Президент Армении не подписал указ об отставке главы Генштаба

В Сухуми завершились консультации между представителями оппозиционных политических сил, депутатами парламента и руководителем Администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Алхасом Квициния.

Как пишет «Апсныпресс», представители оппозиционных политических сил Аслан Барциц (партия «Форум народного единства Абхазии»), Виталий Габния (партия «Апсны»), Тимур Гулия (ОО «Аруаа»), Адгур Ардзинба (ОО «Абхазское народное движение») и Тимур Надарая выразили возмущение в связи с информацией о поездке помощника президента по внешнеэкономическим вопросам Бенура Квирая. Сообщалось, что он 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов.

По завершении встречи к собравшимися у здания парламента обратился спикер Валерий Кварчия и сообщил, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию.

«Нас также возмутила информация о поездке и видео, распространенные вчера в социальных сетях. На завтра мы планировали провести расширенное совещание по вопросу незаконной добычи криптовалют, но в связи с сегодняшними событиями, решили обсудить их. Если вы согласны с этим, то мы проведем завтра совещание. Мы не оставим так это дело», – сказал спикер.

Один из активистов оппозиционных политических сил, экс-глава администрации Гальского района Тимур Надарая дополнительно сообщил, что депутаты обсудят и вопрос о запрете любых грузино-абхазских торгово-экономических отношений – «до тех пор, пока Грузия не признает независимость Абхазии».

Надарая также выразил недовольство тем, что информация о назначениях и освобождениях советников и помощников президента либо вообще не публикуется, либо озвучивается не своевременно.

«На встрече в парламенте руководитель президентской администрации Алхас Квициния сообщил нам о том, что президент не может освободить от занимаемой должности Бенура Квирая, так как тот еще 19 февраля сложил с себя полномочия помощника президента. Мы договорись, что впредь на сайте главы государства будет своевременно публиковаться информация о назначениях и освобождениях всех штатных и внештатных советников и помощников», – сказал Надарая.