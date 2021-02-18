Facebook заблокировала все публикации СМИ в Австралии

Корпорация Facebook заблокировала доступ к новостям в одноимённой соцсети для своих пользователей в Австралии. С 18 февраля на территории страны пользователям фейсбука нельзя просматривать сообщения средств массовой информации и публиковать ссылки на новости. Все публикации СМИ были удалены из соцсети, передает Reuters.

Решение Facebook связано с намерением властей Австралии обязать интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ, которые размещают новости на их платформах. Ранее Google пригрозил заблокировать доступ к поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят.

Власти Австралии в ответ заявили, что американская компания "не права".

"Эти действия только подтвердят опасения многих стран по поводу поведения крупных технологических компаний, которые думают, что они выше, чем правительства, и что правила не должны применяться к ним, ”- Заявил премьер-министр Австралии Скот Моррисон.

Министр здравоохранения Грег Хант признался, что он в "глубоком шоке" от решения соцсети - по ошибке ограничения затронули и страницы некоторых государственных служб и общественных организаций.