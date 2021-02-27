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Агентство S&P Global сохранило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB»
Несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис, после рейтинговой компании Fitch, еще одно рейтинговое агентство S&P Global опубликовало отчет, согласно которому, суверенный кредитный рейтинг Грузии оставлен без изменений, на уровне «BB», - об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Минфине Грузии.
По заявлению ведомства, несмотря на ухудшение перспектив, которое в первую очередь связано с оценкой агентства по поводу глобального восстановления туризма, сохранение рейтинга является значительным достижением.
«Правительство вновь придерживается цели, заключающейся в том, чтобы Грузия к 2024 году получила инвестиционный рейтинг, до достижения которого осталось 2 ступени. Сохранение рейтинга подтверждает, что в результате проводимой правительством разумной макроэкономической политике, фискальной стабильности страны опасность не угрожает.
Следует отметить, что, несмотря на пандемию, Грузия не приостанавливала такие важные реформы, как: индексация пенсий, реформа по полному автоматическому возврату НДС и др.
Политическая нестабильность последних дней, как и ожидалось, отражена в отчете агентства и отмечается, что этот процесс может создать угрозу доверию инвесторов и в среднесрочной перспективе сократить объем инвестиций.
Именно поэтому важно сохранение в стране стабильной политической обстановки, чтобы не помешать процессу восстановления и оздоровления экономики в постпандемический период.
Еще большее усиление макроэкономической стабильности отразится на кредитном рейтинге, и в конечном итоге приведет нас к инвестиционному рейтингу, что со своей стороны обеспечит экономический рост в стране», - говорится в информации ведомства.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: выявлено 373 новых случая, скончались 14 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения почти 35 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, средний за последние 14 дней – 2,07%, а за 7 дней – 1,76%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 510. Более 47% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 177. В Имеретии выявили 47 фактов, в Шида Картли – 41, в Самегрело и Земо Сванети – 28, в Аджарии и Гурии – по 19, в Кахетии – 16, в Квемо Картли – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 4 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети – по 8 фактов.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 499.
Выздоровели 542 человека, их общее число выросло до 264 589.
В настоящее время в стране 2 396 активных случаев COVID-19. Из них 1 481 пациента (почти 62%) проходят лечение в больницах, 751 (более 31%) – на дому, а 164 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 254. К аппаратам ИВЛ подключены 98 человек. В карантинных пространствах размещены 332 гражданина. Более 7,3 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
«Грузинская железная дорога» возобновляет работу с сегодняшнего дня
«Грузинская железная дорога» (ГЖД) с сегодняшнего дня возобновила междугородние пассажирские перевозки. Об этом говорится в сообщении компании.
Регулярные рейсы будут выполняться по пяти маршрутам: Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси; Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси и Тбилиси-Поти-Тбилиси.
Билеты можно приобрести в кассах на вокзалах, с помощью мобильной аппликации ГЖД или в аппаратах быстрого зачисления.
Как отмечают в ГЖД, во время поездок будут соблюдаться все меры безопасности и рекомендации по Covid-19. В частности, пассажиры должны будут проходить термоскрининг, а при входе в поезд воспользоваться дезбарьером и обработать руки дезинфицирующим средством. Снимать маску во время поездки пассажирам строго запрещается.
Грузинская железная дорога призывает своих клиентов следовать всем вышеперечисленным рекомендациям и воздержаться от поездок при появлении каких-либо симптомов вируса.
На этой неделе в правительстве Грузии объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Киев объявил о санкциях против 10 лиц из окружения Януковича
Под санкции попал экс-глава МВД Виталий Захарченко
Украина вводит новый пакет санкций – против десяти граждан, близких к бежавшему из страны бывшему президенту Виктору Януковичу.
Это последнее из серии решений администрации нынешнего украинского лидера в отношении лиц, имеющих связи с Россией.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил 26 февраля, что санкции затронут, в частности, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и восемь других бывших сотрудников силовых структур, передает Украинская служба Радио Свобода. Захарченко обвиняют в применении силы с трагическими последствиями против участников антиправительственных выступлений в 2014 году. Он позднее бежал в Россию наряду с Януковичем.
