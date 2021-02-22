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Коронавирус в Грузии: 147 новых случаев, 607 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3447 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 147 новых случаев коронавируса. Было проведено 5275 тестов: PCR-тестов – 2539, экспресс‐тестов на антиген – 2736. На выходных число проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 607 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 268 502, выздоровевших – 262 244.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,79%, за последние 14 дней – 2,6%, за последнюю неделю – 2,6%.
Ранее глава клинической группы по управлению COVID-19, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что «комендантский час» и все другие ограничения, которые продолжают действовать в Грузии из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены через две-три недели.
Другие новости дня
В Абхазии сообщили о приостановлении богослужений до определения статуса АПЦ
В храмах Абхазии до определения статуса Абхазской епархии временно прекращены богослужения. Об этом сообщил иерей Виссарион (Аплиаа) – глава епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике как Абхазская православная церковь. При этом, по его словам, храмы остаются открытыми для прихожан.
«Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)», – сказал иерей.
Как пишет РИА Новости, он также отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуми. «Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор», – добавил он.
Виссарион (Аплиаа) надеется, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ.
«Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем», – заявил он.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы
В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы. Об этом сегодня, 21 февраля, на объединенном заседании комитетов парламента Грузии заявил кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.
«Мы обсуждаем такой подход, чтобы вместе с баллами реформированных национальных экзаменов предусмотрены были и другие компоненты, такие как средний балл в школе, рекомендации учителей и внеклассная работа», - сказал Чхенкели.
По его словам, этот метод апробирован в Америке, и в Грузии он будет внедрен по аналогичной модели.
Полтора года назад в Грузии была начата масштабная реформа системы образования. Одно из самых важных решений Минобразования - отмена выпускных экзаменов для школьников с 2019 года. С 2020 года абитуриенты сдают не четыре, а три обязательных экзамена. Сдачу такого предмета как общие навыки, который не преподается в школах, отменили.
В настоящее время, чтобы стать студентом, абитуриент должен сдать грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один предмет по выбору: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Общие навыки абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава МВД Грузии объяснил, когда могут задержать Нику Мелия
МВД Грузии в любое время может возобновить процедуры по исполнению судебного решения и задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелия. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам и.о. министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
18 февраля МВД отложило задержание Мелия из-за отставки Георгия Гахария с должности премьер-министра. Лидер оппозиции дожидался полицию в штаб-квартире ЕНД вместе с коллегами и сотнями сторонников, которые обещали «физически защищать» политика, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гомелаури подчеркнул, что решение об отмене операции принял лично он. Министр также указал, что это временная мера, однако конкретные сроки не определены – задержание Мелия может произойти «сегодня, завтра, через месяц или через три дня». «Официального переноса сроков не существует. Есть судебное постановление, и Министерству внутренних дел поручено его исполнение… Сейчас я не могу сказать, что оно отложено на один, два или пять дней», - заявил он.
Что касается отставки Гахария, по словам Гомелаури, он был в курсе этого решения, поскольку их связывают «очень хорошие отношения». «Как можно, если ты дружишь с человеком и у вас близкие отношения, чтобы он не сказал о своей отставке», - подытожил глава МВД.
- Гахария объявил об отставке на специальном брифинге, объяснив свое решение разногласиями с другими членами правящей команды по поводу исполнения решения суда о помещении Мелия в заключение.
- Параллельно выступлению премьера у офиса ЕНД шли последние приготовления к штурму. Все подъездные дороги к зданию полицейские перекрыли. Более того, согласно сообщениям журналистов, на базе Управления по особым поручениям МВД, которая находится неподалеку от штаба ЕНД, в течение всей ночи продолжалась мобилизация спецназа.
- В кабинете Ираклия Гарибашвили, представленного на пост премьера, Гомелаури сохранит свою должность. Как ожидается, парламент Грузии выразит доверие новому правительству 22 февраля.
