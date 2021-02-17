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В Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии увеличилось за сутки на девять, всего было проведено 136 тестов, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, с начала пандемии выявлено 2984 случая инфицирования, выздоровели 2112, проведено 17 594 исследования.
«За сутки снято с учета семь человек, под наблюдением медиков остаются 872», – сказала Гаглоева.
- В Абхазии число выявленных заболевших составляет 12 145 человек. 193 летальных случая, выздоровели 11 775.
Другие новости дня
Столтенберг: Россия использовала силу в Грузии и Украине. Этого не случится ни с одним членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. Об угрозах, исходящих от России, Столтенберг рассказал в интервью испанской газете El Mundo.
«Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. Мы не можем быть наивными в отношении намерений России. Но мы должны разговаривать с Россией. Я верю в необходимость дать четкий сигнал России: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Но тут не должно быть ни малейшего места для ошибок, недоразумений, сомнений, просчетов: НАТО готово, у нас есть возможности, сила и воля для защиты любого из участников альянса. В Грузии, Украине и Молдове российские войска использовали силу. Должно быть совершенно ясно, что этого не может произойти ни с одним членом НАТО. Это лучший способ сохранить мир. На этом фундаменте мы можем строить свои разговоры, надеюсь, улучшить наши отношения», – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что во время холодной войны угроза была только одна – СССР.
«Но теперь у нас есть киберугрозы, терроризм, гибридные кампании, дезинформация, результаты действий китайской и российской власти, а также пандемия. Все это создает непредсказуемую и нестабильную среду. Поэтому потребность в НАТО, как в союзе разных стран, как никогда высока», – добавил он.
Ранее, 18 января Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора
Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится сегодня
Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия состоится сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассмотрит судья Нино Чахнашвили.
Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.
Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
Накануне поддержку лидеру ЕНД выразили правозащитники и оппозиционеры. Некоторые заявили, что в случае штурма силовиков готовы защищать его. Прошедшую ночь Мелия провел в партийном офисе.
COVID-19 в Грузии: 486 новых случаев, 499 выздоровели, 13 скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3390 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 13 пациентов.
За сутки в стране выявили 486 новых случаев коронавируса (днём ранее –740). Было проведено 19 192 теста: PCR-тестов – 6564, экспресс‐тестов на антиген – 12 628.
Выздоровели еще 499 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 266 948, выздоровевших – 259 727.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,53%, за последние 14 дней – 2,8%, за последнюю неделю – 2,4%.
С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
Владимир Кара-Мурза заявил о слежке. За ним ездит машина ФСБ
Российский оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал изданию The Insider.
По словам Кара-Мурзы, сначала люди в штатском ехали за его машиной на автомобиле с номером У 563 СА, а когда он пересел на общественный транспорт, они также проследовали за ним. Кроме того, как утверждает оппозиционер, подозрительные лица подсаживались за соседние с ним столики в кафе.
В расследовательской группе Bellingcat сообщили, что автомобиль с номером У 563 СА закреплён за ФСБ. На одном из фото, опубликованном изданием The Insider, эта машина припаркована возле здания администрации президента России.
Ранее группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления – в 2015 и 2017 годах.
"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – подчеркнули в Bellingcat.
- В 2015 году Владимиру Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не подтвердила отравление.
- В феврале 2017 года оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Он выжил, хотя врачи говорили, что шансы на это не превышали пяти процентов.
- Сам Кара-Мурза уверен в том, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал: "это намеренные отравления, их причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина". Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие "закона Магнитского" в США в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
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В аннексированном Крыму ФСБ проводит обыски в домах у мусульман
В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в домах у мусульман. Активисты движения "Крымская солидарность" сообщают, в частности, об обысках у Абдулбори Махамадаминова в Советском районе, Азамата Эюпова в Белогорске, Тимура Ялкабова и Ленура Сейдаметова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова в Бахчисарае, а также у Яшара Шихаметова в Севастополе.
По словам активистов "Крымской солидарности", на горячей линии ФСБ сообщают, что обыски проходят в рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что речь идёт о статье об участии в террористической организации.
Пятерых человек после обысков увезли на допрос в здание управления ФСБ по Крыму в Симферополе.
Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в кафе "Салачик", владелец которого Марлен Асанов был осуждён на 19 лет колонии строго режима по делу "Хизб ут-Тахрир. Ибрагимов также является активистом проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело.
Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам против крымских мусульман.
Накануне в ФСБ России сообщали, что в Крыму и Татарстане сотрудники спецслужбы задержали группу лиц, которые якобы причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации. Вместе с этим, стало известно, что по аналогичным подозрениям была задержана семья, которую подконтрольный России суд в Симферополе отправил под арест.
После аннексии Крыма Россией в 2014 году больше ста крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна.
В Абхазии за сутки выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 308 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 23, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12145 человек. 193 летальных случая. Выздоровели 11775 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Актер Кахи Кавсадзе помещен в клинику с двусторонней пневмонией
Актер Кахи Кавсадзе помещен в Первую университетскую клинику. Как заявил Общественному вещателю Грузии директор клиники Леван Ратиани, состояние здоровья Кахи Кавсадзе стабильно тяжелое.
По словам Левана Ратиани, у актера диагностирована двусторонняя пневмония.
Кахи Кавсадзе лечился в Первой университетской клинике в конце прошлого года от коронавируса.
Прокуратура выдвинула обвинения против деда покончившей с собой девочки в Кобулети
Прокуратура выдвинула обвинения против деда покончившей с собой 14-летней девочки. В рамках продолжающегося расследования трагедии в Кобулетском районе Аджарии, прокуратура обвинила С.Ц. по факту осуществления насилия и угрозы убийством в отношении несовершеннолетнего члена семьи на основании нетерпимости по гендерному признаку.
Расследование МВД установило, что 10 декабря 2020 года и в январе 2021 года С.Ц. по мотивам гендерной нетерпимости совершил насилие в отношении несовершеннолетней Н.С. Дед девочки был задержан 15 февраля на основании постановления судьи. Во время допроса он признался в том, что 10 декабря действительно избил свою внучку, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Прокуратура обвиняет деда по подпункту «а» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи с предварительным уведомлением (два эпизода)) и статье 11 статьи 151 Уголовного кодекса Грузии. Часть была представлена по подпунктам «в» и «г» (угроза смерти несовершеннолетнему члену семьи), которая предусматривает лишение свободы на срок от одного до трех лет.
Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Прокуратура заявляет, что расследует и другие возможные факты насилия в отношении погибшей Н.Ц.
О самоубийстве 14-летней девочки в Кобулети стало известно 10 февраля. По словам деда погибшей, летом, в возрасте 13,5 лет девочка стала жертвой сексуального насилия, однако не сообщила о случившемся семье. Это повторилось в декабре 2020 года, после чего семья девушки обратилась в правоохранительные органы. Однако полиция запоздала с расследованием - 23-летнего жителя соседнего села задержали только на следующий день после того, как девочка повесилась. Задержанного парня обвинили в сексуальной связи с подростком и в «доведении до самоубийства». 13 февраля обвиняемый был приговорен к предварительному заключению.
Вскоре выяснилось, что девочка подверглась насилию и со стороны членов семьи. Мать девочки, которая после ее самоубийства приехала домой из Турции, где она работает уже несколько лет, рассказала в СМИ о сложной обстановке, в которой ребенку приходилось жить в семье. По ее словам, после сексуального насилия 14-летняя девочка была очень запугана. Кроме того, ее «безжалостно избивали» родственники – дед и двоюродные дяди, которые были уверены в том, что она сама виновата в произошедшем. Мать отметила, что и социальный работник также был полностью проинформирован о состоянии и тяжелых обстоятельствах, в которые попала ее 14-летняя дочь, однако подросток так и не получил помощи психолога.
Генпрокуратура обратилась в Тбилисский городской суд по делу Ники Мелия
Генеральная прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд по делу Ники Мелия. Как заявил прокурор Михаил Садрадзе, прокуратура потребует задержания Ники Мелия в качестве меры пресечения.
Дело Ники Мелия должно быть рассмотрено Городским судом в течение 24 часов.
«Ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Ники Мелия и о применении задержания уже подано в суд. Мы ожидаем судебного заседания, на котором всем станет известно о решении суда. У суда есть срок 24 часа, это может быть сегодня, а может и завтра, это решать суду», - заявил Михаил Садрадзе.