Ранее в феврале администрация Зеленского объявила о двух пакетах санкций против группы граждан, в том числе законодателей, имеющих контакты с Россией. Как отмечается, решения принимались на фоне снижения рейтинга Зеленского и его усилий по налаживанию связей с новой американской администрацией во главе с Джо Байденом.
19 февраля СНБО Украины объявил о санкциях в отношении влиятельного политика, которого называют «кумом Путина», Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц и компаний, связанных с Медведчуком.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в аннексии Крыма и поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов. Москва обвинения отрицает, а аннексию Крыма в 2014 году называет «восстановлением исторической справедливости».
В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены
В Грузии с 1 марта начинается регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ). Об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок (NAEC). Процесс будет продолжаться на сайте NAEC с 10:00 1 марта до 18:00 31 марта. Помимо абитуриентов, регистрироваться также будут желающие сдать общий магистерский экзамен, претенденты на студенческий грант и педагоги, которые планируют сдать экзамен по профильному предмету.
В ходе регистрации аппликанты должны будут выбрать нужную им графу, ознакомиться с инструкцией и другой информацией. Для абитуриентов на сайте доступен справочник, для желающих получить магистерскую степень или грант – прошлогодние тесты.
Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара), сообщает агентство «Новости-Грузия». Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).
Как и в прошлые годы, процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты должны будут указать свои данные, выбрать город, где они будут сдавать экзамен, и предметы. Такие опции, как изменение/добавление предмета, а также смена языка экзамена будут доступны до 18:00 15 апреля.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору - литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
Разведка США: саудовский принц одобрил захват или убийство Хашогги
Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично одобрил план по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, говорится в обнародованном в пятницу докладе американской разведки.
Днем ранее сообщалось о готовящейся публикации этого отчета спецслужб.
Впервые Соединенные Штаты публично называют имя наследного принца Саудовской Аравии в связи с этим громким делом, отмечает «Би-би-си». Сам бин Салман свою причастность отрицает.
Саудовский журналист Джамаль Хашогги, в последние годы жизни проживавший в США и критиковавший власти королевства, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. «По нашим оценкам, кронпринц одобрил операцию в Турции по задержанию или убийству журналиста», - говорится в сообщении Управления директора национальной разведки США. До этого Вашингтон публично не обвинял бин Салмана в причастности к расправе над Хашогги, хотя Центральное разведуправление, по сообщениям, изучало версию, что член саудовской королевской семьи мог быть заказчиком убийства.
Президент США Джо Байден, как ожидается, займет более жесткую позицию, чем его предшественник Дональд Трамп, в вопросах прав человека и верховенства закона в Саудовской Аравии. Эта страна считается ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. В беседе по телефону в четверг с королем Салманом Байден указал на важность, которую США придают соблюдению основных прав и свобод людей.
По информации источников агентства Reuters, администрация Байдена сейчас изучает возможность отмены ряда сделок с Эр-Риядом по поставкам оружия и лимиты на будущие сделки, предусматривающие продажу королевству лишь оборонительных видов армейской техники.
Гибель Джамаля Хашогги, останки которого так и не были найдены, саудовские власти объяснили ошибками в операции спецагентов по возвращению журналиста на родину. Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых к 20 годам тюрьмы в сентябре прошлого года, изначально осудив их на смертную казнь.
В 2019 году спецдокладчик ООН Агнес Калламар обвинила руководство Саудовской Аравии в намеренном и спланированном убийстве журналиста, назвав организованный в королевстве судебный процесс «антитезой правосудию».
В Тыграе эритрейские военные расстреляли сотни мирных жителей
Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила военных Эритреи в убийстве сотен мирных жителей в эфиопском городе Аксум на территории штата Тыграй, передает Reuters. Согласно отчету, с 28 по 29 ноября прошлого года служащие эритрейской армии открыли беспорядочный огонь по мирным жителям.
Эту информацию подтверждают спутниковые снимки и свидетельства нескольких десятков очевидцев, говорится в докладе. Там сказано, что рядом с двумя церквями в Аксуме, по всей видимости, располагаются массовые захоронения. Как сообщается, солдаты прямо на улицах казнили мужчин и мальчиков, а также учинили массовые грабежи.
