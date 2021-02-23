Новости
Ковид в Абхазии: 25 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 250 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения. У нее была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония, а также имелись сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в сухумском российском военном госпитале - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12725 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12017 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Президент Грузии обсудила с послами пути выхода из политического кризиса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями дипломатического корпуса, чтобы обсудить политический кризис, обострившийся из-за задержания лидера оппозиции Ники Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили принимала в своей резиденции посла США Келли Дегнан, посла Франции Диего Коласа и посла Германии Юбера Книрша. Подробности встречи не известны. За последнюю неделю эту уже вторая такая аудиенция. Первая встреча президента Грузии с послами, на которой обсуждалась существующая в стране ситуация, произошла 18 февраля, еще до ареста Мелия. По ее итогам Зурабишвили заявила о необходимости «реального конструктивного диалога», который приведет к деэскалации ситуации и разрядке напряженности.
Тогда на встрече присутствовал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель. В эти минуты он проводит переговоры с лидерами оппозиции. Скорее всего, именно поэтому дипломат не появился во дворце Орбелиани.
За задержанием Ники Мелия последовала критика властей Грузии со стороны партнеров в ЕС и США. Американское посольство назвало произошедшее «отступлением на пути к более сильной демократии в семье евроатлантических государств». Свою обеспокоенность событиями в Тбилиси высказали министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, члены Конгресса США, представители НАТО, европарламентарии и авторитетные эксперты.
- Ника Мелия - председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» - был задержан сегодня утром в собственном кабинете в офисе ЕНД. Этому предшествовала двухчасовая полицейская операция, против сторонников оппозиции были применены спецсредства. К этому времени председатель ЕНД переведен в тюрьму в городе Рустави.
- Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков на митинге возле парламента 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
Акция на проспекте Руставели завершена, автомобильное движение восстановлено
После акции, организованной представителями оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси, движение транспорта на проспекте Руставели восстановлено.
Выступления лидеров оппозиции закончились, несколько участников протеста остаются на месте, сообщает Общественный вещатель.
Участники акции сегодня опротестовали арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и потребовали его освобождения. Они установили большую палатку перед зданием парламента. Представители оппозиции говорят, что акции протеста в центре Тбилиси будут перманентными.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны сегодня утром в офисе ЕНД. Ника Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
ЕС о ситуации в Грузии: «Политический кризис, похоже, углубляется»
Евросоюз призывает все стороны политического конфликта в Грузии к сдержанности в интересах грузинского народа. Об этом вторник на брифинге в Брюсселе заявил Петер Стано – официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Мы внимательно следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия ситуация переживает новую эскалацию. Политический кризис, похоже, углубляется», – сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что в этом контексте Европейский союз возобновляет свой призыв ко всем сторонам конфликта в Грузии «проявлять сдержанность и ответственность, чтобы в интересах страны и грузинского народа избежать обострения».
Как пишет «Интерфакс», Стано подчеркнул «необходимость инклюзивного парламентского процесса для страны вообще, но в условиях пандемии особенно». По его словам, это главное, чтобы реализовать все реформы, являющиеся основополагающими для усиления сотрудничества между ЕС и Грузией.
Видео 2016 года из ярославской колонии: гражданин Грузии умер после пыток
«Новая газета» опубликовала новые видео (18+) с пытками двоих заключённых в ярославской исправительной колонии №1. Записи были сделаны в 2016 году.
На первом видео заключённый Андрей Иванов жестоко избивается на столе дубинками. Перед экзекуцией он говорит сотрудникам ФСИН, что «бог накажет всех». Как утверждается, его избивали за то, что он препирался с тюремщиками, бросившими на пол священный для мусульман Коран.
Фигуранту другого видео повезло куда меньше. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили так и не вышел из больницы живым.
Как пишет «Новая газета», он был направлен в ярославскую ИК-1 в мае 2016 года, после апелляции по приговору. Родственники, зная о его неблестящем здоровье, а также о царящих в данной колонии жестоких порядках, наняли адвоката — с тем, чтобы он приходил периодически к Важе, не оставляя его без внимания.