- Сегодня, 16 февраля, парламент Грузии во второй раз лишил депутатского иммунитета оппозиционного политика Нику Мелия. Депутаты удовлетворили предложение генерального прокурора Ираклия Шотадзе и разрешили следственному ведомству обратиться в суд с просьбой о задержании лидера «Единого национального движения». За лишение Мелия депутатского иммунитета проголосовали 88 депутатов, против выступили лишь двое.
- Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
В Баку пройдёт встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
19 февраля в Баку пройдёт встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции – Джейхуна Байрамова, Давида Залкалиани и Мевлюта Чавушоглу.
В МИД Грузии подтвердили «Эху Кавказа», что глава ведомства Давид Залкалиани посетит с визитом Азербайджан.
Официальный визит Мевлюта Чавушоглу начнётся 18 февраля, сообщили в МИД Азербайджана.
Встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана впервые состоялась 8 июня 2012 года. Тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в различных сферах.
Переговоры в Баку, запланированные на 19 февраля, уже девятые по счету в таком формате.
Власти Сан-Марино подтвердили уважение территориальной целостности Грузии
Государственный секретариат иностранных дел и политики Сан-Марино прокомментировал информацию о назначении гражданина этой республики Франческо Чиарелли официальным представителем Цхинвали. В правительстве Сан-Марино подтвердили, что уважают территориальную целостность Грузии и не собираются признавать независимость Южной Осетии.
«Республика Сан-Марино не признает Республику Южная Осетия в качестве независимого государства и уважает территориальную целостность Грузии. Как и у большинства стран и международных организаций, у Сан-Марино нет никаких намерений по признанию (Южной Осетии). Эта позиция постоянно выражается в рамках международных организаций и всякий раз, когда есть такая необходимость», – говорится в официальном заявлении ведомства.
О назначении официального представителя накануне сообщили в МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Тбилиси же заявили, что правительства Италии и Сан-Марино не признают незаконную деятельность подобных представительств.
- Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Оно со всех сторон окружено территорией Италии. Население – около 33 тысяч человек.
За один день для работы в Германии зарегистрировались 35 тысяч граждан Грузии
Всего за один день более 35 тысяч граждан Грузии выразили желание поработать сезонными рабочими в Германии.
По данным Государственного агентства содействия трудоустройству при правительстве Грузии, всего для регистрации в качестве трудовых мигрантов к ним обратились 53 274 граждан Грузии, из них 35 121 собираются отправиться именно в Германию.
Как пишет «Новости-Грузия», агентство содействия трудоустройства занимается направлением граждан Грузии на работу также во Францию, Израиль, Болгарию. Однако реально на сегодняшний день есть возможность выехать только в Германию, с остальными странами пока ведутся переговоры
Соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германии» было оформлено 17 января 2020 года. После этого, с 15 февраля была объявлена регистрация граждан Грузии. Этот процесс будет продолжаться весь год.
Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются с 1 апреля. Отправляющиеся на работу должны соответствовать определенным требованиям. Это должны быть только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для участия в сборе урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут помешать им въехать в страну.
Соискатели также должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.
Сезонная работа подразумевает участие в сборе урожая в течение одного-трех месяцев. Предлагается работа пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.
После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят их в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.
Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии — они и будут принимать окончательное решение. В случае одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.
В югоосетинском парламенте объявили об утверждении бюджета – без кворума
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не собрала кворум. Несмотря на это, депутаты проголосовали за правомочность заседания и 18 голосами «за» утвердили бюджет на 2021 год.
Вице-спикер парламента Петр Гассиев объявил, что регламент, который предполагает кворум в 23 депутата, является неправомочным. По его словам, документ в свое время не был опубликован в СМИ.
«В своих действиях мы руководствуемся принятыми нормами в Российской Федерации, в которых говорится, что закон принимается большинством голосов парламентариев», – сказал Гассиев.
Его слова подтвердила представитель югоосетинского президента в парламенте Анна Кумаритова.
«Статья 70 часть 2 Конституции республики позволяет нам принять закон о госбюджете тем количеством депутатов, которые находятся в зале», – заявила Кумаритова.
Отметим, что бюджет, за который проголосовали депутаты, составляет более 7,7 млрд рублей. При этом финансовая помощь России превышает 6,3 млрд рублей.
Сегодня в сессионном зале вновь собрались «возмущенные» жители Южной Осетии, которые, по информации властей, остались без зарплат и пенсий. «Эхо Кавказа» уже писало, что 12 февраля часть граждан привезли из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания.
