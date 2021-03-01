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Глава Евросовета: Политический кризис в Грузии нужно решить срочно
«Политический кризис в Грузии требует срочного разрешения, и сегодня в этом направлении был сделан важный шаг», - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге в администрации президента Грузии.
По инициативе и при непосредственном участии главы Евросовета, пребывшего в Тбилиси с официальным визитом, за столом переговоров сегодня собрались представители всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов осенью 2020 года, а также премьера Грузии Ираклий Гарибашвили.
По итогам двухчасовых переговоров Мишель сообщил журналистам, что основная цель встречи заключалась в том, чтобы стороны выслушали друг друга и продемонстрировали готовность к еще «большему доверию в ближайшие дни», передает агентство «Новости-Грузия».
Стороны договорились, что к обсуждению хода переговоров оппозиции и властей Грузии в Брюсселе вернутся через две недели, в ходе заседания Совета Ассоциации ЕС-Грузия.
«В этой стране существует много сложных и комплексных вызовов. Экономическое развитие, социальная ситуация, Covid-19, безопасность, стабильность – это очень важные вызовы, которые необходимо преодолеть. Вот почему этот политический кризис необходимо срочно разрешить…
Я горжусь тем, что сегодня был сделан важный шаг в правильном направлении. Это не означает, что все решено, это не означает, что нет более сложных вопросов. Когда я задал четкий вопрос всем участникам, существует ли политическая воля для укрепления политического диалога, чтобы вместе найти решение, ответ был однозначным – «да». Это был хороший шаг, важнейший шаг, и мы продолжим поддерживать эти позитивные усилия», - заявил Мишель.
После встречи премьер Ираклий Гарибашвилизаявил, что диалог между правительством и оппозицией будет продолжен и в ближайшее время стороны должны найти общий язык.
Другие новости дня
«Медиазона» сообщила о возможных соучастниках убийства Бориса Немцова
Издание «Медиазона» и общественный антикоррупционный проект Scanner Project установили, как сообщается в их совместном расследовании, возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелетах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения уроженцы Чечни, позже осужденные за участие в преступлении, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.
Среди них - сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова - член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.
Осужденные за убийство Бориса Немцова также созванивались с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.
Как отмечается в расследовании «Медиазоны» и Scanner Project, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.
Сразу после убийства один из подозреваемых в его организации, Руслан Геремеев, а также Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. «Медиазона» установила, что автомобиль, которым пользовался Алиев, был оформлен на Асланбека Исмаилова, главу строительной компании «Нийсо и К», которая до этого принадлежала матери Адама Делимханова. Али Алиев в своих записях в соцсетях указывал местом своей работы с 2008-го по 2011-й год Государственную Думу, депутатом которой был Делимханов.
Наконец, «Медиазона» и Scanner Project установили, что в квартире на улице Веерная в Москве, где перед убийством Немцова жили причастные к преступлению лица, вместе с ними находился Шамхан Тазабаев - он ранее служил командиром чеченского ОМОНа. А тем же рейсом, на котором участники убийства покинули Москву, улетел в Чечню брат Адама Делимханова Ахмат.
- Оппозиционный политик, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту близ Кремля. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в совершении преступления пятерых уроженцев Чечни - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет.
- Еще один подозреваемый в участии в убийстве, Беслан Шаванов, по официальной версии подорвался на собственной гранате при попытке его задержания. Руслан Мухудинов, названный следствием организатором преступления, объявлен в международный розыск. В 2020-м году, человек, похожий на Мухудинова, попал на фотографию, которую опубликовал представитель семьи Геремеевых. Снимок был сделан в Чечне.
- Руслан и Артур Геремеевы, которых также подозревали в организации убийства, якобы бесследно исчезли. Следствие хотело допросить их, но не смогло, поскольку, по официальной версии, дверь дома по месту их регистрации никто не открыл.
- В пятую годовщину убийства Бориса Немцова, 27 февраля 2020 года, Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В Абхазии выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 199 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 28 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12842 человека. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Гарибашвили: Диалог между правительством и оппозицией состоялся и будет продолжен
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что диалог между правительством и оппозицией будет продолжен и в ближайшее время стороны должны найти общий язык.
Ираклий Гарибашвили сделал заявление после встречи с представителями оппозиции в администрации президента Грузии, которую сегодня неожиданно предложил провести находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель.