«Так адвокат проходил примерно 10 месяцев, и все было спокойно. Заключенный сам сказал родственникам, что у него все нормально, и он не нуждается больше в этих визитах адвоката. Спустя пару недель родственники узнали, что Важа сильно пострадал. Как теперь стало известно, это случилось 12 апреля.
После пережитых пыток Важу Бочоришвили, со слов родственников, посадили в одиночку в ШИЗО, прятали от посторонних глаз. Пытались лечить в колонии, но у Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. В тяжелом состоянии его перевели больницу города Рыбинска. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы. Заключенному была необходима пересадка печени, на которую в России он, гражданин Грузии, рассчитывать не мог.
Там же, в больнице, Важу наконец вновь увидел адвокат. И только после его обращения начальство колонии проинформировало прокуратуру о том, что к заключенному Бочоришвили вынужденно была применена физическая сила. Хотя по закону колония автоматически должна информировать прокуратуру о каждом факте применения силы», – пишет «Новая газета».
Бочоришвили умер в рыбинской больнице 9 мая. До освобождения ему оставалось полтора года. А всего ему присудили три с половиной.
«Родственники сумели получить тело только спустя несколько дней после его смерти. При этом, со слов брата погибшего, «тело отдали вообще без внутренних органов», – говорится в статье.
ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ С ПЫТКАМИ БОЧОРИШВИЛИ
- — Не подходи, сука! Хватит! Хватит!
- — Давай, давай, сильней! — подбадривает коллегу один из тюремщиков.
- — Хватит! Хватит уже! — воет Бочоришвили.
- — Давай, сильней, сильней!
На видеокадрах видно, как тюремщики стаскивают Бочоришвили с парты, и он обрушивается на пол без сознания.
«Поднимайся! Поднимайся на ноги, Бочоришвили!» — призывает один из сотрудников колонии. Но тот лежит на боку, не шевелясь, и никак на эти крики не реагирует.
Как пишет «Интерфакс», УФСИН по Ярославской области проводит внеплановую проверку в исправительной колонии N1 (ИК-1) после публикации новых видео с избиением осужденных.
«В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской колонии номер 1, проводится тщательное расследование... До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, часть сотрудников, запечатленных на видео, уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена.
Оппозиционеры установили палатку у здания парламента Грузии
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники переместились от здания администрации правительства Грузии на проспект Руставели. Они установили большую палатку перед зданием парламента. Представители оппозиции говорят, что акции протеста в центре Тбилиси будут перманентными.
В эти минуты движение на проспекте Руставели приостановлено. Полиция не препятствует проведению акции.
Ранее стало известно, что 26 февраля в Тбилиси пройдёт большое шествие оппозиции с требованием освободить лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны сегодня утром в офисе ЕНД. Ника Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
Штурм офиса ЕНД, задержание Ники Мелия: международная реакция. LIVE
Международные партнёры Грузии осуждают штурм офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии и задержание лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.
ВАШИНГТОН
Посольство США в Тбилиси глубоко обеспокоено решением правительства Грузии задержать председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
«Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», – cказано в заявлении.
Бывший посол США в России, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол призывает Вашингтон использовать рычаги давления на Грузию.
«Глубоко обеспокоен» – это нормально для начала, но только для начала. В отличие от России, Китая или Беларуси, у США есть реальные рычаги воздействия на Грузию. Настало время использовать их, пока не будет слишком поздно», – заявил Макфол.
Наблюдал за произошедшим и сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
«Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Исходя из этой сложной ситуации, призываю правительство прекратить эти драматические действия. Мы все наблюдаем за вами», – написал Кинзигер в своем Twitter-аккаунте.
На этом конгрессмен не остановился и во втором посте, посвященном событиям в Тбилиси, намекнул на возможные последствия произошедшего. Американский законодатель указал, что совсем недавно в Конгрессе был инициирован Акт о поддержке Грузии.
«Я смотрел этот рейд в лайве. Как сопредседатель группы друзей Грузии я очень обеспокоен. Мы только что вновь представили Акт о поддержке Грузии. Само по себе это не происходит», – пишет Кинзингер.
Экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер назвал происходящее «очень тяжелым развитием».