В Новосибирске подожжён автомобиль активиста штаба Навального
В Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль с наклейкой «Навальный», сообщил портал «НГС». Владелец машины, волонтер регионального штаба оппозиционера, сказал, что уверен: происшествие связано именно с надписью.
Инцидент произошел вечером 19 февраля и попал на видеокамеру. На На кадрах видно, что подошедший к машине человек разбил окно и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью - и ушел.
Владелец услышал звуки сработавшей сигнализации, вышел во двор и увидел, что прохожие уже забросали салон снегом и потушили таким образом пламя.
По словам пострадавшего автовладельца, его удивило, что с 2018 года, когда он впервые разместил на машине надпись «Навальный», подобных происшествий не случалось.
В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили информацию о поджоге. Заведено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.
Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах
В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента – обломки пассажирских самолетов упали на жилые районы.
В США самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие – на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщила газета «Денвер-Пост», с неба сыпались какие-то обломки, причиняя ущерб местным жителям.
В самолете находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них также не пострадал. Самолет вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.
В тот же день на грузовом самолуте Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребенок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.
Сообщившие об этом западные СМИ сочли нужным отметить, что следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.
Парламентские комитеты большинством голосов выражают доверие кабинету Гарибашвили
Вопрос о выражении доверия кабинету министров и правительственной программе, которые представил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, 22 февраля будет вынесен на пленарное заседание парламента.
Парламентские комитеты большинством голосов выражают доверие кабинету Гарибашвили.
22 февраля кандидат в премьеры и кабинет встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. Парламент, в формате пленарного заседания, примет решение о выражении доверия, для чего необходимо, по меньшей мере, 76 голосов.
В кабмине предполагаются следующие изменения: правительством будет руководить Ираклий Гарибашвили. На должность министра обороны представлен замглавы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе. На посту министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили сменит ее первый заместитель Ираклий Карселадзе.
Все остальные министры остаются на своих должностях, и кабинет представлен в следующем составе:
- министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури,
- министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;
- министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;
- госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции – Тея Ахвледиани;
- министр финансов – Вано Мачавариани;
- министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
- министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе;
- министр окружающей среды и природных ресурсов – Леван Давиташвили;
- министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава.
Вопрос выражения доверия правительству вызван отставкой премьер-министра Георгия Гахария.
Оппозиция готова повременить с протестами, чтобы начать переговоры с «Грузинской мечтой»
Оппозиция готова отложить анонсированные протестные акции, чтобы предоставить правительству «Грузинской мечты» все возможности для начала переговоров и других шагов по выходу из кризиса. Об этом сегодня, 21 февраля, на брифинге заявила одна из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Хатия Деканоидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ранее на этой неделе около двух десятков оппозиционных партий объявили о проведении масштабного митинга 25 февраля. Предполагалось, что акция, приуроченная к годовщине советизации Грузии, станет началом серьезного протестного движения с требованием проведения новых парламентских выборов.
«Для того, чтобы мы, как ответственный политический спектр, позаботились о спасении политического будущего этой страны, мы готовы параллельно согласованию переговоров снова дать властям срок, пространство для компромисса и перенести анонсированную акцию», - заявила Деканоидзе.
Оппозиция призывает власти возобновить переговоры при участии международных партнеров. Стороны начали диалог вскоре после парламентских выборов, итоги которых оппоненты властей объявили сфальсифицированными и отказались входить в парламент. Как указала Деканоидзе, их требования остаются прежними: выполнение соглашения от 8 марта 2020 года, прекращение всех политически мотивированных дел и преследования политических лидеров, назначение внеочередных выборов и смена администрации ЦИК Грузии.
Она добавила, что у переговоров нет альтернативы, и международные партнеры придерживаются аналогичного мнения.
О возможной отмене акции было объявлено после встречи лидеров оппозиции, участие в которой также принимал председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис, прибывший в Тбилиси с чрезвычайным визитом в роли посредника. Накануне Павиленис также провел встречу с представителями «Грузинской мечты». По ее итогам он заявил, что в правящей партии не отказываются от переговоров с оппозицией и «готовы наводить мосты».
