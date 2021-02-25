ОДКБ: сотрудничество Грузии и НАТО может сказаться на обстановке в Карабахе

Несколько лиц напали на журналиста и ведущего грузинского канала «Формула» Вахо Саная и находившуюся вместе с ним родственницу. Об этом сообщили в МВД Грузии.

«Следствие установило, что обвиняемые, находясь в состоянии опьянения, на почве взаимной размолвки осуществили групповое насилие в отношении журналиста телекомпании «Формула» В.С. 1985 года рождения и родственницы его жены, Н.М. 1986 года рождения», – говорится в заявлении.

В МВД сообщили, что задержаны трое. Расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии – насилие группой лиц в отношении двух или более лиц. Санкция этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сам Вахо Саная сообщил, что на него напали ночью, на Цхнетской улице в Тбилиси, – пишет «Новости-Грузия». Ночью он вместе с родственницей встречал в аэропорту жену с малолетним ребенком и няней, которые находились на лечении в Турции. На Цхнетской улице автомобиль не мог проехать на обледеневшей дороге, и он вызвал спасателей, которые на прицепе везли его автомобиль к центральной трассе.

«В это время на улице появились трое мужчин, один из них пытался меня спровоцировать, в то время, как я толкал автомобиль, помогая спасателям. Все трое были, скорее всего, пьяными, так как мы почувствовали запах. Один из них снял с себя шарф и шапку и сказал, чтобы я его запомнил… Затем он начал ругаться и попытался наброситься на меня с кулаками. Я инстинктивно отпрянул, и он упал на землю. Я тоже поскользнулся и упал. В этот момент ко мне подбежали двое других и стали меня бить. У меня есть повреждени на голове, на руках, на ноге. В это время моя жена и невестка вышли из машины, и они их тоже ударили. Ребенок на руках у няни истерически плакал, но и это их не остановило. Спасатели пришли и встали между нами, попросили меня сесть в машину. Я хочу выразить им свою благодарность. Потому что я не знаю, как бы это закончилось. Мы сидели в машине, а они продолжали стучать кулаками по окнам. Потом моя невестка позвонила в полицию, и их задержали на месте», –рассказал Вахо Саная.

По его словам, неизвестные стали нападать на него именно после того, как поняли, что он журналист и ведущий оппозиционной телекомпании.

«Это отражает ту пропаганду, которая ведется против критичных телекомпаний», – подчеркнул Саная.

Насилие в отношении журналиста уже осудил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Своевременная и эффективная реакция на этот инцидент должна стать четким сигналом для тех, кто видит выход в насилии», — написал Арчил Талаквадзе в своём Facebook-аккаунте.