В Армении одобрили использование вакцин Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer

Профессиональная комиссия одобрила использование в Армении трёх вакцин от коронавируса: Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer .

По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, вакцинация начнет проводиться в Армении уже с марта, хотя, как она отметила, небольшое число прививок уже было сделано с помощью Sputnik V.

Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины против коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, которая нацелена на предоставление всем заинтересованным странам равных возможностей приобрести имеющуюся на рынке вакцину.

К примеру, была предложена вакцина, разработанная специалистами британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая имеет относительно низкую эффективность - 70%, вакцина американо-германского совместного производства Pfizer с эффективностью 95%, американская Moderna с эффективностью более 94%. Параллельно Армения вела переговоры о приобретении российской вакцины Sputnik V.

Специалист в области здравоохранения Давид Мелик-Нубарян, сравнивая эти вакцины, сказал: «С чисто технической точки зрения, например, Sputnik V имеет некоторые преимущества. Например, если Moderna и Pfizer требуют особого режима хранения и транспортировки, то есть, очень низких температур, они очень чувствительны к вибрации, то в случае с вакциной Sputnik V таких требований нет. С этой точки зрения и AstraZeneca, и Sputnik V будет легче применять в Армении. Представьте, вакцину надо перевезти из Еревана в Мегри, понятно, что там будет большое количество вибраций, будет очень сложно обеспечить температурный режим, который у Pfizer составляет -70. С этой точки зрения они более приемлемы для нас».

Вакцинация от коронавируса в Армении будет проводиться в два этапа. Согласно списку, на первом этапе в группы риска входят: постояльцы и сотрудники учреждений социальной защиты, медицинские работники, люди в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями. Дети в настоящее время не включены в программу обязательной вакцинации.

По словам министра здравоохранения, вакцинация в Армении не будет обязательной, она будет только добровольной. Для тех, кто находится в группе риска, вакцинация будет бесплатной. Однако неизвестно, во сколько обойдется вакцина для граждан, не входящих в группу риска.