе Конте относительно финансирования мер по преодолению последствий пандемии.
Палата депутатов и Сенат парламента Италии в конце января вынесли вотум доверия правительству. Однако глава кабинета не добрал пяти голосов до требуемого абсолютного большинства и 26 января подал заявление об отставке.
Сенат США проголосовал против импичмента Дональда Трампа
Сенаторы отклонили обвинения Трампа в подстрекательстве к мятежу - штурму Капитолия 6 января - и проголосовали за оправдание бывшего президента. «Виновным» посчитали Трампа 57 сенаторов, «невиновным» - 43. Это соотношение голосов не позволило осудить Трампа по статье о подстрекательстве к мятежу. Среди тех сенаторов, которые высказались за осуждение Трампа, семеро республиканцев. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов.
Впервые в истории США в отношении одного президента проведены два процесса об импичменте. Первый состоялся в сентябре 2019 года, тогда Трамп также был оправдан.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем выступлении в субботу после объявления результатов голосовании заявил, что «впервые в истории США участниками слушаний на процессе стали свидетели происходивших нарушений нарушений конституции США».
Лидер республиканцев в Сенате Мич Макконел обратил внимание участников слушаний на то, что предложенная демократами формулировка «ответственность за подстрекательство» не может быть применена к выступлениям Трампа во время и после нападения на Капитолий.
Днем в субботу сенаторы неожиданно отказались от вызова свидетелей на судебный процесс по импичменту Дональда Трампа и начали заслушивать заключительные аргументы обвинителей и защитников бывшего президента. Неожиданный поворот событий был вызван заявлением Митча Макконнелла, руководителя республиканского меньшинства в Сенате, который заявил, что он проголосует за то, чтобы Дональд Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Перед этим судебное разбирательство было прервано на несколько часов, так как менеджеры по импичменту неожиданно заявили о своем желании вызвать свидетелей для дачи показаний по делу о беспорядках на Капитолийском холме 6 января.
Джейми Раскин, демократ, входящий в состав команды менеджеров по импичменту, заявил, что он хочет вызвать в качестве свидетеля конгрессвумен от Республиканской партии Эрреру Бейтлер, с целью включения ее показаний в доказательства вины Трампа.
Адвокаты Трампа в ответ заявили об ответном желании вызвать свидетелей для дачи показаний, в том числе вице-президента Камалу Харрис, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и других высокопоставленных демократов.
В субботу утром сенаторы с перевесом в 10 голосов поддержали предложение о вызове свидетелей, однако в перерыве между заседаниями менеджеры по импичменту и адвокаты Трампа заключили соглашение, позволяющее отказаться от этой идеи и перейти к изложению заключительных аргументов обеих сторон.
В Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 75 пациент, 61 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице скончалась пациентка 1971 года рождения. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 21, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12059 человек. 192 летальных случая. Выздоровели 11765 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
На процесс по импичменту Трампа будут вызваны свидетели
В субботу, 13 февраля, в Сенате продолжились слушания по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Ранее ни адвокаты Трампа, ни менеджеры по импичменту не заявляли о намерении вызывать свидетелей, сообщает «Голос Америки». Это, как ожидалось, могло уже в субботу привести к выступлениям сторон с «окончательными аргументами», что означало бы и скорое окончательное голосование по вопросу о виновности Трампа.
Но утром в субботу, в начале заседания было проведено голосование по вопросу о вызове свидетелей. Ходатайство о вызове свидетелей поддержали все демократы и пятеро республиканцев.
В пятницу адвокаты Трампа завершили представление аргументов защиты. Это заняло три часа из выделенных регламентом 16. Защита Трампа настаивает на том, что бывший президент не должен нести ответственность за нападение на Капитолий 6 января.
«Голос Америки» отмечает, что демократам будет трудно добиться вынесения обвинительного приговора. Для этого понадобились бы две трети голосов сенаторов то есть все 50 от демократов и не менее 17 от республиканцев.
