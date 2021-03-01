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Коронавирус подтвердился у главы комитета здравоохранения парламента Грузии
В парламенте Грузии зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.
Как пишет «Новости-Грузия», на этот раз инфекция была выявлена у депутата «Грузинской мечты», председателя комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.
На прошлой неделе стало известно об инфицировании еще одного члена правящей партии, мажоритарного депутата Гиви Миканадзе.
За минувшие сутки в Грузии выявили 160 новых случаев коронавируса, выздоровели 409, скончались 10 пациентов.
Другие новости дня
ЕС одобрил санкции против причастных к преследованию Навального
Постоянные представители Евросоюза согласовали санкции в отношении России, впервые применив специальный механизм за нарушение прав человека, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Под ограничения попали четыре человека, причастные, по мнению Брюсселя, к уголовному преследованию Алексея Навального. Список будет опубликован в официальном журнале ЕС во вторник, 2 марта.
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Пашиняну неправильно доложили о ситуации с «Искандером» – пресс-секретарь
В ходе телефонной беседы, состоявшейся 25 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в числе прочих вопросов обсудили заявление армянского премьера относительно применения системы «Искандер».
Об этом в беседе с информационным агентством «Арменпресс» сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению», – отметила Мане Геворкян.
Причиной обострения внутриполитического конфликта в Армении стал спор между Пашиняном и военными о применении Ереваном приобретенных в России комплексов «Искандер» во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.
Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянские военные должны были задействовать «Искандеры» в первые дни боевых действий. В ответ Пашинян сказал, что «Искандеры», стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали слабую эффективность в военных условиях: «не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Заместитель начальника Генштаба генерал Тиран Хачатрян прокомментировал, что «это невозможно», а делать выводы об оружии с «поверхностными оценками несерьезно». В тот же день он был отправлен в отставку.
Минобороны России отвергло заявление Пашиняна, заявив, что в ходе конфликта в Карабахе «Искандеры» вообще не применялись, а премьера Армении, возможно, ввели в заблуждение. При этом Минобороны настаивает, что в Сирии «Искандеры» проявили себя хорошо.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Президент Армении указ об увольнении главы Генштаба не подписал.
Гарибашвили о визите Шарля Мишеля: «Наш регион имеет стратегическое значение для ЕС»
Состоялся очень важный разговор с Шарлем Мишелем, – написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Twitter после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится с официальным визитом в Тбилиси.
«Его визит ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС. На встрече внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию. Грузия благодарна за поддержку и ценит это партнерство», – пишет Гарибашвили.
В администрации правительства Грузии сообщили, что на встрече Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля «внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию», пишет агентство «Новости-Грузия»
«На встрече было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе важно, чтобы стороны приложили усилия для ведения текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.
Внимание было уделено тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии, а также фактам незаконных задержаний граждан Грузии. Премьер-министр подчеркнул важность активного участия ЕС в процессе мирного урегулирования конфликта и обеспечения безопасности на местах.
На встрече разговор коснулся и ситуации в Грузии и ЕС с точки зрения пандемии COVID-19. Премьер-министр поблагодарил Евросоюз за значительную поддержку Грузии в борьбе с пандемией. Особо была отмечена важность обеспечения равного доступа к вакцине для всех стран и справедливого распределения вакцины», – отмечается в информации пресс-службы премьер-министра, распространенной по итогам встречи.
- Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи. До встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, Шарль Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Запланированы также встречи Шарля Мишеля с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.
Пашинян провел заседание Совбеза, глава Генштаба на нем не присутствовал
Заседание Совета безопасности Армении состоялось сегодня под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся повестки внутренней и внешней безопасности Армении, вызовы, стоящие перед государством, и пути их преодоления.
Как пишет «Радио Азатутюн», на фотографии, опубликованной пресс-службой правительства, не видно начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который также является членом Совбеза. Это может свидетельствовать о том, что Гаспарян на заседании не присутствовал.
Отметим, что политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации».
Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.
После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.
Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване.
Как оппозиционное «Движение за спасение отечества», так и сторонники Пашиняна сегодня планируют собраться на митинги в разных частях центра Еревана.
Число пациентов в цхинвальской «ковидной зоне» снизилось до 15
Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии за выходные дни выписаны шесть человек, переболевших COVID-19. Об этом «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, по данным на 1 марта в «ковидной зоне» инфекционного корпуса медцентра находятся 15 больных с диагнозом COVID-19. Это самое низкое число пациентов медцентра за последние полгода.
«Из них один пациент находится в палате интенсивной терапии», – уточнила Джиоева.
Замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила, что в конце прошлой недели было проведено 167 тестов на коронавирус, выявлено 13 новых случаев.
«Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в республике выросло до 3046», – отметила Гаглоева.
По данным ведомства, выздоровели от коронавируса 2160 человек, под наблюдение медиков остаются 886.
Роскомнадзор: Twitter злостно нарушает законодательство
Роскомнадзор обвинил соцсеть Twitter в злостном нарушении российского законодательства. В заявлении на сайте ведомства говорится, что платформа микроблогов не удалила около трёх тысяч материалов с запрещённой информацией – призывами к суициду, порнографическими изображениями несовершеннолетних, способами изготовления и употребления наркотиков.
Роскомнадзор предупредил соцсеть о штрафе в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение грозит штраф до 20 процентов совокупной годовой выручки компании.
Ранее Роскомнадзор заявил, что оштрафует шесть крупнейших социальных сетей - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований российских властей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста 23 января. Ведомство также предупредило о блокировках и штрафах за публикации с завышенными показателями участников "незаконных митингов".
Отец Виссарион: РПЦ будет нам помогать в становлении автономной церкви
Церковные службы в храмах Абхазии возобновились, сообщил «Интерфаксу» иерей Виссарион (Аплиаа) – и.о. главы епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике как Абхазская православная церковь (АПЦ).
По его мнению, Абхазскую епархию будет поддерживать Московский патриархат.
«Российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии», – сказал священник.
Он выступил за восстановление абхазского католикосата, однако признал, что это процесс непростой и очень долгий.
«И в былые времена благодаря усилиям России на Кавказе возрождалось православие, и сейчас мы надеемся на помощь Московского патриархата», – сказал отец Виссарион.
О том, что в храмах Абхазии до определения статуса АПЦ временно прекращены богослужения, в эфире абхазского телевидения священник заявил 19 февраля.
«Мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем», – заявил тогда отец Виссарион.
В патриархии Грузинской православной церкви после этого напомнили священнику, что он был рукоположен Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви. Патриархия Грузии при этом обвинила абхазского священника в искажении церковной истории.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
COVID-19 в Грузии: 160 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 0.89%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3520 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 160 новых случаев коронавируса. Было проведено 17 947 тестов: PCR-тестов – 4703, экспресс‐тестов на антиген – 13 244. На выходных число проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 409 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 270 918, выздоровевших – 265 523.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 0,89%, за последние 14 дней – 1,9%, за последнюю неделю – 1,44%.
Как сообщалось ранее, с 1 марта в стране отменены несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
В частности, открываются музеи и библиотеки; объектам питания в Аджарии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме выходных дней); разрешается проведение конференций и тренингов; возобновляется работа детсадов; в вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность.
Шарль Мишель призывает власти и оппозицию Грузии к «ответственным действиям»
Президент Европейского совета отметил, что его визит в Грузию проходит на фоне обострившегося политического кризиса. ЕС призывает все стороны интенсивно работать для нейтрализации ситуации, – заявил Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, необходимы «ответственные действия» сторон и диалог, – пишет «Интерпрессньюс».
«В ходе наших встреч я буду призывать к ответственным действиям, к диалогу между сторонами, между оппозицией и правительством. У меня будет возможность встретиться и откровенно поговорить с премьер-министром, председателем парламента и представителями оппозиционных партий», – заявил Шарл Мишель.