«Очень тяжелое развитие событий в Грузии со штурмом штаб-квартиры оппозиционной партии. Надеюсь, что здравый смысл возобладают, и деэскалация ситуации по-прежнему будет возможна», – пишет Карпентер в Twitter.
Арест Ники Мелия прокомментировал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
«Огромный шаг назад для Грузии. Люди, которые извлекают из этого пользу, находятся только в Кремле. Среди них – Бидзина Иванишвили и его ближайшее окружение. Для грузин в этом нет ничего хорошего, особенно для молодежи. Я надеюсь, что президент Байден проявит жесткую позицию по этому поводу. Кремль наблюдает», – пишет Ходжес.
БРЮССЕЛЬ
Пристально следит за ситуацией в Грузии спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай.
«Задержание председателя главной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает от Грузии, как от близкого парнтера и страны-аспиранта, развития евро-атлантических демократический стандартов, которые она так старалась соблюдать и поддерживать. Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий», написал Аппатурай в своем Facebook-аккаунте.
То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает беспокойство, – об этом в Twitter написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Это в первую очередь наносит ущерб грузинскому народу. Я призываю к сдержанности, а не к отступлению Грузии. Мы поддерживаем тех, кто поддерживает верховенство закона и демократию в Грузии», – написал Расмуссен.
Стороны должны проявить ответственность и действовать в интересах страны и народа, – считает посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
«Побеждает логика эскалации. Политический кризис углубляется. Все стороны должны проявить ответственность и действовать в интересах страны и народа Грузии. Не следует отказываться от попыток найти общий язык», – говорится в заявлении дипломата.
Евросоюз призывает все стороны политического конфликта в Грузии к сдержанности в интересах грузинского народа. Об этом вторник на брифинге в Брюсселе заявил Петер Стано – официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Мы внимательно следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия ситуация переживает новую эскалацию. Политический кризис, похоже, углубляется», – сказал пресс-секретарь.
ЛОНДОН
Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон сообщил, что шокирован происходящим. Дипломат не скрывает, что опасается обострения ситуации, – пишет «Новости-Грузия».
«Шокирован происходящим в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно как сейчас, так и в ближайшие дни», – пишет Клейтон в Twitter.
СТРАНЫ БАЛТИИ
Действия властей Грузии однозначно осуждает член сейма Литвы, председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, который на днях приезжал в Тбилиси с посреднической миссией и призывал правящую «Грузинскую мечту» и оппозицию к диалогу.
«Просыпаемся. Давайте звонить в колокола и реагировать. Демократия под угрозой! Они применяют газ и насилие, как однажды Путин. Режим Иванишвили должен заплатить за это!», – пишет Павилёнис.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает стороны к сдержанности.
«Мне грустно видеть происходящее сегодня утром в Грузии. Насилие – не способ разрешить политические разногласия. Я надеюсь, что наши грузинские друзья смогут избежать более глубокого кризиса. Сдержанность и приверженность демократии должны преобладать», – пишет он.
«Эстония решительно осуждает жестокий штурм офиса оппозиционной партии и эскалацию политической ситуации в Тбилиси. Призываем правительство и оппозицию проявить сдержанность и вернуться к диалогу. В будущем критически важно принимать правильные решения!», – говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.
Продолжает внимательно следить за развитием событий в Тбилиси министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Я призываю и правительство, и оппозицию проявить сдержанность, начать диалог, чтобы разрешить продолжающийся политический кризис», – сказано в сообщении министра в Twitter.
ОБСЕ
В свою очередь действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала грузинских политиков к возобновлению диалога.
«Я с беспокойством слежу за последними событиями в Тбилиси. Как председатель ОБСЕ, повторю мой призыв ко всем сторонам, немедленно разрядите обстановку, возобновите диалог и действуйте с полным соблюдением обязательств ОБСЕ, чтобы защитить достигнутый страной прогресс», – написала Линде в своем Twitter-аккаунте.
- Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня был задержан в результате двухчасовой полицейской операции. Несколько сот находившихся в здании сторонников оппозиции не оказывали сопротивление, однако спецназ все равно применил перечный газ. Во время операции был задержан не только Мелия, но сторонники оппозиции, которые несколько суток дежурили в офисе, чтобы защитить его.