Один из местных жителей рассказал правозащитникам, что военные застрелили шестерых членов его семьи, включая 17-летнего брата и 78-летнего отца. Другой очевидец сообщил, что возле его дома солдаты выстроили в ряд шестерых человек и расстреляли их со спины.
Региональный директор Amnesty International по Восточной и Южной Африке Депрозе Мюнхен назвал произошедшее масштабными преступлениями против человечности. Организация собрала имена более 240 жертв, однако в настоящее время не смогла независимо подтвердить конкретное число погибших и обстоятельства произошедшего в целом: в Тыграе нет интернета, поэтому получить доступ к объективным данным затруднительно.
Трагический инцидент стал частью конфликта, в котором с одной стороны участвуют Эритрея и Эфиопия, а с другой – повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя. Аксум – город с населением чуть более 60 тысяч человек – 19 ноября прошлого года был взят эфиопско-эритрейскими войсками в ходе кровопролитного наступления. Упомянутые выше события произошли после того, как в конце ноября небольшая группа ополченцев атаковала базу солдат, и те ответили акцией возмездия против безоружных жителей.
В Абхазии выявлено 11 новых случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 161 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 11 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ 25 февраля скончался мужчина 1958 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12788 человек. Зарегистрировано 198 летальных случаев. Выздоровели 12169 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Прокуратура Грузии ужесточила обвинение напавшим на журналиста Вахо Саная
Прокуратура Грузии ужесточила обвинение троим напавшим на журналиста телекомпании «Формула» Вахо Саная. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам расследования, проведенного МВД Грузии, было установлено, что на Саная напали «в связи с его профессиональной деятельностью». «Сначала нападавшие сбили Саная с ног, затем подвергли его физическому насилию. Они оскорбляли журналиста за его профессиональную деятельность», - сообщили в прокуратуре.
Также известно, что один из нападавших пригрозил Саная убийством. Другой ударил родственницу журналиста, сопровождавшую его. Следствие также установило, что подсудимый С.С. также совершил насилие в отношении Н.М., сопровождавшего Вахтанга Саная.
Всех троих нападавших полицейские задержали на месте преступления по обвинению в насилии. Теперь же им вменяются в вину следующие преступления: преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия; побои, либо иное насилие; угроза причинением смерти или вреда здоровью. В случае, если суд признает задержанных виновными, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.
«Прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений, совершенных на почве нетерпимости, и борьба с преступлениями указанной категории является одним из ее приоритетов… Подчеркиваем, что насилие и преследование журналистов категорически недопустимо», - отметили в ведомстве.
Прокуратура уже подала в Тбилисский городской суд ходатайство об установлении заключения в качестве меры пресечения для всех задержанных. Следствие по делу продолжается, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Трое мужчин напали на Вахо Саная в ночь на 25 февраля на улице в центре города, когда он пытался отбуксировать автомобиль с обледеневшей улицы. По его словам, сначала незнакомцы хотели ему помочь, но когда узнали в лицо, набросились и стали избивать. Саная уверен, что это произошло из-за его критических репортажей. Одновременно он указывает, что почву для подобных преступлений создают представители власти, которые отличаются «агрессивной риторикой» в адрес ряда СМИ.
В центре Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции
Акция протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси завершилась. Активисты разбили 11 палаток у здания парламента и собираются провести там ночь.
Одну из палаток демонстранты установили на проезжей части проспекта Руставели. Вскоре сотрудники полиции указали им, что это противозаконно, после чего было принято решение перенести палатку на тротуар.
«Если наши требования не будут выполнены, через две недели движение «За Грузию» поставит палатки на проезжей части», – заявил один из активистов.
У парламента остаются несколько десятков человек, а также часть лидеров оппозиции. На месте установлена музыкальная аппаратура, которая, по словам демонстрантов, будет играть всю ночь. Желающим остаться ночевать у парламента обещают раздавать чай, кофе, еду.
Главные требования оппозиции – освобождение лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и назначение новых выборов в парламент.
