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В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса нового типа
В России зарегистрирована третья вакцина от ковида отечественного производства - «КовиВак» разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на «убитом» вирусе, его эффективность не раскрывалась.
«КовиВак» доставляет в организм фрагменты «убитого» коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии.
Разработчики препарата еще не отчитывались о его эффективности. Для его производства требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, что сокращает массового выпуска. В Центре Чумакова рассчитывают, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация «КовиВаком» ожидается с конца марта, цитирует ее «Интерфакс».
- Эффективность существующих инактивированных вакцин от коронавирусной инфекции ниже, чем у применяемых препаратов, разработанных по другим методикам.
Другие новости дня
COVID-19 в Армении: число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 223
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 223, в общем составив 170 234. По состоянию на 11:00 20 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 113 и сейчас составляет 161 903.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3159.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 799 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4373, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 700 797 (3509 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Грузии выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 инфицированных, 19 пациентов скончались. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено 268 097 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 261 066 человек, умерли - 3 425.
Почти 43% новых случаев, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 170. В Имеретии выявили 59 фактов, в Шида Картли – 41, в Кахетии – 32, в Самегрело и Земо Сванети – 27, в Гурии – 25, в Квемо Картли – 11, в Аджарии – 8. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 6 новых случаев заражения, в Мцхета-Мтианети – 9, а в Самцхе-Джавахети – 8.
За последние 24 часа проведено 18 015 тестов на коронавирус, в том числе 11 021 экспресс-теста на антигены и 6 994 PCR-теста.
Ежедневная положительная выявляемость составила 2,2%, за последние 14 дней - 2,6%, за 7 дней - 2,4%.
На карантине находится 281 человек, в стационарах - 1 769, в клинических гостиницах - 228.
Парламент Грузии начал процедуру утверждения нового правительства
Вопрос о доверии правительству Грузии сегодня, 20 февраля, рассматривают комитеты парламента страны. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
В обновленном составе правительства будут всего два новых министра. На пост главы Минобороны Грузии Гарибашвили предложил Джуаншера Бурчуладзе, а руководителем Министерства регионального развития – Ираклия Карселадзе.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который уже возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны.
Меркель заявила об отсутствии прогресса в соглашениях по Донбассу
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в Минских договоренностях по Донбассу.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США.
По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.
На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договоренностях.
В свою очередь представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева.
- Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
- В регионе урегулированием конфликта занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
- Выработкой политического решения конфликта занимается «Нормандская четверка» – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
- Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
Джо Байден: Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся
Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Байдена, Вашингтон полностью настроен на то, чтобы сотрудничество Европы и Америки продолжалось. «Демократия не возникает сама по себе и должна одержать победу над автократией», – сказал Байден.
Байден в своей речи отметил, что Россия совершала злонамеренные и согласованные действия для подрыва демократии в Соединенных Штатах, Европе и других странах. Кремль такие сообщения всегда отвергал.
Президент призвал европейских союзников твердо стоять на позициях Вашингтона. При этом Байден позитивно оценил продление российско-американского договора о сокращении ядерных арсеналов.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон останется приверженцем территориальной целостности Украины.
Помимо прочего, США, по словам Байдена, внесут два миллиарда долларов в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения. Благодаря программе неблагополучные страны смогут получить вакцину от коронавируса.
Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции.
Кроме того, ранее сегодня президент США выступил на виртуальной встрече «Большой семерки» (G7). Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил журналистам, что участие Байдена во встречах G7 и в конференции в Мюнхене знаменует решительный призыв к объединению трансатлантического альянса и партнерства.
- В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Ранее в группу входила и Россия. В годы ее участия объединение называлось G8. Россия была де-факто исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году.
В Абхазии за сутки выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 221 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, 49 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 15, в сухумском российском военном госпитале - 19 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12671 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11947 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Крупный пожар в Гудауте привел к трагическим последствиям
Крупный пожар в Гудауте привел к трагическим последствиям. Сигнал о возгорании в частном гостевом доме поступил в пожарную часть в 17 часов 10 минут. К приезду пожарных пламя охватило несколько этажей строения, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
В гостевом доме проживали семьи с детьми. В тушении пожара были задействованы 3 пожарных расчета ПСЧ Гудауты. При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения.