Два человека задержаны на протестной акции у офиса «Грузинской мечты»
Два человека были задержаны сегодня, 13 февраля, на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
Около трех десятков оппозиционно настроенных гражданских активистов собрались на митинг, который проходил параллельно заседанию членов парламентского большинства. Демонстранты заявили, что протестуют из-за фальсификации результатов последних парламентских выборов, а также возможного задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии страны – ЕНД, Ники Мелия.
Участники акции держали большой плакат с изображением лидеров «Грузинской мечты» и надписью: «Вас не спасут украденные выборы».
Когда заседание завершилось и члены «Грузинской мечты» стали покидать офис, активисты начали скандировать «рабы» и свистеть. Они пытались приблизиться к зданию, однако полицейские не допустили этого. Во время начавшейся стычки двое демонстрантов были задержаны в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновению требованиям полиции.
От офиса «Грузинской мечты» демонстранты отправились к парламенту Грузии. Активисты сознательно нарушают «комендантский час», протестуя против ограничений, действующих в стране из-за пандемии.
Парламентское большинство лишит Мелия депутатского иммунитета в случае невыплаты залога
Парламентское большинство даст согласие на задержание председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, если он не внесет назначенный судом залог и не принесет публичные извинения. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
12 февраля Генпрокуратура Грузии обратилась к парламенту с просьбой дать согласие на задержание лидера крупнейшей оппозиционной партии страны, депутата Ники Мелия. Данный вопрос оказался в числе тем, которые обсуждались сегодня на заседании членов парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».
«Откладывать вопрос о лишении Ники Мелия депутатского иммунитета мы не будем… Общая позиция команды заключается в том, что большинство поддержит снятие с него иммунитета. Пока что у него еще есть время для того, чтобы сделать шаг в соответствии с требованиями юридически правильного закона, проявить уважение к законодательству и не принимать политическое решение, продиктованное провокационной повесткой», - заявил Мдинарадзе после заседания. Он добавил, что только от Мелия зависит, будет ли избрана в его отношении более строгая мера пресечения.
По имеющейся информации, бюро парламента рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Ники Мелия в понедельник, 15 февраля, и проголосует по вопросу на пленарном заседании 16 февраля.
Оппоненты властей указывают, что действия «Грузинской мечты» лишены логики. Как известно, Мелия бойкотирует работу парламента и в начале декабря написал заявление об отказе от мандата. Члены правящей команды отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными.
Следственное ведомство обратилось к парламенту после того, как истек срок выплаты залога в 70 тысяч лари, установленный для Мелия в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем.
Решение Мелия о невыплате залога было принципиальным. Он считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.
1 ноября 2020 года на масштабной протестной акции у здания парламента Грузии Мелия демонстративно сорвал и выбросил электронный браслет, с помощью которого отслеживали его передвижения. Тогда он заявил, что не собирается носить браслет, поскольку он является символом несправедливости.
После этого прокуратура обратилась к суду, потребовав ужесточить меру пресечения в отношении Мелия. Ходатайство было удовлетворено частично. Сумму залога увеличили на 40 тысяч лари - до 70 тысяч лари. Мелия также запретили пересекать государственную границу без предварительного уведомления и согласия прокуратуры. Оппозиционер должен был выплатить сумму в течение установленного срока в 50 дней, то есть до 24 декабря 2020 года.
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства.
Как заявил перед встречей консультант «Грузинской мечты» по связям с общественностью Лаша Нацвлишвили, на заседании обсудят все актуальные вопросы повестки дня.
«Будут обсуждены все текущие вопросы. Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и ее парламентское большинство обсудят все актуальные вопросы, касающиеся страны, ее развития, безопасности, процветания. По вопросу Ники Мелия у меня такая же позиция, как и в отношении любого гражданина Грузии - перед законом все равны», - сказал Лаша Нацвлишвили.