Администрация президента Грузии распространила видеокадры со встречи. Видно, что за столом переговоров правительство и правящую партию представляет только один человек - Ираклий Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, именно президент Евросовета порекомендовал сторонам в максимально короткое время найти общий язык для преодоления политического кризиса в Грузии.
«Организованная Шарль Мишелем встреча прошла в довольно конструктивной атмосфере. Мы сегодня установили диалог, обсудили целый ряд вопросов, а также те различия, которые у нас есть - у правящей партии, правительства и у оппозиции. Естественно, у нас есть принципиальные позиции по определенным вопросам, есть наше аргументированное мнение, также мы выслушали от каждого представителя поставленные ими вопросы и ответили на них.
Мы сошлись на том, что диалог продолжится. У меня будут консультации с политическим советом партии, и мы определимся по поводу следующих шагов.
Хочу сказать, что президент Европейского совета призвал, рекомендовал, посоветовал нам, чтобы в очень короткое время мы все вместе – оппозиция и правительство - нашли общий язык, который будет лучше всего служить интересам нашей страны и народа.
Еще раз хочу заявить, что мы должны изыскать возможность такой национальной, общей идеи, которая объединит нас, наш народ, это то, что необходимо сегодня нашей стране больше всего, общий национальный консенсус, общее национальное согласие», - заявил Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Встреча лидеров оппозиции и правительства проходит в администрации президента Грузии
Встреча представителей оппозиции и правительства проходит в администрации президента Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на администрацию правительства. Встреча началась в 20:00.
Провести встречу между властями и оппозицией предложил находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель. Он неожиданно заявил об этом на итоговой пресс-конференции с участием премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Я призываю все стороны ослабить эскалацию и объединить силы для налаживания политического диалога, и я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации. Повторяю, пришло время политического диалога», - заявил Мишель. В свою очередь, премьер-министр выразил готовность принять участие в такой встрече.
Визит высокопоставленного представителя Евросоюза в Грузию проходит на фоне острого политического кризиса - на прошлой неделе был арестован председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Оппозиция ответила акциями протеста, от которых готова отказаться только в случае возобновления переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Участники акций требуют освободить политзаключенных и провести внеочередных выборы парламента.
Прибыв в Тбилиси, Шарль Мишель заявил, что политический кризис в Грузии очень тревожит и Евросоюз, и его лично. От имени Евросоюз он призвал стороны работать для поиска выходов из кризиса.
В Тбилиси Шарль Мишель провел встречу с президентом и премьером, а также с лидерами оппозиции. Президент Евросовета покинет Грузию 2 марта. Прибыв в Грузию из Молдовы, из Тбилиси он направится в Киев.
Пашинян предложил досрочные выборы и изменения в конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют участники уличных акций оппозиции, выступил с предложением провести референдум об изменении в стране формы правления, а также заявил о готовности к досрочным выборам в парламент.
Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, на который собрались несколько тысяч человек. Он сказал, что инициирует проведение в октябре референдума о принятии новой конституции или о поправках к действующему основному закону, чтобы перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской.
При этом совсем недавно - в 2018 году - Армения от полупрезидентской, напротив, перешла к парламентской республике. Сторонники этого изменения рассчитывали на то, что бывший президент Серж Саргсян сохранит власть, став премьер-министром. Этот план, однако, сорвали массовые уличные выступления сторонников Пашиняна, которым в конце концов удалось добиться назначения премьером именно своего лидера.
Пашинян также сказал, что готов к досрочным парламентским выборам, если на это согласится оппозиция.
Противники Пашиняна требуют его отставки, обвиняя премьера, помимо прочего, в поражении в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году. Тогда азербайджанские войска заняли значительную часть территорий, около 30 лет находившихся под армянским контролем. В последние дни ситуация в Армении ещё более обострилась из-за противостояния между руководителем Генштаба вооружённых сил Оником Гаспаряном и Пашиняном. Президент Армении Армен Саркисян отказался подготовленный Пашиняном указ об отставке Гаспаряна, который ранее призвал к отставке премьера и правительства.
В понедельник в Ереване проходят акции как сторонников, так и противников Пашиняна.
Инициатива Шарля Мишеля: власти и оппозиция Грузии проведут сегодня встречу
Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога, – об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии.