Саломе Зурабишвили, в свою очередь, отметила, что Грузия, как никогда, нуждается во внутренней стабильности, примирении, диалоге. По словам президента, на встрече они детально обсудили сложившуюся в Грузии политическую обстановку.
«Это наш единственный путь для того, чтобы Грузия получила все те дивиденды, которые следуют на пути в ЕС. Мы должны суметь и вовремя понять, что все это в наших руках, нашему обществу нужно это и ничего другого. Политическая ответственность от всех сторон – это то, в чем заключается требование общества, чтобы Грузия шла тем путем, что требуем общество. Большое спасибо господит президент! Наши отношения устойчивы и постоянны», – обратилась Зурабишвили к президенту Европейского совета.
В рамках визита в Тбилиси Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.
Президент Европейского Совета посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия возле села Хурвалети, где примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый Брюсселем. Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.
«Земля кочевников», «Борат-2» и «Корона» получили «Золотые глобусы»
В США прошла 78-я церемония вручения премии«Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Из-за пандемии мероприятие проходило по видеосвязи. При этом её ведущие – актрисы Тина Фей и Эми Полер - находились в разных студиях в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Но их изображения смонтировали, чтобы создать иллюзию одновременного присутствия на сцене.
«Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников». Режиссёр фильма Хлоя Чжао стала обладателем награды в номинации «Лучшая режиссура».
«Золотого глобуса» в номинации лучший актёр в драматическом фильме удостоен посмертно Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшей актрисой в драматическом фильме названа Андра Дэй, сыгравшая в картине «Соединённые Штаты против Билли Холидей».
Лента «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм - комедия или мюзикл». Лучшим комедийным актером признали сыгравшего Бората Сашу Барона Коэна. Премию в той же категории как лучшая актриса выиграла Розамунд Пайк за роль в фильме «Аферистка».
«Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «Минари» режиссера Ли Айзек Чун.
Награду за лучший анимационный фильм забрал мультфильм «Душа».
Одну из главных наград - за лучший драматический сериал - получила историческая драма «Корона» о правлении британской королевы Елизаветы Второй. Джош О'Коннор, сыгравший в этом сериале роль принца Чарльза, получил приз как лучший актер телесериала, а Эмма Коррин была награждена «Золотым глобусом» как лучшая актриса телесериала за роль принцессы Дианы.
Психологический триллер «Ход королевы» получил премию как лучший мини-сериал, а сыгравшая в нём главную роль Аня Тейлор-Джой была признана лучшей актрисой мини-сериалов.
Лучшим комедийным телесериалом был признан «Шиттс Крик».
Обладателем «Золотого глобуса» за вклад в кинематограф стала лауреатка четырех премий «Оскар» актриса Джейн Фонда.
Премия «Золотой глобус» считается второй по престижности наградой в мире кино после «Оскара». Победителей определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы.
Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на «Оскары», которые будут вручать 25 апреля.
Шарль Мишель: «Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ вакцине»
Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к вакцине от коронавируса, – об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, Европа и дальше будет проявлять твердую солидарность с Грузией в условиях COVID-19.
«В условиях COVID-19 Европа проявляла и будет демонстрировать твердую солидарность с Грузией. Мы мобилизовали около 400 миллионов евро на преодоление этого кризиса. Сейчас вакцинация – главный вызов. Евросоюз является основным донором программы COVAX, благодаря которой я надеюсь, что вакцины будут распространяться и в этой стране. Мы, вместе со Всемирной организацией здравоохранения, сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к дозам вакцины», – отметил он.
Шарль Мишель говорит, что помощь ЕС не ограничивается борьбой с коронавирусом.
«В целом, в аграрный сектор было мобилизовано около 800 миллионов евро. Это важная часть помощи ЕС со стороны Европейского инвестиционного банка, глава которого сопровождает меня во время своего визита, чтобы мы лучше обсудили, как можно предоставить помощь. С 2007 года в эту сферу было вложено около 1,8 млрд долларов», – заявил Шарль Мишель.