Лидер «Гирчи» открыл в Тбилиси бар в знак протеста против ковид-ограничений
Лидер оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» и депутат парламента Грузии Зураб Джапаридзе открыл в Тбилиси бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Заведение так и называется: BAR JAPARASTAN, что в переводе с грузинского звучит, как «Бар у Джапаридзе». Расположено оно в пешеходной зоне проспекта Давида Агмашенебели в центре столицы, где до недавнего времени работали десятки похожих объектов.
Джапаридзе анонсировал открытие бара в социальной сети Facebook. Он отметил, что его инициатива – это «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Политик обещает, что бар будет работать и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.
Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.
С 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, также как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.
Пока что в стране останется в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 тысяч (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических лиц, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло близ Еревана
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на территории Армении, в 122 километрах от границы с Грузией. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:29 по тбилисскому времени недалеко от Еревана. Глубина очага не уточняется.
По сообщениям СМИ, после землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Очевидцы говорят, что подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали товары.
Совет Европы принял жалобу Навального на игнорирование Москвой решений ЕСПЧ
Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда по правам человека. Оппозиционный политик просит остановить преследование себя российскими властями и провести судебное разбирательство по этому вопросу.
На публикацию уведомления комитета от 8 февраля обратила внимание Русская служба Би-Би-Си. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров об «абсолютном неуважении» России к обязательству исполнять решения суда. В заявлении говорится, что осуждение политика за мошенничество в 2014 году стало для власти инструментом для его незаконного преследования.
Навальный просит комитет министров, в который входят представители всех 47 государств-членов Совета Европы, выпустить предварительную резолюцию о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делу о мошенничестве и из-за задержаний политика на митингах. Еще одно заявление в комитет от имени Навального было подано 22 января после его задержания в московском аэропорту Шереметьево. Его представители сообщают о его задержании и о покушении на его убийство.
Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). Само дело и приговор политик считает политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше» о мошенничестве нарушило право оппозиционера на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
За всю историю членства России в Совете Европы комитет министров признал исполненными 1180 из 3002 решений ЕСПЧ по российским делам, отмечает Би-би-си. Всего на контроле комитета находятся семь вынесенных, но не исполненных Москвой решений ЕСПЧ по жалобам Навального. Еще 23 обращения политика, в том числе на отказ в расследовании покушения, ожидают рассмотрения.
В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, он может как инициировать разбирательство в ЕСПЧ по этому поводу, так и, в качестве крайней меры, поставить вопрос о приостановке прав России в Совете Европы.
В Чечне к задержанным геям не пускают адвокатов. Юристы обратились в суд
Два адвоката модераторов телеграм-чата, вывезенных из Нижнего Новгорода в Чечню, покинули республику, так и не добившись встречи с ними. В то же время они обжаловали в суде недопуск с подзащитным, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».
«Адвокаты Марк Алексеев и Александр Немов уехали из Чечни. Накануне вступил третий адвокат Ваха Хасанович Бадаев. Вчера он попытался попасть в ИВС, но его не пустили. И дали понять, что если пройдёт, то и от него откажутся. Хотя не могут сделать этого, так как ни одного законного представителя Исмаила нет в Чечне. Решили не рисковать», – рассказывает координатор программ экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев.
Истеев также сообщил, что задержанные не писали признательных показаний. «Отец, как уже говорили, выехал из Чечни в связи с тем, что на него оказывали давление. Он присутствовал на допросе в Урус-Мартане. На допросе ребята не произнесли ни слова, отца угрозами заставили подписать», – заявил он.
- Представители власти в Чечне утверждают, что задержанные несовершеннолетние Салех Магамадов и Исмаил Исаев подозреваются в пособничестве террористам и даже дали признательные показания.
- Адвокаты «Российской ЛГБТ-сети» уверены, что братьев, похищенных из Нижнего Новгорода 4 февраля, преследуют из-за их ориентации.
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