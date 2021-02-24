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Исследование: ношение очков, возможно, снижает риск заболевания COVID-19
Вероятность заразиться коронавирусом у людей, носящих очки, возможно, в три раза меньше, чем у остальных.
Как пишет «Голос Америки», об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Индии.
Предварительные результаты исследования показывают, что обладатели очков, возможно, получают дополнительную защиту, потому что они реже прикасаются к глазам, чем большинство людей.
«Прикосновение и потирание глаз загрязненными руками может быть важным путем заражения» COVID-19, говорится в публикации, размещенной на сайте medRxiv, где собираются результаты медицинских исследований до их рецензирования.
Новое исследование показало, что риск заражения был в 2-3 раза ниже среди тех, кто носит очки «в течение длительного времени», то есть не менее восьми часов в день, отмечается в публикации.
Исследование проводилось летом прошлого года в медицинском центре KV COVID Hospital в округе Канпурдехат на севере страны. В нем участвовало 304 пациента в возрасте от 10 до 80 лет.
Другие новости дня
В Абхазии обсудили методы снижения потребления электроэнергии
В правительстве самопровозглашенной республики Абхазия обсудили методы снижения потребления электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, расширенное рабочее совещание по вопросам контроля за запретом майнинговых ферм провел временно исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Делба.
Участники встречи сообщили, что за последний месяц потребление увеличилось на 100 мегаватт и отметили, что «это – непосильное для текущей ситуации превышение».
«В январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, сегодня эта цифра достигла 485 мегаватт. На всех подстанциях осуществляется работа на пределе, выше номинала, рискуя оборудованием. Уже неудобства в результате перегруза испытывают потребители подстанции «Сухум-2», «ЭПИТ», «Баслат». Если нагрузки продолжатся, мы будем вводить ограничения на потребление», – сказал генеральный директор компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа.
Отметим, что «Черноморэнерго» установило допустимые лимиты на период ремонта «Ингури ГЭС» с учётом возможных нагрузок в пик, а также с учётом возобновления потребления электроэнергии в учреждениях образования. Согласно мнению энергетиков, прирост потребления не естественный и резкий, а в процентном соотношении потребление превышает лимит на 27 %.
«По данным отчетов глав районных администраций, во всех районах рейдовые мероприятия продолжают осуществляться, крупные фермы отключены. Однако остаются проблемы с выявлением мелких ферм на частных территориях. Представители Таможенного комитета констатировали случаи вывоза оборудования для добычи криптовалют из Абхазии (свыше 6 000 аппаратов)», – сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.
Владимир Делба поручил путём усиления рейдовых мероприятий минимизировать потребление, предотвращать случаи внутренней миграции ферм (из района в район), путём упрощения таможенных процедур для данной категории груза создать условия для беспрепятственного вывоза оборудования из Абхазии.
Коронавирус в Грузии: 443 новых случая, 461 пациент выздоровел
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3463 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
За сутки в стране выявили 443 новых случая коронавируса (днём ранее – 493). Был проведен 19 051 тест: PCR-тестов – 7226, экспресс‐тестов на антиген – 11 825.
Выздоровел еще 461 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 269 438, выздоровевших – 263 257.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,33%, за последние 14 дней – 2,36%, за последнюю неделю – 2,36%.
Сенаторы и конгрессмены США резко критикуют Тбилиси за арест Ники Мелия
Американские сенаторы и конгрессмены резко критикуют правительство Грузии за арест оппозиционного лидера Ники Мелия.
Как пишет Первый канал Грузии, Комитет по иностранным делам Конгресса США и группа друзей Грузии призывают разрядить политическую ситуацию в Грузии.
«Для друзей Грузии, которые давно поддерживают Грузию, события, произошедшие вчера в Тбилиси, были удручающим зрелищем. Усердная работа, проделанная грузинским народом на протяжении многих лет по построению более сильной и успешной демократии, находится под серьезной угрозой из-за чрезмерной силы и недемократических действий. Для мирного разрешения политических разногласий мы призываем лидеров «Грузинской мечты» разрядить ситуацию и работать с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, чтобы вернуть Грузию на путь построения здорового демократического будущего. Мы опасаемся, что неспособность работать с другими небольшими партиями будет препятствовать прогрессу, которого Грузия достигла в направлении налаживания более тесных связей с ЕС и НАТО», – говорится в заявлении.
