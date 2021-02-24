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Гела Васадзе о критике Запада и вероятности досрочных выборов в Грузии

Гела Васадзе о критике Запада и вероятности досрочных выборов в Грузии
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Гела Васадзе о критике Запада и вероятности досрочных выборов в Грузии

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Политолог Гела Васадзе в эфире Настоящего времени комментирует арест лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия.

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