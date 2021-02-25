Оппозиционные депутаты проведут в югоосетинском парламенте встречу с избирателями

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном Генштабом заявлении, Кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Об этом пишет Арминфо.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили , направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага. Неэффективное управление, осуществляемое действующей властью и серьезные ошибки, допущенные во внешней политике, подвели страну к краху. В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией», – говорится в заявлении Генштаба ВС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба о его отставке является попыткой военного переворота и призвал своих соратников прийти на площадь Республики. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.

«Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем», – отметил он.

Пашинян также сообщил, что уволил начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

«Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей», – отметил он.

Поводом для протеста военных стало решение об увольнении первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. 23 февраля Пашинян, комментируя возможное применение комплекса «Искандер» в Карабахской войне, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян в ответ сказал, что с «Искандером» такое произойти не могло. В тот же день он был отправлен в отставку.