Документ подписали председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс, ведущий член комитета Палаты представителей от республиканской партии Майкл Макколл, сопредседатели Группы друзей Грузии в Конгрессе, а также конгрессмены Джерри Коннолли и Адам Кинзингер.
Еще одно заявление распространили ведущий республиканец в комитете Сената по международным отношениям сенатор Джим Риш, и его коллега-демократ, председатель Европейского подкомитета, сенатор Джин Шахин, а также сопредседатели Группы друзей Грузии из Палаты представителей — республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Коннолли.
«Решение правительства Грузии ворваться в штаб-квартиру «Единого национального движения» для ареста его лидера Ники Мелия и десятков других активистов вызывает фундаментальную обеспокоенность. Коррумпированное использование грузинских правоохранительных органов и судебной системы для осуществления политически мотивированных действий угрожает тому, что Грузия отстала от демократии и евроатлантического пути. Мы призываем к немедленному освобождению всех политических заключенных, в том числе г-на Мелия и Георгия Руруа. Все политические партии в Грузии должны прекратить провокации и договориться о мирном урегулировании кризиса», – говорится в заявлении.
- Сотрудники МВД Грузии накануне арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Полиция: атака на Капитолий была скоординирована
Атака на Капитолий 6 января, во время которой протестующие ворвались в помещение Конгресса была, судя по всему, скоординированной и заранее готовившейся акцией. Об этом заявили в среду на слушаниях в Конгрессе руководители полиции и других служб, обеспечивающих безопасность парламента США.
По словам бывшего главы полиции Капитолия Стивена Сунда, нападавшие принесли с собой специальное оборудование: альпинистское снаряжение, химический спрей, взрывчатку. "В дальних точках периметра оцепления были взорваны две самодельные бомбы, чтобы отвлечь полицейских от здания Капитолия", - пояснил Сунд. Предварительные данные расследования, проводимого ФБР, указывают на причастность к атаке правоэкстремистских групп Oath Keepers и Proud Boys, заявил председатель комитета Сената по вопросам внутренней безопасности Гэри Питерс.
Вместе с тем, руководители служб, ответственных за обеспечние безопасности Конгресса настаивают на том, что они не получили со стороны федеральных разведслужб предупреждений о вероятности подобной атаки на Капитолий. "Исходя из полученных нами разведданных, мы ожидали повышенного уровня насилия и появления у Капитолия вооруженных людей. Но ничто из этой информации позволяло прогнозировать то, что случилось", - подчеркнул Стивен Сунд.
Это были первые слушания в Конгрессе, цель которых выяснить причины того, что называют крупнейшим с момента терактов 11 сентября 2001 года провалом американских спецслужб, не сумевших предовратить атаку на здание Конгресса.
6 января после митинга у Белого дома с участием президента Дональда Трампа несколько сотен протестуюших ворвались в помещение Конгресса в попытке предотвратить сертификацию законодателями результатов президентских выборов, на которых Джо Байден одержал победу. Через несколько дней Дональд Трамп был подвергнут Палатой представителей импичменту по обвинению в подстрекательстве к мятежу, однако оправдан Сенатом. Это был второй импичмент президента Трампа.
Госдолг России в 2020 году увеличился почти на 40 процентов
Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей. По сравнению с показателем 2019 года он вырос почти на 40 процентов, сообщили аудиторы Счётной палаты в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.
На сегодняшний день долг Российской Федерации составляет почти 19 триллионов рублей или 17,8 процентов ВВП.
Увеличение суммы в 2020 году в основном произошло за счет роста внутреннего долга. Он вырос на 4,6 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиардов долларов и составляет почти 57 миллиардов долларов (более четырёх триллионов рублей).
Банк России оценивает ситуацию с госдолгом как устойчивую и считает, что он не несёт проблем для экономики.
Счетная палата также сообщила о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило более 30 процентов. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 3 процента до 417 миллиардов рублей. Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 9 процентов (или почти на два триллиона рублей) и составляет 18,7 триллионов.
Расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии в 2020 году составили почти три триллиона рублей, или 12 с половиной процентов от общих расходов бюджета, подсчитала Счетная палата. Всего за год из бюджета потратили 22,8 триллионов рублей — это на 16 процентов больше, чем планировалось, и на четверть больше, чем годом ранее.
Александр Анкваб продолжает курс реабилитации в Москве
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб продолжает курс реабилитации после заболевания коронавирусной инфекцией, – пишет «Апсныпресс».