Павиленис: Надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии
«Я вижу много позитивных сигналов от оппозиции, от людей, которые отказываются проходить в парламент, я вижу от них добрую волю. Надеюсь, что за этим последует добрая воля со стороны правительства, и найдется компромисс для диалога», - сказал находящийся с визитом в Грузии председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.
«Мой визит подходит к концу. Мы все еще пытаемся навести мост между сторонами. Надеюсь, мы сможем это сделать. Я вижу много позитивных сигналов от оппозиции, от людей, которые отказываются проходить в парламент, я вижу от них добрую волю. Надеюсь, что за этим последует добрая воля со стороны правительства, и найдется компромисс для диалога, для достижения единства в этой стране. Путь к этому единству долог. Боюсь, что эскалация в Грузии зашла довольно далеко, но надеюсь, что не достигла крайней отметки. Прошу всех своих друзей хорошо подумать. У вас есть историческая возможность с новой администрацией в Вашингтоне. Я чувствую, что мы можем сделать это сейчас, чтобы не упустить эту возможность», - сказал Жигимантас Павиленис.
Жигимантас Павиленис выразил надежду на то, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, передает Общественный вещатель.
«Но мы также будем предельно тверды. Если грузинское правительство загонит оппозицию в еще большую изоляцию, то мы, как ваши друзья, скажем правду о ваших действиях. Если они будут ошибочными, то правительству придется заплатить за это цену. Надеюсь, мы не дойдем до этого. Я надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, и использует эту возможность», - сказал Жигимантас Павиленис.
- Рабочий визит Павилеониса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
23-летний мужчина погиб при демонтаже здания в Рустави
23-летний мужчина погиб при демонтаже пристройки частного дома в Рустави.
«Он работал вместе с родственником, когда сорвавшаяся бетонная плита придавила молодого человека», - рассказал грузинской службе Радио Свобода житель улицы Островского. Когда на место прибыла бригада «скорой», он был уже мертв.
Согласно тому же источнику, родственник, которому помогал погибший, не пострадал.
В МВД Радио Свобода сообщили, что расследование ведется по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
Представители Сейма Литвы встретились с грузинскими НПО
Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павиленис, посол Литвы Андрюс Калиндра и второй секретарь посольства Шаруне Кубилюте встретились с представителями грузинских неправительственных организаций. Встреча прошла в офисе Центра стратегического анализа Грузии.
Участники обменялись мнениями на текущую политическую ситуацию в Грузии, сообщает Общественный вещатель.
«В стране политический кризис, который политические партии просто не могут или не хотят разрядить. Литовское представительство очень важно в этом переговорном процессе. Очень важно, что при посредничестве депутатов Европарламента, работающих над этим вопросом, будет достигнута определенная договоренность с грузинскими политическими силами, потому что обе силы - «Национальное движение» и «Грузинская мечта» - являются членами европейской семьи политических партий. Именно с участием европарламентариев и США станет возможным начать диалог и прийти к соглашению, чтобы страна не столкнулась с очень серьезной проблемой», - сказал Вано Мачавариани, один из руководителей Грузинского центра стратегического анализа.
- Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
- 17 февраля более 500 соратников и сторонников оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. 18 февраля утром полиция уже планировала штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тихановская: для победы демократии «понадобится больше времени»
Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем, возможно, рассчитывали участники акций протеста в стране. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps, которое цитирует Белорусская служба Радио Свобода.
«Возвращение к демократии потребует больше времени, чем планировалось» - сказала Тихановская. Она также признала, что на данный момент оппозиционные силы проиграли «борьбу за улицу». Причиной этого, по ее словам, стало насилие со стороны властей и отсутствие средств борьбы с ним у демонстрантов. По словам Тихановской, сейчас необходимо выстраивать структуры для продолжения борьбы, а весной могут возобновиться масштабные уличные акции протеста.
Ранее в интервью Белорусской службе Радио Свобода Тихановская выразила уверенность в окончательной победе протестного движения. «Мы уже не сможем жить при диктатуре, нынешний уровень репрессий только подстегивает людей к тому, чтобы добиваться перемен» - сказала она.