26 февраля грузинская оппозиция устроит шествие в центре Тбилиси
В пятницу, 26 февраля грузинская оппозиция устроит в центре Тбилиси шествие «За свободу». Об этом на акции протеста у здания администрации правительства Грузии заявила член «Единого национального движения» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники на митинге потребовали освободить задержанного сегодня утром председателя ЕНД Нику Мелия.
Политик Элене Хоштария заявила о начале «освободительного движения», которое, по её словам, обязательно «будет доведено до конца».
Акция в поддержку Ники Мелия проходит и в Батуми.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
Михаил Саакашвили обещает довести грузинскую оппозицию до победы
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил возмущение задержанием в Тбилиси лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
«То, что происходит сегодня – это геноцид, желание (Бидзины) Иванишвили и его окружения полностью разрушить страну, что в интересах наших врагов», – говорит Саакашвили.
«Мы обязательно должны довести нашу борьбу до победы», – добавил политик.
Ранее, после отставки премьер-министра Георгия Гахария Саакашвили также говорил, что оппозиция должна «довести дело до конца».
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
В США на пять дней приспустили флаги в память о жертвах COVID-19
Президент США Джо Байден принял участие в траурной церемонии в память о полумиллионе американцев, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Байден с супругой, а также вице-президент Камала Харрис и её муж почтили их память минутой молчания в Белом доме.
В своём выступлении Байден призвал сограждан сохранять сохранять бдительность в борьбе с пандемией и носить маски, – передаёт "Голос Америки".
"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – сказал Байден. Он призвал американцев объединиться для борьбы с эпидемией.
Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены. Посольство России тоже решило приспустить флаг на своём здании.
Байден в своём выступлении упомянул также о "политике дезинформации", которая, по его мнению, привела к утрате многих жизней. Это непрямая критика его предшественника, Дональда Трампа, которого многие сторонники Байдена обвиняют в преуменьшении угрозы коронавируса и отсутствии единой национальной стратегии борьбы с эпидемией.
В США зафиксированы чуть менее 20 процентов всех смертей от COVID-19 в мире, при том что население страны составляет менее 5 процентов населения Земли. По числу выявленных инфицированных и умерших США на первом месте в мире.
В последние недели в стране началась массовая кампания вакцинации. Число новых случаев инфекции и смертей сейчас несколько ниже, чем месяцем ранее.
Жозеп Боррель заявил, что Россия «идёт к авторитаризму»
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник пришли к выводу, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом, а российские власти ведут страну по пути к авторитаризму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания, на котором обсуждалась возможная реакция на преследование в России оппозиционера Алексея Навального и жёсткое подавление акций протеста его сторонников.
Ранее сообщалось, что на совещании министры достигли соглашения о необходимости новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за преследование Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшие недели. По данным источников Reuters, в него могут войти главы ряда российских силовых и правоохранительных ведомств.
Боррель подчеркнул, что в связи с делом Навального ЕС впервые использует недавно созданный механизм, аналогичный американскому "закону Магнитского" для наложения санкций на нарушителей прав человека.
По словам Борреля, ЕС будет руководствоваться тремя принципами взаимодействия с Россией: давать отпор в случае нарушения Москвой международного права и прав человека, заниматься сдерживанием - в случае, если Россия будет увеличивать давление на ЕС, и сотрудничать с Россией по тем направлениям, в которых будет заинтересован Евросоюз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что союз расширит поддержку гражданского общества в России. В то же время он сказал, что Евросоюз не стремится к конфронтации с "соседом, который решил вести себя как противник".
Боррель также объяснил, почему в санкционном списке не будет имён крупных российских бизнесменов, приближенных к Кремлю, так называемых олигархов. По его словам, для этого нет юридических оснований. Ввести санкции против олигархов призывали соратники Навального. Один из них - Иван Жданов - в эфире "Эха Москвы" признал, что подобные санкции могли бы быть оспорены в арбитраже, и олигархи могли бы добиться их снятия.