По его словам, он призывает все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога.
«Меня очень беспокоит углубляющийся политический кризис, существующий в Грузии. Грузия за эти годы добилась демократии и достижений. Поляризация и кризис во время вашего пребывания на посту премьер-министра, усилия ваших коллег и усилия лидеров оппозиции должны быть исправлены, поляризации необходимо положить конец. Правительство любой страны должно проявлять лидерские качества, а также противостоять вызовам и действовать с учетом интересов Грузии. Я призываю все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога. Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога», – заявил Шарль Мишель.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, он готов сегодня провести встречу с оппозицией. Гарибашвили поблагодарил президента Европейского совета за инициативу встречи, пишет Общественный вещатель.
«Я хочу откликнуться на блестящую инициативу, озвученную Шарлем Мишелем, которая касается возможной встречи между мной и оппозицией. Хочу публично подтвердить – я готов присутствовать на этой встрече и участвовать во встрече. Я хотел бы подтвердить свою готовность от имени нашей команды, что мы сделаем все, чтобы предпринять конкретные шаги в направлении деэскалации и реального, конструктивного диалога. Я хочу поблагодарить господина президента за эту инициативу», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Отметим, что Шарль Мишель уже провел встречу с лидерами грузинской оппозиции.
В Южной Осетии критикуют Сергея Кургиняна за слова о мормонах
Выступление лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна вызвало крайнее удивление в Южной Осетии, – заявили в МИД самопровозглашенной республики. В ведомстве говорят, что слова политолога содержали некорректные и недопустимые формулировки сомнительного характера с упоминанием руководства администрации югоосетинского президента.
В эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Кургинян вначале заявил, что российская власть, вместо того, чтобы проводить политику, направленную на спасение России, занимается расстановкой мормонов в органы власти в местах непосредственной близости к противнику. После этого он затронул ситуацию в Южной Осетии:
«Это значит у нас там ЦРУ шурует? А у нас там не администрация шурует, заполненная мормонами полностью? Те, кто руководят администрацией в Южной Осетии — это не мормоны? А они сами заявляют, что мормоны. Позвоните, спросите. А вам рассказать, что такое мормоны и какая там роль Солт-Лейк-Сити, и какая там роль ЦРУ? Тоже будем каждый раз кивать на ЦРУ? ЦРУ делает свое дело и воюет с нами. И правильно делает, а что делают другие? Что делает власть?».
В пресс-службе югоосетинского МИД выразили надежду, что Сергей Кургинян «оценит всю нелепость произошедшего недоразумения и сделает соответствующий комментарий».
«Хочется верить, что подобные скоропалительные и ничем не подкрепленные высказывания, использованные известным российским политологом и общественным деятелем, были сделаны в силу недостаточной осведомленности в данном вопросе и без должного учета чувствительной реакции на эти слова, имевшей место в югоосетинском обществе. И ещё – трудно увязать высказывания господина Кургиняна в упомянутом телеэфире с тем обстоятельством, что в свое время он был награжден государственной наградой – медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии» за правдивое освещение событий, происходящих вокруг Южной Осетии», – заявили в пресс-службе югоосетинского ведомства.
Президент и премьер Армении обсудили политический кризис в стране
Сегодня состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщили в канцелярии президента, поскольку Армен Саркисян болен, премьер-министр навестил его.
«Естественно, президент и премьер коснулись внутриполитической ситуации в стране. Другая распространяемая информация является абсолютной ложью и попыткой обострить и без того напряженную ситуацию», – говорится в заявлении канцелярии президента.
Офис президента еще раз призвал «воздерживаться от распространения провокационной и лживой информации», в то же время вновь подчеркнув, что «президент Республики руководствуется исключительно Конституцией в общегосударственных и национальных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий».
Политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.
После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.
Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване.
15-летний подросток погиб в результате взрыва в Гардабани
Несчастный случай в Гардабани. В результате сильного взрыва погиб один подросток, еще один пострадал. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам очевидцев, подростки 11 и 15 лет возвращались домой из школы. Они шли через поле, когда раздался взрыв. Причина происшествия пока не известна.
15-летний подросток был доставлен в больницу с множественными травмами, однако спасти его не удалось. Жизни 11-летнего мальчика ничего не угрожает.
На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты. По данным МВД, следствие ведется по статье 229 Уголовного кодекса – взрыв.
Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции
Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Как минимум один год политик должен будет провести в тюрьме. Ещё два года суд назначил ему условно.
Суд признал Саркози виновным в подкупе сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании.
По делу, помимо Саркози, проходят ещё два обвиняемых – адвокат и друг бывшего президента Тьерри Эрцог, а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Обвинения всем троим были предъявлены в июле 2014 года. Судебный процесс начался в ноябре прошлого года.
Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом.
Против Саркози возбуждено ещё одно уголовное дело. Бывшего президента подозревают в получении незаконного финансирования от экс-президента Ливии Муаммара Каддафи.
Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции ведёт предварительное расследование в отношении Саркози в связи с заключённым им контрактом на три миллиона евро с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия". Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств.
- Николя Саркози 66 лет. Он занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Одно из наиболее заметных связанных с Россией событий его президентства – посредническая миссия во время войны России с Грузией в 2008 году.
В Ереване демонстранты ворвались в два административных здания и провели там акции против Пашиняна
В Ереване группа оппозиционеров ворвалась в здание районной администрации в центре города и провела там акцию против премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие призывали не ходить на митинг, заявленный главой правительства, сообщают "Интерфакс" и РИА Новости. До этого демонстранты зашли в одно из зданий правительственного комплекса в столице, чтобы провести аналогичную акцию протеста.
В здании районной администрации люди скандировали лозунги против Пашиняна. "Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", – приводит "Интерфакс" слова одного из координаторов акции Айка Мамиджаняна.
По данным РИА Новости, протестующие призвали сотрудников не ходить на митинг сторонников Пашиняна. Они прошли по коридорам здания, скандируя "Армения без Никола" и "Нация, армия, победа".
Акция продлилась несколько минут. Полиция им не препятствовала.
Ранее группа протестующих вошла в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване. Как передает News.am, они скандировали "Армения без Никола". "Мы приехали сообщить вам, уважаемые сотрудники министерств, что сегодня, когда наша страна находится в очень тяжелом положении, министры не должны использовать административный ресурс для обеспечения митинга предателя Никола Пашиняна, а должны заниматься своими делами. Мы пришли не для того, чтобы захватывать здания или власть", – цитирует издание слова одного из выступающих. Позже протестующие покинули здание.
Акция с требованием отставки премьер-министра Пашиняна организована молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн"
В Ереване на первое марта запланированы три митинга. В 15:00 пройдет митинг в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских. Его организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс". В 16:00 оппозиция Армении собирается провести митинг и шествие с требованием отставки Пашиняна. В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, где, по его словам, будет подтверждена готовность "народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть". Он также отметил, что участники митинга почтят память погибших 1 марта 2008 года.
Протесты против премьера начались в Армении в ноябре 2020 года, сразу после того как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Карабахе с властями Азербайджана и России. Действия Пашиняна во время карабахской войны и подписание соглашения многие считают в стране капитуляцией, а оппозиция требует отставки главы правительства. Пашинян неоднократно говорил, что в отставку не уйдет и с обвинениями в предательстве не согласен. По его словам, без мирного соглашения военные действия и гибель людей в Карабахе остановить было невозможно.
Карабахский парламент провозгласил перешедшие под контроль Баку территории оккупированными
Национальное собрание непризнанного Нагорного Карабаха 1 марта приняло специальное заявление, в котором территории, находящихся под контролем Азербайджана, провозгласило оккупированными.
Однако в этом заявлении парламент Карабаха не указывает названия этих территорий, – пишет «Радио Азатутюн».
В документе парламентарии Карабаха также подчеркнули, что агрессия Азербайджана в отношении Карабаха и оккупация указанных территорий не могут иметь какого-либо правового влияния в ходе будущих переговоров в процессе определения статуса и границ Нагорного Карабаха.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Трамп намекнул на возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем первом крупном выступлении после окончания его полномочий 20 января намекнул, что может выдвинуться на пост президента страны на выборах в 2024 году. Экс-президент также попытался закрепить свой статус незаменимого лидера Республиканской партии и развеял слухи о планах создать новую партию.
«Я собираюсь продолжать сражаться плечом к плечу вместе с вами. Мы не основываем новых партий. У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», – сказал Трамп в своей речи с трибуны Конференции консервативных политических действий в Орландо, штат Флорида.