Как сказал в телефонном разговоре сам Анкваб, он чувствует себя нормально. Об этом сообщил заместитель руководителя Аппарата Кабмина Кристиан Бжания.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба.
Гарибашвили призвал оппозицию к диалогу после ареста лидера ЕНД
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все политические силы к диалогу о будущем страны. Об этом он заявил в обращении, распространенном пресс-службой правительства.
«Сегодня, когда исполнен закон и государство оказалось на высоте, я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, к открытию реального диалог. Давайте говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет», – сказал Гарибашвили.
Как пишет «Новости-Грузия», он призвал оппозиционные силы использовать парламент в качестве главной площадки для обсуждения. Одновременно Гарибашвили добавил, что в «Грузинской мечте» готовы к настоящему диалогу «в любое время и в любом формате».
«Вместе мы позаботимся об укреплении вместе нашей государственности и независимости, демократической системы, преодолении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Нашей родине нельзя терять время. Сегодня не время разделения, сегодня — время объединения», – добавил он.
Парламент Грузии утвердил новое правительстве во главе с Гарибашвили 22 февраля. Выступая в законодательном органе, он заявил, что одной из его первых задач будет восстановление конституционного порядка в стране. Говоря о путях преодоления политического кризиса, он подчеркнул, что о переговорах с оппозицией по проведению досрочных выборов не может быть и речи.
Ричард Миллс: США за суверенитет Украины и против аннексии Крыма
Исполняющий обязанности представителя США в ООН выступил при обсуждении Генассамблеей ООН положения на востоке Украины и в Крыму. Ричард Миллс призвал призвал членов организации голосовать за резолюции, которые привлекают внимание к нарушениям прав человека и милитаризации Крыма.
Миллс заверил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают попытку России аннексировать Крым, сообщает "Голос Америки".
Сохраняя войска, танки и тяжелое вооружение на территории Украины, Россия называет себя посредником в решении конфликта, на самом же деле он - зачинщик конфликта, подчеркнул Миллс. По его словам, усиление милитаризации Крыма Россией - это серьёзная и растущая угроза.
Миллс призвал Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить притеснения крымских татар, Свидетелей Иеговы и других противников оккупации.
"Мы требуем и просим, чтобы Россия немедленно прекратила свое агрессивное поведение на востоке Украины и положила конец оккупации Крыма", - заявил и.о. представителя США в ООН. - "Приверженность Украины миру очевидна. Соединенные Штаты приветствуют украинскую инициативу "Крымская платформа" и надеются, что многие другие государства-члены рассмотрят возможность присоединения к этим дипломатическим усилиям, чтобы дать отпор продолжающейся агрессии России".
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.
События в Грузии идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Тбилиси – Госдеп
Вашингтон крайне обеспокоен в связи с арестом лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия и других представителей оппозиции. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«США глубоко обеспокоены арестом лидера оппозиции Ники Мелия и других представителей оппозиции в Грузии», – сказал Прайс.
Он также добавил, что США призывают все стороны «проявить сдержанность и избегать каких-либо действий или риторики, которые могли бы привести к эскалации напряженности или насилию».
«Мы призываем власти Грузии действовать в соответствии с их евроатлантическими устремлениями и подтверждать свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что судебная система свободна от политической предвзятости. США поддерживают демократическую, сохранную, процветающую Грузию, мы продолжим работать с Грузией в целях содействия верховенству закона и подотчетным институтам», – отметил Прайс.
В Вашингтоне считают, что нынешние действия властей Грузии в отношении оппозиционных сил идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Тбилиси.
«То, что мы видели в последние дни, противоречит евроатлантическим чаяниям самой Грузии», – заявил Прайс.
- Сотрудники МВД Грузии накануне арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе ЕНД в Тбилиси. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Глава Microsoft обвинил российскую разведку в крупнейшей кибератаке
Глава корпорация Microsoft Брэд Смит заявил о наличии доказательств причастности России к хакерской атаке на компанию SolarWinds, которую называют самой опасной кибератакой в истории США.
"Мы обнаружили существенные доказательства, которые указывают на российскую разведку, и не нашли никаких свидетельств, которые бы привели нас куда-то ещё", - сказал Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США. По его словам, код, который позволил внедриться в системы расположенной в Техасе компании SolarWinds, настолько сложен, что над ним работали не менее одной тысячи высококвалифицированных программистов. Этот масштаб указывает на участие государственных структур, отметил глава Microsoft.