Уличные акции против Александра Лукашенко начались в августе, после президентских выборов, на которых по многочисленным свидетельствам были фальсификации. Наиболее массовыми они были в августе и в начале осени. Десятки тысяч демонстрантов были задержаны, многие подверглись избиениям и пыткам, несколько человек погибли в результате действий сотрудников правоохранительных органов.
Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников не столь велико, как раньше. Они проходят и в воскресенье, 21 февраля. В нескольких районах Минска состоялись марши солидарности с политзаключёнными. Проходят также акции, приуроченные к Дню белорусского языка.
Тихановская в интервью швейцарскому изданию также обсудила планы своего визита в Швейцарию. Оппозиционный лидер намерена встретиться с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также обратиться к швейцарскому правительству с просьбой заморозить активы Александра Лукашенко.
В декабре Мишель Бачелет осудила ухудшение ситуации с правами в Беларуси в своем выступлении на заседании Совета ООН по правам человека. Новое обсуждение в совете намечено на ближайший четверг.
Число задержанных у парламента Грузии увеличилось до 8 человек
Число задержанных на митинге у парламента Грузии в центре Тбилиси увеличилось до 8 человек. Информацию об этом распространяет пресс-служба МВД.
Сегодня, 21 февраля, несколько десятков активистов собрались на проспекте Руставели, чтобы отметить 100-летие со дня принятия первой грузинской Конституции. Они выступили в защиту конституционных прав граждан, одним из которых является свобода собраний. С собой активисты принесли листовки с выдержками из статьи 33 Конституции 1921 года. В ней говорилось, что невооруженные граждане имеют право на публичные собрания как в помещениях, так и на улице, и согласия властей для этого им не требуется.
Представители различных НПО и общественных движений планировали установить у парламента на проспекте Руставели шатер, где будут проводиться лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили сделать этого. Гражданские активисты расценили это, как очередное нарушение их прав. Во время перепалки произошли первые задержания, сообщает агентство «Новости-Грузия».
После активисты символически установили небольшую палатку с персонажами популярного мультфильма и закрепили на нем фото депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, официальный визит которого в Грузию в июне 2019 года вызвал массовые протесты. Теперь уже она стала причиной спора между сотрудниками МВД и активистами. Протестующие предприняли еще несколько попыток установить палатки, задержания продолжились.
Как заявляют в МВД, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, участники акций не подчинились законным требованиям полицейских, продолжая свои противоправные действия, и их пришлось задержать. Все восемь человек обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов.
В ведомстве ссылаются на закон Грузии «О полиции», согласно которому право на установку палаток перед зданием парламента может быть ограничено в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка или предотвращения правонарушений. Одновременно в МВД заявляют, что неоднократно предлагали протестующим «альтернативное место для установки палатки».
Аппарат Народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД как «неоправданное вмешательство в свободу собраний», указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в административные здания или движение транспорта.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси протестуют против повышения цен на топливо
Протестные акции из-за повышения цен на автомобильное топливо проходят сегодня, 21 февраля, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия». В крупнейших городах Грузии состоялись протестные автопробеги. Среди участников были водители такси и микроавтобусов. Они указали, что за последние 3-4 недели стоимость бензина выросла в среднем на 40 тетри, что уже серьезно повлияло на их заработок.
В Кутаиси протестующие перекрыли дорогу у здания мэрии и краевой администрации. Чтобы разблокировать проезжую часть, на место прибыла полиция. Позже к акции присоединились местные оппозиционные политики и активисты. «Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работать микроавтобусам и такси невозможно. Тогда мы должны также повысить стоимость проезда. Есть ли в этом смысл? Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания», - сказал один из участников митинга.
В Тбилиси к автовладельцам присоединились представители движения «Социальный взрыв», которые требуют отмены ограничений, введенных в Грузии из-за пандемии коронавируса.
