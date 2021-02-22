В Абхазии старшеклассники вернулись в школу, возобновили работу кафе и рестораны

Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня на встрече в Брюсселе обсуждают возможные меры в связи с решением российского суда отправить в колонию оппозиционера Алексея Навального.

Страны ЕС считают уголовное преследование Навального политически мотивированным, они призывали Россию немедленно освободить его. Призыв не был услышан, 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение суда низшей инстанции о замене Навальному условного срока на реальный по старому уголовному делу.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, ожидается, что на сегодняшнем заседании министры договорятся о том, что против России должны быть расширены санкции, после чего начнётся работа над составлением санкционных списков. Они могут быть готовы в марте.

То, что новые санкции в связи с делом Навального практически неизбежны, подтвердили также главы МИД ряда стран ЕС, в том числе Люксембурга и Австрии. Открытым остаётся вопрос о масштабе этих санкций.

Большинство комментаторов считает, что полномасштабные экономические санкции вряд ли возможны. Санкции будут персональными. По данным источников ряда СМИ, они коснутся прежде всего чиновников, непосредственно причастных к уголовному преследованию Навального. То, что в санкционный список войдут бизнесмены из окружения Владимира Путина, маловероятно.

Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, по данным издания Euractiv, в воскресенье на видеоконференции с главами МИД 8 стран ЕС выступали за включение в санкционный список людей из окружения Путина. По словам Волкова, Кремль понимает разговор только "с позиции силы", и только прямое санкционное давление на приближённых Путина может помочь освободить Навального. Такого же подхода придерживается, в частности, Литва, которая инициировала видеоконференцию.

В то же время, дипломатические источники утверждают, что в новый санкционный список войдёт около 6 человек. Против стольких же российских чиновников и генералов были введены санкции осенью - в связи с отравлением Алексея Навального. В списке, который ранее передали представителям ЕС и США соратники Навального - 35 имён, в том числе олигархи и медиаменеджеры государственных СМИ.

Не исключено, что для введения санкций ЕС воспользуется недавно одобренным новым механизмом - аналогом американского "закона Магнитского". Он позволяет вводить санкции за нарушения прав человека по всему миру. Не исключается, что в соответствии с ним санкции введут и против ответственных за военный переворот в Мьянме. Эта тема сегодня тоже на повестке дня.

Главы МИД стран ЕС также намерены в понедельник провести видеоконференцию с госсекретарём США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить важнейшие глобальные проблемы. Будет ли среди этих проблем ситуация в России, не сообщается.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва "готова" к разрыву отношений с ЕС в случае, если Брюссель введёт жёсткие санкции. Россия обвиняет ЕС во вмешательстве во внутренние дела в связи с делом Навального, настаивая на том, что осуждение оппозиционера не связано с политикой.