План дальнейших действий оппоненты властей представили на сегодняшнем митинге у парламента. Уже во вторник, 2 марта они намерены пикетировать здание парламента, а 5 марта – Дом правительства. 8 марта протестная акция запланирована у министерства внутренних дел. 11 марта митинг пройдет у суда, который в оппозиция считает «главным символом режима». 13 марта состоится еще одна большая акция-шествие в центре Тбилиси.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Президент Армении пока не подписал ходатайство об отставке главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал ходатайство об увольнении начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна. В администрации президента сообщили "Интерфаксу", что он "выразит свою позицию в трехдневный срок".
Ранее бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян заявила, что президент отказался подписывать ходатайство, однако в администрации Саркисяна такую трактовку отвергли.
С обращением отправить в отставку начальника Геншаба к президенту в четверг, 25 февраля, обратился премьер-министр Никол Пашинян. Если он обратится с новым ходатайством об отставке Гаспаряна, то президент, согласно законодательству Армении, может подписать документ либо обратиться в Конституционный суд.
Поводом для нового конфликта стали призывы военных к отставке премьера после его высказываний о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер" во время вооружённого конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота. Сторонники премьера и оппозиция начали массовые акции протеста.
В пятницу представители оппозиции устроили шествие в центре Еревана. Митингующие перекрыли один из проспектов с требованием отставки премьера. Несколько тысяч человек направились к резиденции президента Армении. Как сообщает ТАСС, Армен Саркисян дал согласие на встречу с представителями оппозиции.
Президент Литвы: последние события в Грузии вызывают большое беспокойство
Последние события в Грузии и задержание лидера оппозиционной партии вызывают большое беспокойство, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Политические решения могут быть найдены только путем искреннего диалога», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовского лидера. Оно приурочено к Дню советской оккупации, который в Грузии отметили накануне.
«Ровно 100 лет назад Красная Армия оккупировала только что созданную Грузинскую Демократическую Республику, положив конец амбициозной решимости грузинского народа и его законному желанию стать полноправным членом международного сообщества. Вследствие печального развития событий Грузия против своей воли стала частью Советской империи.
Характерная для советской власти практика репрессий и насильственной ассимиляции привела к уничтожению политической и интеллектуальной элиты страны. Последующие долгие десятилетия мучительной оккупации обрекли жителей Грузии на страдания и насилие.
Несмотря на пережитый террор, народ сохранил дух свободы, иногда непроявляемый или скрываемый, но не менее оберегаемый и защищаемый. Спустя семь десятилетий оккупации Грузия пережила духовный подъем, который помог восстановить независимость и государство, и она снова получила возможность стать уважаемым членом международного сообщества», – отметил президент Литвы.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
«Абхазия – часть Грузии»: ГПЦ обвинила отца Виссариона в искажении церковной истории
В патриархии Грузинской православной церкви напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви. Ранее главы епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), сообщил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса АПЦ.
В интервью Абхазскому телевидению он также заявил: «Миссия восстановления на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Антиохии и не Александрии, принадлежит Русской православной церкви».
Как пишет СОВА, Патриархия Грузии обвинила абхазского священника в искажении церковной истории.
«Автору заявлений, основанных на лжи, мы должны напомнить:
- Поместные православные церкви самостоятельно решают все церковные проблемы в признанных канонических границах.
- Абхазия исторически является частью Грузии как в политическом, так и в церковном отношении. С VIII века – Католикосат Абхазии, с XI века – Патриархия всея Грузии, с XV века – Католикосат Лихт-Имерети и Абхазии сначала в Пицунде, а с XVI века – в Гелати. Может отец Виссарион объяснит, почему католикосы Лихт-Имерети и Абхазии совершали свои службы на грузинском языке, начиная с Иоакима и заканчивая Досифеем?
- Потому что они были грузинами по национальности и представителями кавказских народов, родственных грузинам. Абашидзе, Чхетидзе, Лордкипанидзе, Квариани, Эристави, Багратиони, Церетели и население их земель были грузинами.