Туроператоры, владельцы отелей и представители других сфер, которые до сих пор не могут возобновить работу, после обеда собрались в парке Рике в центре Тбилиси. Оттуда они продолжат протестное шествие к площади Первой Республики. Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.
В Тбилиси произошел пожар в многоквартирном доме – есть пострадавшие
Два человека пострадали во время пожара в многоквартирном доме на улице Худадова в Надзаладевском районе Тбилиси. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Случай произошел сегодня, пожар начался на крыше дома. Согласно распространившейся информации, граждане получили легкие ожоги. Врачи «скорой» оказали им помощь на месте. Жизням пострадавших опасность не угрожает. Всех остальных жильцов 4-этажного дома эвакуировали.
В настоящее время пожар локализован и ведутся работы по его ликвидации. На месте мобилизовано 11 экипажей пожарных-спасателей.
Причина возгорания выясняется.
Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы»
Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы» за вклад в конституционную реформу в Грузии и ее авторство. Орден Кобахидзе вручил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил собравшихся и сказал, что новая редакция Конституции Грузии - важный шаг, приближающий Грузию к полноправному членству в евроатлантической семье.
Наряду с орденом, Кобахидзе передана установленная законом денежная премия, которую лидер парламентского большинства перечислит детям с онкологическим диагнозом, сообщает Общественный вещатель.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 168, в общем составив 170 402. Согласно статистике, число выздоровевших пациентов увеличилось на 91 и сейчас составляет 161 994.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3164.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 801 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4443, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 704 797 (3334 за сутки).
Пять человек были задержаны на акции перед парламентом Грузии
Пятеро членов «Движения за Грузию» задержаны на акции перед парламентом страны, сообщает общественный вещатель.
Сегодняшняя акция была приурочена к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Представители различных НПО и общественных движений планировали, что они разобьют шатер, где будут читать лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили им этого сделать.
Гражданские активисты отказывались подчиняться. Они указывали, что устанавливать палатки им позволяет не только действующая редакция Конституции, но и та, что была принята Учредительным Собранием Грузии 21 февраля 1921 года.
«По приказу Гарибашвили, всех задерживают. Они обращаются к насильственным методам. Приоритетом нашей полиции стало исполнение приказов Гарибашвили, а не Конституции. Посмотрим, кто кого», - сказал гражданский активист Гига Макарашвили журналистам.
На акции присутствуют члены различных организаций, юристы, представители партии «Лело», «Национального движения», и молодежных движений.
Необходимо отметить, что под разными предлогами гражданские активисты и представители оппозиционных партий пытаются установить палатки у парламента уже третий день. До сих пор сотрудники МВД Грузии не позволяют сделать им этого. Почти каждая подобная акция сопровождается задержаниями. Аппарат Народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД, как «неоправданное вмешательство в свободу собраний», указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в здания или движение транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Результаты из Израиля подтверждают эффективность вакцины Pfizer
Эффективность вакцины от COVID-19 корпораций Pfizer и BioNTech в Израиле, где на данный момент от коронавируса привит самый большой процент населения в мире, превысила 95 процентов. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Израиля.
Это значит, что среди людей, получивших две дозы вакцины, число заболевших коронавирусной инфекцией на 95 процентов меньше, чем среди непривитого населения. По отношению к тяжелой форме инфекции и к летальному исходу этот показатель достигает 99 процентов.
В ходе клинических испытаний до начала вакцинации эффективность вакцины оценивалась в те же 95 процентов.
Исследование, как сообщает Der Spiegel, также показало, что вакцина эффективна не только для защиты от инфекции, но и предотвращает ее передачу - в 89,4 процентах случаев вакцинированные не передают вирус другим людям.
В Израиле к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины получили уже около половины населения страны, а около 2,9 миллионов - это 30 процентов - получили две дозы. Вакцинация пока не проходит среди детей. Власти поставили задачу привить все взрослое население до конца марта.