Трамп продолжал отрицать свое поражение на выборах 3 ноября и раскритиковал президента Джо Байдена, вступившего в должность в январе, по ряду вопросов, заявив, что страна из «Америки на первом месте стала Америкой на последнем месте». Бывший президент назвал «катастрофическим» первый месяц президентства Байдена.
В отличие от других бывших президентов Трамп ясно дал понять, что не намерен покидать политическую авансцену или воздерживаться от критики своего преемника. Белый дом ранее заявил, что не обратит особого внимания на речь Трампа.
Берлинский кинофестиваль открылся фильмом об идеальном мужчине
В Берлине открылся 71-ый международный кинофестиваль. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. Первый – в феврале – начался онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии, второй – для всех зрителей – запланирован на июнь, если власти позволят открыть кинотеатры.
В главном конкурсе участвуют 15 картин, в том числе драма Ксавье Бовуа "Альбатрос", политическая сатира Раду Жуде "Неудачный трах", романтическая трагикомедия Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?". Российских фильмов в основном конкурсе нет.
На коммерческий успех ориентирована романтическая сказка Марии Шрадер "Я – твой мужчина", показанная в первый день фестиваля. Альма, изучающая клинопись в Пергамском музее, соглашается на экзистенциальный эксперимент: провести три недели с "идеальным мужчиной" – роботом, сконструированным согласно ее фантазиям. Голубоглазый гуманоид Том сочетает достоинства человека и компьютера. Он предупредителен, всезнающ, ласков, сексуален, работоспособен, но полюбить его не так-то просто. Он не понимает, что самое драгоценное в жизни – воспоминания, особенно для Альмы, ищущей поэзию в памятниках шумерского письма. Фильм примечателен прежде всего работой британского актера Дэна Стивенса, перевоплотившегося в элегантного сверхчеловека.
В конкурсной программе первого дня фестиваля был также показан фильм прославленного корейского минималиста Хон Сан-су "Вступление". Режиссер изучает роль случайности, и судьбу юного героя "Вступления" определяют непредвиденные встречи. Это драма о конфликте поколений: самоуверенные "бумеры" безапелляционно наставляют порывистых и ранимых "зумеров", живущих по своим законам.
Победителя выберет жюри, в составе которого режиссеры, снявшие фильмы, удостоенные главных наград Берлинале: Мохаммад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Жбанич и Ильдико Энеди.
Во второй конкурсной программе, учрежденной в 2020 году для новаторского кино, 12 фильмов, в том числе новые работы Дени Коте и Элис Диоп, а также хоррор-комедия живущей в США уроженки Беларуси Даши Некрасовой.
Ретроспектива Берлинале-71 посвящена комедиям с участием голливудских звезд Мэй Уэст, Розалинд Расселл и Кэрол Ломбард.
Решения жюри будут объявлены 4 и 5 февраля, а церемония вручения призов запланирована на июнь.
Пожар в Тбилиси: спасатели потушили горящую цистерну
Пожар в тбилисском районе Самгори ликвидирован. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии потушили горящую цистерну, которая использовалась для перевозки топлива. В ней были остатки мазута.
Причина пожара пока не установлена. В результате происшествия никто не пострадал.
Столб дыма, поднимающийся от места пожара, был виден даже из других тбилисских районов. Грузинская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию с места пожара.
В «Грузинской железной дороге» сообщили, что пожар нанес компании минимальный финансовый ущерб.
«Это должно измениться»: Шарль Мишель посетил разделенное колючей проволокой село
Село, разделенное на две части колючей проволокой, – пишет президент Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети Twitter после посещения села Хурвалети.
«Административные границы по-прежнему являются суровой реальностью для граждан после войны 2008 года. Это должно измениться», – говорит Мишель.
Село Хурвалети расположено на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Колючую проволоку российские военные установили здесь в 2012 году. На территории, неподконтрольной грузинским властям, оказался и дом жителя села Хурвалети Даты Ванишвили, известного как Дата Папа.
С ситуацией на месте Шарля Мишеля ознакомили сотрудники Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС), – пишет «Новости-Грузия».
«Ситуация сложная и трудная для местного населения, поэтому для меня важно сказать им, что вы не одиноки, ЕС привержен делу мира, стабильности и безопасности», – сказал европейский политик.