«Лело» протестует против назначения Гарибашвили – задержаны пять человек
Пять человек были задержаны на акции против выдвижения кандидатуры Ираклия Гарибашвили на пост премьера Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Митинг у здания парламента в центре Тбилиси проводили члены молодежного крыла оппозиционной партии «Лело». Собравшиеся считают, что назначение Гарибашвили только усилит политическую напряженность и поляризацию в обществе.
«Мы ожидали, что кто-то проявит здравый смысл и выдвинет кандидата, у которого будут умственные и моральные ресурсы для окончания этого кризиса путем соглашения. Но они выдвинули кандидатуру человека, политическим наследием которого считается только коррупция и невежество. Мы вновь призываем их одуматься», - сказал один из лидеров «Лело» Саба Буадзе.
Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить протестную надпись на тротуаре. Полицейские помешали им. Именно в это время начались задержания. По информации «Лело», в участок доставили членов политического совета партии Сабу Буадзе, Тазо Датунашвили и Ираклия Купрадзе, а также представителей молодежного крыла Луку Тевзадзе и Георгия Талахадзе.
Всем задержанным вменяется в вину неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов (статья 173 Кодекса административных правонарушений Грузии).
К настоящему времени акция «Лело» у парламента уже завершена. Ранее сегодня полиция задержала у законодательного органа еще 20 человек – гражданских активистов, требовавших досрочных парламентских выборов и пытавшихся установить палатки, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Число задержанных на протестной акции в Тбилиси увеличилось до 20-ти
До 20 человек увеличилось число задержанных на протестной акции у парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Среди задержанных активисты разных общественных движений и организаций оппозиционной направленности, которые требуют назначения досрочных парламентских выборов. В течение двух последних месяцев их палатки были установлены у заднего входа в здание законодательного органа. Сегодня же демонстранты попытались перенести их на проспект Руставели. Полицейские помешали им. Они окружили примерно полсотни демонстрантов, отобрав у них палатку. Несколько раз эта ситуация повторялась. В ходе стычек неоднократно демонстранты и сотрудники МВД оказывались на проезжей части, что затрудняло передвижение автомобилей.
В ведомстве считают, что все задержанные нарушили статью 173 Кодекса административных правонарушений, которая подразумевает неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов.
Член «Единого национального движения» и депутат парламента Леван Хабеишвили, прибывший на место, попросил объяснить, почему полицейские не позволили гражданам реализовать свое конституционное право и опротестовать политический и экономический кризис, существующий в стране. «Вместо того, чтобы позволить пришедшим воспользоваться их конституционными правами, полиция украла у них палатку. Палатку украли и лично у меня», - заявил Хабеишвили. Долгое время он требовал от сотрудников МВД либо вернуть палатку, либо составить протокол о краже. Ему обещали вернуть ее, но позже.
Сейчас ситуация у парламента остается напряженной. Там проходит еще одна протестная акция - активисты оппозиционной партии «Лело» протестуют против назначения премьер-министром Грузии Ираклия Гарибашвили. Сегодня он представил законодательному органу обновленный состав кабинета министров Грузии.
На месте мобилизовано большое количество сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Армении одобрили использование вакцин Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer
Профессиональная комиссия одобрила использование в Армении трёх вакцин от коронавируса: Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer .
По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, вакцинация начнет проводиться в Армении уже с марта, хотя, как она отметила, небольшое число прививок уже было сделано с помощью Sputnik V.
Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины против коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, которая нацелена на предоставление всем заинтересованным странам равных возможностей приобрести имеющуюся на рынке вакцину.
К примеру, была предложена вакцина, разработанная специалистами британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая имеет относительно низкую эффективность - 70%, вакцина американо-германского совместного производства Pfizer с эффективностью 95%, американская Moderna с эффективностью более 94%. Параллельно Армения вела переговоры о приобретении российской вакцины Sputnik V.