Другой участник слушаний в Сенате, глава компании FireEye Кевин Мандиа сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. Они не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, подчеркнул он.
В середине декабря стало известно о хакерской атаке на ряд государственных и частных структур США. Нападение затронуло, в том числе Microsoft и ее клиентов. Взлом произошел через заражение программного обеспечения компании SolarWinds. Объектами нападения стали как минимум девять федеральных агентств в Соединенных Штатах, включая министерства обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов, а также более 100 частных компаний. Общее количество пользователей зараженной программы может составлять порядка 18 тысяч.
Американские СМИ утверждали, что атаку организовали хакеры, подконтрольные российским спецслужбам.
Однако бывший тогда президентом США Дональд Трамп отказался считать Россию виновной в кибератаке, несмотря на противоположную позицию своих ближайших подчинённых. Белый дом в последний момент отменил официальное заявление о виновности Москвы.
На днях советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие несколько недель ответят на хакерскую атаку на компанию SolarWinds . Ответ будет включать сочетание нескольких инструментов, как он подчеркнул, "видимых и невидимых".
В Киеве - столкновения возле Офиса президента, полиция применила газ
Возле здания Офиса президента Украины, где собрались тысячи сторонников националистических партий и движений, протестующих против приговора одному из лидеров «Правого сектора» Сергею Стерненко, начались столкновения с полицией.
Сообщается, что протестующие пытаются прорвать кордоны, выстроенные сотрудниками правоохранительных органов возле здания, бросая в них фаеры и петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие, но их количество не уточняется.
Ранее суд в Одессе признал бывшего лидера местного отделения организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена) Сергея Стерненко виновным по делу о похищении человека и пытках. По вынесенному приговору он должен провести в колонии 7 лет и 3 месяца.
Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение 300 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов). Один из лидеров «Правого сектора» категорически не признает вину и считает себя жертвой политической расправы. В его телеграм-канале после приговора появился призыв к акции протеста у Офиса президента Украины в Киеве вечером 23 февраля.
- Сергей Стерненко был одним из лидеров Евромайдана в Одессе, участвовал в киевском Майдане в 2014 году, после этого возглавил отделение «Правого сектора» в Одессе.
- В 2018 году на него было совершено три покушения, в ходе одного из них от ножевых ранений погиб нападавший. Стерненко утверждает, что только оборонялся. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. По этому делу один из лидеров «Правого сектора» отпущен под личное поручительство.
В Amnesty International отказались называть Навального «узником совести»
Международная правозащитная организация Amnesty International отменила решение о признании российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в заключении, «узником совести».
Как рассказал изданию «Медиазона» менеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев, решение об отмене было принято после того, как юридический и политический департаменты Amnesty International изучили высказывания Навального середины 2000-х годов и нашли в них «риторику ненависти». О каких именно высказываниях идет речь – Артемьев не уточнил.
При этом он отметил, что у правозащитников «сложилось впечатление», что запросы на предмет проверки высказываний Навального, массово поступившие в организацию, могут быть скоординированной кампанией по дискредитации оппозиционера за рубежом. Артемьев не рассказал, откуда поступали такие запросы, но подчеркнул, что «требование немедленно освободить Навального остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам».
Месяц назад Amnesty International признала Алексея Навального «узником совести». Это произошло после того, как оппозиционера задержали в московском аэропорту Внуково и отправили под арест. В Amnesty тогда заявили, что «задержание Навального – очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать».
Позже в правозащитную организацию стали массово приходить письма с жалобами на это решение. Анонимный источник «Медиазоны» в Amnesty International предположил, что за рассылкой может стоять медиахолдинг Russia Today, финансируемый Кремлем.
Ковид в Абхазии: 25 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 250 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения. У нее была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония, а также имелись сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в сухумском российском военном госпитале - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12725 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12017 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Президент Грузии обсудила с послами пути выхода из политического кризиса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями дипломатического корпуса, чтобы обсудить политический кризис, обострившийся из-за задержания лидера оппозиции Ники Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили принимала в своей резиденции посла США Келли Дегнан, посла Франции Диего Коласа и посла Германии Юбера Книрша. Подробности встречи не известны. За последнюю неделю эту уже вторая такая аудиенция. Первая встреча президента Грузии с послами, на которой обсуждалась существующая в стране ситуация, произошла 18 февраля, еще до ареста Мелия. По ее итогам Зурабишвили заявила о необходимости «реального конструктивного диалога», который приведет к деэскалации ситуации и разрядке напряженности.