Он подчеркнул, что Евросоюз привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также подчеркнул необходимость укреплять связи между Тбилиси и Брюсселем.
«Сегодня утром у меня была возможность встретиться с президентом и премьер-министром. В середине дня у меня будут другие политические встречи с другими политическими игроками. Для нас очень важно укреплять связи между Грузией и Европой. При этом важно проводить реформы, которые нужны не Европе, а грузинскому народу — верховенство закона, борьба с коррупцией. Также важно разрабатывать амбициозные экономические программы. COVID-19 – это большой вызов для Грузии, Европы и всего мира. Мы будем работать над тем, чтобы разработать стратегию восстановления, которая важна для людей. Мой сегодняшний визит – это возможность выразить мою европейскую поддержку стабильности и безопасности», – сказал Шарль Мишель.
Сегодня с утра президента Европейского совета уже провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Запланированы встречи высокопоставленного представителя ЕС с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и лидерами оппозиционных политических партий. Завтра, 2 марта, Шарль Мишель отправится из Тбилиси в Киев.
В Абхазии завершил работу российский военный госпиталь
Российский военный госпиталь завершил работу в самопровозглашенной республике Абхазия. Последний пациент был выписан из госпиталя 28 февраля, личный состав отбудет в Россию в течение трех дней.
Как пишет «Апсныпресс», сегодня российских военных медиков наградили медалями и почетными грамотами. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности абхазского премьер-министра Владимир Делба, главы Минобороны и Минздрава, представители российского посольства.
Сегодня же абхазский лидер Аслан Бжания встретился с начальником российского мобильного военного госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым и его заместителем Ренатом Курбановым. Бжания выразил благодарность российским военным медикам за помощь, оказанную Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Проделанная вами работа, кроме всего прочего, была направлена на то, чтобы народы Абхазии и России стали ещё ближе. Спасибо за труд, который был проявлен в непростые времена, ваша помощь всегда останется в памяти абхазов», – заявил Бжания.
Министерство обороны России по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в октябре прошлого года. С тех пор российские врачи приняли на стационарное лечение до 500 пациентов, было проведено до 5300 ПЦР-тестов.
Отметим, что Москва пока не передавала Сухуми российские вакцины от коронавируса.
ЕС одобрил санкции против причастных к преследованию Навального
Постоянные представители Евросоюза согласовали санкции в отношении России, впервые применив специальный механизм за нарушение прав человека, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Под ограничения попали четыре человека, причастные, по мнению Брюсселя, к уголовному преследованию Алексея Навального. Список будет опубликован в официальном журнале ЕС во вторник, 2 марта. Поводом для санкций стал арест Алексея Навального и замена ему условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный.
О том, что главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС согласились ввести ограничения против лиц, причастных к преследованию российского оппозиционера, стало известно в феврале. По предварительным данным, в списке не будет крупных бизнесменов, за санкции против которых выступают соратники Навального. Агентство Reuters писало, что среди возможных имён – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСИН Александр Калашников.
Страны ЕС считают уголовное преследование Навального политически мотивированным. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить оппозиционера, поскольку считает, что его жизнь находится в опасности.
В свою очередь Мосгорсуд постановил, что при рассмотрении дела Навального о замене срока с условного на реальный, конституционные права подсудимого и международные конвенции нарушены не были. Мосгорсуд также подчеркнул, что обращение ЕСПЧ адресовано не судам, а правительству России, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения не относится.
Пашиняну неправильно доложили о ситуации с «Искандером» – пресс-секретарь
В ходе телефонной беседы, состоявшейся 25 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в числе прочих вопросов обсудили заявление армянского премьера относительно применения системы «Искандер».
Об этом в беседе с информационным агентством «Арменпресс» сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению», – отметила Мане Геворкян.
Причиной обострения внутриполитического конфликта в Армении стал спор между Пашиняном и военными о применении Ереваном приобретенных в России комплексов «Искандер» во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.
Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянские военные должны были задействовать «Искандеры» в первые дни боевых действий. В ответ Пашинян сказал, что «Искандеры», стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали слабую эффективность в военных условиях: «не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Заместитель начальника Генштаба генерал Тиран Хачатрян прокомментировал, что «это невозможно», а делать выводы об оружии с «поверхностными оценками несерьезно». В тот же день он был отправлен в отставку.