С началом кампании по массовой вакцинации число новых случаев инфекции и смертей от нее в Израиле начало снижаться. В середине января в стране было около 80 тысяч активных случаев болезни, сейчас их менее 50 тысяч. Власти страны начали постепенно ослаблять карантинные меры. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о планах разрешить тем, кто уже вакцинирован, посещать рестораны, культурные мероприятия, а также выезжать за границу.
Относительно быстрыми темпами идет вакцинация также в Великобритании и США. Страны ЕС от них заметно отстают.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 611
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 611.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - пять, в Адыгее - три, в Кабардино-Балкарии - два, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 663 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 164 человека.
- Краснодарский край + 164 (37 340 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 144 (46 653)
- Кабардино-Балкария + 74 (20 481)
- Дагестан + 54 (29 465)
- Калмыкия + 47 (18 706)
- Карачаево-Черкесия + 45 (18 759)
- Северная Осетия + 38 (15 478)
- Ингушетия + 18 (14 618)
- Адыгея + 15 (13 694)
- Чечня + 12 (11 218)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 226 412 случаев заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 21 февраля, выявлено 4 164 726 человек с коронавирусом.
Гарибашвили раскритиковал оппозицию на праздничном мероприятии в парламенте
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с резкой критикой в адрес оппонентов на официальном мероприятии по случаю 100-летия со дня принятия первой грузинской Конституции.
Выступая сегодня в парламенте Грузии, Гарибашвили назвал «необольшевистким» правительство экс-президента Михаила Саакашвили. По его словам, «демократическое движение, начатое под руководством Бидзины Иванишвили в 2012 году», смогло освободить страну от «режима» и «вернуть в рамки закона узурпаторов». Кандидат в премьеры считает, что сейчас перед властями стоит аналогичная задача.
«Мы видим, как действует преступная сила, они отказались признавать результаты выборов, выдумали миф о несуществующей фальсификации, начали саботаж, объявили бойкот, потому что не смогли поколебать нашу власть, объявили неповиновение закону и правосудию. Сегодня, как и девять лет назад, эта сила вышла за рамки конституционного поля», - заявил Гарибашвили.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили. Он возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Кандидатуру Гарибашвили, который всегда отличался грубой критикой в адрес оппозиции, считают неприемлемой многие политики. Оппоненты властей опасаются, что его назначение приведет к усилению поляризации, политическим преследованиям. Оппозиция, которая бойкотирует законодательный орган десятого созыва с первого дня его работы, призывает власти начать переговоры для назначения внеочередных парламентских выборов.
Саломе Зурабишвили: Путь к успеху проходит только через единство
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на торжественном заседании в парламенте страны по случаю 100-летия принятия первой Конституции Грузии, сообщает Общественный вещатель.
«Несмотря на постоянное препятствие национальным и демократическим процессам в стране, как изнутри, так извне, никто не смог заставить нас отказаться от наших основных демократических ценностей, закрепленных в Конституции 1921 года», - заявила она.
«Я лично горжусь тем, что принадлежу к той эмиграции, которая жила по Конституции 1921 года и до конца верила в ее восстановление. Я горжусь и чувствую большую ответственность, потому что высшая обязанность президента – придерживаться Конституции и ее принципов. Я верю, что, объединившись вокруг основных ценностей, Грузия станет сильным европейским государством – именно такой страной, о которой мечтали наши предки, принявшие первую конституцию Грузии», - заявила она.
По мнению Зурабишвили, «мы потеряли много времени и продолжаем терять в бесконечных противостояниях и поляризации, тогда как путь к успеху проходит только через единство и согласованные шаги для достижения цели».
«Наша Конституция все еще носит переходный характер, потому что нам предстоит преодолеть главную проблему - отчуждение с нашей неотъемлемой частью, абхазским и осетинским народами, объединение народа Грузии, восстановление разрушенных мостов и совместное завершение Конституции - в этом наша цель. Небольшой, но символический шаг к этой цели - перевод и публикация новой версии Конституции Грузии на абхазском языке», - сказала Саломе Зурабишвили.
- 21 февраля 1921 года была принята конституция Демократической республики Грузия – это одна из главных дат в история грузинского конституционализма. Разработка Конституции началась после принятия «Акта о независимости Грузии» 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе учтен был опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.
- Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили - с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.
- После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции «Грузинская мечта» была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.
США депортировали в Германию бывшего охранника концлагеря
Соединенные Штаты депортировали в Германию 95-летнего Фридриха Карла Бергера, который во время Второй мировой войны служил охранником нацистского концлагеря. Об этом в субботу сообщило министерство юстиции США. Бывший охранник прожил в США более 60 лет.
«Депортация Бергера свидетельствует о том, что министерство юстиции и другие правоохранительные органы привержены тому, чтобы Соединенные Штаты не были безопасным пристанищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и иных нарушений прав человека», - заявил исполняющий обязанности главы Минюста Монти Уилкинсон.
Решение о депортации принял суд в штате Теннесси, где жил Бергер, в прошлом году. Это произошло после того, как прокуратура города Целле на севере Германии начала расследование в отношении его причастности к убийству заключенных в концлагере, входивших в сеть лагерей Нойенгамме недалеко от Гамбурга в 1945 году.
При этом в декабре дело против Бергера в Германии было закрыто. Он признался, что в течение нескольких недель охранял заключенных в районе Меппен недалеко от голландской границы, однако заявил, что не был свидетелем каких-либо убийств или жестокого обращения с заключенными. Прокуратура Целле не смогла оспорить его показания.
Суд в США ранее постановил, что заключенные в лагере, который охранял Бергер, содержались в «ужасных» условиях. Их принуждали работать «до изнеможения и смерти», отмечает Минюст США
Самолет с Бергером на борту прибыл в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Германские власти сообщили, что он является свободным человеком, против него сейчас не ведется никакого уголовного расследования. Однако ожидается, что он будет допрошен по запросу прокуратуры Целле.
Ранее, в феврале, как сообщает Reuters, прокуратура в Германии обвинила другого, 100-летнего, немца в соучастии в более чем 3,5 тысячах убийств, совершенных в то время, когда он работал охранником в концлагере Заксенхаузен.
Коронавирус в Грузии: скончались 10 человек, выявляемость за сутки составила 2,67%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения около 9,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,67%, средний за последние 14 дней - 2,6%, а за 7 дней - 2,5%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 268 355.
Более 51% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 132. В Имеретии выявили 35 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 19, в Гурии – 15, в Шида Картли и Кахетии – по 16, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 7. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 2 новых случаев заражения. В Мцхета-Мтианети выявлено 3 факта, а Самцхе-Джавахети – 5.
От ковида умерли еще 10 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 435.
Выздоровел 571 человек, их общее число выросло до 261 637.
В настоящее время в стране 3 257 активных случаев COVID-19. Из них 1 723 пациента (почти 53%) проходят лечение в больницах, 1 303 (более 40%) – на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 344. К аппаратам ИВЛ подключены 96 человек. В карантинных пространствах размещены 328 граждан. 9 524 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
В парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летию первой Конституции
Сегодня, 21 февраля, в парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции Грузии. В рамках мероприятия, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили и потомок великого грузинского общественного деятеля, 10-летний Эквтиме Такаишвили, откроют Музей грузинского парламентаризма им. Эквтиме Такаишвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Торжественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции, пройдет в зале пленарных заседаний. С речью выступят председатель парламента Арчил Талаквадзе, президент Саломе Зурабишвили, кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и председатель Конституционного суда Мераб Турава.
По информации пресс-службы парламента, запланированы также выступления лидера парламентского большинства, председателя «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклия Кобахидзе, заместителя председателя парламента Грузии Левана Иоселиани и председателя комитета по интеграции с Европой Маки Бочоришвили.
На мероприятии будут присутствовать председатели правительств и верховных советов автономных республик, представители дипкорпуса, председатели Конституционного и Верховного судов Грузии, мэр Тбилиси, председатель муниципального собрания Тбилиси, представители Патриархии Грузии и религиозных конфессий, а также потомки Эквтиме Такаишвили.
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