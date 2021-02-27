В одном тбилисском районе Глдани произошла стрельба

По заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия, он «даже серьезно не воспринимает» заявление прокуратуры о том, что в случае выплаты им залога, прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сказал Мелия, его рассмешило предложение прокуратуры.

Это заявление Ники Мелия распространила телекомпания «Пирвели», по информации которой, обвиняемый направил письмо телекомпании из пенитенциарного учреждения.

«Мне принесли телевизор в камеру. Помогавшие с монтажом телевизора сотрудники тюрьмы были еще в комнате, когда я подключил телевизор, и сразу же включился брифинг прокуратуры. Говорили, что готовы обратиться в суд с требованием о моем освобождении. Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно. Я и минуты не сожалею по поводу того, что сделал.

В эту борьбу я включился в 2014 году. Тогда победы не было видно и на горизонте, и был момент, когда безнадежность подкрадывалась к оптимизму, однако каждый вызов и противодействие еще больше укрепляли меня. Сейчас же, я твердо верю, что победа на расстоянии вытянутой руки. Главное, чтобы мы все поверили в свои возможности и верили в победу, которая очень близка», - заявил Мелия.