- После упразднения автокефалии Грузинской церкви, в XIX веке Абхазской епархией правили грузинские священники.
- В 1917 году, после восстановления автокефалии Грузинской церкви, Грузинская православная церковь учредила Цхум-Абхазскую епархию во главе с митрополитом Амвросием. В 1921-1993 гг. главы Цхум-Абхазской епархии всегда находились в подчинении Грузинской апостольской церкви.
- Епархия с 300 тысячами людей была изгнана со своей исторической земли во время известных событий 1993 года, и до 2008 года изгнанное духовенство служило только в Кодорском ущелье, пока не было окончательно изгнано из Абхазии. Что касается Патриарха Тихона, незаконно направленного в Абхазию епископа, он не признавал автокефалию Грузинской православной церкви и пытался ослабить ее позиции в Абхазии. Но Патриарх Тихон никогда не рассматривал Цхум-Абхазскую епархию в рамках юрисдикции Русской церкви.
- В Цхум-Абхазской епархии в XX веке всегда были грузинские первосвященники и епархия входила в юрисдикцию Грузинской церкви.
- То, что Цхум-Абхазская епархия является неотъемлемой частью Грузинской церкви, в октябре 1943 года подтвердил Священный Синод Русской церкви, когда признал автокефалию Грузинской церкви в ее исторических границах», — говорится в заявлении Патриархии.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Аслан Бжания поручил демонтировать оборудование крупных майнинг-ферм
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня приехал на объект, где ранее была выявлена крупная майнинговая ферма.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, добыча криптовалют осуществлялась на территории асфальтового завода в поселке Бабушара. Было обнаружено 300 майнинг-аппаратов.
Бжания приказал немедленно демонтировать их и предупредил, что лично проверит исполнение его указания. Он также поручил главе Администрации Гульрипшского района освободить от занимаемой должности главу администрации села, на территории которого действовала криптоферма.
Сегодня же абхазский президент приехал на ферму, расположенную на территории бывшей чайной фабрики на окраине города Очамчире. Ферму обнаружили и отключили два дня назад. Здесь действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют, были установлены трансформаторы мощностью в четыре мегаватта. Бжания дал указание демонтировать всё оборудования в течение трех дней.
Начальник местной милиции Леван Ахуба доложил Бжания, что владельцем фермы, согласно предоставленным документам, является житель села Баслаху (Беслахуба) Давид Гогия.
«У правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами данной криптофермы являются другие лица. Аслан Бжания поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой деятельности», – говорится в сообщении пресс-службы.
«Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не могут работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы», – сказал Бжания.
Ранее за попытку ввоза в Абхазию майнинг-оборудования уволили помощника депутата парламента – Лашу Сакания.
- В Абхазии временно запретили ввоз майнинг-оборудования и добычу криптовалют. Рост энергопотребления привел самопровозглашенную республику к серьёзному энергетическому кризису.
Родные Инала Джабиева прекращают акцию протеста по семейным обстоятельствам
Вдова убитого от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева объявила о завершении акции на Театральной площади, которая продолжалась с 4 декабря прошлого года.
Оксана Сотиева поблагодарила всех, кто её поддерживал и объявила, что акция прекращается по семейным обстоятельствам.
Брат Инала пояснил, что его родители находятся в больнице, а он намерен вывезти их на лечение.
«Моему отцу требуется ампутация ноги. Здоровье моей матери подорвалось за длительное нахождение под открытым небом. Мне надо вывезти их на лечение. Оксане надо смотреть за тремя малолетними детьми. Спасибо всем, кто был рядом с нами», – сказал Ацамаз Джабиев.
«Эхо Кавказа» уже писало, что 22 февраля матери Инала Джабиева стало плохо, её перевезли в больницу.
Отметим, что сегодня перед зданием парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия прошла встреча депутатов с избирателями. Оппозиционерам отказали в проведении мероприятия в сессионном зале парламента.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- C 4 декабря в центре Цхинвали продолжалась акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требовали, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
По «ингушскому делу» задержан бывший глава МВД республики
Находившийся в международном розыске один из лидеров протеста в Ингушетии, бывший министр внутренних дел республики и сопредседатель Ингушского национального конгресса Ахмед Погоров задержан 26 февраля в своем доме в Назрани. Он подозревается в организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста в Магасе в марте 2019 года из-за передачи земель Чечне.
