40 лет теракту в штаб-квартире Радио Свобода

В субботу, в 9 вечера 21 февраля 1981 года, в здании в Мюнхене, где располагалось Радио Свобода, произошел мощный взрыв. Пострадали четыре сотрудника радиостанции и двое живших неподалеку от штаб-квартиры РСЕ/РС – окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 кг взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от Чехословацкой службы Радио Свободная Европа.
Намного позднее, после распада социалистического блока и падения Берлинской стены, в архивах Штази нашлись документы, показывающие, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса (известного по прозвищу Карлос Шакал) по заказу диктатора социалистической Румынии Николае Чаушеску. Но о планах знали и спецслужбы Венгрии, и руководство ГДР.
Как писал в 1996 году Ричард Каммингз, бывший директор службы безопасности Радио Свободная Европа/Радио Свобода, группа Карлоса тщательно изучала доклады разведки о том, как функционирует РСЕ/РС по субботам. "Кто-то явно наблюдал за зданием по субботам с 21:00 по 1:00 ночи. Донесения показывали, что в это время в здании находится до 20 процентов сотрудников, поскольку обычно свет горит в 40 процентах помещений. Когда в субботу в 21:47 взорвалась бомба, в здании были только 40 сотрудников из 1000. Данные наблюдения были явно неверными", – замечает Каммингз.
Посмотрите страницы истории Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Последствия теракта 1981 года, штаб-квартира в Мюнхене и жизнь радио до и после теракта.
Намного позднее, после распада социалистического блока и падения Берлинской стены, в архивах Штази нашлись документы, показывающие, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса (известного по прозвищу Карлос Шакал) по заказу диктатора социалистической Румынии Николае Чаушеску. Но о планах знали и спецслужбы Венгрии, и руководство ГДР.
Как писал в 1996 году Ричард Каммингз, бывший директор службы безопасности Радио Свободная Европа/Радио Свобода, группа Карлоса тщательно изучала доклады разведки о том, как функционирует РСЕ/РС по субботам. "Кто-то явно наблюдал за зданием по субботам с 21:00 по 1:00 ночи. Донесения показывали, что в это время в здании находится до 20 процентов сотрудников, поскольку обычно свет горит в 40 процентах помещений. Когда в субботу в 21:47 взорвалась бомба, в здании были только 40 сотрудников из 1000. Данные наблюдения были явно неверными", – замечает Каммингз.
Посмотрите страницы истории Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Последствия теракта 1981 года, штаб-квартира в Мюнхене и жизнь радио до и после теракта.