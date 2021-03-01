Шарль Мишель: «Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ вакцине»

Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к вакцине от коронавируса, – об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, Европа и дальше будет проявлять твердую солидарность с Грузией в условиях COVID-19.

«В условиях COVID-19 Европа проявляла и будет демонстрировать твердую солидарность с Грузией. Мы мобилизовали около 400 миллионов евро на преодоление этого кризиса. Сейчас вакцинация – главный вызов. Евросоюз является основным донором программы COVAX, благодаря которой я надеюсь, что вакцины будут распространяться и в этой стране. Мы, вместе со Всемирной организацией здравоохранения, сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к дозам вакцины», – отметил он.

Шарль Мишель говорит, что помощь ЕС не ограничивается борьбой с коронавирусом.

«В целом, в аграрный сектор было мобилизовано около 800 миллионов евро. Это важная часть помощи ЕС со стороны Европейского инвестиционного банка, глава которого сопровождает меня во время своего визита, чтобы мы лучше обсудили, как можно предоставить помощь. С 2007 года в эту сферу было вложено около 1,8 млрд долларов», – заявил Шарль Мишель.

Как пишет Общественный вещатель, находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи.

В рамках визита Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.

Президент Европейского Совета посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия возле села Хурвалети, где примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый Брюсселем. Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.