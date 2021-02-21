Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах

В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента – обломки пассажирских самолетов упали на жилые районы.

В США самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие – на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщила газета «Денвер-Пост», с неба сыпались какие-то обломки, причиняя ущерб местным жителям.





В самолете находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них также не пострадал. Самолет вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.



В тот же день на грузовом самолуте Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребенок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.



Сообщившие об этом западные СМИ сочли нужным отметить, что следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.