Специалист в области здравоохранения Давид Мелик-Нубарян, сравнивая эти вакцины, сказал: «С чисто технической точки зрения, например, Sputnik V имеет некоторые преимущества. Например, если Moderna и Pfizer требуют особого режима хранения и транспортировки, то есть, очень низких температур, они очень чувствительны к вибрации, то в случае с вакциной Sputnik V таких требований нет. С этой точки зрения и AstraZeneca, и Sputnik V будет легче применять в Армении. Представьте, вакцину надо перевезти из Еревана в Мегри, понятно, что там будет большое количество вибраций, будет очень сложно обеспечить температурный режим, который у Pfizer составляет -70. С этой точки зрения они более приемлемы для нас».
Вакцинация от коронавируса в Армении будет проводиться в два этапа. Согласно списку, на первом этапе в группы риска входят: постояльцы и сотрудники учреждений социальной защиты, медицинские работники, люди в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями. Дети в настоящее время не включены в программу обязательной вакцинации.
По словам министра здравоохранения, вакцинация в Армении не будет обязательной, она будет только добровольной. Для тех, кто находится в группе риска, вакцинация будет бесплатной. Однако неизвестно, во сколько обойдется вакцина для граждан, не входящих в группу риска.
Иран назвал условие для «немедленного» закрытия ядерной программы
Иран "немедленно закроет" свою ядерную программу сразу после отмены американских санкций, передает Reuters. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Зариф, подтвердив согласие Тегерана вернуться за стол переговоров с Вашингтоном.
Он заверил, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и что оно не является частью иранской оборонной доктрины. "Отмените все санкции и дайте шанс дипломатии", – сказал министр.
Накануне администрация Джо Байдена выразила готовность возобновить сделку, из которой прошлый американский президент вышел в 2018 году.
Тегеран назвал 23 февраля крайним сроком для США: если к этому моменту Вашингтон не приступит к отмене санкционного режима, Иран грозит запретить доступ к своим атомным объектам Международному агентству по атомной энергии. Соединенные Штаты и европейские участники соглашения призвали Иран воздержаться от этого шага и повторили свою обеспокоенность недавними действиями Тегерана, направленными на производство урана с обогащением до 20 процентов и металлического урана, который используется для производства ядерной бомбы.
Зариф, в свою очередь, говорил в недавнем интервью, что новая американская администрация, по его мнению, не только не выполнила свои обязательства, но и продолжает политику "максимального давления" Трампа.
Гарибашвили сообщил, что в правительстве Грузии будет два новых министра
Кандидат на пост главы правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в Кабмине будет два новых министра.
На пост министра обороны страны будет представлена кандидатура действующего заместителя главы ведомства – Джуаншера Бурчуладзе.
Пост министра регионального развития и инфраструктуры Грузии займет Ираклий Карселадзе. Он был заместителем руководителя ведомства и главой Департамента автомобильных дорог.
Экс-министр инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что приняла решение уйти из активной политики.
Все остальные министры прошлого кабинета Георгия Гахария останутся на своих должностях.
Парламентское большинство планирует утвердить обновленный состав правительства уже в понедельник, 22 февраля.
- Ранее «Грузинская мечта» представила на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Гарибашвили. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра накануне утром. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Он считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
Россиянина, следившего за журналистом Габуния, приговорили к четырем годам тюрьмы
Россиянина Магомеда Гуциева, задержанного в июне прошлого года в Тбилиси, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
По информации ведомства, суд установил, что Гуциев пересекал границу Грузии по поддельному паспорту на имя Васамбека Бокова в период с 2 октября 2016 года до 11 марта 2020 года, а также использовал фальшивый документ внутри страны. Кроме того, с 11 февраля до 13 июня 2020-го он систематически незаконно отслеживал журналиста телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния и собирал информацию о нём.
Гуциев признан виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 151 (преследование), статья 157 (посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные), статья 344 (незаконное пересечение государственной границы Грузии) и статья 362 (использование поддельных удостоверения личности или иных официальных документов).
- Гражданина России задержали в Тбилиси в июне прошлого года. Гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия тогда заявил, что задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Позже Гварамия заявил, что Магомед Гуциев (Васамбек Боков) не является киллером. По его информации, задержан лишь один член группы, посланной ликвидировать скандального журналиста.
- В СГБ Грузии после задержания россиянина подтвердили, что речь шла о подготовке заказного убийства. «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», – было сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия предложила Африке 300 миллионов доз вакцины «Спутник V»
Россия предложила африканским странам 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает AP News со ссылкой на заявление рабочей группы, учрежденной Африканским союзом. Там высказали надежду, что российский препарат будет доступен в 54 странах континента уже в мае.