Как пишет Общественный вещатель, находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи.
В рамках визита Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.
Президент Европейского Совета посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия возле села Хурвалети, где примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый Брюсселем. Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.
Полиция Мьянмы применила боевые патроны против демонстрантов
В Мьянме участники протестных акций требуют прекращения военного правления, установленного месяц назад в результате государственного переворота.
В субботу и воскресенье демонстрации проходили во многих городах Мьянмы, среди которых Янгон, Тавой и Мандалай. Общее число демонстрантов, убитых 28 февраля в этих городах, не менее 18, более 30 человек ранены. Полицейские применили, наряду с боевыми патронами, резиновые пули и слезоточивый газ. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Оппозиция также призывает людей к всеобщей забастовке с требованием отстранить военных от власти и немедленно освободить Аун Сан Су Чжи и руководство ее «Национальной лиги за демократию».
Подчиненная военным властям полиция поместила под домашний арест гражданских руководителей страны - фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина. В Мьянме на один год введено чрезвычайное положение. В крупных городах установлен комендантский час с 8 часов вечера до 4 часов утра.
Находящаяся под стражей Аун Сан Су Чжи обвиняется в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций, в нарушении закона об импорте и других законодательных актов.
Армия Мьянмы обещает провести новые парламентские выборы, не называя их дату. Генералы заявляют, что результаты предыдущего голосования, в котором победила «Национальная лига за демократию», были подтасованы.
В субботу решением военных властей Мьянмы был уволен посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун. Ранее дипломат призвал сограждан «использовать все необходимые средства», чтобы прекратить правление военных. Государственное телевидение Мьянмы заявило, что Чжо Мо Тун «предал свою страну» и «злоупотребил обязанностями посла».
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Самолет Мишеля недавно приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Главу Евросовета встречали вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
В рамках визита Мишель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Также запланированы переговоры с представителями оппозиционных партий. Кроме того, он посетит де-факто границу с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Ранее сегодня вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что визит президента Европейского Совета имеет особое значение в свете вызовов в регионе и является четким подтверждением того, что ЕС поддерживает Грузию, как важнейшего партнера в регионе.
«Это особенно важно в свете недавнего визита верховного представителя ЕС Джозефа Боррелла в Москву, где также обсуждалась ситуация в регионе, в том числе грузино-российский конфликт», - сказал он.
Анонсированные Евросоветом темы встреч – двусторонние отношения с ЕС, борьба с Covid-19, перспективы «Восточного партнерства».
Грузинская оппозиция надеется, что визит Шарля Мишеля сыграет важную роль в разрядке политического кризиса в стране. По словам представителя «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Молдову и Грузию важен, поскольку он является сигналом для России о том, что ЕС подтверждает свои стратегические интересы по соседству с Россией, сообщает Общественный вещатель.
По словам Самадашвили, в ходе запланированной встречи состоится обстоятельный разговор президента Европейского совета с оппозицией.
«У нас сегодня была подготовительная встреча, где мы согласовали общие послания, с которыми оппозиция идет на эту встречу. В любом случае я надеюсь, что этот визит будет важен с точки зрения разрядки политического кризиса в стране. Если «Грузинская мечта» проявит достаточно политической мудрости, чтобы прислушаться к нашим западным партнерам, их сигналам о том, что наличие политзаключенных в стране, обострение политического кризиса наносит вред нашим стратегическим интересам, и необходимо сделать соответствующие шаги, естественно, со стороны власти, для разрядки ситуации», - заявила Саломе Самадашвили.
- Шарль Мишель покинет страну 2 марта. До Грузии Шарль Мишель побывал в Молдове, а из Тбилиси он вылетит в Украину.
Российский военный корабль впервые прибыл в Порт-Судан
Фрегат «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей вошел в суданский порт, сообщил в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. В рамках визита в Порт-Судан запланированы пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после международных военно-морских учении «АМАН-2021» в Аравийском море.