- Глава сети штабов Навального Леонид Волков считает принятое ЕС решение успехом: "По части нашего списка санкции были одобрены, а, значит, все остальные его фигуранты вряд ли могут спать спокойно, понимая, что сейчас вот они избежали попадания в этот список буквально на волосок. Это значит, что они пойдут к Путину просить или требовать, чтобы он больше не делал чего-то такого, что увеличит их риски — и это и означает, что мы создали серьезное политическое давление на Путина" - написал он.
С министрами иностранных дел стран ЕС накануне по видеосвязи пообщался также госсекретарь США Энтони Блинкен. В сообщении Госдепартамента подчёркивается, что Блинкен "приветствовал решение ЕС наложить санкции" в связи с действиями российских властей против Навального и его сторонников.
Великобритания временно запретила полёты «Боинга 777»
Великобритания вслед за США и Японией запретила эксплуатацию самолётов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 на своей территории после инцидента в штате Колорадо. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс. Запрет, по его словам, носит временный характер.
21 февраля у самолёта американской компании United Airlines во время полёта из Денвера в Гонолулу загорелся и отказал двигатель. Часть его обшивки упала на жилые районы. Никто не пострадал. Авиационные власти США проводят расследование.
Ранее глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт назвал вероятной причиной случившегося "усталость металла".
После инцидента в Колорадо корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолётов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Этим рекомендациям уже последовала Япония. Росавиация сообщила, что российские авиакомпании не эксплуатируют "Боинг 777" с этой моделью двигателя.
Полиция задержала в Ереване 25 участников акции протеста против Пашиняна
Сотрудники полиции Армении задержали 25 человек на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«В настоящий момент задержано 25 граждан», – отметили в пресс-службе полиции.
Во вторник утром около 100 сторонников «Движения за спасение родины» попытались заблокировать входы третьего корпуса здания правительства, куда должен был прибыть Пашинян. Однако полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.
Накануне в Ереване прошло шествие сторонников оппозиции. Во время митинга 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.
В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.
«Грузинская мечта» и МВД сообщили о кибератаках на свои серверы
Правящая партия «Грузинская мечта» и МВД Грузии сообщили, что их серверы подверглись кибератакам.
«23 февраля на компьютерную инфраструктуру министерства внутренних дел Грузии была осуществлена кибератака из различных стран. Соответствующее подразделение МВД предотвратило атаку в результате оперативных действий. Расследование ведется по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса Грузии – по факту незаконного использования компьютерных данных или компьютерных систем, а также посягательства на компьютерные данные», – заявили в МВД.
В «Грузинской мечте» также сообщили о кибератаке. В партии считают, что она связана с арестом лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия.
«Сервер «Грузинской мечты» подвергается масштабной кибератаке, что привело к проблемам в работе аппаратуры компаний-провайдеров. На фоне текущих событий нетрудно догадаться, откуда идет этот преступный акт. Очевидно, что для конкретных политических сил преступность стала чуть ли не единственной формой действий. Мы призываем правоохранительные органы расследовать это киберпреступление», – говорится в заявлении партии.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем оппозиционной партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
В «Аруаа» удивлены актуализацией темы статуса жителей Гальского района
В самопровозглашенной республике Абхазия, ветеранская организация «Аруаа» удивлена актуализацией темы статуса жителей Гальского района. В частности, организация прокомментировала репортаж «Гал ТВ» о совещании при участии уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. В «Аруаа» напоминают, что вопрос гражданства в этом районе вызвал в 2014 году широкий резонанс.
«Народным Собранием – Парламентом были приняты два постановления, подтверждавшие процесс незаконной паспортизации в восточных районах в связи с грубым нарушением закона Республики Абхазия «О гражданстве». За все эти годы была проведена большая работа и в 2016 году принят закон «О правовом положении иностранных граждан». В соответствии с законом, жителям Абхазии, проживающим в восточных районах и имеющих гражданство другого государства, выдается «Вид на жительство». При этом более 97% жителей Галского района имеют гражданство Грузии, получают все социальные пособия республики Грузия. Закон «О гражданстве» Республики Абхазия четко определяет, кому и как представляется гражданство Абхазии», – говорится в заявлении, которое публикует «Нужная газета».