То, что задержание произошло именно сейчас, может быть связано с появлением оперативной информации о местонахождении Погорова, отметил в беседе с Кавказ.Реалии адвокат Магомед Беков. Он также уточнил, что если подозреваемый объявлен в международный розыск, постановление о его привлечении в качестве обвиняемого и о мере пресечения выносятся заочно.
Как сообщает "Интерфакс", Ахмеда Погорова доставили из Ингушетии в следственный изолятор Владикавказа соседней Северной Осетии.
- Между тем в Ессентуках продолжается судебный процесс над другими обвиняемыми по "ингушскому делу", которых подозревают в организации насилия на митинге в Магасе и в участии в экстремистском сообществе. На скамье подсудимых - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Малсаг Ужахов, Ахмед Нальгиев и Зарифа Саутиева. Все они отрицают вину.
- На днях Союз репрессированных народов России призвал президента Владимира Путина содействовать освобождению ингушских активистов. Все они "ранее не судимы, имеют семьи, пользуются уважением и авторитетом в ингушском обществе", подчёркивается в обращении.
- Протестные акции 2018-2019 годов были вызваны утверждением новой административной границы Ингушетии и Чечни и изменениями в республиканском законе о референдуме.
CIT: Минобороны РФ опубликовало кадры пуска «Искандера» по больнице
Министерство обороны России накануне, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер", показало кадры применения этого комплекса в Сирии. Группа Conflict Intelligence Team утверждает, что на один из этих кадров попал удар по Национальной больнице в городе Азаз на севере Сирии. CIT ссылается на пользователя твиттера Obretix, блог которого посвящён связанной с конфликтом в Сирии аналитике. Он геолоцировал объект, попавший на видео. При этом российские военные отрицали удары по объектам в городе Азаз.
В феврале 2016 года о ракетном обстреле больницы сообщала международная правозащитная организация Human Rights Watch. По её данным, больница за 10 дней до удара была эвакуирована, следовательно, врачи и пациенты при этом обстреле вряд ли пострадали. Однако Россию неоднократно обвиняли в ударах по действующим больницам во время сирийского конфликта. В частности, в расследовании New York Times утверждается о четырёх ударах российской авиации по больницам в течение одних суток в мае 2019 года.
24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы "Искандер" показали себя неэффективно во время карабахского конфликта. На следующий день Минобороны России отвергло заявление Пашиняна, заявив, что в ходе конфликта в Карабахе "Искандеры" вообще не применялись, а премьера Армении, возможно, ввели в заблуждение. При этом Минобороны настаивает, что в Сирии "Искандеры" проявили себя хорошо. Для доказательства этого тезиса и были опубликованы кадры ударов, которые анализирует CIT.
Заявление Пашиняна вызвало резкую реакцию руководства генштаба Армении, которое обвинило премьера в некомпетентности и призвало его подать в отставку. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота. В Ереване продолжается уличное противостояние сторонников и противников Пашиняна.
Сын Лукашенко возглавил белорусский Олимпийский комитет
Александр Лукашенко покинул пост главы белорусского Олимпийского комитета. Возглавил организацию старший сын Лукашенко – Виктор. Ранее он занимал пост первого вице-президента.
Александр Лукашенко возглавлял Олимпийский комитет страны с 1997 года.
После сообщения о назначении Виктора Лукашенко главой комитета Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям. Лукашенко-старший уточнил, что ни один его ребёнок не станет президентом после него.
В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что белорусский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусской организации. Следующим шагом может стать запрет для белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях под флагом страны.
Ранее стало известно, что Международный союз современного пятиборья отказался от проведения чемпионата мира в Минске из-за нестабильной обстановки в городе. Международная федерация хоккея решила перенести все матчи чемпионата мира, которые должны были пройти в Минске и Риге, в столицу Латвии.
В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Гарибашвили обсудил с главой ВОЗ вакцинацию от COVID-19 в Грузии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил вопрос вакцинации от коронавируса с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебреисусом.