Ранее Африканский союз договорился о поставках 270 миллионов доз от компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson, однако крупные партии в этот регион еще не завозили. Местные представители здравоохранения жалуются на неравенство в этом отношении с богатыми странами, которые сумели обеспечить себя вакциной.
Африканские государства добиваются вакцинации 60 процентов населения, чтобы пресечь распространение коронавируса. В противном случае, опасаются эксперты, COVID-19 может закрепиться в качестве постоянно действующего очага в некоторых районах Африки, население которой составляет сейчас 1,3 миллиарда человек.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение. Она высказала удивление, "почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения".
Санкции ЕС из-за Навального будут направлены против чиновников
Санкции Евросоюза из-за ареста Алексея Навального коснутся исключительно российских чиновников: в черный список не войдут прокремлевские миллиардеры. Об этом сообщает EUObserver.
По данным издания, 22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет мер против российских официальных лиц, причастных к тюремному заключению политика. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы. Дипломатическая служба ЕС намерена ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие уже в ближайшие недели.
Темой обсуждения в понедельник станет не только арест Навального и отказ выполнять решение ЕСПЧ о его освобождении, но также и репрессии против российских мирных демонстрантов в целом.
Как отмечается, из всех стран-участниц ЕС только одно восточноевропейское государство выступило за то, чтобы включить в санкционный список еще и олигархов. Даже страны Балтии, традиционно настроенные "по-ястребиному", на этот раз решили довольствоваться минимальным вариантом. Речь идет о своего рода компромиссе: дружественные России члены ЕС, такие как Австрия, Кипр, Греция и Венгрия, не собираются блокировать санкционное решение.
Германия – ведущая политическая сила – настаивает на том, что ограничения должны вводиться лишь против непосредственных нарушителей прав человека, говорится в материале EUObserver. Власти ФРГ известны и своим лояльным отношением к "Северному потоку - 2", напоминает издание.
В то же время один из источников в ЕС пояснил, что второй санкционный пакет – уже против богатейших лиц России – может быть введен позже. По его словам, в настоящее время необходимо разобраться в юридической основе таких санкций: если этого не сделать, есть риск того, что олигархи попросту отменят эти меры через европейские суды. Впрочем, европейский дипломатический источник признался в беседе с EUObserver, что не понимает, почему в рамках "Закона Магнитского" нельзя привлечь к ответственности олигархов, извлекающих выгоду из подавления прав и свобод.
О том, что готовящиеся меры не затронут крупных российских предпринимателей, писал ранее Bloomberg.
Соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек людей из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчёркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц. После этого в России стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям – вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой выступил режиссёр Никита Михалков. Его предложение противоречит действующей Конституции. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, однако, приветствовал "дискуссию" на эту тему.
Байден участвует в виртуальном саммите G7 и конференции в Мюнхене
Президент США Джо Байден принимает в пятницу участие в двух крупных внешнеполитических мероприятиях в режиме он-лайн.
Сначала пройдёт виртуальная встреча лидеров стран "Большой семёрки" (G7) - США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Японии и Италии. Это первая встреча лидеров "семёрки", в которой Байден принимает участие как президент.
В прошлом году, когда президентом был ещё Дональд Трамп, лидерам G7 из-за эпидемии коронавируса так и не удалось встретиться в режиме оффлайн, в этом году саммит запланирован в Великобритании, он пока не отменён.
Как сообщили в Белом доме, Байден намерен обсудить с партнёрами прежде всего борьбу с пандемией COVID-19, включая производство вакцин, их распределение и поставки. Речь может зайти о помощи беднейшим странам в получении вакцин. Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, речь пойдёт о мировой экономике, о Китае и о проблеме изменения климата. О России Псаки не упомянула.
Россия ранее входила в группу, которая сейчас называется G7, а в годы участия России называлась G8. Однако она была де-факто исключена из неё после аннексии Крыма в 2014 году.
После завершения виртуального саммита ряд лидеров стран Запада примут участие - также в режиме он-лайн - в работе Мюнхенской конференции по безопасности.