«Постоянные попытки действующей власти и неправительственных организаций внести изменения в данный закон и упростить получение Абхазского гражданства гражданами Грузии, проживающими в восточных районах, мы будем расценивать как угрозу национальной безопасности, как и открытие таможенных границ Республики Абхазия для ввоза товар из Республики Грузия», – отмечается в заявлении.
В «Аруаа» надеются, что руководство Гальского района не будет инициировать изменения в законодательство для выдачи гражданства в упрощенном порядке.
Ветераны предупреждают, что внесение подобных изменений в закон «неминуемо приведет к гражданскому противостояния и ответственность ляжет на тех, кто заигрывает с вопросами гражданства».
Посольство США: Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии
Посольство США в Тбилиси глубоко обеспокоено решением правительства Грузии задержать председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
«Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», – сказано в заявлении.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем оппозиционной партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
«Мы – правовое государство» – премьер-министр Грузии об аресте лидера оппозиции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, утвержденный в этой должности парламентом страны накануне, прокомментировал арест лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия. Гарибашвили вновь назвал Мелия «криминалом».
«Сегодня мы стали свидетелями того, что мы – правовое государство. Мы – сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства», – сказал Гарибашвили.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал арест лидера оппозиции образцовым.
«Мы благодарим министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого из полицейских, которые образцово провели довольно сложную операцию без превышения силы, защитили достоинство государства и обеспечили исполнение закона. Ответ радикалам, исполнение закона и обеспечение демократического конституционного порядка является единственным путем, который завершит поляризацию в грузинской политике и будет развивать демократические процессы в правильном направлении», – сказал Кобахидзе.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем оппозиционной партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
21 активист задержан у офиса ЕНД, оппозиция собирает акцию протеста
В Тбилиси, у офиса «Единого национального движения», за неподчинение законному требованию правоохранителей по статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях задержан 21 человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.
Ранее ведомство распространило заявление в связи с арестом председателя «Национального движения» Ники Мелия. МВД отмечает, что полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения возложенных на министерство обязанностей.
Между тем, лидеры оппозиционных партий и их сторонники анонсировали акцию у здания правительства Грузии. Они соберутся, чтобы выразить протест в связи с задержанием председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Акция назначена на 15:00 по тбилисскому времени.
«Мы продолжим бороться за свободу, мы продолжим бороться за будущее страны и, конечно же, за Нику», – заявила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», политик призвала присоединиться всех, «кому небезразлична судьба страны».
- Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
Полиция задержала лидера грузинской оппозиции Нику Мелия
Сотрудники полиции взяли штурмом комнату, в которой находился лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия и задержали его. Полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ.
Спецоперация в офисе ЕНД уже завершена. Сотрудники полиции покидают здание. В офисе повреждены двери и инвентарь. Нескольким сторонникам оппозиции необходима медицинская помощь.
Штурм центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
МВД Грузии призывает сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия
МВД Грузии призывает сторонников оппозиции воздержаться от насилия, не препятствовать задержанию Ники Мелия и покинуть офис «Единого национального движения».
«Представители МВД предупредили собравшихся на месте граждан, чтобы они не препятствовали исполнению решения суда, и дали им для этого разумный срок», — сказано в заявлении ведомства.
В министерстве предупреждают, что любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, а любой человек, нарушающий общественный порядок, будет привлечен к ответственности, пишет «Новости-Грузия».
Операция с целью задержания председателя партии «Единое национальное движение» началась сегодня примерно в 07:30. Расположенный на Кахетинском шоссе в Тбилиси офис самой крупной оппозиционной партии окружен несколькими рядами полиции.
Полиция зашла в офис ЕНД для задержания лидера оппозиции Ники Мелия
Спецоперация проходит в эти минуты в офисе «Единого национального движения» (ЕНД). Полиция пытается задержать Нику Мелия – лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.