По информации пресс-службы правительства, в ходе беседы была отмечена важность поддержки ВОЗ для скорейшего начала вакцинации в Грузии. Одновременно стороны подчеркнули значение справедливого распределения вакцины, чтобы у всех государств были равные возможности.
Как пишет «Новости-Грузия», обсуждалась и подготовка к процессу вакцинации в Грузии – шаги как в плане логистики, так и инфраструктуры. Гарибашвили подчеркнул, что помимо платформы COVAX Тбилиси ведет переговоры с международными партнерами и производителями вакцин. Премьер отметил, что по данному направлению многое будет зависеть от поддержки ВОЗ.
Гарибашвили поблагодарил главу ВОЗ за помощь в разработке национального плана вакцинации. Он также заверил Гебреисуса, что Грузия готова продолжить тесное сотрудничество с организацией по разным направлениям.
Первая партия вакцины Pfizer, которую, как ожидалось, Грузия должна была получить в конце февраля – задерживается. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объяснила это проблемами с производством и фактически обвинила Pfizer в невыполнении своих обязательств.
Директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе считает, что задержка не станет для Грузии трагедией. Он не исключил, что 150 тысяч вакцин Astrazeneca и 30 тысяч доз Pfizer будут доставлены одновременно – в начале марта.
Всего в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
Алиев: Грузия может присоединиться к платформе по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.
Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, он отметил, что результаты ее работы важны для всего региона.
«И Турция, и Иран, и в будущем – если будет желание – Грузия могут присоединиться к этой платформе», – пояснил Алиев в интервью иностранным СМИ.
- В заявлении о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанном 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, речь шла о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.
- 11 января, после встречи Алиева, Пашиняна и Путина в Москве было подписано новое заявление о развитии экономических связей и инфраструктурных проектов. Позднее состоялась встреча вице-премьеров трёх стран, а также консультации на уровне экспертных групп.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен: «Крым – это Украина»
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине аннексии Крыма Россией. Он напомнил о позиции Соединённых Штатов по крымскому вопросу, заявив: "Крым – это Украина".
Госсекретарь США призвал Россию прекратить, как говорится в заявлении, оккупацию Крыма, освободить украинских политзаключённых и вернуть Украине контроль над полуостровом. Он также призвал Россию прекратить агрессивные действия на востоке Украины. "Соединённые Штаты не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма", – заявил госсекретарь. Блинкен также выразил поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и заявил, что санкции, введённые против Москвы в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе, останутся в силе, пока эти проблемы не будут решены.
Блинкен в своём заявлении напомнил также о нарушениях прав человека в Крыму, в том числе арестах крымских татар и украинцев, подавлении независимых СМИ, длительных сроках заключения, которые российские суды назначают тем, кто выступает против аннексии.
Заявление приурочено к "Дню сопротивления оккупации Крыма", который 26 февраля отмечается на Украине. В этот день 7 лет назад в Симферополе состоялся большой митинг, организованный крымско-татарской общиной, под лозунгами защиты территориальной целостности Украины. На следующий день здание парламента Крыма было занято российскими силами спецопераций, а депутаты проголосовали – по ряду свидетельств, под давлением – за назначение референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России в марте 2014 года. Аннексия не была признана значительным большинством стран мира.
Евросоюз также выступил с заявлением в поддержку территориальной целостности Украины.
"Крымская платформа" – инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которая должна объединить международных партнёров Украины, выступающих против аннексии Крыма. Первый форум "Крымской платформы" предполагается провести в Киеве в августе.
Зеленский выступил в пятницу с обращением, в котором заявил, что верит, что Крым вернётся под контроль Украины.
Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины" - словами по-русски завершил он своё обращение.
Южная Осетия: оппозиции отказали в проведении встречи с избирателями в здании парламента
Оппозиционным депутатам не дали провести встречу с избирателями в сессионном зале парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Спикер парламента Алан Тадтаев накануне дал разрешение на проведение встречи, сегодня же заявил, что соответствующее уведомление было получено лишь за день до мероприятия.
