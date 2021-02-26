В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены

В Грузии с 1 марта начинается регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ). Об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок (NAEC). Процесс будет продолжаться на сайте NAEC с 10:00 1 марта до 18:00 31 марта. Помимо абитуриентов, регистрироваться также будут желающие сдать общий магистерский экзамен, претенденты на студенческий грант и педагоги, которые планируют сдать экзамен по профильному предмету.

В ходе регистрации аппликанты должны будут выбрать нужную им графу, ознакомиться с инструкцией и другой информацией. Для абитуриентов на сайте доступен справочник, для желающих получить магистерскую степень или грант – прошлогодние тесты.

Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара), сообщает агентство «Новости-Грузия». Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).

Как и в прошлые годы, процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты должны будут указать свои данные, выбрать город, где они будут сдавать экзамен, и предметы. Такие опции, как изменение/добавление предмета, а также смена языка экзамена будут доступны до 18:00 15 апреля.

Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору - литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.