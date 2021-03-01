«Земля кочевников», «Борат-2» и «Корона» получили «Золотые глобусы»

В США прошла 78-я церемония вручения премии«Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Из-за пандемии мероприятие проходило по видеосвязи. При этом её ведущие – актрисы Тина Фей и Эми Полер - находились в разных студиях в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Но их изображения смонтировали, чтобы создать иллюзию одновременного присутствия на сцене.

«Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников». Режиссёр фильма Хлоя Чжао стала обладателем награды в номинации «Лучшая режиссура».

«Золотого глобуса» в номинации лучший актёр в драматическом фильме удостоен посмертно Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшей актрисой в драматическом фильме названа Андра Дэй, сыгравшая в картине «Соединённые Штаты против Билли Холидей».

Лента «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм - комедия или мюзикл». Лучшим комедийным актером признали сыгравшего Бората Сашу Барона Коэна. Премию в той же категории как лучшая актриса выиграла Розамунд Пайк за роль в фильме «Аферистка».

«Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «Минари» режиссера Ли Айзек Чун.

Награду за лучший анимационный фильм забрал мультфильм «Душа».

Одну из главных наград - за лучший драматический сериал - получила историческая драма «Корона» о правлении британской королевы Елизаветы Второй. Джош О'Коннор, сыгравший в этом сериале роль принца Чарльза, получил приз как лучший актер телесериала, а Эмма Коррин была награждена «Золотым глобусом» как лучшая актриса телесериала за роль принцессы Дианы.

Психологический триллер «Ход королевы» получил премию как лучший мини-сериал, а сыгравшая в нём главную роль Аня Тейлор-Джой была признана лучшей актрисой мини-сериалов.

Лучшим комедийным телесериалом был признан «Шиттс Крик».

Обладателем «Золотого глобуса» за вклад в кинематограф стала лауреатка четырех премий «Оскар» актриса Джейн Фонда.

Премия «Золотой глобус» считается второй по престижности наградой в мире кино после «Оскара». Победителей определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на «Оскары», которые будут вручать 25 апреля.