Решение о задержании Мелия попытаются оспорить через Апелляционный суд

Адвокаты председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия попытаются обжаловать решение о заключении под стражу лидера оппозиции через Апелляционный суд. Об этом сегодня, 20 февраля, на брифинге заявил юрист Дито Садзаглишвили, представляющий интересы Мелия.

17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для Мелия с залога на заключение. Политик проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Он обвиняется в организации «группового насилия» во время акции протеста и «попытке штурма парламента», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Адвокаты Мелия намерены оспорить резолютивную часть решения судьи Нино Чахнашвили, где указано, что приговор, вынесенный в ходе рассмотрения дела по существу, не подлежит обжалованию. Садзаглишвили считает, что это противоречит как Конституции Грузии, так «принципу двух инстанций», который означает возможность рассмотрения дела по существу только в двух инстанциях.

Адвокаты просят Апелляционный суд руководствоваться Конституцией, в том случае, если рассмотрение их иска на основании Уголовно-процессуального кодекса будет невозможно. В качестве альтернативы Апелляционному суду предлагают обратиться к Конституционному суду. По словам Садзаглишвили, у Апелляционного суда есть 72 часа для того, чтобы решить, принять или нет их иск к рассмотрению. В том случае, если это произойдет, то рассмотрение дела Мелия в нижестоящем суде будет приостановлено.

Садзаглишвили подчеркнул, они по-прежнему убеждены в том, что дело Мелия сфабриковано и мотивы любого ответа суда будут политическими. Несмотря на все это, адвокаты не планируют опускать руки и прекращать судебную тяжбу. Юристы считают, что так они смогут продемонстрировать, что в случае Ники Мелия даже право на защиту – это инструмент политического преследования, используемый властями.