Ожидается, что Джо Байден выступит на ней с речью, посвящённой внешней политике новой администрации США. Ожидается, что Байден провозгласит, что Америка "вернулась" на мировую сцену - после 4-х лет администрации Дональда Трампа, которые ряд комментаторов считает временем изоляционизма. Как пишет CNN, ожидается, что Байден сделает фокус на взаимодействии Америки с её союзниками, в том числе с целью укрепления демократических институтов. Кроме Байдена, ожидается также выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других западных лидеров. Президент России Владимир Путин, который выступил на конференции в 2007 году с известной речью с обвинениями в адрес Запада, на этот раз отсутствует.
Полиция задержала участников акции протеста на проспекте Руставели
В центре Тбилиси, на проспекте Руставели полиция задержала участников акции протеста, которые планировали развернуть палатки у здания парламента Грузии.
У протестующих был плакат с надписью «Не смиримся с украденными выборами». Они перешли на проезжую часть дороги, после чего произошла потасовка с полицией.
«Они – бандиты, разбойники. Боятся палаток, боятся протеста», – отметил участник акции Алика Куправа.
Член партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что полицейские отобрали у него палатку.
На месте мобилизованы несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. В МВД сообщили, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции задержано 10 человек.
Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия – после того, как Мелия отказался выплачивать назначенный судом денежный залог. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте политика.
17 февраля сам Мелия и сторонники оппозиции собрались в офисе ЕНД. 18 февраля утром полиция планировала задержание лидера оппозиционной партии, однако спецоперация была отменена после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу исполнения решения суда по делу Мелия.
При этом оппозиция в Грузии уже три месяца требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.
Уровень безработицы в Грузии вырос до 20,4% – Грузстат
В четвертом квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 20,4%, увеличившись на 3,8% в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики страны.
Согласно данным Грузстата, в последний раз аналогичный уровень безработицы фиксировался в 2018 году.
Как пишет «Новости-Грузия», показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в четвертом квартале 2020 года составил 50%. Для сравнения, в третьем квартале он равнялся 60,8%.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. За отчетный период данный показатель среди мужчин увеличился на 4,7%, а среди женщин – на 2,5%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
Bloomberg: США воздержатся от санкций против Германии в связи с «СП-2»
Соединённые Штаты в ближайшее время воздержатся от санкций в отношении германских компаний в связи с сооружением газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Администрация Джо Байдена, как говорится в статье, по-прежнему стремится не допустить реализации проекта, но при этом не хочет нанести ущерб отношениям США с Германией.
Согласно принятому в конце прошлого года в США закону, администрация должна была до 16 февраля представить в Конгресс список компаний, оказывающих услуги при строительстве газопровода, против которых могут быть введены санкции. Этот список, как пишет Bloomberg, может быть опубликован в ближайшее время, однако скорее всего в нём не будет германских компаний - только связанные с Россией.
Ряд источников утверждает, что администрацией Дональда Трампа незадолго до передачи власти администрации Байдена был подготовлен план, призванный, по мнению его авторов, остановить сооружение газопровода. Он включал в себя и санкции против германских физических и юридических лиц, в том числе против Маттиаса Варнига, ключевой фигуры в "Северном потоке-2", давнего знакомого президента России Владимира Путина. Введению в действие этого плана помешала только нехватка времени. Другие источники, однако, говорят, что подготовка санкций при Трампе завязла на стадии обсуждений. В результате санкции были введены только против ряда российских судов и компаний - их номинальных владельцев.
Представители Белого дома утверждают, что президент Байден считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. При этом утверждается, что администрация США будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками. К числу союзников, однако, относятся как страны, выступающие против проекта (Польша и страны Балтии), так и те, кто его поддерживает, в частности, Германия.
Ранее сообщалось о том, что представители США и Германии ведут переговоры о судьбе проекта, причём обсуждается и возможность создания механизма, который увязывал бы поставки газа через "Северный поток-2" с некими гарантиями, данными Украине.
США выступают против проекта, утверждая, что он увеличит зависимость стран ЕС от России, а также создаст угрозу безопасности Украины - поставив под вопрос транзит российского газа через её территорию.