Тогда на встрече присутствовал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель. В эти минуты он проводит переговоры с лидерами оппозиции. Скорее всего, именно поэтому дипломат не появился во дворце Орбелиани.
За задержанием Ники Мелия последовала критика властей Грузии со стороны партнеров в ЕС и США. Американское посольство назвало произошедшее «отступлением на пути к более сильной демократии в семье евроатлантических государств». Свою обеспокоенность событиями в Тбилиси высказали министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, члены Конгресса США, представители НАТО, европарламентарии и авторитетные эксперты.
- Ника Мелия - председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» - был задержан сегодня утром в собственном кабинете в офисе ЕНД. Этому предшествовала двухчасовая полицейская операция, против сторонников оппозиции были применены спецсредства. К этому времени председатель ЕНД переведен в тюрьму в городе Рустави.
- Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков на митинге возле парламента 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
Акция на проспекте Руставели завершена, автомобильное движение восстановлено
После акции, организованной представителями оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси, движение транспорта на проспекте Руставели восстановлено.
Выступления лидеров оппозиции закончились, несколько участников протеста остаются на месте, сообщает Общественный вещатель.
Участники акции сегодня опротестовали арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и потребовали его освобождения. Они установили большую палатку перед зданием парламента. Представители оппозиции говорят, что акции протеста в центре Тбилиси будут перманентными.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны сегодня утром в офисе ЕНД. Ника Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
ЕС о ситуации в Грузии: «Политический кризис, похоже, углубляется»
Евросоюз призывает все стороны политического конфликта в Грузии к сдержанности в интересах грузинского народа. Об этом вторник на брифинге в Брюсселе заявил Петер Стано – официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Мы внимательно следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия ситуация переживает новую эскалацию. Политический кризис, похоже, углубляется», – сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что в этом контексте Европейский союз возобновляет свой призыв ко всем сторонам конфликта в Грузии «проявлять сдержанность и ответственность, чтобы в интересах страны и грузинского народа избежать обострения».
Как пишет «Интерфакс», Стано подчеркнул «необходимость инклюзивного парламентского процесса для страны вообще, но в условиях пандемии особенно». По его словам, это главное, чтобы реализовать все реформы, являющиеся основополагающими для усиления сотрудничества между ЕС и Грузией.
Видео 2016 года из ярославской колонии: гражданин Грузии умер после пыток
«Новая газета» опубликовала новые видео (18+) с пытками двоих заключённых в ярославской исправительной колонии №1. Записи были сделаны в 2016 году.
На первом видео заключённый Андрей Иванов жестоко избивается на столе дубинками. Перед экзекуцией он говорит сотрудникам ФСИН, что «бог накажет всех». Как утверждается, его избивали за то, что он препирался с тюремщиками, бросившими на пол священный для мусульман Коран.
Фигуранту другого видео повезло куда меньше. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили так и не вышел из больницы живым.
Как пишет «Новая газета», он был направлен в ярославскую ИК-1 в мае 2016 года, после апелляции по приговору. Родственники, зная о его неблестящем здоровье, а также о царящих в данной колонии жестоких порядках, наняли адвоката — с тем, чтобы он приходил периодически к Важе, не оставляя его без внимания.
«Так адвокат проходил примерно 10 месяцев, и все было спокойно. Заключенный сам сказал родственникам, что у него все нормально, и он не нуждается больше в этих визитах адвоката. Спустя пару недель родственники узнали, что Важа сильно пострадал. Как теперь стало известно, это случилось 12 апреля.
После пережитых пыток Важу Бочоришвили, со слов родственников, посадили в одиночку в ШИЗО, прятали от посторонних глаз. Пытались лечить в колонии, но у Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. В тяжелом состоянии его перевели больницу города Рыбинска. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы. Заключенному была необходима пересадка печени, на которую в России он, гражданин Грузии, рассчитывать не мог.
Там же, в больнице, Важу наконец вновь увидел адвокат. И только после его обращения начальство колонии проинформировало прокуратуру о том, что к заключенному Бочоришвили вынужденно была применена физическая сила. Хотя по закону колония автоматически должна информировать прокуратуру о каждом факте применения силы», – пишет «Новая газета».
