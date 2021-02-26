Алиев надеется, что события в Армении не повлияют на реализацию заявления по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что происходящее в Ереване является внутренним делом Армении, и выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным.

«События в Армении – это внутреннее дело Армении. Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны», – сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.

«Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. И заявление, подписанное 10 ноября, исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал он.

Как пишет ТАСС, президент добавил, что перед Ереваном стоит «не очень большой выбор».

«Они должны смириться и считаться с новой реальностью. Мы создали новую реальность. Самым приемлемым выбором для Армении сейчас является выполнение положений трехстороннего заявления от 10 ноября», – подчеркнул Алиев.

Азербайджан, по его словам, будет действовать незамедлительно, если увидит какие-либо намерения Армении устроить реванш.

«Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно», – сказал Алиев.