Минобороны России отвергло заявление Пашиняна, заявив, что в ходе конфликта в Карабахе «Искандеры» вообще не применялись, а премьера Армении, возможно, ввели в заблуждение. При этом Минобороны настаивает, что в Сирии «Искандеры» проявили себя хорошо.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Президент Армении указ об увольнении главы Генштаба не подписал.
Гарибашвили о визите Шарля Мишеля: «Наш регион имеет стратегическое значение для ЕС»
Состоялся очень важный разговор с Шарлем Мишелем, – написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Twitter после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится с официальным визитом в Тбилиси.
«Его визит ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС. На встрече внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию. Грузия благодарна за поддержку и ценит это партнерство», – пишет Гарибашвили.
В администрации правительства Грузии сообщили, что на встрече Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля «внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию», пишет агентство «Новости-Грузия»
«На встрече было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе важно, чтобы стороны приложили усилия для ведения текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.
Внимание было уделено тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии, а также фактам незаконных задержаний граждан Грузии. Премьер-министр подчеркнул важность активного участия ЕС в процессе мирного урегулирования конфликта и обеспечения безопасности на местах.
На встрече разговор коснулся и ситуации в Грузии и ЕС с точки зрения пандемии COVID-19. Премьер-министр поблагодарил Евросоюз за значительную поддержку Грузии в борьбе с пандемией. Особо была отмечена важность обеспечения равного доступа к вакцине для всех стран и справедливого распределения вакцины», – отмечается в информации пресс-службы премьер-министра, распространенной по итогам встречи.
- Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи. До встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, Шарль Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Запланированы также встречи Шарля Мишеля с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.
Пашинян провел заседание Совбеза, глава Генштаба на нем не присутствовал
Заседание Совета безопасности Армении состоялось сегодня под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся повестки внутренней и внешней безопасности Армении, вызовы, стоящие перед государством, и пути их преодоления.
Как пишет «Радио Азатутюн», на фотографии, опубликованной пресс-службой правительства, не видно начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который также является членом Совбеза. Это может свидетельствовать о том, что Гаспарян на заседании не присутствовал.
Отметим, что политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации».
Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.
После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.
Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване.
Как оппозиционное «Движение за спасение отечества», так и сторонники Пашиняна сегодня планируют собраться на митинги в разных частях центра Еревана.
Коронавирус подтвердился у главы комитета здравоохранения парламента Грузии
В парламенте Грузии зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.
Как пишет «Новости-Грузия», на этот раз инфекция была выявлена у депутата «Грузинской мечты», председателя комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.
На прошлой неделе стало известно об инфицировании еще одного члена правящей партии, мажоритарного депутата Гиви Миканадзе.
За минувшие сутки в Грузии выявили 160 новых случаев коронавируса, выздоровели 409, скончались 10 пациентов.
Число пациентов в цхинвальской «ковидной зоне» снизилось до 15
Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии за выходные дни выписаны шесть человек, переболевших COVID-19. Об этом «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, по данным на 1 марта в «ковидной зоне» инфекционного корпуса медцентра находятся 15 больных с диагнозом COVID-19. Это самое низкое число пациентов медцентра за последние полгода.
«Из них один пациент находится в палате интенсивной терапии», – уточнила Джиоева.
Замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила, что в конце прошлой недели было проведено 167 тестов на коронавирус, выявлено 13 новых случаев.
«Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в республике выросло до 3046», – отметила Гаглоева.
По данным ведомства, выздоровели от коронавируса 2160 человек, под наблюдение медиков остаются 886.
Роскомнадзор: Twitter злостно нарушает законодательство
Роскомнадзор обвинил соцсеть Twitter в злостном нарушении российского законодательства. В заявлении на сайте ведомства говорится, что платформа микроблогов не удалила около трёх тысяч материалов с запрещённой информацией – призывами к суициду, порнографическими изображениями несовершеннолетних, способами изготовления и употребления наркотиков.
Роскомнадзор предупредил соцсеть о штрафе в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение грозит штраф до 20 процентов совокупной годовой выручки компании.
Ранее Роскомнадзор заявил, что оштрафует шесть крупнейших социальных сетей - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований российских властей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста 23 января. Ведомство также предупредило о блокировках и штрафах за публикации с завышенными показателями участников "незаконных митингов".
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