В городе Порт-Судан по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России, - рассказали в пресс-службе.
О том, что Россия и Судан подписали соглашение о создании на суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре прошлого года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщает из Москвы агентство Reuters, президент России Владимир Путин в ноябре минувшего года одобрил создание российского военно-морского объекта в Судане, способного принимать надводные корабли с атомными двигательными установками.
В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.
В правящей фракции Армении заявили о возможном начале процесса импичмента президенту
В правящей парламентской фракции «Мой шаг» заявили о возможном начале процесса импичмента президенту. Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook депутат от фракции Ваагн Овакимян.
Поводом для этого послужило решение президента Армена Саркисяна не подписывать проект указа премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, а вернуть его главе правительства с возражениями.
Как отметил Овакимян, на первый взгляд может показаться, что Армен Саркисян всего лишь воспользовался своим конституционным полномочием, возвращая премьеру проект указа об увольнении начальника Генштаба. «Но на самом деле это не так. Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самой буйной фантазией не может усмотреть в этом процесса каких-то антиконституционных элементов. В действительности же мы имеем дело с произвольным исполнением президентом своих полномочий», - считает Овакимян.
Депутат считает, что такой подход может поставить под угрозу государственную безопасность и привести к дестабилизации обстановки в стране. «Поэтому можно констатировать, что есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения Конституции (статья 141)», - заявил Ваагн Овакимян.
Отметим, что в соответствии со статьей 141 Конституции Армении, «президент Республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции».
«Для получения заключения о наличии оснований для отрешения от должности президента Республики Национальное собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращается в Конституционный суд.
Национальное собрание выносит постановление об отрешении от должности президента Республики на основании заключения Конституционного суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов», - говорится в Конституции Армении.
Фанаты белорусских клубов объявили бойкот матчей - из-за политики
В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей национального первенства из-за «политической ситуации в стране», пишет издание «Трибуна». Бойкот объявили фанаты клубов «Динамо» (Брест), «Неман» (Гродно), «Слуцк» и БАТЭ (Борисов). По данным Белорусской службы Радио Свобода, к нему присоединились болельщики «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, клубов «Минск» и «Торпедо» (Минск), «Молодечно» и ряда других команд.
Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд «до полной победы народа». «Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны», - написали ультрас брестского «Динамо».
Бойкоты футбольных матчей в связи с репрессиями против участников акций протеста начались еще в конце 2020 года. Среди осужденных по различным обвинениям есть и представители фанатского движения. Перед возобновлением сезона болельщики подтвердили свою позицию.
- С августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Они проходят и в воскресенье 28 февраля - как правило в форме небольших шествий или собраний в микрорайонах. Общенациональная акция протеста намечена на 25 марта, когда в Беларуси празднуется День Воли.
Орбан привился китайской вакциной. В Венгрию поставляют и «Спутник V»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье привился от коронавирусной инфекции вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm. Венгрия на этой неделе стала первой страной Европейского союза, которая начала вакцинацию китайским препаратом - несмотря на то, что он пока не был одобрен на уровне Евросоюза.
Ранее точно так же для использования в Венгрии была одобрена российская вакцина «Спутник V». Почему Орбан привился китайской вакциной, а не российской и не препаратами, которые были одобрены ЕС и также доступны в Венгрии, производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca, не сообщается.
Орбан выразил уверенность, что 2,5 миллионов жителей страны, которые зарегистрировались на вакцинацию, будут привиты до начала апреля. Пока темпы вакцинации в стране, несмотря на одобрение сразу пяти вакцин, не очень высоки.
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена для использования в ЕС Европейским медицинским агентством. Ряд стран Евросоюза выражали заинтересованность в поставках российской вакцины, однако одобрена для применения на национальном уровне она была только в Венгрии.