- Часть депутатов югоосетинского парламента бойкотирует заседания, требуя отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева. Кроме того, оппоненты власти считают действующее правительство нелегитимным.
Франция заподозрила российских хакеров во взломе систем Centreon
Французское управление по кибербезопасности заявило о хакерском взломе ряда организацией, имеющем сходство с предыдущими атаками, за которыми могла стоять российская разведка.
По информации ведомства, хакеры воспользовались уязвимостями в программном обеспечении для мониторинга, которое продаёт французская группа Centreon и среди клиентов которой значатся такие ликвидные компании как государственная энергогенерирующая EDF, международная промышленная группа Thales или нефтяной и газовый гигант Total.
Министерство юстиции Франции, власти Бордо и ряда других городов также значатся в списке покупателей на веб-сайте Centreon.
Национальное французское агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) сообщило, что обнаружило лазейки на нескольких серверах Centreon, которыми хакеры могли воспользоваться для проникновения в системы. "Эти действия имеют некоторые общие черты с предыдущими взломами, которые приписывают Sandworm", - говорится в сообщении ANSSI. Таким образом ведомство указало на хакерскую группировку, предположительно, связанную с российской военной разведкой, отмечает AFP.
Одновременно France-Presse приводит высказывание эксперта по цифровой безопасности из IT-компании Wavestone Жерома Биллуа. По его словам, методы взлома, приводимые в отчете ANSSI, напоминают почерк Sandworm, но это вовсе не означает, что в данном случае действовали именно хакеры из этой группировки.
По информации ANSSI, киберпреступники использовали уязвимости Centreon в период с 2017-го по 2020-й годы. Ущерб от их действий еще только предстоит оценить, считает Биллуа.
Разведка и правоохранительные органы США недавно заявляли о возможной причастности России к массированной хакерской атаке против американской фирмы SolarWinds, оборудование которой используют как частные, так и многие правительственные учреждения. Москва причастность к этим действиям отвергает.
По всей Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников
В Беларуси утром во вторник, 16 февраля, следователи пришли в квартиры и офисы правозащитников, журналистов и представителей независимых профсоюзов по всей стране, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Сообщается, в частности, о следственных действиях в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и у её сотрудников, у правозащитников из лишенного регистрации центра "Весна", у членов профсоюза РЭП и волонтёров в Минске, Могилёве, Витебске, Гомеле, Мозыре, Бресте, Речице. Всего не менее 25 обысков.
В Следственном комитете целью обысков назвали "установление обстоятельств финансирования протестной деятельности".
Люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого статуса. Пока известно только об одном задержанном – правозащитнике Дмитрии Соловьёве, отмечает портал Tut.By. Председатель журналистской ассоциации Андрей Бастунец рассказал, что он лично остаётся на свободе, но силовики предупредили о недопустимости разглашения подробностей обыска. Из офиса БАЖ изъяли системный блок ЭВМ и папку с заявлениями для новых членов организации.
"Это настоящий государственный кризис, потому что ради сохранения власти режим подавляет даже тех, кто защищает права человека. Пока это происходит, все белорусы в опасности", - заявила, комментируя обыски, бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. По её словам, такими действиями Александр Лукашенко сам собирает материалы для международного трибунала против себя и своих близких. Тихановская также сообщила, что ее штаб передал в Европейский Союз и Совет ООН по правам человека информацию с требованием принять меры.
"Запугивание путём обысков, арестов, уголовного преследования журналистов и правозащитников, включая партнёров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлемо. Свобода слова, выражения и собраний должна соблюдаться в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула в комментарии в соцсетях комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Со дня президентских выборов 9 августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые протесты против объявленной ЦИКом победы в голосовании Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов считают результаты выборов сфальсифицированными и называют их настоящим победителем Светлану Тихановскую, которая под давлением властей покинула Беларусь, как и некоторые другие активисты. Ряд оппозиционных лидеров были арестованы.
Лукашенко отвергает обвинения в махинациях, подчёркивая, что за протестами стоят "западные кукловоды".
Парламент Грузии во второй раз лишил Нику Мелия депутатского иммунитета
Парламент Грузии во второй раз лишил депутатского иммунитета оппозиционного политика Нику Мелия.
