Глава Евросовета: Политический кризис в Грузии нужно решить срочно

«Политический кризис в Грузии требует срочного разрешения, и сегодня в этом направлении был сделан важный шаг», - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге в администрации президента Грузии.

По инициативе и при непосредственном участии главы Евросовета, пребывшего в Тбилиси с официальным визитом, за столом переговоров сегодня собрались представители всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов осенью 2020 года, а также премьера Грузии Ираклий Гарибашвили.

По итогам двухчасовых переговоров Мишель сообщил журналистам, что основная цель встречи заключалась в том, чтобы стороны выслушали друг друга и продемонстрировали готовность к еще «большему доверию в ближайшие дни», передает агентство «Новости-Грузия».

Стороны договорились, что к обсуждению хода переговоров оппозиции и властей Грузии в Брюсселе вернутся через две недели, в ходе заседания Совета Ассоциации ЕС-Грузия.

«В этой стране существует много сложных и комплексных вызовов. Экономическое развитие, социальная ситуация, Covid-19, безопасность, стабильность – это очень важные вызовы, которые необходимо преодолеть. Вот почему этот политический кризис необходимо срочно разрешить…

Я горжусь тем, что сегодня был сделан важный шаг в правильном направлении. Это не означает, что все решено, это не означает, что нет более сложных вопросов. Когда я задал четкий вопрос всем участникам, существует ли политическая воля для укрепления политического диалога, чтобы вместе найти решение, ответ был однозначным – «да». Это был хороший шаг, важнейший шаг, и мы продолжим поддерживать эти позитивные усилия», - заявил Мишель.

После встречи премьер Ираклий Гарибашвилизаявил, что диалог между правительством и оппозицией будет продолжен и в ближайшее время стороны должны найти общий язык.