Президент Чехии Милош Земан в субботу заявил, что обратился с просьбой о поставках вакцины лично к президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что для начала вакцинации в стране, которая сейчас на одном из первых мест в мире по числу новых инфицированных на душу населения, потребуется регистрация препарата, однако выразил уверенность, что достаточно регистрации на национальном, а не общеевропейском уровне. Глава МИД Чехии, однако, поставил это утверждение под сомнение.
Руководители ЕС ранее утверждали, что не против регистрации российской вакцины, если решение одобрить ее применение примет регулирующий орган.
- По официальным данным, в России по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили около 4 млн человек - это менее 3 процентов населения страны, что меньше, чем в Венгрии, где сделано уже более 600 тысяч прививок при населении около 10 миллионов.
В Дагестане на первенстве СКФО по дзюдо произошла массовая драка
В городе Каспийск в Дагестане на юниорском первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо произошла массовая драка между болельщиками из Дагестана и Северной Осетии. В ней приняли участие и сами спортсмены - сообщает Кавказ.Реалии.
Инцидент произошел во дворце спорта имени Али Алиева в первый соревновательный день во время полуфинальной схватки в весовой категории до 73 кг между спортсменом из Дагестана Абдулкадиром Абдулкадировым и представителем Сверной Осетии Сарматом Голоевым.
С трибун массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков человек, быстро перекинулась на татами, где к ней подключились оба спортсмена.
Потасовка длилась около двух минут, после чего дерущихся удалось разнять, а зачинщики, как сообщает Минспорта Дагестана, были доставлены в полицию.
Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов в интервью РИА Новости заявил, что дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки, спортсмены, которые приняли в ней участие, будут дисквалифицированы.
- В декабре 2019 года в Назрани на турнире по боевому самбо подрались чеченский и ингушский спортсмены. Потасовка стала причиной разбирательств со стороны прокуратуры.
Протестующие из-за повышения цен на бензин заблокировали трассу Тбилиси-Рустави
Протестующие из-за повышения цен на автомобильное топливо перекрыли трассу Тбилиси-Рустави, сообщает агентство «Новости-Грузия». Дорога, соединяющая грузинскую столицу с административным центром региона Квемо Картли, была заблокирована в течение часа в обе стороны. Сотни машин встали в пробке недалеко от авторынка на въезде в Рустави.
Началась акция автопробегом по улицам города.
Автовладельцы требовали, чтобы уполномоченные лица отреагировали на митинг и обсудили с ними повышение цены на топливо.
На месте были мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции. Сотрудники МВД пытались убедить протестующих уйти с дороги. Демонстранты освободили проезжую часть после того, как на место прибыл губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили. В беседе со СМИ он уточнил, что ознакомится с требованиями протестующих и проинформирует о них центральные власти.
В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.
- Акции из-за повышения цен на бензин охватили не только Рустави. В течение двух последних недель митинги автовладельцев проходили в Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Сегодня протестные автопробеги утроили также в Гори и Телави. Участники заявляют, что не прекратят выступления, пока правительство не изучит вопросы ценообразования на топливном рынке.
На акции перед парламентом Грузии произошла стычка с правоохранителями
На проходящей перед парламентом Грузии акции протеста произошла словесная перепалка между правоохранителями и митингующими, сообщает Общественный вещатель.
Протестующие хотели пронести на территорию акции линолеум, чему попытались помешать сотрудники патрульной полиции. После небольшой стычки протестующим удалось занести линолеум на территорию перед законодательным органом. По словам протестующих, линолеум им понадобился для укладки в палатках, в которых ночуют участники акции протеста.
На данный момент перед зданием парламента Грузии стоит уже 14 палаток. По словам активистов, количество палаток у законодательного собрания будет увеличиваться и дальше, вплоть до того, что их придется ставить уже на проезжей части проспекта Руставели.
- Протестующие требуют проведения досрочных выборов в парламент страны и освобождения т.н. политических заключенных. По словам активистов, акции будут продолжены до выполнения этих требований.
За сутки на Северном Кавказе скончались 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 513.
По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 14 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане и Кабардино-Балкарии зафиксировано по два летальных случае, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии – по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 845 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 157 человек .