Депутаты удовлетворили предложение Главного прокурора Ираклия Шотадзе и разрешили следственному ведомству обратиться в суд с просьбой о задержании лидера «Единого национального движения». За лишение Мелия депутатского иммунитета проголосовали 88 депутатов, против выступили лишь двое.
Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
В конце июня 2019 года Мелия, будучи депутатом парламента девятого созыва, также лишился иммунитета.
МИД Грузии считает «самозванцем» нового представителя Цхинвали в Сан-Марино
МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне сообщил о назначении своим официальным представителем в Сан–Марино гражданина этой республики Франческо Чиарелли. В Цхинвали заявили, что Чиарелли уже провел в Сан-Марино пресс-конференцию и ознакомил журналистов со своими функциями.
«В сферу деятельности официального представителя будет входить налаживание контактов между Южной Осетией и республикой Сан–Марино, поиск возможностей по реализации совместных гуманитарных и экономических проектов. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству в области туризма, вопросам культурного обмена», – заявили в пресс-службе югоосетинского ведомства.
«Эхо Кавказа» попросило МИД Грузии прокомментировать назначение. В ведомстве говорят, что правительства Италии и Сан-Марино не признают незаконную деятельность подобных представительств. По информации МИД, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии и политику непризнания, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил оккупацию грузинских территорий Российской Федерацией.
«В этих условиях оккупационные режимы лишь стараются доказать обратное – назначая в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей», – заявили в МИД Грузии.
В Тбилиси утверждают, что одиозные фигуры – Мауро Марджа (глава югоосетинского представительства в Италии), Вито Гриттани (посол по особым поручениям абхазского МИД) и Франческо Чиарелли (новый представитель Цхинвали в Сан-Марино) – служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб.
«Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими партнерами – правительствами Италии и Сан-Марино, чтобы вместе с ними противостоять инструментам гибридной войны и кампании дезинформации для того, чтобы консолидировать политику непризнания на международной арене», – заявили в МИД Грузии.
- Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Оно со всех сторон окружено территорией Италии. Население – около 33 тысяч человек.
В Южной Осетии выявили 12 новых случаев коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в Южной Осетии за сутки увеличилось на 12, всего было проведено 96 исследований, сообщила агентству «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Общее количество инфицированных достигло 2975, выписанных за все время пандемии из больниц – 2105 человек, за сутки – 5», – сказала Гаглоева.
Она добавила, что в настоящее время в Южной Осетии болеют 870 человек с коронавирусной инфекцией.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за весь период проведено 17 458 исследований.
Задержан житель Абхазии, сбежавший из-под стражи восемь лет назад
В Абхазии задержан житель села Лыхны Дмитрий Барциц, который сбежал из-под стражи восемь лет назад. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 10 июля 2011 года Барциц в гагрском кафе «Камелия» нанес ножевые ранения работнику кафе и скрылся с места преступления. Потерпевший от полученных ран скончался. Впоследствии, в ноябре 2011-го, Барциц был задержан, а 28 мая 2012-го осужден за убийство. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
«Отбывая установленное наказание, 4 сентября 2013 года осужденный был этапирован в госпиталь министерства обороны в поселке Агудзера для оказания медицинской помощи, откуда 12 числа того же месяца примерно в 5 часов утра совершил побег из-под стражи», – говорится в заявлении МВД.
Барциц был объявлен в розыск и до настоящего времени скрывался от следствия и суда. 15 февраля текущего года уголовное дело, возбужденное по факту побега из-под стражи, возобновлено к производству. Расследование проводит прокуратура Гульрипшского района.
В США создадут комиссию по расследованию штурма Капитолия
Конгресс США создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия 6 января.
Об этом в письме коллегам-демократам объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она отметила, что экспертная группа будет создана по образцу аналогичной комиссии, учреждённой после атак 11 сентября 2001 года.
Как сказала Пелоси, комиссия должна расследовать, а затем сообщить о фактах и возможных причинах, связанных с "внутренним террористическим актом" и "вмешательством в процесс мирной передачи власти в стране".
Ранее спикер Палаты поручила отставному генералу Расселу Оноре оценить, какие меры необходимо принять в дальнейшем с учетом атаки на Конгресс. На основе этого анализа законодатели должны определить, выделять ли дополнительные средства на усиление безопасности парламента и его членов.