Бочоришвили умер в рыбинской больнице 9 мая. До освобождения ему оставалось полтора года. А всего ему присудили три с половиной.
«Родственники сумели получить тело только спустя несколько дней после его смерти. При этом, со слов брата погибшего, «тело отдали вообще без внутренних органов», – говорится в статье.
ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ С ПЫТКАМИ БОЧОРИШВИЛИ
- — Не подходи, сука! Хватит! Хватит!
- — Давай, давай, сильней! — подбадривает коллегу один из тюремщиков.
- — Хватит! Хватит уже! — воет Бочоришвили.
- — Давай, сильней, сильней!
На видеокадрах видно, как тюремщики стаскивают Бочоришвили с парты, и он обрушивается на пол без сознания.
«Поднимайся! Поднимайся на ноги, Бочоришвили!» — призывает один из сотрудников колонии. Но тот лежит на боку, не шевелясь, и никак на эти крики не реагирует.
Как пишет «Интерфакс», УФСИН по Ярославской области проводит внеплановую проверку в исправительной колонии N1 (ИК-1) после публикации новых видео с избиением осужденных.
«В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской колонии номер 1, проводится тщательное расследование... До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, часть сотрудников, запечатленных на видео, уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена.
Оппозиционеры установили палатку у здания парламента Грузии
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники переместились от здания администрации правительства Грузии на проспект Руставели. Они установили большую палатку перед зданием парламента. Представители оппозиции говорят, что акции протеста в центре Тбилиси будут перманентными.
В эти минуты движение на проспекте Руставели приостановлено. Полиция не препятствует проведению акции.
Ранее стало известно, что 26 февраля в Тбилиси пройдёт большое шествие оппозиции с требованием освободить лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны сегодня утром в офисе ЕНД. Ника Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
Штурм офиса ЕНД, задержание Ники Мелия: международная реакция. LIVE
Международные партнёры Грузии осуждают штурм офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии и задержание лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.
ВАШИНГТОН
Посольство США в Тбилиси глубоко обеспокоено решением правительства Грузии задержать председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
«Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», – cказано в заявлении.
Бывший посол США в России, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол призывает Вашингтон использовать рычаги давления на Грузию.
«Глубоко обеспокоен» – это нормально для начала, но только для начала. В отличие от России, Китая или Беларуси, у США есть реальные рычаги воздействия на Грузию. Настало время использовать их, пока не будет слишком поздно», – заявил Макфол.
Наблюдал за произошедшим и сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
«Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Исходя из этой сложной ситуации, призываю правительство прекратить эти драматические действия. Мы все наблюдаем за вами», – написал Кинзигер в своем Twitter-аккаунте.
На этом конгрессмен не остановился и во втором посте, посвященном событиям в Тбилиси, намекнул на возможные последствия произошедшего. Американский законодатель указал, что совсем недавно в Конгрессе был инициирован Акт о поддержке Грузии.
«Я смотрел этот рейд в лайве. Как сопредседатель группы друзей Грузии я очень обеспокоен. Мы только что вновь представили Акт о поддержке Грузии. Само по себе это не происходит», – пишет Кинзингер.
Экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер назвал происходящее «очень тяжелым развитием».
«Очень тяжелое развитие событий в Грузии со штурмом штаб-квартиры оппозиционной партии. Надеюсь, что здравый смысл возобладают, и деэскалация ситуации по-прежнему будет возможна», – пишет Карпентер в Twitter.
Арест Ники Мелия прокомментировал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
«Огромный шаг назад для Грузии. Люди, которые извлекают из этого пользу, находятся только в Кремле. Среди них – Бидзина Иванишвили и его ближайшее окружение. Для грузин в этом нет ничего хорошего, особенно для молодежи. Я надеюсь, что президент Байден проявит жесткую позицию по этому поводу. Кремль наблюдает», – пишет Ходжес.
БРЮССЕЛЬ
Пристально следит за ситуацией в Грузии спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай.
«Задержание председателя главной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает от Грузии, как от близкого парнтера и страны-аспиранта, развития евро-атлантических демократический стандартов, которые она так старалась соблюдать и поддерживать. Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий», написал Аппатурай в своем Facebook-аккаунте.
