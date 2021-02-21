США поддержали введение Украиной санкций против Медведчука

Прибывший сегодня, 20 февраля, в Грузию председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис провел встречу со своим грузинским коллегой Николозом Самхарадзе.

«Объединитесь сейчас, пока еще не поздно, будет уже поздно, когда вы снова увидите танки на ваших улицах и проблема в том, что России сегодня не нужны танки, вы сами боретесь друг с другом, и это самый большой подарок Путину. Пожалуйста, остановитесь!» – так обратился он к власти и оппозиции после встречи с Самхарадзе.

По его словам, Грузия может потерять все, в то время как сейчас перед ней открыто окно возможностей в условиях новой администрации США и повышенного фокуса Евросоюза к демократическим странам. По словам Жигимантаса Павилениса, сегодня ситуация в Кавказском регионе достаточно сложная, и Западу нужна Грузия - как лидер для обеспечения стабильности региона.

«С моим коллегой был довольно хороший разговор в связи с евроатлантическими устремлениями Грузии. Могу сказать, что для Грузии сейчас появляется окно возможностей в условиях прихода новой администрации президента в Вашингтоне, а также с новой энергией ЕС, которая сфокусирована на демократии. Хочу, чтобы Грузия была чемпионом в этом регионе, потому что Грузия - маяк этой политики на Кавказе. У вас довольно сложная ситуация в Кавказском регионе, и для того, чтобы мы были готовы внести вклад в процесс стабильности региона, нам нужна Грузия - как лидер, как чемпион. Именно для этого нужно осуществить деэскалацию во внутригосударственной ситуации, вам нужно найти путь к диалогу.

Что мы пытаемся сказать, и это будет повторяться на всех уровнях, на уровне министра иностранных дел и президента Литвы, которые могут приехать в Грузию, это то, что мы готовы помочь вам в этом процессе своим историческим опытом. Пожалуйста, сделайте все возможное для объединения! Завтра вы отметите День Конституции, также приближается 100-летие оккупации, давайте отметим эти дни как дни объединения и диалога. Надеюсь, обе стороны найдут в себе силы для этого», - заявил Павиленис.