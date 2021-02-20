Турнава объяснила, какие ковид-ограничения отменит новое правительство Грузии

Правительство Грузии может рассмотреть возможность открытия гостиниц на горнолыжных курортах при условии того, что все канатные дороги останутся остановленными. Об этом кандидат в министры экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила на объединенном заседании парламентских комитетов. Турнава отметила, что постановка соответствующего вопроса «не лишена рационального смысла». Одновременно она указала, что открытие отелей на зимних курортах должно произойти в условиях строгого контроля.

«На мой взгляд, мы все еще можем вернуться и обсудить только часть открытия отелей, без открытия канатных дорог, если это будет сделано с соблюдением всех эпидемиологических норм. Думаю, я буду обсуждать это с Министерством здравоохранения, - насколько удастся использовать гостиницам этот оставшийся месяц [до окончания сезона]», - сказал Турнава.

Сама кандидат в министры считает, что главным приоритетом в процессе снятия ограничений должны стать междугородние пассажирские перевозки. «Если вы спросите меня о приоритетах, то, на мой взгляд, ближайший приоритет – это междугородний транспорт. Это касается многих людей, возникло много трудностей, однако у ограничения мобильности были свои результаты», - добавила она.

Также Турнава рассказала об «очень активной» коммуникации с представителями ресторанной сферы. По ее словам, совместно с представителями инспекции труда и Минздрава обсуждаются новые правила, при условии соблюдения которых рестораны и кафе смогут рассаживать клиентов не только за столиками на улице, но и в закрытых помещениях.

Кандидат в министры экономики добавила, что говорить о послаблениях для других сфер, скорее всего, в правительстве начнут только в марте.

Сегодня парламент Грузии начал процедуру утверждения нового правительства под руководством Ираклия Гарибашвили. Слушания кандидатов в министры продлятся и завтра. Окончательное голосование по новому кабмину состоится 22 февраля.