То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает беспокойство, – об этом в Twitter написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Это в первую очередь наносит ущерб грузинскому народу. Я призываю к сдержанности, а не к отступлению Грузии. Мы поддерживаем тех, кто поддерживает верховенство закона и демократию в Грузии», – написал Расмуссен.
Стороны должны проявить ответственность и действовать в интересах страны и народа, – считает посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
«Побеждает логика эскалации. Политический кризис углубляется. Все стороны должны проявить ответственность и действовать в интересах страны и народа Грузии. Не следует отказываться от попыток найти общий язык», – говорится в заявлении дипломата.
Евросоюз призывает все стороны политического конфликта в Грузии к сдержанности в интересах грузинского народа. Об этом вторник на брифинге в Брюсселе заявил Петер Стано – официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Мы внимательно следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия ситуация переживает новую эскалацию. Политический кризис, похоже, углубляется», – сказал пресс-секретарь.
ЛОНДОН
Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон сообщил, что шокирован происходящим. Дипломат не скрывает, что опасается обострения ситуации, – пишет «Новости-Грузия».
«Шокирован происходящим в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно как сейчас, так и в ближайшие дни», – пишет Клейтон в Twitter.
СТРАНЫ БАЛТИИ
Действия властей Грузии однозначно осуждает член сейма Литвы, председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, который на днях приезжал в Тбилиси с посреднической миссией и призывал правящую «Грузинскую мечту» и оппозицию к диалогу.
«Просыпаемся. Давайте звонить в колокола и реагировать. Демократия под угрозой! Они применяют газ и насилие, как однажды Путин. Режим Иванишвили должен заплатить за это!», – пишет Павилёнис.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает стороны к сдержанности.
«Мне грустно видеть происходящее сегодня утром в Грузии. Насилие – не способ разрешить политические разногласия. Я надеюсь, что наши грузинские друзья смогут избежать более глубокого кризиса. Сдержанность и приверженность демократии должны преобладать», – пишет он.
«Эстония решительно осуждает жестокий штурм офиса оппозиционной партии и эскалацию политической ситуации в Тбилиси. Призываем правительство и оппозицию проявить сдержанность и вернуться к диалогу. В будущем критически важно принимать правильные решения!», – говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.
Продолжает внимательно следить за развитием событий в Тбилиси министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Я призываю и правительство, и оппозицию проявить сдержанность, начать диалог, чтобы разрешить продолжающийся политический кризис», – сказано в сообщении министра в Twitter.
ОБСЕ
В свою очередь действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала грузинских политиков к возобновлению диалога.
«Я с беспокойством слежу за последними событиями в Тбилиси. Как председатель ОБСЕ, повторю мой призыв ко всем сторонам, немедленно разрядите обстановку, возобновите диалог и действуйте с полным соблюдением обязательств ОБСЕ, чтобы защитить достигнутый страной прогресс», – написала Линде в своем Twitter-аккаунте.
- Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня был задержан в результате двухчасовой полицейской операции. Несколько сот находившихся в здании сторонников оппозиции не оказывали сопротивление, однако спецназ все равно применил перечный газ. Во время операции был задержан не только Мелия, но сторонники оппозиции, которые несколько суток дежурили в офисе, чтобы защитить его.
26 февраля грузинская оппозиция устроит шествие в центре Тбилиси
В пятницу, 26 февраля грузинская оппозиция устроит в центре Тбилиси шествие «За свободу». Об этом на акции протеста у здания администрации правительства Грузии заявила член «Единого национального движения» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники на митинге потребовали освободить задержанного сегодня утром председателя ЕНД Нику Мелия.
Политик Элене Хоштария заявила о начале «освободительного движения», которое, по её словам, обязательно «будет доведено до конца».
Акция в поддержку Ники Мелия проходит и в Батуми.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
Михаил Саакашвили обещает довести грузинскую оппозицию до победы
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил возмущение задержанием в Тбилиси лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
«То, что происходит сегодня – это геноцид, желание (Бидзины) Иванишвили и его окружения полностью разрушить страну, что в интересах наших врагов», – говорит Саакашвили.
«Мы обязательно должны довести нашу борьбу до победы», – добавил политик.
Ранее, после отставки премьер-министра Георгия Гахария Саакашвили также говорил, что оппозиция должна «довести дело до конца».
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
- Международные партнеры Грузии критикуют грузинское правительство за штурм офиса ЕНД и арест лидера оппозиции.
