В России подтвержден первый в мире случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа. Об этом заявила главный санитарный врач Анна Попова в эфире канала «Россия-24». По ее словам, болезнь выявлена у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.

По словам Поповой, вирус у заболевших протекал в легкой форме, они чувствуют себя хорошо. Утверждается, что штамм, которым люди раньше никогда не болели, пока не передавался от человека к человеку, но это возможно в будущем.

В ноябре научный центр «Вектор» сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новый вирус гриппа типа A (H5N8) среди домашней и дикой птицы. При этом для человека вирус был не опасен, сообщает «Интерфакс».

В начале января агентство РБК сообщало о масштабной вспышке птичьего гриппа на фабрике в станице Новомышастовская в Краснодарском крае. Тогда предприятию пришлось уничтожить все поголовье в размере 406 тысяч птиц, в десятикилометровой зоне началась вакцинация птицы и людей. Имела ли Попова в виду эту вспышку, не сообщается.

Вирусы гриппа типа А обладают способностью быстро меняться, выработать к ним постоянный иммунитет невозможно. Эпидемиологи опасаются, что если разновидности птичьего гриппа начнут передаваться между людьми, человечество может столкнуться с новой пандемией.