Российские власти утверждают, что проект чисто экономический, и уверяют, что он будет завершён.
Работы по достройке газопровода продолжаются, остаётся уложить лишь чуть более 100 км труб.
Советника премьера Чехии уволили за посещение футбольного матча
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил своего советника, эпидемиолога Романа Примулу. Тот в четверг выступил за введение в стране жёсткого карантина в связи с ростом числа заражённых коронавирусом, а спустя несколько часов после этого заявления репортёры сфотографировали советника премьера среди зрителей на матче футбольной Лиги Европы "Славия" (Прага) - "Лестер".
Бабиш заявил, что Примула - хороший специалист, но у него "полностью отсутствует социальная интеллигентность".
Осенью Примула, за успехи при борьбе с первой волной эпидемии весной 2020 года награждённый высшей наградой Чехии, был вынужден покинуть пост министра здравоохранения после того, как провёл рабочую встречу в ресторане, нарушив распоряжение правительства о закрытии ресторанов. На этот раз, судя по всему, он не нарушил никаких правил - хотя спортивные состязания и проходят в Чехии без зрителей, возможны исключения для VIP-гостей. Кроме Примулы, на матче были ещё несколько известных личностей. Тем не менее, поведение советника премьера вызвало множество негативных комментариев - в том числе и из-за его выступлений в поддержку жёстких карантинных мер, вплоть до ограничений на выход из дома.
- Ситуация с коронавирусом в Чехии остаётся напряжённой. Число заражённых на душу населения - одно из самых высоких в Европе. С конца декабря в стране закрыто большинство магазинов, кафе и рестораны, большая часть школьников учится дистанционно, однако ситуация не улучшается. Всего за время эпидемии - почти за год - коронавирусом было инфицировано уже более 10 процентов населения Чехии, это один из самых высоких показателей в мире. Умерли почти 20 тысяч человек. При этом весной ситуация в стране, напротив, была заметно лучше, чем в большинстве стран ЕС.
Ада Маршания покинула «Альянс патриотов Грузии»
Депутат парламента Грузии нескольких созывов Ада Маршания покинула ряды «Альянса патриотов Грузии», – об этом она сообщила в социальной сети Facebook.
«Дорогие друзья, хочу сообщить вам о том, что приняла решение покинуть партию «Альянс патриотов Грузии», одним из основателей которой являюсь», – написала Маршания.
Она опубликовала заявление об уходе из партии, адресованное её председателю Давиду Тархан-Моурави, в котором говорит, что причина ухода – «растущие разногласия».
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии превысило 3000
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки выявил коронавирус у семи человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3001, сообщила замглавы санитарного ведомства Анна Гаглоева.
«Всего проведено за сутки 82 исследования, выявленных случаев из них – семь. Снято с учета два человека», – отметила Гаглоева.
Число выздоровевших составляет 2117 человек. Под наблюдением медиков остаются 884 граждан.
За время пандемии в лаборатории Юго-Осетпотренадзора провели 17 839 исследований.
В ЦИК Грузии опровергли информацию СМИ об отставке Тамар Жвания
Сразу несколько СМИ сообщили об отставке Тамар Жвания с должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
Оппозиция обвиняет ЦИК в фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года и отказалась признавать их легитимность. Смена избирательной администрации – одно из главных требований партий, продолжающих бойкот законодательного органа.
СМИ утверждают, что Жвания покинет должность на основании личного заявления. Предполагается, что ее решение связано с обострением политического кризиса и вчерашней отставкой Георгия Гахария с должности премьер-министра Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в ЦИК Грузии распространившиеся сообщения поспешили опровергнуть.
«Тамар Жвания не уходила в отставку. Распространяемая информация не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе Центризбиркома.
- Жвания возглавляет ЦИК Грузии с 2013 года. В декабре 2018 года она была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
COVID-19 в Грузии: 388 новых случаев, семь пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3406 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 388 новых случаев коронавируса (днём ранее – 365). Был проведен 16 391 тест: PCR-тестов – 6300, экспресс‐тестов на антиген – 10 091.
Выздоровел еще 331 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 267 701, выздоровевших – 260 597.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,37%, за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,4%.
В Грузии еще не стартовала вакцинация от COVID-19. При этом с 15 февраля полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
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