В США на пять дней приспустили флаги в память о жертвах COVID-19
Президент США Джо Байден принял участие в траурной церемонии в память о полумиллионе американцев, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Байден с супругой, а также вице-президент Камала Харрис и её муж почтили их память минутой молчания в Белом доме.
В своём выступлении Байден призвал сограждан сохранять сохранять бдительность в борьбе с пандемией и носить маски, – передаёт "Голос Америки".
"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – сказал Байден. Он призвал американцев объединиться для борьбы с эпидемией.
Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены. Посольство России тоже решило приспустить флаг на своём здании.
Байден в своём выступлении упомянул также о "политике дезинформации", которая, по его мнению, привела к утрате многих жизней. Это непрямая критика его предшественника, Дональда Трампа, которого многие сторонники Байдена обвиняют в преуменьшении угрозы коронавируса и отсутствии единой национальной стратегии борьбы с эпидемией.
В США зафиксированы чуть менее 20 процентов всех смертей от COVID-19 в мире, при том что население страны составляет менее 5 процентов населения Земли. По числу выявленных инфицированных и умерших США на первом месте в мире.
В последние недели в стране началась массовая кампания вакцинации. Число новых случаев инфекции и смертей сейчас несколько ниже, чем месяцем ранее.
Жозеп Боррель заявил, что Россия «идёт к авторитаризму»
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник пришли к выводу, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом, а российские власти ведут страну по пути к авторитаризму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания, на котором обсуждалась возможная реакция на преследование в России оппозиционера Алексея Навального и жёсткое подавление акций протеста его сторонников.
Ранее сообщалось, что на совещании министры достигли соглашения о необходимости новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за преследование Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшие недели. По данным источников Reuters, в него могут войти главы ряда российских силовых и правоохранительных ведомств.
Боррель подчеркнул, что в связи с делом Навального ЕС впервые использует недавно созданный механизм, аналогичный американскому "закону Магнитского" для наложения санкций на нарушителей прав человека.
По словам Борреля, ЕС будет руководствоваться тремя принципами взаимодействия с Россией: давать отпор в случае нарушения Москвой международного права и прав человека, заниматься сдерживанием - в случае, если Россия будет увеличивать давление на ЕС, и сотрудничать с Россией по тем направлениям, в которых будет заинтересован Евросоюз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что союз расширит поддержку гражданского общества в России. В то же время он сказал, что Евросоюз не стремится к конфронтации с "соседом, который решил вести себя как противник".
Боррель также объяснил, почему в санкционном списке не будет имён крупных российских бизнесменов, приближенных к Кремлю, так называемых олигархов. По его словам, для этого нет юридических оснований. Ввести санкции против олигархов призывали соратники Навального. Один из них - Иван Жданов - в эфире "Эха Москвы" признал, что подобные санкции могли бы быть оспорены в арбитраже, и олигархи могли бы добиться их снятия.
- Глава сети штабов Навального Леонид Волков считает принятое ЕС решение успехом: "По части нашего списка санкции были одобрены, а, значит, все остальные его фигуранты вряд ли могут спать спокойно, понимая, что сейчас вот они избежали попадания в этот список буквально на волосок. Это значит, что они пойдут к Путину просить или требовать, чтобы он больше не делал чего-то такого, что увеличит их риски — и это и означает, что мы создали серьезное политическое давление на Путина" - написал он.
С министрами иностранных дел стран ЕС накануне по видеосвязи пообщался также госсекретарь США Энтони Блинкен. В сообщении Госдепартамента подчёркивается, что Блинкен "приветствовал решение ЕС наложить санкции" в связи с действиями российских властей против Навального и его сторонников.
Великобритания временно запретила полёты «Боинга 777»
Великобритания вслед за США и Японией запретила эксплуатацию самолётов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 на своей территории после инцидента в штате Колорадо. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс. Запрет, по его словам, носит временный характер.
21 февраля у самолёта американской компании United Airlines во время полёта из Денвера в Гонолулу загорелся и отказал двигатель. Часть его обшивки упала на жилые районы. Никто не пострадал. Авиационные власти США проводят расследование.
Ранее глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт назвал вероятной причиной случившегося "усталость металла".
После инцидента в Колорадо корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолётов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Этим рекомендациям уже последовала Япония. Росавиация сообщила, что российские авиакомпании не эксплуатируют "Боинг 777" с этой моделью двигателя.
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