«Здание, а вместе с тем и все помещения Высшего законодательного органа власти являются режимными объектами, которые в одночасье не могут становиться объектами публичных акций. К тому же все последние часы в социальных сетях разжигаются призывы к агрессивным действиям, которые допустить никак нельзя», – заявил Тадтаев.
Он предложил провести встречу в зале Дома культуры при цхинвальской администрации (бывшее здание Совпрофа).
Однако депутаты и собравшиеся в центре города граждане от альтернативного предложения отказались и провели встречу у здания парламента.
«Мы в парламенте хотели выразить своё мнение по ходу следствия и происходящих в республике процессов, но внутрь нас не пустили. Здесь собрались представители народа республики, которые требуют справедливости. Они имеют право выразить своё мнение», – сказал лидер Народной партии, вице-спикер парламента Александр Плиев.
К зданию парламента пришла и Оксана Сотиева – вдова погибшего от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева. Ранее, анонсируя встречу, она заявила: «Нет сил терпеть произвол и беззаконие, творимые на нашей земле».
Отметим, что недавно югоосетинские власти дважды привозили своих сторонников в парламент. Встречи проходили именно в сессионном зале, двери которого закрылись сегодня для оппозиции.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Акции не прекратятся: грузинская оппозиция решила пикетировать правительство и парламент
Оппозиционные партии Грузии в течение двух недель будут продолжать протестные акции у разных государственных ведомств, требуя освобождения председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия и назначения новых выборов в парламент. План действий оппоненты властей представили сегодня на масштабном митинге у парламента Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Как сообщила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе, вместе со сторонниками они будут использовать все законные средства для достижения целей. Уже во вторник, 2 марта они намерены пикетировать здание парламента, а 5 марта – Дом правительства. 8 марта протестная акция запланирована у министерства внутренних дел – ведомства, которое, по словам Деканоидзе, сегодня служит только одному человеку – Бидзине Иванишвили. 11 марта митинг пройдет у суда, который в оппозиция считает «главным символом режима». 13 марта оппозиция планирует еще одну большую акцию-шествие в центре Тбилиси.
Лидеры оппозиции предупреждают, что митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных. «Режим должен услышать голос каждого гражданина Грузии», – заявила Деканоидзе.
Участники акции направились к зданию правительственной канцелярии недалеко от парламента, где еще раз озвучили свои требования. Демонстранты шли по улице, держа транспаранты с протестными надписями. Они кричали «рабы» и свистели.
Меры безопасности в правительственном квартале усилены. Дом правительства оцеплен полицией.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Алиев надеется, что события в Армении не повлияют на реализацию заявления по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что происходящее в Ереване является внутренним делом Армении, и выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным.
«События в Армении – это внутреннее дело Армении. Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны», – сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.
«Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. И заявление, подписанное 10 ноября, исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал он.
Как пишет ТАСС, президент добавил, что перед Ереваном стоит «не очень большой выбор».
«Они должны смириться и считаться с новой реальностью. Мы создали новую реальность. Самым приемлемым выбором для Армении сейчас является выполнение положений трехстороннего заявления от 10 ноября», – подчеркнул Алиев.
Азербайджан, по его словам, будет действовать незамедлительно, если увидит какие-либо намерения Армении устроить реванш.
«Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно», – сказал Алиев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 25 февраля заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал от Пашиняна уйти в отставку, а Пашинян в ответ на это требование уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване целый день шли акции протеста сторонников и противников Пашиняна.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 270 тысяч
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3485 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 337 новых случая коронавируса (днём ранее – 362). Был проведен 25 436 тестов: PCR-тестов – 8125, экспресс‐тестов на антиген – 17 311.
Выздоровели еще 320 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 270 137, выздоровевших – 264 047.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,32%, за последние 14 дней – 2,2%, за последнюю неделю – 2,03%.
Ранее премьер-министр Грузии объявил о снятии большинства COVID-ограничений, действующих в стране. Кроме того, Грузия частично «открывается» для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси. Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 12 777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12 112 человек.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 3026 случаев коронавируса, выздоровели 2149, умерли более 60.
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