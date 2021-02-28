Коронавирус в Грузии: выявляемость за сутки составила 0,89%

В Грузии за минувшие сутки выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения около 27,8 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 0,89%, средний за последние 14 дней – 1,96%, а за 7 дней – 1,55%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 758. Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 129. В Имеретии выявили 31 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 17, в Кахетии и Аджарии – по 16, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 8, в Гурии – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 3 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 1.

От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 510.

Выздоровели 525 человек, их общее число выросло до 265 114.

В настоящее время в стране 2 108 активных случаев COVID-19. Из них 1 472 пациента (почти 70%) проходят лечение в больницах, 465 (более 22%) – на дому, а 171 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 255. К аппаратам ИВЛ подключен 91 человек. В карантинных пространствах размещены 323 гражданина. Более 7 тысяч человек остаются в режиме самоизоляции.