- Краснодарский край + 157 (38 432 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 95 (47 323)
- Кабардино-Балкария + 70 (20 989)
- Дагестан + 43 (29 783)
- Калмыкия + 41 (19 001)
- Карачаево-Черкесия + 39 (19 051)
- Северная Осетия + 28 (15 705)
- Ингушетия + 20 (14 739)
- Адыгея + 11 (13 782)
- Чечня + 10 (11 297)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 230 102 случая COVID-19. В целом по России, согласно данным властей, на 28 февраля выявлено 4 246 079 заболевших коронавирусом.
В Чечне закрыли 129 клиник из-за выдачи фиктивных справок об отсутствии ковида
В Чечне приостановлена работа 129 частных клиник, которые, как утверждают власти, выдавали фиктивные справки об отрицательном результате теста на коронавирус.
Жалобы на такие справки начали поступать еще летом прошлого года. Тогда помощник мэра Грозного даже отчитал директора одной из клиник в эфире местного телеканала, пишет «Кавказский узел».
С ноября в республике проверили 388 частных лечебных учреждений, заявил руководитель администрации главы и правительства Чечни Хас-Магомед Кадыров.
- Если верить официальным данным, Чечня занимает одно из последних мест в России по числу заболевших коронавирусом. В то же время, по данным Росстата, республика стала лидером по избыточной смертности за 2020 год.
Навального доставили в колонию во Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный, этапированный на этой неделе из московского СИЗО, был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом сообщили РБК в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена.
О том, что Навального собирались доставить в колонию в Покрове, сообщил накануне сайт «Ярновости» со ссылкой на свои источники. В воскресенье участник фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов со ссылкой на осужденных этой колонии сообщил «Открытым медиа», что Навальный действительно доставлен туда.
Правозащитник отметил, что заключенных, которые вместе с Навальным прибыли в колонию по этапу, «провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били».
В этой колонии отбывал наказание активист Константин Котов, который рассказал, что в ней, хотя она является колонией общего режима, режим больше похож на строгий. Адвокат Котова Мария Эйсмонт назвала ее «очень режимной», где все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою зависимость от администрации и не имел свободного времени. Факты избиений, по словам Эйсмонт, имели место при прежнем начальстве колонии, в последнее время о них не сообщалось.
Официального подтверждения о том, что Навальный доставлен в колонию в Покрове, нет. ФСИН обязан оповестить его родственников в 10-дневный срок после прибытия заключенного. Соратник Навального Леонид Волков отметил, что у него только неофициальная информация - как он написал в твиттере, «все, что мы знаем - это по «дорогам» пришли «малявы»« (то есть заключенные колонии смогли передать на волю сообщения о том, что Навальный предположительно там). «Другими словами, вот такой язык официальной коммуникации у ФСИН России: ничего не говорить публично, все равно воровскими дорогами информация дойдет» - отметил Волков. Соратники Навального требуют предоставить им официальную информацию.
- Алексею Навальному 2 февраля суд в Москве заменил условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока. В колонии ему осталось провести около 2 лет 5 месяцев. Сам Навальный, многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение, как и само дело «Ив Роше», политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года Навальный был отравлен, но дело о его отравлении даже не было возбуждено), однако российские власти это требование не исполняют.
В Кутаиси проходит митинг против строительства Намахванской ГЭС
На 126-й день протеста жителей ущелья Риони против планов строительства каскада Намахванской ГЭС, акция на один день переместилась из села Намахвани в Кутаиси. Протестующие собрались на центральной площади города.
К акции протеста присоединились граждане из разных регионов страны. Они прибыли в Кутаиси, чтобы выразить поддержку защитникам ущелья Риони, сообщает Общественный вещатель.
Требования протестующих остались прежними. Они требуют от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией «Энка», а от самой компании - покинуть ущелье Риони.
- Уже больше трех месяцев в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзыва разрешения, выданного турецкой компании.
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