Полицейские уже вывели из здания сторонников оппозиции и лидеров оппозиционных партий. Ника Мелия вместе с журналистами находится в одной из комнат на третьем этаже здания.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
Оппозиционные телекомпании сообщают о готовящемся штурме офиса «Нацдвижения»
Оппозиционные телекомпании сообщают о готовящемся штурме офиса партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси. По данным агентства «Новости-Грузия», в настоящее время в офисе – в самом здании и во дворе, собрались около полутора тысяч человек – это оппозиционные политики и их сторонники, которые выражают намерение «физически защитить» лидера оппозиции, которого власти собираются арестовать.
По данным телекомпаний «Формула» и «Мтавари», к зданию планируется направить вооруженного «агента-провокатора», который попытается вступить в вооруженный конфликт с полицией. Это должно стать правовой основой для начала штурма здания. Телекомпании утверждают, что для штурма офиса ЕНД уже мобилизованы спецподразделения нескольких подразделений МВД специального назначения в Рустави, Гори и Тбилиси.
В самом Министерстве внутренних дел пока не делали никаких комментариев, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.
Сегодня вечером парламент утвердил нового премьер-министра, им стал Ираклий Гарибашвили – бывший министр обороны и премьер-министр. Предполагается, что после его назначения будет приведен в действие план по силовому проникновению в офис самой крупной оппозиционной партии, отложенный из-за отставки прошлого премьера – Георгия Гахария.
Гахария подал в отставку на специальном брифинге 18 февраля на фоне напряженной ситуации, возникшей вокруг готовящегося ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария подчеркнул, что причиной отставки стали разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.
- Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года, также известной как «Гавриловская ночь». Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
В Абхазии выявлено 20 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 человека, 48 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 13, в сухумском российском военном госпитале - 18 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12700 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 12017 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Парламент Грузии утвердил новый Кабмин: Гарибашвили стал премьером во второй раз
Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны под руководством Ираклия Гарибашвили, возглавившего Кабмин во второй раз. Доверие новому правительству выразили 89 депутатов, двое проголосовали против.
В правительстве Гарибашвили два новых министра. На должность министра регионального развития и инфраструктуры утвержден Ираклий Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а новым министром обороны стал Джуаншер Бурчуладзе – заместитель главы оборонного ведомства.
Полный состав кабинета министров Грузии
- Премьер-министр – Ираклий Гарибашвили
- министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Карселадзе;
- министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе;
- министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;
- министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе;
- министр экономики и устойчивого развития– Натия Турнава;
- министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
- министр финансов – Иване Мачавариани;
- министр образования, науки, культуры и спорта Грузии – Михаил Чхенкели;
- министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;
- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили;
- государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани.
Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
Ираклий Гарибашвили после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
Ираклия Гарибашвили спросили о связях с «кахетинским кланом»
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили задал на пленарном заседании парламента вопрос о связях кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили с «кахетинским кланом». Депутат интересовался, поддерживает ли Гарибашвили, которого должны утвердить на должность премьер-министра, связи с «кахетинским кланом», сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным СМИ, шесть лет назад Гарибашвили был смещен с поста премьера именно из-за коррупционных сделок, связанных с именем его тестя, который являлся высокопоставленным полицейским чиновником в Кахетии, а также другими родственниками жены - Нунуки Тамазашвили. Согласно кулуарным данным, недовольство из-за фактов коррупции и непотизма выразил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Отвечая на вопрос оппозиционного депутата, Гарибашвили заявил, что Элисашвили находится под влиянием «риторики» политических противников правящей партии из «Национального движения» - самой крупной оппозиционной силы. Он также предложил Элисашвили отдельно и непублично обсудить «философский» вопрос влияния родственников.
Впервые Гарибашвили прокомментировал проблему с родственниками после возвращения в политику в 2019 году:
«Основание для вопросов по поводу родственников были. Ведь мы же грузины, да? Мы все любим своих родственников, однако тут невозможно все организовать идеально. Возможно, какой-то родственник использовал это, злостно использовал ситуацию, кто-то перешел границы. Такое бывает и об этом открыто говорили господин Иванишвили и все мы. Это известная тема, исходя из природы человека. Это стараются как-то использовать. Не знаю, кто, как использовал, но с некоторыми людьми я перестал поддерживать отношения, и они не приходят ко мне домой… Что было тогда, я все закончил. Я сам отодвинул тех людей, кого следовало», - сказал тогда Гарибашвили.
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