Идея создать такую независимую комиссию находит всё больше сторонников как среди демократов, так и республиканцев после того, как Сенат 13 февраля оправдал экс-президента Дональда Трампа на суде по импичменту. Ряд его сопартийцев-республиканцев заявляют, что поддержат расследование событий начала января, когда радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента.
На прошлой неделе Сенат проголосовал по обвинению в подстрекательстве к мятежу, выдвинутое в отношении Трампа, 57-ю голосами "за" и 43-мя – "против". Импичмент поддержали семеро республиканцев. Но этого не хватило, чтобы собрать две трети голосов для утверждения обвинения, выдвинутого Палатой представителей.
Защита Дональда Трампа на слушаниях в Сенате называла судебный процесс "неконституционной" и "возмутительной" попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии.
Акция у здания парламента – «Грузинская мечта» собирается лишить иммунитета лидера оппозиции
Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Грузии, где сегодня на пленарном заседании должно состоятся голосование по вопросу лишения депутатского иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия.
Как пишет «Новости-Грузия», возле парламента собрались гражданские активисты «Движения за Грузию» и сторонники ЕНД. Они встречают прибывающих в парламент депутатов протестными возгласами и пытаются не пропускать их машины. На месте мобилизована полиция.
К парламенту пришли и адвокаты Мелия. Однако попасть на объединенное заседание парламентских комитетов они не смогли, – сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Уже известно, что депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» намерены проголосовать «за» и лишить Мелия депутатской неприкосновенности.
«Иммунитет будет приостановлен. Что привело нас к этому? Привели несколько факторов. В первую очередь то, что закон должен быть соблюден в любом случае, даже если человек считает, что решение в его адрес было принято несправедливо. Закон превыше всего и должен быть исполнен», – пояснил позицию депутатов от большинства вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе 12 февраля обратился в парламент для получения разрешения направить в суд ходатайство о смене меры пресечения на заключение для Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа лидера оппозиции выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.
Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова»
Вопрос лишения иммунитета рассматривается в комитетах, а затем на пленарном заседании. При этом даже без иммунитета Мелия продолжит оставаться депутатом парламента.
Председатель ОБСЕ Анн Линде проводит встречи в Тбилиси
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде посещает Грузию. Она уже провела встречи с министром иностранных дел страны Давидом Залкалиани и представителями гражданского общества.
Запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Линде также встретится с представителями Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии.
Основные темы переговоров – урегулирование конфликтов и укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Грузией.
«Я отправлюсь в Грузию в ранге председателя ОБСЕ. Мы подтвердим решительную поддержку Грузии в разрешении конфликтов и укреплении институтов в обеих сферах, где женщины и гражданское общество могут сыграть решающую роль», – написала Линде в социальной сети Twitter.
- Швеция приняла председательство ОБСЕ с 1 января 2021 года. Председателем организации стала глава МИД страны Анн Линде. Она заявила, что задачами Швеции как страны, председательствующей в ОБСЕ, станет защита безопасности порядка Европы, решение длительных конфликтов, а также усиление демократии и гендерного равенства.
Анатолий Бибилов находится с трехдневным визитом в Москве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится в рабочей поездке в Российской Федерации. Об этом сообщила его пресс-служба.
«В Москве у Анатолия Бибилова запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, на которых будут обсуждаться вопросы социально-экономического сотрудничества РЮО и РФ», – сказано в сообщении.
В поездке, которая продлится три дня, президента сопровождает и.о. министра финансов Аза Хабалова.
Отметим, что Бибилов посещает Москву на фоне политического кризиса в Южной Осетии. Часть депутатов бойкотирует заседания парламента, требуя отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева. Кроме того, оппоненты власти считают действующее правительство нелегитимным.
- Анатолий Бибилов уже посещал Москву в сентябре, ноябре и декабре прошлого года. В июне 2020 года он принял участие в московском параде Победы.
COVID-19 в Грузии: 740 новых случаев, 496 выздоровели, 14 скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3377 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
За сутки в стране выявили 740 новых случаев коронавируса. Было проведено 20 549 тестов: PCR-тестов – 5747, экспресс‐тестов на антиген – 14 802.
Выздоровели еще 496 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 266 462, выздоровевших – 259 228.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,6%, за последние 14 дней – 2,9%, за последнюю неделю – 2,4%.
С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
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