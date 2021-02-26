Президент Литвы: последние события в Грузии вызывают большое беспокойство

Последние события в Грузии и задержание лидера оппозиционной партии вызывают большое беспокойство, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Политические решения могут быть найдены только путем искреннего диалога», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовского лидера. Оно приурочено к Дню советской оккупации, который в Грузии отметили накануне.

«Ровно 100 лет назад Красная Армия оккупировала только что созданную Грузинскую Демократическую Республику, положив конец амбициозной решимости грузинского народа и его законному желанию стать полноправным членом международного сообщества. Вследствие печального развития событий Грузия против своей воли стала частью Советской империи.

Характерная для советской власти практика репрессий и насильственной ассимиляции привела к уничтожению политической и интеллектуальной элиты страны. Последующие долгие десятилетия мучительной оккупации обрекли жителей Грузии на страдания и насилие.

Несмотря на пережитый террор, народ сохранил дух свободы, иногда непроявляемый или скрываемый, но не менее оберегаемый и защищаемый. Спустя семь десятилетий оккупации Грузия пережила духовный подъем, который помог восстановить независимость и государство, и она снова получила возможность стать уважаемым членом международного сообщества», – отметил президент Литвы.